"Голосіївський стрілець" Мартинюк, що поранив трьох людей, обороняючи свою квартиру, вийшов під домашній арешт

37-річний Іван Мартинюк, який влітку прославився як голосіївський стрілець, вийшов на волю. У липні до чоловіка прийшли забирати квартиру. Обороняючи своє житло, він здійснив вистріл і поранив одразу трьох людей – одного поліцейського та двох цивільних. Після цього Іван підпалив квартиру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть Факти.

Наразі чоловік відбуває домашній арешт у квартирі матері. Іван Мартинюк переконує – у той день не розумів, що за люди намагаються вдертися в його оселю, тому був вимушений стріляти.

"Я вимушено розпорошив сльозогінний газ. Після того як він трохи розвіявся, вони приступили до спилювання петель. І коли я побачив іскри від зрізання петель всередині квартири, на тому етапі вимушено зробив попереджувальний постріл. Один, а не два", – розповідає чоловік.

Кохана Івана Катерина також у той день перебувала у квартирі. Зізнається – злякалася не на жарт, тому розуміє, чому чоловік відкрив вогонь.

Щойно під дверима опинились перемовники з поліції, Іван замість діалогу облив двері бензином та підпалив. Каже, все заради того, щоб виграти хоч якийсь час і дочекатися приїзду своїх адвокатів.

Коли чоловіка уже в кайданках виводили з квартири, сусіди були приголомшені, адже знають його як спокійну та врівноважену людину.

"Доводилося спілкуватися, нарікань немає, досить вихована людина… Він приходив до нас, стукав. Ми йому допомагали заряджати і павер-банки", – ділиться сусід Івана Дмитро.

Однокімнатну квартиру в престижному житловому комплексі Іван Мартинюк придбав ще у 2008 році у кредит. Коли банк несподівано збанкрутував – інвестори розгубилися. Іван, до речі, колишній фінансист, переконує: ніби не знав, кому перепродали його кредит, тож і не платив роками. За цей сума боргу зросла до майже 1,5 млн грн.

А у вересні 2019 року Солом’янський суд виніс заочне рішення – стягнути з Івана борг і виставити квартиру на електронні торги.

Захисникам Івана Мартинюка таки вдалося скасувати заочне рішення про стягнення боргу, але вже після того, як житло реалізували на торгах.

"Наразі правової підстави, щоб продавати цю квартиру з торгів, немає. І тому Іван знаючи, що вже скасоване рішення суду, яке стало причиною всіх його проблем і негараздів, захищав ту власність, яка йому належала", – розповіла адвокатка Валерія Лутовська.

Покупець вже навіть встиг перепродати спірне майно. На аукціоні він придбав квартиру за 2,6 млн грн, а перепродав згодом вдвічі дешевше.

Тим часом у будинку хтось встановив нові вхідні двері. Хто саме це зробив – сусіди начебто не бачили. Та Іван не приховує – те, що він не може тепер потрапити всередину, зовсім не означає, що він опустив руки і здався. Каже, боротиметься за житло до останнього.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 7 липня в Голосіївському районі Києва чоловік забарикадувався в квартирі і відкрив вогонь поліцейських, поранивши одного правоохоронця і одного цивільного чоловіка. Стрілка затримали.