Нова ера в рибництві - норвежці запустили океанічну ферму, здатну виростити 1,5 млн риб за 14 місяців. ФОТО

Норвезька фірма SaLMar запускає першу у світі океанічну ферму для вирощування риби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті SaLMar.

Зазначається, що "настає нова ера в рибництві".

Ocean Farm 1 стала першою офшорною рибною фермою, вона може вміщати 250 000 м куб. і витримувати землетруси силою 12 балів.

Близько 20 000 сенсорів дозволяють повністю автоматизувати морську ділянку і виростити до 1,5 млн риб за 14 місяців.