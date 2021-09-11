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обстріл (21130) Донбас (21733)

Від початку доби 11 вересня загинув один воїн, 8 поранено, двоє дістали бойові травми. Ворог 10 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Від початку доби 11 вересня загинув один воїн, 8 поранено, двоє дістали бойові травми. Ворог 10 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби, 11 вересня, зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм в районі населеного пункту Новогнатівка, а також двічі – поблизу Верхньоторецького.

Біля Золотого-4 противник вів вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Збройні формування Російської Федерації застосували станкові протитанкові гранатомети неподалік Старогнатівки. Поблизу Талаківки окупанти відкривали прицільний вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

На Донеччині російсько-окупаційні війська за допомогою безпілотного літального апарату скинули міни калібру 82 мм в районі населеного пункту Нью-Йорк, а також здійснили обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Крім того на Донеччині зафіксовано два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів з перетином лінії розмежування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі фіксується збільшення кількості та інтенсивності обстрілу з боку російських окупантів, - головнокомандувач ЗСУ Залужний

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям. Восьмеро військовослужбовців дістали вогнепальні осколкові поранення, ще двоє – бойові травмування. Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

На обстріли ворога наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти в ОРДЛО змушують місцевих найманців іти на вибори Держдуми РФ, - ГУР
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Топ коментарі
+38
Зелене перемир"я триває!!! Головне не стріляти і жодної агресіі у бік агресора та окупанта !!!)))
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11.09.2021 17:55
+29
Зелений поц готується зазирнути ***** вглаз.
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11.09.2021 17:58
+29
С начала суток 11 сентября погиб один воин, 8 ранены, двое получили боевые травмы. Враг 10 раз нарушил перемирие, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8843

Встань Тарасе, подивися на свою Вкраїну!
Плаче мати в чорній хустці - хоронить дитину…
Плаче сива над синочком, що вмер за свободу!!!
Щоб ми жили й не забули, якого ми роду!
Встань Тарасе, і хоч словом вдар супостата
Що прийшов з землі чужої, воювати з … братом?
Помолімось щиро люди, в єдиній родині!
З нами Бог! За нами правда! СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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11.09.2021 18:00
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Зелене перемир"я триває!!! Головне не стріляти і жодної агресіі у бік агресора та окупанта !!!)))
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11.09.2021 17:55 Відповісти
Зелений поц готується зазирнути ***** вглаз.
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11.09.2021 17:58 Відповісти
Той що позаду і нижче пояса !!!)))
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11.09.2021 18:00 Відповісти
Зелений поц там уже своим языком давно шурует. Вопрос другой "открывали огонь", молодцы, но где десяток зашкваренных рашистов. Огонь по воробьям или все-таки запрет? Где арта?
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11.09.2021 18:03 Відповісти
Мальчик, ты дебил или зебил?
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11.09.2021 20:30 Відповісти
С начала суток 11 сентября погиб один воин, 8 ранены, двое получили боевые травмы. Враг 10 раз нарушил перемирие, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8843

Встань Тарасе, подивися на свою Вкраїну!
Плаче мати в чорній хустці - хоронить дитину…
Плаче сива над синочком, що вмер за свободу!!!
Щоб ми жили й не забули, якого ми роду!
Встань Тарасе, і хоч словом вдар супостата
Що прийшов з землі чужої, воювати з … братом?
Помолімось щиро люди, в єдиній родині!
З нами Бог! За нами правда! СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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11.09.2021 18:00 Відповісти
А что ЗЕ?Молчит как рыба об лед,мечтая о встрече с ******?Ежедневные потери,только за два дня свыше 30-ти убитыми и ранеными.Видимо ЗЕ не хочет до выборов портить рейтинги ***** и его правлящей партии.
Так кого мы имеем у власти?
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11.09.2021 18:00 Відповісти
Я писал неоднократно, странно, что это до сих пор не дошло до каждого, у кого в голове есть хоть капля ума, кто не зебил. Зеленский - предатель, он со своей шайкой работает на кремль, настоящая ситуация на фронте его устраивает на 100%, он на 100% выполняет задачу, которую ему поставил фуйло - деморализовать нашу армию, внушить мысль, что сопративлятся врагу нет никакой возможности, управляемость нашими войсками отсутствует. Поэтому любые вопросы, любыми просьбы, которые адресуются зеленскому, можно адресовать стене - эффект будет тот же. Тот факт, что зеленский и его шайка - предатели, объясняет абсолютно все, все детали складываются в картинку: от проваленого второй год гособоронзаказа, до разрешения врагу проинспектировать наши позиции, от нынешней ситуации на фронте, до дела "вагнеровцев".
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11.09.2021 21:53 Відповісти
да уж и так каждый день видать в штабе ато и раде одни ссыкуны сидят
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11.09.2021 18:00 Відповісти
"Вражеские провокации являются инструментом политического давления. Мы, как люди военные, на них не поддаемся. Зато постоянно готовимся к отражению различных угроз, в том числе и угрозы полномасштабного вторжения. Высокий уровень наших боевых возможностей наряду с готовностью общества к сопротивлению является гарантией сдерживания агрессора и безопасности страны", - подчеркнул Залужный.
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11.09.2021 18:06 Відповісти
"В городі бузина ,а в Київі дядько" !!!)))
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11.09.2021 18:08 Відповісти
этО плять перемирие?!
зеЛя подонок и мразь! С начала суток 11 сентября погиб один воин, 8 ранены, двое получили боевые травмы. Враг 10 раз нарушил перемирие, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6821
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11.09.2021 18:00 Відповісти
нет куйло сказал будешь по нам лднр стрелять мы пойдем в наступление другово я не вижу
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11.09.2021 18:03 Відповісти
А до приходу до влади "велічайшего" миролюбного як було? Теж у фуйла питали, що робити, чи українську землю відвойовували?
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11.09.2021 18:06 Відповісти
він і Порошенку це говорив, але той не сцикун як бздєлєнский
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11.09.2021 18:06 Відповісти
працівників військових комісаріатів на ротацію
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11.09.2021 18:03 Відповісти
С начала суток 11 сентября погиб один воин, 8 ранены, двое получили боевые травмы. Враг 10 раз нарушил перемирие, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 135
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11.09.2021 18:04 Відповісти
пораненим воїнам найскорішого одужання і повного відновлення...
співчуття родині і побратимам загиблого Героя...
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11.09.2021 18:08 Відповісти
Так вони переб'ють усю нашюу армію. А ми не будемо стріляти, щоб не справокувати. Зрада і знищення українців. Хто зупине це божевілля?
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11.09.2021 18:08 Відповісти
ЗУПИНЯТЬ САМІ ВІЙСЬКОВІ БІЛЬШ НІХТО, ДІЯТИ НА ВИПЕРЕДЖЕНЯ БІЛЬШ НІЯК, ІНАКШЕ ВОРОГ І НАДАЛІ БУДЕ ВБИВАТИ, ВІЙНА Є ВІЙНА.
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11.09.2021 22:24 Відповісти
положение хреновое. это как же получается - российские марионетки и российские курсанты - артиллеристы неоднократно замечены на линии разграничений. практику проходят, блин! а отвечать наши войска могут только из стрекового и макс. из АГС 40мм. а по ним лупят из пушки-гаубицы 122мм. с 3-5км. не достанешь из стрелкового. и их беспилотники свободно летают и фиксируют и корректируют. от такого и у самых ... воинов руки опускаются. вот это и называется деморализация. я так думаю.
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11.09.2021 18:14 Відповісти
Принуждают к встечеВід початку доби 11 вересня загинув один воїн, 8 поранено, двоє дістали бойові травми. Ворог 10 раз порушив перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4417
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11.09.2021 18:19 Відповісти
ООС - это операция объединенных сил. Со своими изначально поставленными задачами, кои можно почитать на Википедии. Проблема в том, что сама "операция" никак не начнется.
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11.09.2021 18:16 Відповісти
Світла пам'ять нашому Герою та швидкого одужання пораненим !!
Смерть російським окупантам на нашій землі 😡
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11.09.2021 18:29 Відповісти
"вогонь у відповідь" з автоматів чи насмілились, навіть, з кулеметів?
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11.09.2021 18:35 Відповісти
скоро будут писать "погиб лишь один воин и всего восемь ранено"
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11.09.2021 18:43 Відповісти
террористы спокойно выезжают на позиции наводят пушки а штаб ато фиксирует это и проявляет спокойствие ведь по ним стрелять нельзя
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11.09.2021 18:44 Відповісти
та всі зрозуміли, що ти троль
не тужся більше.
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11.09.2021 19:03 Відповісти
Навіщо травмувати головнокомандувача.
Загиблих нема (ну майже). Поранені вже одужують.
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11.09.2021 18:54 Відповісти
Ну як можна назвати таку ситуацію на війні - по нашим палять, а відповідати без дозволу не можна. Може туди почати відправляти синків депутатів, міністрів та інших небожителів...
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11.09.2021 19:15 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....Від початку доби 11 вересня загинув один воїн, 8 поранено, двоє дістали бойові травми. Ворог 10 раз порушив перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2380
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11.09.2021 19:21 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Дохлих російсян багато не буває! Вбий російського покидька!

Від початку доби 11 вересня загинув один воїн, 8 поранено, двоє дістали бойові травми. Ворог 10 раз порушив перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3918
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11.09.2021 19:35 Відповісти
не русской, а рассеянской...от кацапо-ордынской мрази!
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11.09.2021 22:26 Відповісти
один хрен, что в лоб, что по лбу )))
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11.09.2021 22:33 Відповісти
Повна бездіяльність командування . Тому далі буде гірше ,почнуть штурмувати опорники..........
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11.09.2021 19:57 Відповісти
Котрий день значні втрати , а блазень - ні пари з вуст . !!!!
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11.09.2021 20:30 Відповісти
НА БЛАЗНЯ НЕ НАДІЙСЯ, ХОЧЕШ ВИЖИТЬ НА ПЕРЕДОВІЙ, ВОЮЙ.
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11.09.2021 22:27 Відповісти
Зебилы, что же ваш миротворец больше не вылазит на трибуну, не бежит на стадион, не постит видосики про стойкое перемирие на фронте, а, зебилы? Найдется хоть один, кто сможет ответить, вас же 73%?
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11.09.2021 21:55 Відповісти
Від початку доби 11 вересня загинув один воїн, 8 поранено, двоє дістали бойові травми. Ворог 10 раз порушив перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1588
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11.09.2021 22:14 Відповісти
 
 