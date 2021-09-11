На Донбасі фіксується збільшення кількості та інтенсивності обстрілів із боку російських окупантів, - головнокомандувач ЗСУ Залужний
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У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі фіксується збільшення кількості та інтенсивності порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
"Тільки від початку вересня ворог обстріляв наші позиції 59 разів, з них 19 із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Як наслідок - один захисник України загинув, 13 мають поранення, ще 8 - бойові травмування. Щиро співчуваю близьким і рідним загиблого", - пише він.
На обстріли противника військовослужбовці Об’єднаних Сил дають адекватну відповідь.
"За даними нашої розвідки, втрати ворога склали 6 убитими і 12 пораненими. Ситуація в районі проведення ООС залишається під нашим повним контролем.
Ворожі провокації є інструментом політичного тиску. Ми, як люди військові, на них не піддаємось. Натомість постійно готуємося до відбиття різних загроз, у тому числі й загрози повномасштабного вторгнення. Високий рівень наших бойових спроможностей поряд із готовністю суспільства до спротиву є гарантією стримування агресора і безпеки країни. Восьмий рік поспіль Збройні Сили України протистоять ворогу, який вдається до порушень міжнародного порядку - інтервенції, анексії та окупації територій, підтримання тероризму й екстремізму, постійних гібридних атак. Російська Федерація, подібно до Аль-Каїди, ІДІЛ, Талібану, залишається джерелом небезки для всього цивілізованого світу.
Прикро, що сьогодні, у 20-ту річницю вшанування жертв терористичних нападів 11 вересня, Україна продовжує втрачати своїх захисників від рук терористів російських", - додав головнокомандувач.
Будь ласка, зачекайте...
Поддаваться на провокации не надо. Увидел кацапа в прицел- убей.
И никаких провокаций он больше не сделает.
отвели всё, что могло давать адекватный огонь...остались только дули (и то после согласования со штабом)...ну если в разведку ходить запретили...о чем еще говорить???
Сам Залужний визнав, що боїться Зеленського.
Не надто позитивна характеристика для генерала. Боятись чма...це взагалі нонсенс, особливо для військового.
Если это правда, Так почему об этом не говорят громче чтобы не было так деморализующе что только у наших потери. И в конце месяца офицер разведки Нещадим напишет что у орков только 9 боевых 200-x за последний год и ни одного боевого за месяц. И кому верить?
От этих чудожидотварей можно ожидать чего угодно, при условии что это ведёт к уничтожению Украинской нации.
Надеюсь что уже всем понятно что против украинцев происходит геноцид по всем направлениям? Нам придётся рано или поздно остановить это. У нас нет другого выбора