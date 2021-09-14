Глава "Нафтогазу" Вітренко заявив, що в разі різкого зниження "Газпромом" транзиту можуть виникнути технічні проблеми

Можливе різке зниження "Газпромом" обсягів транзиту природного газу через Україну в разі запуску "Північного потоку - 2" призведе до таких змін фізико-хімічних властивостей газу, які викличуть питання у європейських операторів газотранспортних систем (ГТС) на західному кордоні України.

"Якщо ("Газпром") нічого не буде давати (газ на вхід української ГТС), то нам навіть простіше - нічого не треба виконувати. Але якщо він буде давати якісь невеликі обсяги газу або якщо буде дуже сильно варіювати: один день максимум , а інший день, скажімо, мінімум - то будуть фізичні проблеми, як забезпечити транзит, необхідні фізико-хімічні властивості газу, які специфіковані згідно з контрактом між оператором українським і операторами Словаччини, Польщі, Угорщини тощо", - сказав глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в кулуарах YES Brainstorming в Києві в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, в такій ситуації європейські оператори можуть заявити, що Україна порушує умови контракту за фізико-хімічними властивостями газу, що створює їм певні технічні проблеми і ставить під питання нинішню надійність транзиту через Україну.

Глава "Нафтогазу" зазначив, що в транзитному контракті є "якісь загальні положення, які, в принципі, теоретично можуть нас захистити, якщо ми потім підемо в суд", однак слід привертати увагу до цієї можливої ​​проблеми вже зараз.

"Тому важливо це питання наперед якимось чином вирішувати", - підкреслив Вітренко.

За його словами, для стабільного вирішення необхідно усунути монополію "Газпрому" на постачання газу з Росії в Європу транзитом через Україну, перенести дочки доступу з західного кордону України на кордон з РФ, і саме в цьому був весь сенс перекладу роботи української ГТС на європейські правила.

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