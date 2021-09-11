Російські терористи обстріляли наші позиції із забороненої зброї. Троє воїнів зазнали поранень, - ОТУ "Схід"
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11 вересня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" із забороненої зброї.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці ОТУ "Схід".
У повідомленні зазначається: "Унаслідок ворожого обстрілу троє військовослужбовців зазнали поранень середньої тяжкості. Воїнів терміново евакуйовано і доставлено до лікувального закладу.
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил".
Топ коментарі
+19 Игнатьев Фион
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+15 Anton Ivanovich
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Дуже їй хотілось рейдернути Україну і продати фуйлу. Дорого.
Бені- багатства. Фуйлу- територія.
Для втілення потірбен кишеньковий, намозоливший очі і вуха чувачок з манією величі, серіал і начебто, соцопитування. Маємо зЕзідента, готового стати на коліна перед фуйлом, ради "мира любой ценой".
Ps. Швидкого одужання захисникам.
от падлюки тока, с той стороны, видимо желаний етого потного зеленого казла не знают.
бойцам поправится поскоере и обнять родных.
комбат кацапский как младший по званию и друг по общевойсковому училищу говорит есть, дает команду стоп и выкатывает ящик водки - война на время прекратилась......
https://youtu.be/R5ydj4il4AE
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Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!