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Новини Політика України
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Естонія (1040) Євросоюз (7036) YES (40) Кальюлайд Керсті (59)

Слова про "20 років" до вступу України в ЄС базуються на досвіді, ви маєте впроваджувати Копенгагенські критерії, - президентка Естонії Кальюлайд

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд підтримує членство України в Європейському Союзі але її слова про те, що Україні для вступу до ЄС знадобляться "20 років роботи", базувалися на попередньому досвіді.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це президентка Естонії заявила на форумі YES Brainstorming.

"Адже ви знаєте, що всі прогнози робляться на основі досвіду. Як президентка Естонії я мала справу з проблемами естонського бізнесу в Україні", - сказала вона.

Кальюлайд як приклад навела випадок із двома естонськими компаніями.

"Одна естонська компанія навіть пройшла через міжнародний арбітраж, щоб повернути бізнес законним власникам. Це шоу тривало упродовж всіх п’яти років, поки я була президенткою Естонії, - жодного прогресу. Потім цього літа я почула, що одна естонська компанія, яка була близькою до справді гарної угоди щодо цифрової трансформації тут, в Україні, мала справу з юристом, який не розкрив їм їхнього клієнта, але чітко просив про частку в бізнесі для швидкого вкорінення у співпрацю", - зазначила Кальюлайд.

На думку президентки Естонії, це свідчить, що упродовж 5 років не було поступу у реалізації Копенгагенських критеріїв, необхідних для вступу в ЄС.

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"І ми знаємо, що підійти ближче до ЄС можливо лише за умови їхнього виконання", - наголосила вона.

Кальюлайд звернула увагу, що ЄС розширить свої межі лише за умови їхнього виконання, а не через геополітичні причини.

"Я завжди шукаю позитивного сигналу того, що в майбутньому є можливості для Грузії, України і Молдови. Я відстоюю цю позицію доволі довго, але велика проблема полягає в тому, що потім люди кажуть: "Ви божевільні? Вони досі на відстані світлових років від виконання Копенгагенських критеріїв", - акцентувала політик.

Водночас президентка Естонії наголосила, що щиро бажає одного дня побачити Україну у Євросоюзі і сподівається, що Київ скористається вікном можливостей, щойно воно відкриється.

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"Але передумовами є Копенгагенські критерії. Ви не можете починати їх впроваджувати, коли вікно відкриється. Це буде запізно", - звернула увагу Кальюлайд.

"Я справді маю надію щодо майбутнього України та ЄС. І не лише України, Грузії, Молдови також, але мій досвід каже, що варто говорити відверто", - акцентувала Кальюлайд.
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Топ коментарі
+11
Все правильно женщина говорит. Это не баба с улицы.Это президент. Говорит,что есть на самом деле. То есть - Украина это еще не страна. А гнойник олигархов и агентов путина.
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11.09.2021 15:57
+11
Что вы тут грязь льете на эстонского президента? Она что, не права? Права не то что на 100, а на 1000%.
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11.09.2021 15:58
+9
При Порошенку Україні дали безвіз. Саме за виконання вимог ЄС.
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11.09.2021 16:07
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Што нє так с Балгарієй , рускій
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11.09.2021 18:29 Відповісти
с Балгарієй все хорошо, американский
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11.09.2021 18:40 Відповісти
Болгария на задворках ЕС, росийский капитал там правит бал, митинги, демонстрации, постоянно перевыборы. очсень сильны проросийские силы.
В Румынии получше.
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11.09.2021 19:22 Відповісти
Мадам ваше понимание ситуации,примерно такое же как обхват земным телескопом вселенной.А это 0,01 %.Именно столько занимают Копенгагенские критерии в сложившейся геополитической Вселенной в которой могут сгореть миллионы жизней Слова про "20 років" до вступу України в ЄС базуються на досвіді, ви маєте впроваджувати Копенгагенські критерії, - президентка Естонії Кальюлайд - Цензор.НЕТ 5612
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11.09.2021 18:41 Відповісти
той нечастий випадок коли і свиночолі і зєлєбобікі клянуть одну і ту саму людину, яка каже правду
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11.09.2021 20:46 Відповісти
чомусь Далю Грибаускайте не клянуть, яка захищала Україну на всіх форумах та умови не ставила.
а тут 2 якийсь фірми естонські образили - відразу вступилася,
ну й що,що війна, стріляють - до них далеко.
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11.09.2021 22:56 Відповісти
дві естонські компанії це антиприклад, для такої малої країни як Естонія це забагато. Щодо Грібаускайте - вона ніколи не захищала українську корупцію, а критика естонки саме в цьому. Українські керманичі за сім років не просунулися в цьому напрямку, і це факт.
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12.09.2021 06:57 Відповісти
Эстонский бизнес устроил у себя офшорные зоны и переманивает наши компании, так как там нет налогов, выплачивают только дивиденды, - и об этом забыла.
маленькие страны паразитируют на больших, как Украина.

устроили у себя офшоры, заманивают укр.бизнес, а это еще хуже чем коррупция, то есть отнимают у Украины налоги, обкрадывая граждан.
об этом уже говорил им Гройман в бытность премьером, и что ответили эстонцы?
надо дружить, надо торговать...
20 лет давали им инвестиции, большие деньги. деньги кончились - устроили у себя офшоры...
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12.09.2021 11:27 Відповісти
20 это было вчера
а сегодня примут фейковый закон об олигагархах
продолжая жидолизацию руководства страны
так что лет 40 -это по-минимуму
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12.09.2021 07:33 Відповісти
В кращому разі через 20 можливо приймуть заявку на вступ, а далі... Згадайте приклад Туреччини.
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12.09.2021 11:00 Відповісти
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