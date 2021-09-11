Помер автор проєкту "тарілки на Либідській" архітектор і художник Флоріан Юр'єв

У суботу, 11 вересня 2021 року помер архітектор і художник Флоріан Юр'єв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в фейсбуці громадська організація "Музей сучасного мистецтва".

Юр'єву було 92 роки. Він помер сьогодні вранці, в колі близьких друзів.

Юр'єв був архітектором, художником, мистецтвознавцем, майстром скрипкових музичних інструментів і педагогом. Народився 11 серпня 1929 року в Кіренську Іркутської області. Переїхав до Києва в 1950 році, закінчив Київський художній інститут.

Юр'єв - автор проєктів будівлі Інституту науково-технічної та економічної інформації (будинки-тарілки на м. "Либідська"), наземного павільйону станції метро "Хрещатик", мікрорайону Нивки-3 і модерністського герба Києва.

Крім архітектури, Юр'єв займався світломузикою, писав картини і робив скрипки.

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"Він залишив нам свою "літаючу тарілку" на станції метро "Либідська" (будівля Українського інституту науково-технічної та економічної інформації МОН України) як свідчення того, що й сам архітектор був "іншопланетянин" поміж нами. Залишив скрипки, в яких вчуватиметься його голос. Залишив метод колірної фонетичної транскрипції, щоб кольором записувати музичні твори, робити кольорові партитури. Залишив теорію кольоромузики і картини, які ці теорію ілюструють. Флоріан залишив по собі так багато свідчень своєї унікальності, що роботи по їхньому осмисленню та усвідомленню масштабу особистості автора вистачить на кілька поколінь", - сказано в повідомленні.

Редакція Цензор.НЕТ висловлює співчуття рідним і близьким Флоріана Ілліча.