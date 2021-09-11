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отруєння (931) кримінальна справа (505) Хмельницький (260) їжа (266)

Кількість дітей, які отруїлися у школі Хмельницького, зросла до 92, поліція почала кримінальне провадження

Новини Цензор.НЕТ Події

Кількість дітей, які отруїлися у школі Хмельницького, зросла до 92, поліція почала кримінальне провадження

Кількість дітей, які отруїлися в харчоблоці навчального закладу в Хмельницькому, зросла до 92.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

"Інформацію про перші 4 випадки госпіталізації дітей поліцейські отримали 7 вересня. Відтоді кількість госпіталізованих дітей і тих, які лікуються вдома, зростає. Згідно з інформацією Хмельницького обласного центру контролю і профілактики хвороб, станом на 18:00 10 вересня в різні медичні установи, зокрема і до сімейних лікарів, звернулися 92 дитини з навчального закладу з діагнозом "гостре отруєння невстановленої етіології", - зазначається у повідомленні.

У підрозділи поліції звернулися 39 батьків. Наразі слідчі встановлюють стан здоров'я інших дітей. За фактом масового отруєння розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням) КК України. У межах розслідування призначено низку експертиз.

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Навчальний заклад поки переведено на дистанційну форму навчання. Роботу харчоблоку припинено.

У працівників закладу, робота яких пов'язана з приготуванням і роздачею їжі, взяли необхідні аналізи. Також експерти взяли проби їжі і продуктів. Перші висновки експертів будуть через кілька днів.

Як повідомлялося, в одній зі шкіл Хмельницького зареєстрували спалах гострої кишкової інфекції. Серед захворілих - учні 1-4 класів, які харчувалися у шкільній їдальні. Станом на 17:00 9 вересня 2021 року було відомо про 85 отруєних (з них 84 - діти), в Хмельницьку інфекційну лікарню в стані середньої тяжкості були госпіталізовані 11 осіб, зокрема 1 дорослий.

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Потравить бы скотов в ОП и ВР!
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11.09.2021 13:40 Відповісти
сначала государство организовывает уменьшение численности населения, а потом
"расследует" дополнительно дерибаня ресурсы лохов_граждан
главное, что Охметов на коне и заботится о дамбасятине
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11.09.2021 13:44 Відповісти
племянница училась в СШ 6 (или теперь гимназия) г.Кременчуг,
за время учёбы пару раз было массовое отравление, и ничего,
мусора всё разрулили
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11.09.2021 13:47 Відповісти
И снова уже в который раз никто и не собирается проводить проверки у поставщиков продукции.
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11.09.2021 14:00 Відповісти
Может закупили некачественные продукты, несвежим мясом можно ого как отравиться.
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12.09.2021 11:45 Відповісти
 
 