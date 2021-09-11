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Малюська пропонує власникам медіа-компаній пройти перевірку на поліграфі та відповісти на питання про видачу зарплати в конвертах

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Малюська пропонує власникам медіа-компаній пройти перевірку на поліграфі та відповісти на питання про видачу зарплати в конвертах

Міністр юстиції України Денис Малюська запропонував власникам медіа-компаній пройти перевірку на детекторі брехні та відповісти на питання, чи виплачують вони тіньові зарплати.

"Я запропонував би провести спільну зустріч всіх медіа-компаній України зі мною і зі спеціальним обладнанням, яке б перевірило, кажемо ми правду чи ні", - сказав Малюська на конференції YES Brainstorming у Києві в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр зазначив, що медіа-бізнес міг би бути хорошим і прибутковим бізнесом в Україні.

"Але що я бачу: це тіньові зарплати, які сплачуються у конвертах великим медіа-зіркам, і дуже мало зарплат, задекларованих і записаних державною податковою інспекцією", - пояснив він.

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Топ коментарі
+24
Начинать нужно с депутатов СН. И с самого Малюськи.
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11.09.2021 13:58
+13
Ну что ж. мосийчук на аппарат. Поглядим, что за курва.
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11.09.2021 14:05
+12
Малюська предлагает собственникам медиа-кампаний пройти проверку на полиграфе и ответить на вопрос о выдаче зарплаты в конвертах - Цензор.НЕТ 462
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11.09.2021 14:06
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Начинать нужно с депутатов СН. И с самого Малюськи.
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11.09.2021 13:58 Відповісти
начинать надо с главного зеосла и полиграфом на 220 вольт с повышением вольтажа
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11.09.2021 14:41 Відповісти
та тут как бы и без полиграфа все ясно...
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11.09.2021 14:55 Відповісти
И не забыть ОП

Малюська предлагает собственникам медиа-кампаний пройти проверку на полиграфе и ответить на вопрос о выдаче зарплаты в конвертах - Цензор.НЕТ 2684
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11.09.2021 14:00 Відповісти
Ну что ж. мосийчук на аппарат. Поглядим, что за курва.
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11.09.2021 14:05 Відповісти
Малюська предлагает собственникам медиа-кампаний пройти проверку на полиграфе и ответить на вопрос о выдаче зарплаты в конвертах - Цензор.НЕТ 462
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11.09.2021 14:06 Відповісти
палітіческіє прєслєдованія Малюська предлагает собственникам медиа-кампаний пройти проверку на полиграфе и ответить на вопрос о выдаче зарплаты в конвертах - Цензор.НЕТ 828
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11.09.2021 14:07 Відповісти
начать надо было бы со структур Калы Мойского,которые каждые полгода,меняют юрисдикцию,с целью сэкономить на налогах.
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11.09.2021 14:08 Відповісти
..БЕНЕдиктова((
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11.09.2021 14:12 Відповісти
Имел как-то неосторожность связаться с его АЗС, как юр.лицом. Малюська предлагает собственникам медиа-кампаний пройти проверку на полиграфе и ответить на вопрос о выдаче зарплаты в конвертах - Цензор.НЕТ 1010 Проклял все.
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11.09.2021 14:14 Відповісти
Лозунг "Слуг Народу"- ні дня без про#ба- ні хвилини без зай#ба"!
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11.09.2021 14:09 Відповісти
Интересно.Собственники медиакомпании "95 квартал" тоже?
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11.09.2021 14:13 Відповісти
Это же совсем не то, это же другое...
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11.09.2021 14:18 Відповісти
Згідний. Імітація держуправління зєленою бандитською шоблою проводиться на захмарному рівні, в який вкладаються величезні кошти. ************* про таке і мріяти не могли(((
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11.09.2021 14:19 Відповісти
стока приличных евреев в Умани - де вы етот криворогатый позор нации с его пузатой шоблой надыбали?
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11.09.2021 14:21 Відповісти
Фрік.
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11.09.2021 14:22 Відповісти
Малюська пропонує власникам медіа-компаній пройти перевірку на поліграфі та відповісти на питання про видачу зарплати в конвертах - Цензор.НЕТ 1012..
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11.09.2021 14:58 Відповісти
мальчик на фотке напоминает от тока немного недозревшего маньяка...
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11.09.2021 14:23 Відповісти
Щось як ляпнуть і самі розшифровують ці слуги прислуги книжки хоч одну прочитали мелять якби шо небуть
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11.09.2021 14:24 Відповісти
Если посмотреть телик, то окажется довольно интересная картина: кроме двух-трёх каналов, все остальные подают новости будто из одной методички, где найвеличниший самый лучший и самый честный президент в мире, депутаты сн - герои нашего времени и страна движется к суперуспешному будущему, но наследие "соевых" мешает титаническому прыжку вперед... Но прямый, пятый, эспрессо и тд. имеют свою точку зрения на события в стране, которая отличается от версии фашиста подоляка, они показывают зашквары зебилов, они рассказывают, как зе-упыри нас грабят... Неудивительно, что малюсек интересуют зарплаты в конвертах именно на неудобных для них телеканалах.
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11.09.2021 14:24 Відповісти
не смотрите телик на ночь и конечно же включайте собственные мозги - они есть у всех,
не все находят включатель...
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11.09.2021 14:36 Відповісти
ой дурааак..он шо думает владельцы лично бобло по конвертам фасуют и раздают? та даже если кто то и согласился бы...скажет не знаю о таком! и скажет ведь првду
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11.09.2021 14:25 Відповісти
Ніби малюська не отримує гроші в конверті.
За своїм відомством би слідкував.
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11.09.2021 14:26 Відповісти
пусть малюська пройдет полиграф на вопрос о взятках сначала сам
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11.09.2021 14:33 Відповісти
Я думаю, что надо просто запретить выпускать конверты! Малюська пропонує власникам медіа-компаній пройти перевірку на поліграфі та відповісти на питання про видачу зарплати в конвертах - Цензор.НЕТ 4015
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11.09.2021 14:39 Відповісти
Ну тогда такую процедуру депутатам сам Бог велел! Давайте начинать с себя.
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11.09.2021 14:58 Відповісти
нічого дивного,молюск він на то і молюск,безхребетне у всій красі.
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11.09.2021 15:04 Відповісти
Народ потрібна допомога!!!
Що робити і що світить за таке: ст 384 завідомо неправдиве показання у тяжкому чи особливо тяжкому злочині за грабіж ст 186 . Там чоловік був п'яний на емоціях і написав заяву, а на наступний день змінив покази, тепер його лякають ст 384 і говорять що там світить виправні роботи на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. Сам чоловік говорить що він був в стресі і помилився зі свідченнями, а в поліції говорять, що він наговорив на невинного чоловіка, або хоче зменшити міру покарання йому?
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11.09.2021 15:02 Відповісти
Задайте вопрос на форуме юристов)))
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12.09.2021 00:00 Відповісти
а не начать ли проверку депутан-министров-судей-прокуроров с нарколога и психиатра...
а потом уж с полиграфа ( и экзорциста)))))
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11.09.2021 15:04 Відповісти
на мій погляд ідея хороша,і треба розпочинати з президента,а тема по вагнерівцях.
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11.09.2021 15:09 Відповісти
ахаха, малюська, ты предложи слугам урода пройти полиграф, а то они зарплату от коломойши и ахиетки стабильно получают в конвертах
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11.09.2021 15:14 Відповісти
"Иван Васильевич! Когда Вы говорите создается впечатление, что Вы бредите!"
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11.09.2021 16:18 Відповісти
Громадо!!! Ви бачите, що ці зелені покидькі з нас знущаються!!! Прошу, не називайте ций зелений гнидник "Слуганароду" Вони слуги, але не народу!!!!
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11.09.2021 22:04 Відповісти
Малюська пропонує власникам медіа-компаній пройти перевірку на поліграфі та відповісти на питання про видачу зарплати в конвертах - Цензор.НЕТ 6205
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12.09.2021 13:13 Відповісти
 
 