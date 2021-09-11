"Я вибрав цей шлях свідомо і не зверну з нього", - Джелял заявив, що продовжить боротьбу проти окупації Криму

Заарештований в окупованому Криму перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял заявив, що має намір продовжувати свою боротьбу, перебуваючи в ув'язненні, всіма доступними способами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі Джеляла, який адвокат Микола Полозов опублікував у фейсбуці,

Повний текст звернення Джеляла: "Друзі! Мій арешт відразу після повернення з "Кримської платформи", де я мав честь бути присутнім і виступати перед поважними учасниками і близькими за духом друзями, тільки доводить мстивий характер російської влади.

Вона, як і раніше, демонструє готовність виганяти, ізолювати людей, які продовжують відкриту боротьбу за демократичні цінності і свободи в ім'я інтересів свого народу і держави.

Я був готовий до такого розвитку подій і за прикладом старших братів не збираюся відступати від власних переконань! Буду продовжувати боротьбу доступними мені тут, в ув'язненні, способами.

Під час обшуку в моєму будинку співробітник, який його проводив, між іншим сказав: "Ваша зброя - слово. А це набагато небезпечніше".

Тож моя "зброя" зі мною. Моє слово зі мною. Моє слово з вами!

Не відступайте! Не зупиняйтесь! Не зволікайте!

Мій народе!

Не вірте лицемірним викривачам, які будуть умовляти, що жертва насильства сама винна в насильстві над нею! Вони скажуть, що я сам "наражався", що аби сидів тихо, був би дома із сім'єю.

Але нам недозволено так поводитись.

Вісім років тому ви, мій народ, делегували мені право представляти ваші інтереси. Нагородили високим статусом і відповідальністю, перед обличчям якої я не міг мовчати і ховатися.

Я вибрав цей шлях свідомо і не зверну з нього. Зі мною поруч моя кохана дружина, мої близькі друзі, весь мій народ і весь світ. І жодним стінам цього не змінити.

Не опускайте рук!

Нехай вчинене зі мною не вселяє у вас страх, адже це одна з їхніх цілей.

Наші предки гордо пронесли небесне знамено із золотою тамгою. Зробити це мусимо і ми!"