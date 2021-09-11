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Венеціанська комісія (213) закон (1326) олігарх (688)

У ЄС підтримали ідею передачі проєкту закону про олігархів до Венеціанської комісії

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

У ЄС підтримали ідею передачі проєкту закону про олігархів до Венеціанської комісії

Рішення направити проєкт закону про олігархів на розгляд Венеціанської комісії конструктивне і буде на користь Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови Консультативної місії ЄС в Україні Фредрік Весслау під час форуму YES Brainstorming в Києві, коментуючи ідею передачі проєкту закону про олігархів на перевірку до Венеціанської комісії.

"Венеціанська комісія завжди користується великим авторитетом у справі законотворчості. Їхні висновки щодо таких питань відіграють в Україні конструктивну роль. Думаю, загалом вам було б корисно послухати думку Венеціанської комісії", - заявив він в ефірі телеканалу "Україна 24".

Раніше ідею отримання висновку Венеціанської комісії щодо цього проєкту закону підтримав експрем'єр-міністр Швеції Карл Більдт.

Як повідомлялося, 10 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 про олігархів на висновок до Венеціанської комісії (Європейська комісія за демократію через право).

2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому вказала на невідповідність Конституції законопроєкту про олігархів і запропонувала направити його до Венеціанської комісії. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.
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Великого недонаполеона мокнули в очередной раз. С головой. Зеля Розумкову этого не простит.
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11.09.2021 14:42 Відповісти
все верно - кто угодно тока не ети несамостоятельные цвета недозревших помидоров...
а вообще в ес поддержат шо угодно, шо бы тока им 2 пачки маргарина не мучали.
не поняли еще?
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11.09.2021 14:44 Відповісти
-Хто вср@вся?
-Арахамія
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11.09.2021 14:54 Відповісти
Й що тепер,коли місія ЄС підтримала ініціативу ЄС Порошенківсього й інших опозиційних партій?
що тепер заявлять молюски ЗЕлені?
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11.09.2021 15:17 Відповісти
Да там режиссёров пруд пруди, что то выдумают
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11.09.2021 15:27 Відповісти
Й насправді , вони формулюють свої атвєтки якомога абурдішими аргументими , навмисне, щоб потім доки усі обговорювали абсурдність, вони в цей час своє роблять...
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11.09.2021 15:32 Відповісти
,,Авторитари́зм - тип недемократического режима , основанного на сильной централизованной власти одного лица или группы лиц (например, определённой партии) .
Авторитарный режим предполагает невозможность для легальной оппозиции существенно влиять на политику государства,, .



Преследование политических оппонентов, передача СМИ от одних олигархов-своим олигархам ( законопроект об олигархах) - практически, в Украине зародился авторитарный режим.
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11.09.2021 15:57 Відповісти
 
 