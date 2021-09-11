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Новини Політика України
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Кучма (485) перемовини (2484) Путін (21440) Росія (47244) полонені (1943)

Зараз мало хто вірить у позитив від зустрічі Зеленського і Путіна, - Кучма

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зараз мало хто вірить у позитив від зустрічі Зеленського і Путіна, - Кучма

Сподіватися на значні результати за підсумками можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського і глави Кремля Володимира Путіна не варто.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в коментарі "Сегодня" на полях форуму YES Brainstorming в Києві 11 вересня висловив другий президент України Леонід Кучма.

"Завжди переговори корисні, навіть якщо не дають результату. Особливо в тій ситуації, в якій зараз  Україна перебуває. Але зараз мало хто вірить, що буде позитив від цієї зустрічі. Хоча б кілька питань розглянути і вирішити - хоча б з точки зору полонених - і то це позитив. На великі кроки, що Росія піде з Донбасу, я думаю надії немає", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сценарії, які відпрацьовуються на навчаннях "Захід-2021", несуть дуже серйозні ризики, - Кулеба
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Топ коментарі
+21
Мета Росіі,це повернення України в "родную говєнь" Московію !!! І від цієї мети Росія не відмовиться доки існує !!!)))
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11.09.2021 17:15
+10
Зараз мало хто вірить у позитив від зустрічі Зеленського і Путіна, - Кучма - Цензор.НЕТ 7857 Зараз мало хто вірить у позитив від зустрічі Зеленського і Путіна, - Кучма - Цензор.НЕТ 4127
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11.09.2021 17:42
+8
Саме так. Якби не Кучма, Янукович і досі був би лише губернатором Донеччини. Це Кучма зробив із нього "великого політика". Кучма продовжив почате Кравчуком знищення української промисловості, а те, що лишилося, розподілив між своїми людьми.
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11.09.2021 17:34
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так, мало: Вова Зеленський і..., і..., і все...
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11.09.2021 17:14 Відповісти
МАЛОросси вєрят.
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11.09.2021 17:21 Відповісти
"...переговори корисні, навіть якщо не дають результату". Але якшо один, чи й обидва "перемовники" НЕ БАЖАЮТЬ успіху - то перемовини НІКОЛИ корисними не будуть......
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11.09.2021 18:11 Відповісти
Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати.
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11.09.2021 22:42 Відповісти
Мета Росіі,це повернення України в "родную говєнь" Московію !!! І від цієї мети Росія не відмовиться доки існує !!!)))
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11.09.2021 17:15 Відповісти
На паРаші заговорили про те щоб відмовитись від загарбницьких зазіхань на Україну.

Украина - сосед, который уже никогда не станет снова братской республикой.
Интеграционную перспективу необходимо окончательно отправить в исторический архив. Россия, следовательно, ни в коем случае не должна предаваться мечтаниям о том, что она когда-то вновь прирастет Украиной или хотя бы ее юго-восточными областями. Не стоит забывать, что перевоспитание украинских националистов в свое время оказалось не по под силу идеологам из ВКП(б)-КПСС и специалистам из НКВД-МГБ-КГБ СССР.
Смысл украинского политического проекта - в отстранении, отмежевании от России был изложен в названии известной книги Леонида Кучмы: «Украина - не Россия». И от этого проекта украинская политическая элита и ее правящая верхушка не откажутся в ходе любых своих возможных ротаций. Они так и останутся духовными наследниками Ивана Мазепы. Независимость Украины в их глазах - это независимость от России.
Нужно видеть и более неприятную для России правду. Украинская правящая элита опирается на активное меньшинство, ориентирующееся на западные ценности, и на пассивное большинство, которое живет по принципу «моя хата с краю» и сосредоточено в основном на ценностях конкретных и преимущественно материальных. Ни у «русской весны» в 2014 году за пределами Крыма и лишь отчасти Донбасса, ни у Русского мира в последующие годы серьезных шансов на Украине не было. Отсутствие широкой общественной реакции на законы, полностью свернувшие образование на русском языке и жестко ограничившие доступ к русской культуре, свидетельствуют о тщетности надежд на пророссийский майдан. Украина сейчас настроена в отношении России более враждебно, чем любое другое государство в мире.
Наконец, современную Украину нужно внимательно и серьезно изучать, чтобы заменить мифологизированные представления о бывшей советской республике реальным знанием предмета и адекватным пониманием того, как устроена и функционирует соседняя крупная страна. Жить вместе с украинцами уже не получится - и об этом не стоит жалеть. Жить рядом - придется.
https://carnegie.ru/commentary/85272
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11.09.2021 21:45 Відповісти
Цікаво ,але занадто оптимістично!! Параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма ,невиліковна хвороба !!!))))
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11.09.2021 22:00 Відповісти
Прощо спроможні домовитися лялька напхана тирсою з параноїдальним ляльководом !!!)))
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11.09.2021 17:17 Відповісти
Жаль, що Кучми немає біля керма, бо він та Порох тільки й варті керувати.
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11.09.2021 18:47 Відповісти
Шо, у зельцмана такие холодные губы?😀
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11.09.2021 17:36 Відповісти
Але чомусь саме після небезхмарної розмови вови з Байденом, знову піднялась тема САМЕ ДОЦІЛЬНОСТІ зустрічі очі в очі з уХйлом:в вустах Кулеби, медведчуківської Верещук ... Саме по гарячому зашкваровугіллі зради-зрадоньки з вагнерівцямі... Може вова хоче попроситись , шо йому ще зробити, щоб уХйло його прийняло на проживання , як Хонекера колись. Він навіть зробив два дні тому натяк , що готовий звалити після першого терміну...
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11.09.2021 17:21 Відповісти
зе хочет выклянчить хатынку в Ростове.За это он и маму Риму продаст .А пу нужна Украина.
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11.09.2021 18:45 Відповісти
Зеленський хоче відпочивати ?| Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=ynVgmSNlp4U
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11.09.2021 17:21 Відповісти
Встречи Байден-Путлер больше не будет... Сейчас мало кто верит в позитив от встречи Зеленского и Путина, - Кучма - Цензор.НЕТ 9785Поскольку Байден и Зеленский после встречи давят на кремлевского гопника не по детски... Сейчас мало кто верит в позитив от встречи Зеленского и Путина, - Кучма - Цензор.НЕТ 9785Потому фюрер и ускакал в Тайгу вместе с ШойХу...
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11.09.2021 17:22 Відповісти
Сенатор! Это не Вы, это на Вас не похоже. Относительно Байдена согласен, но в отнощении ЗЕ Вы, простите, "загнули". Это ж не на клавиши пианино давить.
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11.09.2021 19:26 Відповісти
Квн. КГБ. Какой убогий сценарий .
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11.09.2021 17:23 Відповісти
Байден переиграл Путлера уйдя из Афгана,каже российский историк Андрей Зубов....,вполне согласен с историком,эту мысль я высказал еще накануне вывода войск США из того дерьма... Зараз мало хто вірить у позитив від зустрічі Зеленського і Путіна, - Кучма - Цензор.НЕТ 4450
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11.09.2021 17:26 Відповісти
путин и шойга-два ******,
потоку-...ДА!
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11.09.2021 17:27 Відповісти
На політичний форум одного з осовних олігахів країни , зятя одного з президентів , а ще й президента - батька олігархату, з"їждаються політичні особи рівня Нуланд ... Якась дивна умовність боротьби США з олігархічною корупцією в Україні у тому числі. А говорить це лиш про одне - олігахам США дають шанс очистити себе й Україну від того, кого вони привели у 2019 на президентство, й почати діяти за справжніми законами економіки й права... Не даремно Портніков пророкує,що й Ахмєтовможе стати таким же не сірим як й Пінчук , а цивілізованим відритим для политичних та економічних змін...
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11.09.2021 17:28 Відповісти
Був колись такий президент Кучма.Бадяжив контрафактним алкоголем у Європі разом із ахметною.Британське Мі6 його зловило й став Леонід Данилович підсанкційний і нев'їздний у ЄС і США.
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11.09.2021 17:32 Відповісти
30 років держанвості це звичайно не 200 , але коли та країни , котрій за 200, ЗАХОЧЕ допомогти тій, которій 30, стати на ноги , то й закриє очі на деякі олігархічні продєлки, якщо ті визначаться зі своїм відношенням до рашистської імперії та її економіки. Й Зенапасть буде розгромлена за прикладом як це було на останньому шоу у АхметТБ - НАРОД ПРОТИ
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11.09.2021 17:51 Відповісти
Кучма став прем'єром України через рік після проголошення незалежності - в жовтні 1992 року. Тобто він реально керував країною 12 років. І під час призначення на посаду прем'єра запитував у ВР: "Скажіть, що вам побудувати: соціалізм чи капіталізм і я вам це побудую". Тобто людина за великим рахунком не мала в житті жодних справжніх моральних чи світоглядних цінностей, тим більше - націоналістичних. Кучмівські часи абсолютно безідейні. Те покоління, що тепер є найбільш активним, зростало, виховувалось саме тоді, в дев'яності - коли про Україну й українське не говорили, коли зросійщення було тотальним. І це від тих часів маємо нині: "Мову та віру на хліб не намажеш". Ситуація, що склалася - прямий наслідок кучмівської безідейності. Він ніколи не розумів значення національної ідеології і будував суто прагматичні стосунки, породивши олігархат.
Викашлювати кучмівську спадщину Україна буде десятиліттями і це в ліпшому разі.
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11.09.2021 17:58 Відповісти
мені дуже багато років і я усе це знаю й співпережила... Америка невже на чистому листі зростила свої елітні клани ?
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11.09.2021 18:11 Відповісти
Той зріст націоналної свідомості в україні , який відбувся на післясовдепівському грунті , на напханій в укрополітикум агентурі Кремля , на перших президентах, один ідеолог КПРС а другий підконтролькогебнівський директор одного з найважливіших заводів совдепії, хіба то не історичне чудо? А усі нновітні націоналістичні партіїї, які таки підібрали й зростили справжніх націоналістичних лідерів, хіба не на гроші олігахів укріплялися в Україні ,не на їхньомуТБ... Все дуже складно , й відхаркуватимя буде довго - але вже майже два поколіня вросли на незнанні що таке КПРС ЛЕНІН І СОВДЕПІЯ
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11.09.2021 18:19 Відповісти
Не бреши! Все набагато складніше
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11.09.2021 17:52 Відповісти
Серед причин був і ставленик Кучми -Янукович.Якого він підтримував.Чомусь Данилич цього факту не помітив.
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11.09.2021 17:59 Відповісти
та Ющенко" сеньор -голодомор" як паршивий квартал95 його назвав , вірніше його гебістські автори , теж Яника відроджував, Фірташем користувався...
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11.09.2021 18:21 Відповісти
Я і раніше не вірила.
Всім відомі фуйлові забаганки. Він не вгомониться, поки не задовільнить своє его за наш рахунок. Нам треба ставати сильними. Таких воно боїться. А пародію на президента, що сидить в нас на Банковій, він зневажає за слабкість і сцикливість.
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11.09.2021 17:31 Відповісти
Кучма работал на расию. Теперь поучает. Все ахметовы,пинчуки,фирташи,медведчуки - его работа.
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11.09.2021 17:31 Відповісти
Саме так. Якби не Кучма, Янукович і досі був би лише губернатором Донеччини. Це Кучма зробив із нього "великого політика". Кучма продовжив почате Кравчуком знищення української промисловості, а те, що лишилося, розподілив між своїми людьми.
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11.09.2021 17:34 Відповісти
зобов"язання Кучми директора кремлівськоважливого совдепівського заводу іншго й не могли привести до влади, як зека - ну зеля це ж такий же проект , тільки страшнішийза суттю - він не содепівську вату тільки покорив а й молодь
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11.09.2021 18:25 Відповісти
Байдену предстоит вычистить художества "Трамп-Наша" РАБссии за 4 года...дкумаю что справится с его опытом...и времени достаточно...
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11.09.2021 17:31 Відповісти
Клгда ты уже подохнешь, старый уголовник кучма? Разрушеная ирбой , при поддержке быдла судебная(как и вся правоохранительная) система Украины не способна воздать тебе по заслугам, просто сдохни, мразь. Как гепа с быдлохарькова, например.
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11.09.2021 17:32 Відповісти
Зараз мало хто вірить у позитив від зустрічі Зеленського і Путіна, - Кучма - Цензор.НЕТ 6740 Зараз мало хто вірить у позитив від зустрічі Зеленського і Путіна, - Кучма - Цензор.НЕТ 3210
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11.09.2021 17:34 Відповісти
та нихто, може сам буба? Зараз мало хто вірить у позитив від зустрічі Зеленського і Путіна, - Кучма - Цензор.НЕТ 7702
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11.09.2021 17:38 Відповісти
Леонид Данилыч не создавал Олигархат Украины с 1994 года...то все происки Госдепа и Пентагона... Зараз мало хто вірить у позитив від зустрічі Зеленського і Путіна, - Кучма - Цензор.НЕТ 4734
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11.09.2021 17:39 Відповісти
Кучма посадив на шию українцям олігархів. Це саме те що недопустили в себе Лех Валенса та Вацлав Гавел.
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11.09.2021 17:42 Відповісти
Нерівній їх з кучмою. Треба було зразу проголосувати 1991 за Чорновіла, був би тоді у на і свій Гавел - Український.
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11.09.2021 17:56 Відповісти
Ганьба, що ця особа іще щось коментує ...

Що стосується історичної ролі Кучми, то вона визначається і мабуть визначатиметься в майбутньому дуже коротко: "Батько" олігархічної системи в Україні.
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11.09.2021 18:02 Відповісти
Згоден.
Подеребанили усю країну на сотню родин, образно кажучи.
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11.09.2021 18:08 Відповісти
Зеля, ты опять }{уйлу в очко посмотри "в поисках там мира". Но пусть он сперва приготовится:
Зараз мало хто вірить у позитив від зустрічі Зеленського і Путіна, - Кучма - Цензор.НЕТ 8257
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11.09.2021 17:40 Відповісти
кучмовозка...
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11.09.2021 17:41 Відповісти
Зараз мало хто вірить у позитив від зустрічі Зеленського і Путіна, - Кучма - Цензор.НЕТ 7857 Зараз мало хто вірить у позитив від зустрічі Зеленського і Путіна, - Кучма - Цензор.НЕТ 4127
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11.09.2021 17:42 Відповісти
Мне кажется что встеча ***** из ЗЕ до выборов будет только рекламой для ***** и правлящей партии кацапии.В Украине активно заговорили об их встрече видимо поределенные силы украины так пиарят правлящую партию ***** и неважно встреча будет или нет но активная информация об возможной встрече сделает свое дело.
Выход только один,официально обявить ЗЕ что встречи не будет до выборов в мокшандии и выполнением своих обязательств мокшандией по минских договоренностях.А переговоры тет-а-тет без международных посредников и на их територии вообще не возможен.
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11.09.2021 17:42 Відповісти
Не будет никакой встречи ***** с зеледентом. Тупин никогда на станет встречаться со своим резидентом во главе Украины. Эти поиски зеледентом встречи с ****** спланированная в Кремле очередная кампания по дискредитации Украины на международном уровне.
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11.09.2021 17:57 Відповісти
Согласен,но активный предвыборный пиар правлящей партии идет ,,цунами,, и из Украины.И куда только смотрит СБУ и Нацгвардия тем более что ,,неприкосновенности,,в Украине уже нету.Или всетаки есть?
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11.09.2021 18:04 Відповісти
P.S.А все точки над ,,і,, может только расставить ЗЕ своим официальным заявлением.Но он тупо молчит,молчит даже на убийства наших вомнов из запращеного Минскими соглашениями оружия и обстрелами мирных жителей.
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11.09.2021 18:07 Відповісти
СБУ баканит по-полной, нацгвардия не по этим делам. Неприкосновенность детально показана на примере бородатой бабушки зеледента и дебилов зепутатов. Что наголосовали, тем и питайтесь, дорогие граждане, вам могут кость кинуть не поднятием тарифов в 5 раз, а всего в 2 раза.
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11.09.2021 18:11 Відповісти
,,Что наголосовали,,?А не Вы и такие как вы в виде 53-57% не явивнихся на выборы хотя бы для того чтобы испортить бюлетни и выборы оказались не действительными являетьесь виновниками того что только из 43-х %проголосовавших избрали то что имеем?В чужом глазу и соломинку замечаем а в своем и миллионы гектаров карпатского леса не замечаем.
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11.09.2021 18:39 Відповісти
Не катит отмазка, не катит... Я голосовал даже когда в оккупированном Крыму самолеты разбирал под охраной рашоорков. Позвонил и попросил, что если не против, то проголосуйте за Пороха. Мне сказали мои знакомые что и так голосуют за него и я стал спокоен за Украину. Так что не в тему твои отмазки, зелефил. Оставайся самим собой, вас скоро в Красную книгу будут заносить. (попрошу заметить бесплатно)
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11.09.2021 18:57 Відповісти
Попросил за Вас проголосовать?
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11.09.2021 19:00 Відповісти
Мне сказали мои знакомые что и так голосуют за него и я стал спокоен за Украину.

Ты читать умеешь или только срать в комментах умеешь?
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11.09.2021 19:06 Відповісти
замечательный зеленый придурок, лисапедист - лучшего и не найти было - скока мукой аргентинской не заморачиайся....
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11.09.2021 17:43 Відповісти
Один Зеленский и верит .
Он думает что если рассмешив народ и стал президентом, то это должно как то повлиять на Путина .
***** как не крути фигура, а Зеленский что ? …
Для нас он президент, хоть может и не являемся его сторонниками, а для ***** он ни кто
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11.09.2021 17:43 Відповісти
Путлеру нужна встреча с Зелей,чтобы ЛОХторат Украины опять палюбил "рюсский мир" Северного потопа-2 Зараз мало хто вірить у позитив від зустрічі Зеленського і Путіна, - Кучма - Цензор.НЕТ 394мимо Украины...
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11.09.2021 17:45 Відповісти
Фишка в том что после выборов в Германии 26 сентября ситуация в Европе кардинально изменится...,и вполне возможно с Северным дерьмом Путлера будут бааашие проблемсы...
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11.09.2021 17:49 Відповісти
Обратите внимание на один интересный факт: каждые переговоры зеленского заканчиваются поражением Украины. Так было с сп-2, так было в нормандском формате в париже, так было с блинкиным, так было с обменом пленными и тд. А все потому, что зелох откровенный враг Украины
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11.09.2021 17:54 Відповісти
Покроково здає Україну, під "білий шум" патріотичного хайпу.
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11.09.2021 17:59 Відповісти
А мені здається він просто сцар-недоросль під опікою. Доки його полощуть ******** наряду з Кулебою, не згадуючи про Єрмака , то ім"я опікуна від Кремля неважкоо вичислити.Над дурником, який погодився на авантюру з президенстством, висить компромат у кагебенії , інакше бути не може , а над його опікуном- біографія довіри уХйла до ще совдепівських заслуг його папаші в штатском..
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11.09.2021 18:05 Відповісти
вовно дурне вже зрадник тому, що не мало розуму проаналізувати свій похід до влади в Україні ...Звичайно його не силою затягли у проект ВИРОК УКРАЇНІ... Олігархи вигодою, Кремль своїми проектами ... Інтереси олтгархату й Кремля збіглися на цьому Буратіні.
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11.09.2021 18:08 Відповісти
Він не такий "недоросль", як здається. Він свідомо пішов на вибори, а під чиєю підримкою - незабаром узнаємо.
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11.09.2021 18:12 Відповісти
за підтримкою олігархів (бо Пороху треба уло вже активніше виконувати задачі з реформами а значить він їм ставав ворожим) а також звичайно Кремля. Богдан привів його як інтерес олігархів , з підстраховкою ідеолога молодих регіоналів Разумкова, з заміною на Єрмака, як інтерес Кремля - усьо як божий день ясно
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11.09.2021 18:30 Відповісти
хоча, звичайно, чим більше він зраджує, як недоросль , тим меншу у вови шляхів відступу для життя післяпрезидентства... зараз він інтересант безкарної втечі у Росію , й хоче отримати гарантіїї від уХйла. Здачі Цемаха й вагнерівціив ще замало виявляється дя уХйула.
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11.09.2021 18:34 Відповісти
Так Лавров свежую химию привезёт, а безуглая расскажет как все замечательно
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11.09.2021 18:16 Відповісти
Чому цей пітух взагалі щось коментує, а не сидить, може тому, що пан Зеленський- *****
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11.09.2021 18:48 Відповісти
Эта встреча должна состояться у водопада,и что б оба бросились друг друга спасать.
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11.09.2021 18:52 Відповісти
Кучма хочет сказать, что у нас нормальный, вполне предсказуемый президент.
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11.09.2021 19:01 Відповісти
Не знаю об остальных, но я уже не верю ни чему, особенно в чудо.
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11.09.2021 20:30 Відповісти
Сейчас мало кто верит в позитив от встречи Зеленского и Путина, - Кучма

Неужели от встречи с Бедоносцем путлер не загнется?
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11.09.2021 20:34 Відповісти
Зараз мало хто вірить у позитив від зустрічі Зеленського і Путіна, - Кучма - Цензор.НЕТ 1383
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11.09.2021 21:01 Відповісти
Гениальное решение.Путин попытается промыть ему мозги.Вот где ловушка!
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11.09.2021 21:13 Відповісти
промывать нечего.не ищите мозги в черепушке шута
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12.09.2021 03:33 Відповісти
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

6 ч. ·

А теперь серьезно. Зеленский готовится к переговорам с Путиным в коленно-локтевой позе. Это отчетливо видно по жёсткой антизападной риторике власти за последние недели, обвиняющей публично США и Европу в нежелании поддерживать Украину.

Зеленский будет пояснять, почему собрался ползти к Путину. Мол, Запад нас предал. И других вариантов нет.

Запасаемся попкорном))))
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11.09.2021 23:30 Відповісти
Кучма сделал Украину олигархичной. Но ни один из следующих президентов ничего не делал, чтобы олигархию искоренить из страны.
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11.09.2021 23:31 Відповісти
Для того чтобы Украина была олигархичной Кучма устроил дерибан предприятий на избранных им лиц.
А для закрепления олигархии Кучма ввел в закон о выборах президента, невиданного нигде в мире размера, "избирательный" залог. Через этот залог попасть в бюллетень кандидата в президенты могут только ставленники олигархата. А кто еще может купить пропуск в бюллетень за деньги, примерно равные зарплате среднего украинца за всю жизнь.
И этот залог до сих пор есть фильтром-пропуском для денежных мешков.
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11.09.2021 23:41 Відповісти
Чтобы избавиться от олигархии первое что необходимо, это перейти на аналоги польских систем выборов.
В польской системе выборов президента нет никакого избирательного залога вообще. Состав бюллетеня там формируют не олигархи, а сами избиратели, путем умеренного количества подписей за пртендентов попасть в бюллетень.
Поэтому в Польше нет олигархов, поэтому Польша развивается.
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11.09.2021 23:50 Відповісти
Ему не пора не пенсию? уже дореформировались два старых козла. биба и боба. Пусть грязевые ванны принимает. Политик .. туев. чукма-комуняцкий выпердыш. Пусть идет нахер
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12.09.2021 00:59 Відповісти
Уявляєте, зустрілись два мудака і один з них підірвав обох. Два мудаки загинули. Яке горе ... але не з нашим щастям... Зараз мало хто вірить у позитив від зустрічі Зеленського і Путіна, - Кучма - Цензор.НЕТ 4515
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12.09.2021 00:59 Відповісти
 
 