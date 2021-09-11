Меморіальну дошку українським воїнам Ігорю Пащенку та Олегу Ребенку відкрили в Чернігові. ФОТОрепортаж
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10 вересня в Чернігові на фасаді загальноосвітньої школи №20 відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки двом загиблим на Донбасі українським військовослужбовцям.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав користувач фейсбуку, волонтер Сергій Курто.
Меморіальну дошку було встановлено Ігорю Івановичу Пащенку, 6.03.1974 року народження, солдату, номеру розрахунку 81-ї окремої аеромобільної бригади, який помер 3 листопада 2017 року у чернігівській лікарні №1 від наслідків важкої контузії мозку, якої зазнав між 20 і 24 січня 2015 року в районі селища Опитне Донецької області (район ДАП) під час бойового зіткнення з російськими військами.
Між 20 і 24 січня 2015 року під час бойового зіткнення Ігор Пащенко зазнав суперважкої контузії, унаслідок якої втратив розум і пам'ять, протягом значного часу перебував на полі бою, не розуміючи, хто він, що відбувається навколо і куди йому йти. Коли його знайшли, то відправили в Харківський військовий госпіталь (там його 26 січня розшукала мати). Відтоді він постійно перебував на лікуванні в різних медичних установах, не упізнаючи навіть рідної матері.
3 листопада 2017 року в 43-річному віці Ігор Пащенко (на той час уже звільнений із ЗСУ за станом здоров'я) помер від набряку головного мозку в Чернігівській міській лікарні №1.
Рішенням Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України (протокол №3061 від 1 грудня 2017 року) захворювання і причину смерті визнано "такими, що пов'язані із захистом Батьківщини".
Меморіальну дошку також встановлено Олегу Вікторовичу Ребенку, 8.10.1991 року народження, молодшому сержанту, інструкторові Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (який був відряджений у зону ООС і проходив службу в 1-й окремій танковій бригаді), який помер 4 листопада 2019 року в районі міста Сіверськ Бахмутського району Донецької області.
Ігор Пащенко
Олег Ребенок
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