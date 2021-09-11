РНБО через два тижні оприлюднить інформацію про використання надр України, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Через два тижні Рада національної безпеки та оборони оприлюднить інформацію про використання українських надр.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на конференції YES Brainstorming у суботу.
"Коли рішенням РНБО було ухвалено покласти на стіл публічно для громадян всі надра, які є в країні, було дуже багато такого: ну а навіщо і що ж ви робите? Я вам можу доповісти, що через два тижні ви будете це все бачити. Вам буде дуже приємно", – заявив Данілов.
Як повідомлялося, 26 липня президент України ввів у дію рішення РНБО від 16 липня 2021 року "Про стимулювання пошуку, видобутку і збагачення корисних копалин, що мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки і обороноздатності держави".
Рішенням РНБО затверджується список із 37 руд і неметалевих корисних копалин, що мають стратегічне значення для держави. Кабінету Міністрів України доручено у двомісячний термін затвердити список ділянок надр, які мають стратегічне значення і які будуть надані у користування на умовах угод про розподіл продукції, ділянок, які надаватимуться у користування шляхом проведення аукціонів із продажу спеціальних дозволів на користування, та забезпечити щорічну актуалізацію списків ділянок.
Будь ласка, зачекайте...
По минеральной воде
В 90 годах из раши приезжали ФСБэшники и за копейки скупали в Карпатах заводы мин вод
Кроме них , глаавврачи санаториев карпатских тоже стали ставить заводы мин вод и разливать воду.
Половина скважин браконьерские - лицензий не имеют . (Пример- свалявский санаторий Квитка полонины - завод Лужанских вод ) , Воды ему даже из браконьерских скважин не хватает , так он привозит водовозки из скважин ПОЛЯНА. Все браконьерские скважины работают на наличку - деньги уходят в генпрокуратуру, профоздоровницу и профсоюз( платил и Стояну и Харе) и т д. Взять главврача за яйки не удаётся даже специалистам по борьбе с организованной преступностью из Киева- от всех откупается. А генпрокурором организовывает бесплатный отдых в люксах санатория , лицензии на скважины получает в Одессе в специальной организации - тоже им все скуплено.
В 90 ( опять же кацапы) скупили все гранитные карьеры по щебню СО ВСЕЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ и стали отправлять вагонами щебень ( может и до сих пор тоже отправляют ) в рашу. У них щебня для дорог практически нет. А в Украине гранитная плита в надрах.
В результате действий россиян , украинские строители остались без щебня и им пришлось покупать щебень по стоимости россиян. А некоторые компании начали по новой разработку карьеров и строительство инфрасткутуры( подъездных дорог и жд путей, воды и электричества) .СБУ вообще в эти вопросы , разоряющие государство, не вникало
бандиграждан страны