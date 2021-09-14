Глава "Нафтогазу" Вітренко заявив, що в разі різкого зниження "Газпромом" транзиту можуть виникнути технічні проблеми
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Можливе різке зниження "Газпромом" обсягів транзиту природного газу через Україну в разі запуску "Північного потоку - 2" призведе до таких змін фізико-хімічних властивостей газу, які викличуть питання у європейських операторів газотранспортних систем (ГТС) на західному кордоні України.
"Якщо ("Газпром") нічого не буде давати (газ на вхід української ГТС), то нам навіть простіше - нічого не треба виконувати. Але якщо він буде давати якісь невеликі обсяги газу або якщо буде дуже сильно варіювати: один день максимум , а інший день, скажімо, мінімум - то будуть фізичні проблеми, як забезпечити транзит, необхідні фізико-хімічні властивості газу, які специфіковані згідно з контрактом між оператором українським і операторами Словаччини, Польщі, Угорщини тощо", - сказав глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в кулуарах YES Brainstorming в Києві в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, в такій ситуації європейські оператори можуть заявити, що Україна порушує умови контракту за фізико-хімічними властивостями газу, що створює їм певні технічні проблеми і ставить під питання нинішню надійність транзиту через Україну.
Глава "Нафтогазу" зазначив, що в транзитному контракті є "якісь загальні положення, які, в принципі, теоретично можуть нас захистити, якщо ми потім підемо в суд", однак слід привертати увагу до цієї можливої проблеми вже зараз.
"Тому важливо це питання наперед якимось чином вирішувати", - підкреслив Вітренко.
За його словами, для стабільного вирішення необхідно усунути монополію "Газпрому" на постачання газу з Росії в Європу транзитом через Україну, перенести дочки доступу з західного кордону України на кордон з РФ, і саме в цьому був весь сенс перекладу роботи української ГТС на європейські правила.
Будь ласка, зачекайте...
А чи знаєте ви, що 40-ка мільйонна Україна при них, вже докотилася до жалюгідних... 150 млрд. дол. свого офіційного ВВП? А потенціал скорочення добробуту українців (їхньої шагреневої шкіри) - вже вичерпаний, чи ще ні?
В той час, коли ВВП таких малюсіньких (з 4-х мільйонним населенням), але й маленьких площею... - острівної Ірландії, чи міста-держави Сінгапур уже втричі перевищили нині офіційний ВВП України...
А чи знаєте ви, що потенціал лише АПК України здатний ",якщо не гнатиме на експорт" сировину, а кінцеву продукцію... продукувати ВВП розміром в 600-800 млрд. дол?
А чи знаєте ви, що весь, вже нині існуючий потенціал всього господарського комплексу України здатний створювати ВВП на рівні Великої Британії, чи Франції, Італії...? Не кажучи що здатний обігнати за обсягами Південну Корею, Іспанію, чи Австралію?
Але ж ВСЕ стоїть мертвим грузом , а народ в еміграції... Масове безробіття серед тих, хто лишився...
Я не сказав про молоду галузь ІТ (бо її важко спрогнозувати), але вона вже здатна щорічно - майже подвоювати обсяги своїх послуг...
Але брехня, безвідповідальність, користолюбство влади, політиків зростають ще вищими темпами, ніж ІТ-галузь ...
І на цьому фоні "проростає" незамічена на -сьогодні, але дуже загрозлива для майбутнього проблема суспільства - його КРИМІНАЛІЗАЦІЯ.
Криміналізація - як вимушений крок у відповідь тих, хто ніколи не мав і не бажав кримінальних нахилів та дій,...
Але на фоні злочинної практики влади, так і таких же прийнятих нею законів (податків, цін, тарифів, безправ'я) - населення ВИМУШЕНЕ, по за власною волею, розробляти їх, чи застосовувати... - просто задля елементарного виживання в ситуації, що склалася...
Але в найближчому майбутньому і ОБОВ'ЯЗКОВО, якщо нічого не мінятиметься в діях влади - або влада України, або її населення опиниться "на сковородці"
БО , як сказав Тоні Монтана: - "Кожен має платити за своє глупство, інакше ніколи не порозумнішає".
2) природный газ - это в основном метан
В тоже время, емкость наших ПГХ примерно 30 млрд кубов. Если летом закачать не менее 24 млрд кубов, то если не будет аномальных морозов, то хоть и с трудом, но может работать самостоятельно.
Называют и еще одну цифру - в трубе должен ЕЖЕДНЕВНО быть миллиард кубов газа, другими словами, сегодня сколько-то миллионов кубов взяли, значит к завтра из ПГХ надо поднять столько же или столько же купить из-за рубежа.
Были лаборатории.
1. С целью урегулирования юридических разногласий до 29 декабря 2019 года:
1.1 В "пакете" с выполнением договоренностей, предусмотренных пунктом 2.2, ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" подпишут и исполнят безотзывное соглашение об урегулировании, предусматривающее:
- выплату до 29.12.2019 г. около 2,9 млрд долл. США с учетом пени в соответствии с решениями Арбитражного института Торгово-промышленной палаты Стокгольма от декабря 2017 г. и февраля 2018 г.,
- отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений, в т.ч. иски НАК "Нафтогаз Украины" на 12,2 млрд долл. США и на 1,33 млрд куб. м (без денежной оценки),
- снятие арестов на имущество, активы и денежные средства ПАО «Газпром», а также отказ в будущем от всех возможных претензий и исков по контрактам на поставку и транзит газа от 19 января 2009 г.;
1.2 До 29.12.2019 г. ПАО "Газпром" и Украина заключат безотзывное мировое соглашение в рамках дела ПТС № 2019-10: "ПАО "Газпром" против Украины", рассматриваемого в настоящий момент арбитражным судом в г. Женева, Швейцарская Конфедерация. Такое мировое соглашение будет предусматривать, в том числе, прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к ПАО "Газпром", основанных на решении Антимонопольного Комитета Украины №18-р от 22.01.2016 г. и соответствующем решении Хозяйственного суда г. Киева от 05.12.2016 г. (включая требования об уплате штрафа и пени);
2. С целью продолжения бесперебойного транзита российского газа через территорию Украины:
2.1 ПАО "Газпром" подпишет соглашение с НАК "Нафтогаз Украины" (далее - Компания-организатор) на организацию транспортировки газа через территорию Украины;
2.2 при выполнении договоренностей, предусмотренных пунктом 1, до 29.12.2019 будет обеспечено следующее:
2.2.1 ПАО "Газпром" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" заключат межоператорское соглашение;
2.2.2 Компания-организатор и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" заключат транспортное соглашение (контракт на транзит газа). В течение 2020 года НКРЭКУ внесет необходимые изменения в типовой договор с целью приведения его в соответствие с транспортным соглашением между Компанией-организатором и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", и стороны транспортного соглашения подпишут типовой договор без изменения существенных параметров договора (сроки, объемы транспортировки, тариф) без каких-либо штрафных санкций для сторон;
2.2.3 Компания-организатор обратится к ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" для бронирования мощностей ГТС Украины. При этом бронирование мощностей ГТС Украины по годам будет осуществляться в следующих объемах:
2020 г. - 65 млрд куб. м газа;
2021 г. - 40 млрд куб. м газа;
2022 г. - 40 млрд куб. м газа;
2023 г. - 40 млрд куб. м газа;
2024 г. - 40 млрд куб. м газа;
при условии, что к моменту бронирования НКРЭКУ будет установлен конкурентный тариф, признаваемый Компанией-организатором и соответствующий уровню газотранспортных тарифов, применяемых в странах Западной и Центральной Европы
Стороны по договору на транспортировку газа в дальнейшем намерены рассмотреть возможность продления сотрудничества по вопросам транзита газа на аналогичных условиях на следующие регуляторные периоды оператора ГТС Украины 2025-2034 гг.
3. Стороны до 27 декабря 2019 года примут необходимые меры (создадут необходимые условия) для выполнения соответствующими компаниями вышеуказанных договоренностей, в т.ч.:
3.1 Европейская комиссия гарантирует и письменно подтверждает сертификацию ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" как нового оператора ГТС Украины в соответствии с нормами ЕС, а также соответствие законодательства Украины в сфере регулирования транспортировки газа требованиям ЕС;
3.2 Украинская Сторона в срок до 29.12.19 примет все необходимые меры (создаст все необходимые условия):
- для заключения мировых соглашений с ПАО "Газпром", упомянутых в пунктах 1.1 и 1.2 данного протокола ;
- для принятия окончательного решения о сертификации нового оператора ГТС Украины и о выдаче лицензии ООО "Оператор газотранспортной системы Украины";
- для гарантии юридической действительности решения НКРЭКУ о сроках бронирования мощностей в 2019 г. и возможности заключения нового транспортного соглашения в редакции, согласованной сторонами транспортного соглашения в соответствии с пунктом 2.2.2;
- для обеспечения независимости национального регулятора, стабильности законодательного регулирования, надежной правовой защиты интересов заказчика услуг по транзиту, предсказуемости, прозрачности, экономической обоснованности и стабильности тарифообразования;
3.3 Российская Сторона примет необходимые меры (создаст необходимые условия) для выполнения ПАО "Газпром" своих обязательств в соответствии с предусмотренным пунктом 1.1 соглашением о выплате по решениям Арбитражного института Торгово-промышленной палаты Стокгольма от декабря 2017 г. и февраля 2018 г.
4. При условии выполнения в полном объеме договоренностей, предусмотренных пунктами 1-3 настоящего Протокола, Стороны рассмотрят возможность поставок газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NCG) за исключением обоснованной скидки с учетом объемов таких поставок.
Третьє. Факти про купівлю газу у парашки для споживання. Щось на кшталт офіційного договору, як договір "Нафтогазу" з "грязьпромом" 11.09.2021 17:01, де плісняві здали інтереси України.
Не можеш привести факти, відвали і смерди де-інде.
- Это очень сильно зависит от европейских политиков и европейских регуляторов.
Но вы видите нынешнюю ситуацию: цена за газ достигла 700 долларов, и многие это напрямую связывают с манипулированием рынком со стороны «Газпрома».
Я думаю, Еврокомиссия откроет против них дело по поводу того, что они придерживают объемы, потому что это прямое нарушение антимонопольных правил. И дальше посмотрим, как ситуация будет развиваться. Возможно, им еще придется заплатить за эти 700 долларов, которые мы сейчас видим.
Уже были очень серьезные прецеденты, и надо сказать, что «Газпром» обычно до последнего упирается, а потом идет на попятную.
Я не думаю, что европейцев стоит рассматривать как стадо овечек, которые будут безропотно просить, лишь бы им дали этот газ.
Во-первых, при тех ценах, которые сейчас складываются в Европе из-за газпромовского поведения, снимается проблема импорта газа из других мест.
Конкурентное преимущество «Газпрома» - его газ дешевле, чем американский или австралийский, но при цене в 700 долларов о чем речь?
Позиция Европы может быть: вы придерживаете цены - тогда мы коммерчески эффективно будем брать газ по такой цене в другом месте. Газа полно! Вопрос был только в цене.
Поэтому я не думаю, что «Газпрому» удастся какое-то давление. Я думаю, эта ситуация с июлем-августом-сентябрем, когда резко скакнули спотовые цены из-за газпромовского манипулирования рынком, сейчас приведет к скандалу. И «Газпром» пожалеет - думаю, реакция будет серьезная. "
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Газопровод «Северный поток - 2» достроен. Согласования, экспертизы, суды, споры с европейскими чиновниками и американские санкции три года сопровождали строительство газопровода, который пойдет из России по дну Балтийского моря, вероятно - в ущерб транзиту через Украину.
Пока нет даты запуска в эксплуатацию, и в целом перспективы туманны - согласно нынешнему европейскому законодательству, «Газпром» сможет использовать только половину мощностей.
Политик, бывший заместитель министра энергетики России Владимир Милов рассуждает о будущем газопровода.
- Все трубы сварили, строительство полностью завершилось - могут ли сейчас возникнуть какие-то препятствия для запуска газопровода?
- Конечно. Nord Stream 2 AG проиграли суд в Германии по их требованию дать им возможность использовать мощности газопровода на 100% и освободить от европейского регулирования.
То есть даже когда они введут его в эксплуатацию - думаю, это будет ближе к концу года, потому что надо пройти все сертификационные процедуры, - они смогут использовать мощности только на 50%.
Есть еще Nord Stream 1
Для Nord Stream 1 это было и остается большой проблемой: на сам Nord Stream 1 это правило не распространяется, но есть проблема с его наземным продолжением, газопроводом OPAL, который попадает под регулирование.
Так что Nord Stream 2 придется выполнять европейские правила - я думаю, они в итоге пустят в трубу «Роснефть» и «Новатэк».
Но, во-первых, эти разборки займут время.
Во-вторых, как я вижу, руководство «Газпрома» настроено биться юридически за стопроцентное использование.
Это значит, что быстрого решения по оставшимся 50% не будет.
Можно смело говорить про пару лет, когда они будут использовать лишь половину мощности.
Я думаю, что технически эксплуатация на полную мощность будет возможна не раньше следующего года, а учитывая неразрешенность с законодательством ЕС, мы можем предположить, что максимальная мощность прокачки в следующем году будет 25 миллиардов кубометров.
Сказать, что это кардинально на что-то влияет, было бы очень-очень сильным преувеличением. Я давно говорил, что битвы вокруг «Северного потока - 2» в основном геополитические, они не отражают его реальное влияние на рынок - а оно не очень большое." - ПОЛНОСТЬЮ «Украинцам надо готовиться к прекращению транзита»
Владимир Милов - о завершении строительства «Северного потока - 2» и его перспективах, https://novayagazeta.ru/.../ukraintsam-nado-gotovitsia-k...
ТАМ ЖЕ ответы на вопросы:
- Зачем «Газпрому» было накалять обстановку?
- Могут ли США как-то влиять на судьбу «Северного потока - 2»? В переговорах с Германией шла речь о возможности точечных санкций.
- Про европейский рынок: эти 25 миллиардов кубометров, о которых вы говорили в начале, - важный объем для рынка?
- Насколько это болезненно для Украины?
- Но ведь вся риторика европейских стран, той же Германии, - о необходимости сохранить транзит через Украину.
- Европейцы могут договориться не покупать?
- Что касается «Газпрома», если будет действовать правило про 50-процентную загрузку, а вы говорите, что его вряд ли получится обойти, проект «Северный поток - 2» все равно экономически целесообразен?
Что то тут не так.
По сути дела, если Украина у россии газ не покупает, следовательно она к нему не причастна, и весь объём газа на 100% идёт транзитом в Европу. Значит точка доступа уже и так находится на западной границе Украины.
Тепер коли цей газ треба купувати по 700 доларів а може й дорожче, а ціна за транзит прописана, то гтс буде працювати собі в збиток. Про що натякає вітренко під іншим приводом, що краще закрити трубу, ніж по ній качати маленький і нестабільний обсяг. Навіть не знаю, хто і що нам може допомогти.
Отже, доведеться купувати відсутні 10 млрд. "кубів" у Європі і закачувати їх в нашу ГТС, але вже у форматі реального реверсу, а не віртуального.
ГТС здатна працювати в режимі реального аверсу і віртуального реверсу, але не призначена для реального аверсу і реверсу на одному часовому відрізку.
Тобто нам доведеться глушити трубу на східному кордоні і перенастроювати її на отримання газу з ЄС без можливостей транзитування. Як тільки це відбудеться, "Газпром" одразу звинуватить Україну в невиконанні транзитного контракту і в односторонньому порядку розірве його. І доведе свою правоту в будь-якому арбітражі, адже це ми не зможемо здійснювати транзит і перекриємо вентиль на вході з РФ.
Саме тому ймовірність "газової війни" цієї зими цілком реальна. Поки нас врятують запаси газу в підземних сховищах, але це не означає, що не буде відключень і локальних проблем, і запаси не вічні.
https://www.dsnews.ua/ukr/blog/razvernut-potok-kak-gazprom-mozhet-vynudit-ukrainu-otkazatsya-ot-tranzita-gaza-10092021-436592