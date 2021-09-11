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Припиніть тримати нашу країну на гачку реформ. Питання прийняття України в ЄС - політичне, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Припиніть тримати нашу країну на гачку реформ. Питання прийняття України в ЄС - політичне, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не тримати Україну на "гачку реформ" і визнати, що Україну не приймають до ЄС не тому, що вона не готова в плані реформ, а тому, що ЄС політично не готовий до цього.

"Північна Македонія не може увійти до ЄС не тому, що їй бракує реформ, а тому, що навколо цього є політичні питання. Я не прошу про виняток для України, ні. Що я пропоную, і ніколи не скаржуся, так це визнати простий факт, що прийом до ЄС - це не лише про реформи, а політичне рішення країн-членів ЄС прийняти іншу країну членом базується не тільки на реформах. Припиніть тримати цю країну на гачку реформ. Реформи важливі, я сам підтримую реформи і роблю все можливе, щоб допомогти цій країні трансформуватися, але я втомився бачити, як інші країни дають настанови нам щодо реформ, не кажучи правди, що "ми не хочемо вас у ЄС тому, що ми політично не готові, а не тому, що ви не готові в плані реформ", - сказав Кулеба на конференції YES Brainstorming у Києві в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр також зазначив, що реформи необхідні заради самої України і вони триватимуть.

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"Ніхто не каже, що у цієї країни немає проблем, але я хочу поставити одне просте запитання: чи всі країни були прийняті до ЄС тільки після того, як виконали всі свої реформи і відповідали всім Копенгагенським критеріям?" - зазначив Кулеба.

Він наголосив, що для того, щоб "грати по-крупному" в глобальній боротьбі Європі треба стати більшою і сильнішою.

"І Україна - це здобуток, це - не проблема, це - можливість", - додав Кулеба.

Він закликав ЄС до чесної розмови щодо перспектив членства України в ЄС.

"Скажіть нам правду, ми на точці, коли нам треба знати. Якщо ви бачите нас як можливого члена - це одна стратегія, якщо ні, то у нас буде інша стратегія. Але нам потрібна чесна розмова з ЄС, чесна відповідь від ЄС", - підсумував голова МЗС.

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Топ коментарі
+39
Прекратите прикидываться ТУПЫМИ ШЛАНГАМИ!!!
Проведите НОРМАЛЬНУЮ реформу СБУ, МВД, СУДов
и начните сажать КОРРУПЦИОНЕРОВ и ОЛИГАРХОВ!!!
Прекратите держать нашу страну на крючке реформ. Вопрос принятие Украины в ЕС - политический, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9691
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11.09.2021 14:26
+31
Прекратите держать нашу страну на крючке реформ. Вопрос принятие Украины в ЕС - политический, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4264
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11.09.2021 14:32
+30
Прекратите держать нашу страну на крючке реформ. Вопрос принятие Украины в ЕС - политический, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6450
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11.09.2021 14:30
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Припиніть тримати нашу країну на гачку реформ. Питання прийняття України в ЄС - політичне, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1736
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12.09.2021 00:10 Відповісти
Припиніть тримати нашу країну на гачку реформ. Питання прийняття України в ЄС - політичне, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3820
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12.09.2021 00:10 Відповісти
Так-так і що б США нас захищали від кремлівської мафії і давали гроші-бо що тоді красти і виводити в офшори......заробітчани вже привозять до України мало...податків не досить....та й ще трошки боязко::хто тепер майдан виграє,а якщо не олігархи-злодії або не бєня-песиголовець.....в росію втечеш-втратиш все до нитки,за кордон-буцегарня....от і доводиться трощити УКРАЇНУ аби зберегти бєням життя і статки.....керувати країною не можуть бєні.... бо бєні є злодіями,брехунами,зрадниками і вбивцями(«Дебальцево» на хотєлкі бєні-песиголоця).....
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12.09.2021 08:48 Відповісти
Прекратите тупо саботировать реформы в Украине и катитесь нах...
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12.09.2021 17:11 Відповісти
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