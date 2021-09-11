Європейський суд із прав людини почав просити в РФ інформацію про медобстеження заарештованих у Криму Джеляла й Ахтемова, - адвокатка Закревська
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Європейський суд з прав людини почав просити в Росії інформацію про першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла і Асана Ахтемова, затриманих в Криму 3 вересня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в фейсбуці адвокатка Євгенія Закревська.
"Європейський суд з прав людини відреагував на мою заяву щодо термінових заходів (правило 39) щодо захисту Нарімана Джелала та Асана Ахтемова від катувань та жорстокого поводження та забезпечення доступу Асана Ахтемова незалежного адвоката.
Суд попросив додаткову інформацію та документи. Зокрема, попросив РФ інформацію про медичне обстеження Джелялова та Ахтемова, офіційну реакцію РФ на звинувачення у катуванні", - написала вона.
Суд попросив російський уряд інформації про те, чи має Асан Ахтемов доступ до адвоката, якого він сам обрав, можливість конфіденційних зустрічей з ним, як часто і за яких умов він з адвокатом може бачити.
Термін подання запитуваної Судом інформації-23.09.2021
Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.
Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.
Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.
Будь ласка, зачекайте...
Епізод із затриманнями можна використати на нашу користь. Звільнити заручників і переконати європейців, що потік обернеться для них неприємними наслідками.
Круг же порочный замыкается в бесноватом нежелании признать, что только собственные галочки для работы , в т.ч и схожие с "бесом лукавым" , способны завести в круг порочный.
Возможно поэтому человек разумный всегда звучит гордо , если следовать логике классика ( я так думаю).
Нарвались рашкованы