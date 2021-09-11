Малюська пропонує власникам медіа-компаній пройти перевірку на поліграфі та відповісти на питання про видачу зарплати в конвертах
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Міністр юстиції України Денис Малюська запропонував власникам медіа-компаній пройти перевірку на детекторі брехні та відповісти на питання, чи виплачують вони тіньові зарплати.
"Я запропонував би провести спільну зустріч всіх медіа-компаній України зі мною і зі спеціальним обладнанням, яке б перевірило, кажемо ми правду чи ні", - сказав Малюська на конференції YES Brainstorming у Києві в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Міністр зазначив, що медіа-бізнес міг би бути хорошим і прибутковим бізнесом в Україні.
"Але що я бачу: це тіньові зарплати, які сплачуються у конвертах великим медіа-зіркам, і дуже мало зарплат, задекларованих і записаних державною податковою інспекцією", - пояснив він.
Будь ласка, зачекайте...
не все находят включатель...
За своїм відомством би слідкував.
Що робити і що світить за таке: ст 384 завідомо неправдиве показання у тяжкому чи особливо тяжкому злочині за грабіж ст 186 . Там чоловік був п'яний на емоціях і написав заяву, а на наступний день змінив покази, тепер його лякають ст 384 і говорять що там світить виправні роботи на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. Сам чоловік говорить що він був в стресі і помилився зі свідченнями, а в поліції говорять, що він наговорив на невинного чоловіка, або хоче зменшити міру покарання йому?
а потом уж с полиграфа ( и экзорциста)))))