Ми залишаємося пліч-о-пліч із США в боротьбі з тероризмом, - Зеленський у річницю трагедії 11 вересня 2001 року

Президент України Володимир Зеленський у річницю трагедії у США 11 вересня заявив про необхідність спільно протидіяти тероризму.

Як передає Цензор.НЕТ, слова пам'яті про події 11 вересня 2001 року Зеленський написав у твітері.

"20 років тому жахливі атаки 9/11 назавжди змінили світ. Сьогодні ми разом з американським народом згадуємо жертв цієї трагедії. Тероризму немає виправдання, маємо і надалі протидіяти йому. Ми залишаємося пліч-о-пліч із США в цій боротьбі", - зазначив він .

20 років тому жахливі атаки #9/11 назавжди змінили світ. Сьогодні ми разом з американським народом згадуємо жертв цієї трагедії. Тероризму немає виправдання, маємо й надалі спільно протидіяти йому. Ми залишаємося пліч-о-пліч зі США у цій боротьбі. pic.twitter.com/Mzs0ZX6Wxf — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 11, 2021

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