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Новини За кордоном
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Зеленський (17459) США (14482) тероризм (2785)

Ми залишаємося пліч-о-пліч із США в боротьбі з тероризмом, - Зеленський у річницю трагедії 11 вересня 2001 року

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ми залишаємося пліч-о-пліч із США в боротьбі з тероризмом, - Зеленський у річницю трагедії 11 вересня 2001 року

Президент України Володимир Зеленський у річницю трагедії у США 11 вересня заявив про необхідність спільно протидіяти тероризму.

Як передає Цензор.НЕТ, слова пам'яті про події 11 вересня 2001 року Зеленський написав у твітері.

"20 років тому жахливі атаки 9/11 назавжди змінили світ. Сьогодні ми разом з американським народом згадуємо жертв цієї трагедії. Тероризму немає виправдання, маємо і надалі протидіяти йому. Ми залишаємося пліч-о-пліч із США в цій боротьбі", - зазначив він .

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Топ коментарі
+11
Мы остаемся плечом к плечу с США в борьбе с терроризмом, - Зеленский в годовщину трагедии 11 сентября 2001 года - Цензор.НЕТ 1199
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11.09.2021 14:59
+9
Мы остаемся плечом к плечу с США в этой борьбе", - отметил он. Мы остаемся плечом к плечу с США в борьбе с терроризмом, -Зеленский в годовщину трагедии 11 сентября 2001 года - Цензор.НЕТ 5060
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11.09.2021 14:44
+9
Вова,какое плечом к плечу?
Твое плечо на уровне жопы
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11.09.2021 15:09
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И ни хрена не сделаем. А просто постоим.
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11.09.2021 14:40 Відповісти
Мы остаемся плечом к плечу с США в этой борьбе", - отметил он. Мы остаемся плечом к плечу с США в борьбе с терроризмом, -Зеленский в годовщину трагедии 11 сентября 2001 года - Цензор.НЕТ 5060
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11.09.2021 14:44 Відповісти
Мы остаемся плечом к плечу - это что то похоже на тезисы времён ссср, ну правильно что можно ещё услышать от Атамана ,которого выбрали представители советского народа Украины, неукраинские СМИ хорошо поработали в выборе Атамана Украины. Мы остаемся плечом к плечу с США в борьбе с терроризмом, - Зеленский в годовщину трагедии 11 сентября 2001 года - Цензор.НЕТ 6825
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11.09.2021 14:48 Відповісти
Я не пойму, наш преЗЕдент отъелся или опух, судя по его лицу?
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11.09.2021 16:09 Відповісти
Ломка.
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11.09.2021 16:24 Відповісти
одновременно
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12.09.2021 19:51 Відповісти
Яке ж воно нице і жалюгідне...
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11.09.2021 14:48 Відповісти
"Мы вместе затравили зверя, сказала болонка волкодаву!" - Вальтер Скотт
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12.09.2021 19:55 Відповісти
Против кого стоять?
У нас нет террористов,у нас "ТА СТОРОНА"
Мы остаемся плечом к плечу с США в борьбе с терроризмом, - Зеленский в годовщину трагедии 11 сентября 2001 года - Цензор.НЕТ 1798
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11.09.2021 14:48 Відповісти
А чего ж не постоять грудью за спиной товарища.
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11.09.2021 16:25 Відповісти
Мы остаемся плечом к плечу с США в борьбе с терроризмом, - Зеленский в годовщину трагедии 11 сентября 2001 года - Цензор.НЕТ 7092да США уже отомстили - расхерачили нахрен Ирак, Ливию и Афганистан

- ушли оттуда или уходят оставив там или анархию, или гражданскую войну, или усилившихся террористов как в Афгане или Ираке - потеряв множество и своих и чужих жизней НИЧЕГО не добившихся
- стратеги с США так себе, если быть честными.., только Московию вытаскивали из дерьма успешно из века в век на горе и себе и ее соседям
- придет время вытащат снова
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11.09.2021 14:49 Відповісти
Где было плечо США при захвате Крыма и Донбасса? А так да, все правильно сказал. Мы что-то балаболим, американцы что-то трындят.....
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11.09.2021 14:54 Відповісти
США было в своих границах ! А где было Андрей Лавриненко? Явно добровольцем на передовой защищал границы Украины???
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11.09.2021 15:02 Відповісти
Я-то не менял ядерное оружие на зеркальца и бусики, т.е. на Будапештский меморандум.
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11.09.2021 15:26 Відповісти
Ну да... Таксисты и кухарки точно знают как управлять страной ...поэтому и выбрали за президента Клоуна ...
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11.09.2021 15:37 Відповісти
Міняли кравчук з кучмою, цінні кадри Зєлі.
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11.09.2021 15:38 Відповісти
т.е. США Януковичу должны были помогать Крым защищать?
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12.09.2021 19:53 Відповісти
Мы остаемся плечом к плечу с США в борьбе с терроризмом, - Зеленский в годовщину трагедии 11 сентября 2001 года - Цензор.НЕТ 1199
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11.09.2021 14:59 Відповісти
Мы остаемся плечом к плечу с США в борьбе с терроризмом, - Зеленский в годовщину трагедии 11 сентября 2001 года - Цензор.НЕТ 4545Мы остаемся плечом к плечу с США в борьбе с терроризмом, - Зеленский в годовщину трагедии 11 сентября 2001 года - Цензор.НЕТ 8286

...
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11.09.2021 15:06 Відповісти
Ми залишаємося пліч-о-пліч із США в боротьбі з тероризмом, - Зеленський у річницю трагедії 11 вересня 2001 року - Цензор.НЕТ 719
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11.09.2021 18:35 Відповісти
Идиот
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11.09.2021 15:07 Відповісти
Вова,какое плечом к плечу?
Твое плечо на уровне жопы
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11.09.2021 15:09 Відповісти
Молюски ПЛЄЧОМ К ПЛЄЧУ )
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11.09.2021 15:26 Відповісти
Вава сцанич, а піаніна?
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11.09.2021 15:18 Відповісти
Пиаришся, клоун? На крови пиаришся? Лучше бы ты в своем "квартале" на рояле играл
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11.09.2021 15:25 Відповісти
США з терористами борються, а не видають співучасників збиття MH-17, Цемаха за моряків, в той день коли їх і так відпускали за рішенням Морського трибуналу ООН, не здають вагнерівців задурно. Не тримають фінансистів тероризму шикарно відпочивати в маєтку, як Медведчука. Брехло може скільки завгодно брехати, а все одно його дії доводять його брехню. З того моменту, як було викладено фото з Буковеля, а персонаж майбутньої кримінальної справи виявився в Омані, все тільки підтверджувало, що воно є співучасником рашистських терористів.
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11.09.2021 15:25 Відповісти
Ніби його співчуття комусь потрібні.
Вони абсолютно не щирі.
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11.09.2021 15:26 Відповісти
так! але протокольні ! і нажаль їх нещирість розуміють навіть закордоном...
(тим паче бувають такі пришелепкуваті тексти...штампи на штампі і пафосом поганяють)
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11.09.2021 15:53 Відповісти
Розуміють і пропускають повз вуха.
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11.09.2021 16:58 Відповісти
розумиють и дуже, i можуть роличати кому перед Конгресом, а кому в Дисней ленд....
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11.09.2021 17:12 Відповісти
Когда ты в жопу ***** заглядываешь, это тоже плечом к плечу с США?
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11.09.2021 15:36 Відповісти
Заявив поц, котрий подарував пуйлу терористів, вбивць вагнерівців путлеру.
А міг хоча б обміняти їх на наших полонених.
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11.09.2021 15:37 Відповісти
....в кабміні котрого В бюджет не заложили обязательные единоразовые платежи военнослужащим
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11.09.2021 15:39 Відповісти
zE-Ленін - "Мы остаемся плечом к плечу с США"
Ми залишаємося пліч-о-пліч із США в боротьбі з тероризмом, - Зеленський у річницю трагедії 11 вересня 2001 року - Цензор.НЕТ 94
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11.09.2021 15:46 Відповісти
...куди вітер - туди носа...
пліснява зелена....викручуються як черв"яки на гачку
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11.09.2021 15:56 Відповісти
Яких "звершень" можна чекати від цієї провладної команди і про яку її згуртованість можна говорити коли вони навіть брешуть по-різному.
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11.09.2021 16:31 Відповісти
А вову шо пчелы покусали?? Ряха опухла так что уже скоро в кадр не поместится..😀
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11.09.2021 16:28 Відповісти
Ми залишаємося пліч-о-пліч із США в боротьбі з тероризмом, - Зеленський у річницю трагедії 11 вересня 2001 року - Цензор.НЕТ 8602
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11.09.2021 16:42 Відповісти
зедебил сливает спецоперацию украинских спецслужб по поимке кацапских террористов, а теперь это чмо рассказывает про то как оно борется с терроризмом. Галимый пустозвон!
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11.09.2021 17:21 Відповісти
Это как в старом анекдоте:
Заяц такой напился, стал борзой и наглый и кричит на весь лес:
- Ну, кто на меня?
Медведь такой:
- Ну я на тебя.
А заяц:
- Ну, кто на нас с медведем? Обосрались все от страха, да?
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11.09.2021 17:40 Відповісти
9/11. Вічна Пам'ять загиблим.
Сподіваємося, що нинішня "перемога" талібів приведе їх до могили.
Туди ж усі ІГІЛи, "хамаси" та інших дикунів. Смерть ісламістським вилупкам Ми залишаємося пліч-о-пліч із США в боротьбі з тероризмом, - Зеленський у річницю трагедії 11 вересня 2001 року - Цензор.НЕТ 6131

Ми залишаємося пліч-о-пліч із США в боротьбі з тероризмом, - Зеленський у річницю трагедії 11 вересня 2001 року - Цензор.НЕТ 3732
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11.09.2021 18:34 Відповісти
Мы остаемся плечом к плечу с США в борьбе с терроризмом.

Сказала заготовка ЗЕ, сливашя врагу операцию по поимке террористов.
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11.09.2021 20:45 Відповісти
Пліч о пліч - це коли сумісна операція по вагнерівцям була б завершена, як планувалось, на користь Україні. А зеля замість плеча своєму народу і американським партнерам підставив ...
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11.09.2021 21:22 Відповісти
АГА...
Олигархов ты уже поборол, пёс смердящий....... Ми залишаємося пліч-о-пліч із США в боротьбі з тероризмом, - Зеленський у річницю трагедії 11 вересня 2001 року - Цензор.НЕТ 3323
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11.09.2021 22:32 Відповісти
 
 