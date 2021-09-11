Ми залишаємося пліч-о-пліч із США в боротьбі з тероризмом, - Зеленський у річницю трагедії 11 вересня 2001 року
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент України Володимир Зеленський у річницю трагедії у США 11 вересня заявив про необхідність спільно протидіяти тероризму.
Як передає Цензор.НЕТ, слова пам'яті про події 11 вересня 2001 року Зеленський написав у твітері.
"20 років тому жахливі атаки 9/11 назавжди змінили світ. Сьогодні ми разом з американським народом згадуємо жертв цієї трагедії. Тероризму немає виправдання, маємо і надалі протидіяти йому. Ми залишаємося пліч-о-пліч із США в цій боротьбі", - зазначив він .
20 років тому жахливі атаки #9/11 назавжди змінили світ. Сьогодні ми разом з американським народом згадуємо жертв цієї трагедії. Тероризму немає виправдання, маємо й надалі спільно протидіяти йому. Ми залишаємося пліч-о-пліч зі США у цій боротьбі. pic.twitter.com/Mzs0ZX6Wxf— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 11, 2021
Будь ласка, зачекайте...
У нас нет террористов,у нас "ТА СТОРОНА"
- ушли оттуда или уходят оставив там или анархию, или гражданскую войну, или усилившихся террористов как в Афгане или Ираке - потеряв множество и своих и чужих жизней НИЧЕГО не добившихся
- стратеги с США так себе, если быть честными.., только Московию вытаскивали из дерьма успешно из века в век на горе и себе и ее соседям
- придет время вытащат снова
...
Твое плечо на уровне жопы
Вони абсолютно не щирі.
(тим паче бувають такі пришелепкуваті тексти...штампи на штампі і пафосом поганяють)
А міг хоча б обміняти їх на наших полонених.
пліснява зелена....викручуються як черв"яки на гачку
Заяц такой напился, стал борзой и наглый и кричит на весь лес:
- Ну, кто на меня?
Медведь такой:
- Ну я на тебя.
А заяц:
- Ну, кто на нас с медведем? Обосрались все от страха, да?
Сподіваємося, що нинішня "перемога" талібів приведе їх до могили.
Туди ж усі ІГІЛи, "хамаси" та інших дикунів. Смерть ісламістським вилупкам
Сказала заготовка ЗЕ, сливашя врагу операцию по поимке террористов.
Олигархов ты уже поборол, пёс смердящий.......