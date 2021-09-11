УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4624 відвідувача онлайн
Новини Події Репресії в окупованому Криму
931 6
Закревська Євгенія (96) Джелял Наріман (49)

Європейський суд із прав людини почав просити в РФ інформацію про медобстеження заарештованих у Криму Джеляла й Ахтемова, - адвокатка Закревська

Новини Цензор.НЕТ Події

Європейський суд із прав людини почав просити в РФ інформацію про медобстеження заарештованих у Криму Джеляла й Ахтемова, - адвокатка Закревська

Європейський суд з прав людини почав просити в Росії інформацію про першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла і Асана Ахтемова, затриманих в Криму 3 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в фейсбуці адвокатка Євгенія Закревська.

"Європейський суд з прав людини відреагував на мою заяву щодо термінових заходів (правило 39) щодо захисту Нарімана Джелала та Асана Ахтемова від катувань та жорстокого поводження та забезпечення доступу Асана Ахтемова незалежного адвоката.

Суд попросив додаткову інформацію та документи. Зокрема, попросив РФ інформацію про медичне обстеження Джелялова та Ахтемова, офіційну реакцію РФ на звинувачення у катуванні", - написала вона.

Суд попросив російський уряд інформації про те, чи має Асан Ахтемов доступ до адвоката, якого він сам обрав, можливість конфіденційних зустрічей з ним, як часто і за яких умов він з адвокатом може бачити.

Термін подання запитуваної Судом інформації-23.09.2021

Також читайте: "Я вибрав цей шлях свідомо і не зверну з нього", - Джелял заявив, що продовжить боротьбу проти окупації Криму

Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.

Також читайте: Окупанти в Криму висунули Джелялу офіційне звинувачення в скоєнні диверсії. Йому загрожує 15 років в'язниці, - адвокат Полозов
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зате кровожерливому фуйлу трубу проклали.
Епізод із затриманнями можна використати на нашу користь. Звільнити заручників і переконати європейців, що потік обернеться для них неприємними наслідками.
показати весь коментар
11.09.2021 17:36 Відповісти
Циники, дерьма им кусок!
показати весь коментар
11.09.2021 17:39 Відповісти
А еще Зеленского надо срочно обследовать. Забыл его Беня к психиатру сводить на приемной комиссии в презики... Европейский суд по правам человек запросил у РФ информацию о медобследованиях арестованных в Крыму Джелялова и Ахтемова, - адвокат Закревская - Цензор.НЕТ 3179
показати весь коментар
11.09.2021 17:47 Відповісти
Суд почав просити, гм, а коли закінчить просити?
показати весь коментар
11.09.2021 18:10 Відповісти
Когда делаешь работу для галочки, рассчитывать на то, что галочку оценят как работу невозможно.Все остальное это от "лукавого беса", который чужую жизнь за работу для своих галочек держать хочет.Работа это всегда движение со знаком плюс, которое "минус лукавого беса" не дает в плюс ни поставить ни превратить, особенно там, где он его не создавал, но паразитировать желает.
Круг же порочный замыкается в бесноватом нежелании признать, что только собственные галочки для работы , в т.ч и схожие с "бесом лукавым" , способны завести в круг порочный.
Возможно поэтому человек разумный всегда звучит гордо , если следовать логике классика ( я так думаю).
показати весь коментар
11.09.2021 19:56 Відповісти
Упс!
Нарвались рашкованы
показати весь коментар
11.09.2021 21:38 Відповісти
 
 