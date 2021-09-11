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Нова ера в рибництві - норвежці запустили океанічну ферму, здатну виростити 1,5 млн риб за 14 місяців. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Технології
Норвезька фірма SaLMar запускає першу у світі океанічну ферму для вирощування риби.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті SaLMar.
Зазначається, що "настає нова ера в рибництві".
Ocean Farm 1 стала першою офшорною рибною фермою, вона може вміщати 250 000 м куб. і витримувати землетруси силою 12 балів.
Близько 20 000 сенсорів дозволяють повністю автоматизувати морську ділянку і виростити до 1,5 млн риб за 14 місяців.
Топ коментарі
+33 Игорь Бех
показати весь коментар11.09.2021 16:08
+23 Диды Выпивали
показати весь коментар11.09.2021 16:07
+19 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар11.09.2021 16:10
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Она же и последняя.
А они такие на Порше и Ауди, откормленно-тренированные, при десятках квартир в новостройках, с карточками нескольких банков в бумажнике.
Это и есть их счастье.