Місія МВФ почне роботу в Україні 21-23 вересня, - представник Фонду в Києві Рашкован

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні з питань першого перегляду програми stand-by може почати роботу 21-23 вересня цього року, повідомив представник України у Фонді Владислав Рашкован.

"Місія може почати роботу через 10-12 днів", - сказав він на конференції YES Brainstorming в Києві в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Рашкован уточнив, що, найімовірніше, ця місія знову буде "віртуальною", тобто робота буде здійснюватися у віддаленому режимі.

Водночас, за його словами, зберігається шанс, що голова місії Іванна Владкова-Голлар прибуде до Києва, однак це залежить від розвитку епідемічної ситуації в Україні з Covid.

Як повідомлялося, МВФ у червні 2020 року затвердив для Києва програму stand by загальним обсягом близько $5 млрд, одразу виділивши перший транш фінансування в обсязі $2,1 млрд. Було заплановано чотири перегляди виконання умов Програми для виділення інших чотирьох траншів. Однак обумовлений графік був порушений, а фінансування – призупинено через невиконання Україною низки зобов'язань.

Глава Нацбанку України Кирило Шевченко цього тижня повідомив, що сума другого траншу stand-by може бути вище запланованих $700 млн за рахунок об'єднання траншу, однак це питання буде обговорюватися під час дискусії з місією.

Міністр фінансів Сергій Марченко наприкінці серпня вказував також, що обговорюється можливість продовження поточної 18-місячної програми stand-by на півроку.