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Посол Євросоюзу Маасікас приїхав на представницький форум YES велосипедом: "Сподіваюся, незабаром їх тут побільшає". ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас приїхав до Арсеналу для участі у форумі "Ялтинська європейська стратегія" (YES) на велосипеді і висловив сподівання, що в майбутньому його велосипед буде не єдиним на парковці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.
"Самотній велосипед біля воріт, де відбувається форум YES (зізнаюсь - мій). Сподіваюся, в майбутньому їх тут побільшає, попри те, що в Києві багато пагорбів", - написав Матті Маасікас.
Топ коментарі
+17 Фродо Бэггинс
показати весь коментар11.09.2021 16:23
+16 Болунгарвік Віталій
показати весь коментар11.09.2021 16:43
+11 Nataliia Radchenko
показати весь коментар11.09.2021 16:24
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Ясен пень, Щас Голоборотько со своим эскортом велосипедистов подтянется, не протолкнутся будет
В. А. Зеленский, величайший лидер современности.
вот и президентка Эстонии 2 раза съездила к Путину - и вот результат: зачем вам ЕС, вы недоросли., ваше место в стойле таежного союза.
Фашьізм нє прайдьот!!!
А Зе звичайнісінький жлобяра.
-Так,бачу.Зараз нас почне вчити жить не по понятиям