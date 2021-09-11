УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8448 відвідувачів онлайн
Новини Події Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
3 038 17
обстріл (21130) Донбас (21733) Залужний (588)

На Донбасі фіксується збільшення кількості та інтенсивності обстрілів із боку російських окупантів, - головнокомандувач ЗСУ Залужний

Новини Цензор.НЕТ Події

На Донбасі фіксується збільшення кількості та інтенсивності обстрілів із боку російських окупантів, - головнокомандувач ЗСУ Залужний

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі фіксується збільшення кількості та інтенсивності порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Тільки від початку вересня ворог обстріляв наші позиції 59 разів, з них 19 із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Як наслідок - один захисник України загинув, 13 мають поранення, ще 8 - бойові травмування. Щиро співчуваю близьким і рідним загиблого", - пише він.

На обстріли противника військовослужбовці Об’єднаних Сил дають адекватну відповідь.

Також читайте: Окупанти в ОРДЛО змушують місцевих найманців іти на вибори Держдуми РФ, - ГУР

"За даними нашої розвідки, втрати ворога склали 6 убитими і 12 пораненими. Ситуація в районі проведення ООС залишається під нашим повним контролем.

Ворожі провокації є інструментом політичного тиску. Ми, як люди військові, на них не піддаємось. Натомість постійно готуємося до відбиття різних загроз, у тому числі й загрози повномасштабного вторгнення. Високий рівень наших бойових спроможностей поряд із готовністю суспільства до спротиву є гарантією стримування агресора і безпеки країни. Восьмий рік поспіль Збройні Сили України протистоять ворогу, який вдається до порушень міжнародного порядку - інтервенції, анексії та окупації територій, підтримання тероризму й екстремізму, постійних гібридних атак. Російська Федерація, подібно до Аль-Каїди, ІДІЛ, Талібану, залишається джерелом небезки для всього цивілізованого світу.

Прикро, що сьогодні, у 20-ту річницю вшанування жертв терористичних нападів 11 вересня, Україна продовжує втрачати своїх захисників від рук терористів російських", - додав головнокомандувач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські терористи обстріляли наші позиції із забороненої зброї. Троє воїнів зазнали поранень, - ОТУ "Схід"
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
"Вражеские провокации являются инструментом политического давления. Мы, как люди военные, на них не поддаемся."

Поддаваться на провокации не надо. Увидел кацапа в прицел- убей.
И никаких провокаций он больше не сделает. На Донбассе фиксируется увеличение количества и интенсивности обстрелов со стороны российских оккупантов, - главком ВСУ Залужный - Цензор.НЕТ 2980
показати весь коментар
11.09.2021 16:57
+6
Таке враження, що всіх, хто починає співпрацювати з пліснявою владою, кодують.
показати весь коментар
11.09.2021 17:05
+4
Не при зелёных мразях точно.
показати весь коментар
11.09.2021 17:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Вражеские провокации являются инструментом политического давления. Мы, как люди военные, на них не поддаемся."

Поддаваться на провокации не надо. Увидел кацапа в прицел- убей.
И никаких провокаций он больше не сделает. На Донбассе фиксируется увеличение количества и интенсивности обстрелов со стороны российских оккупантов, - главком ВСУ Залужный - Цензор.НЕТ 2980
показати весь коментар
11.09.2021 16:57 Відповісти
На Донбасі фіксується збільшення кількості та інтенсивності обстрілу з боку російських окупантів, - головнокомандувач ЗСУ Залужний - Цензор.НЕТ 9080
показати весь коментар
11.09.2021 17:01 Відповісти
Ви забули що начтупаючі втрачають в 3-4 рази більше чим ті хто обороняється.При тому що ворогів в Україні будуть зустрічати бійці які вже пройшли бойову школу та і забули про партизанську війну.Так що ващі 300 тисяч в дупі а тоді вже однозначно що кацапії прийдеться воювати із всім світом,жаже Меркель вже вам не допоможе.
показати весь коментар
11.09.2021 18:58 Відповісти
Таке враження, що всіх, хто починає співпрацювати з пліснявою владою, кодують.
показати весь коментар
11.09.2021 17:05 Відповісти
Путлер ни с того ни с сего, хочет сильно встретиться с Зелей....,каже историк Андрей Зубов... На Донбасі фіксується збільшення кількості та інтенсивності обстрілу з боку російських окупантів, - головнокомандувач ЗСУ Залужний - Цензор.НЕТ 5118опять старый метод кремлевской сраной дипломатии...типа брацкий одиннарот....а Северный Потоп мимо Украины то шутка рюсскага мира сраного... На Донбасі фіксується збільшення кількості та інтенсивності обстрілу з боку російських окупантів, - головнокомандувач ЗСУ Залужний - Цензор.НЕТ 6294
показати весь коментар
11.09.2021 17:05 Відповісти
Вот спрашивается почему не используются хваленнные безпилотники?Причем не по точкам агрессии, а по штабам принятия решений.Хватит блеять а принимать решения.Действовать как Израильтяне на упреждение.
показати весь коментар
11.09.2021 17:07 Відповісти
Не при зелёных мразях точно.
показати весь коментар
11.09.2021 17:11 Відповісти
потому что главноКАКБЫкомандующий запретил...
отвели всё, что могло давать адекватный огонь...остались только дули (и то после согласования со штабом)...ну если в разведку ходить запретили...о чем еще говорить???
показати весь коментар
11.09.2021 17:51 Відповісти
Условия перемирия Украина не нарушает....
показати весь коментар
11.09.2021 17:08 Відповісти
это все понятно, вопрос в том - чем наша армия отвечает или вы только в сторону банковой смотрите?
показати весь коментар
11.09.2021 17:23 Відповісти
Дивляться.
Сам Залужний визнав, що боїться Зеленського.
Не надто позитивна характеристика для генерала. Боятись чма...це взагалі нонсенс, особливо для військового.
показати весь коментар
11.09.2021 17:34 Відповісти
Он отметил, что военнослужащие ООС дают адекватный ответ на обстрелы. По данным разведки, потери противника составили 6 убитыми и 12 ранеными
Если это правда, Так почему об этом не говорят громче чтобы не было так деморализующе что только у наших потери. И в конце месяца офицер разведки Нещадим напишет что у орков только 9 боевых 200-x за последний год и ни одного боевого за месяц. И кому верить?
показати весь коментар
11.09.2021 17:29 Відповісти
Для того чтобы дырявые и кацапы прекратили обстрелы ВСУ, достаточно посадить в окопы депутатов от партии прислуг кремля. И тогда произойдет чудо! Ведь зебилы и дырявые - это одна команда!
показати весь коментар
11.09.2021 17:45 Відповісти
А БЛАЗЕНЬ -НІ ПАРИ З ВУСТ ПРО ВТРАТИ .
показати весь коментар
11.09.2021 20:35 Відповісти
Снайперов с передка убрали, разведку отключили, ответный огонь вести запрещено. Такое ощущение что очень заботятся "наши" главнокомандующие о противнике. Понимаю что звучит дико, но: не стреляют ли с той стороны в наших пацанов, нанятые земразями убийцы?
От этих чудожидотварей можно ожидать чего угодно, при условии что это ведёт к уничтожению Украинской нации.
Надеюсь что уже всем понятно что против украинцев происходит геноцид по всем направлениям? Нам придётся рано или поздно остановить это. У нас нет другого выбора
показати весь коментар
12.09.2021 04:14 Відповісти
Кожного дня москалі нагло масово вбивають і калічать наших героїв, а вони всьо "фиксируют, замечают, обнаруживают". Це що їм народ України довірив захищати свої життя і свою землю, а вони з блокнотиками на джипах розїжджають і все записуюють. Ну і який толк ? Що на №уйла з рахою наклали смертельні санкції ? Москалі спецом так роблять перед рандеву ЗЄльки з №уйлом, а ЗЄлька зжав очко і сидить тихо "шоб увидеть мир"
показати весь коментар
12.09.2021 21:08 Відповісти
 
 