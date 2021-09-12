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Зеленський підписав указ про забезпечення ветеранів та сімей загиблих захисників України житлом

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленський підписав указ про забезпечення ветеранів та сімей загиблих захисників України житлом

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заходи забезпечення соціального захисту ветеранів війни та сімей загиблих військовослужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

"Цим указом Глава держави поставив завдання Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо соціального захисту згаданих категорій громадян, зокрема передбачивши у проєкті державного бюджету України на 2022 рік видатки на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення", - вказується в повідомленні.

Зокрема це стосуватиметься осіб, які потребують поліпшення житлових умов, з числа:

1) сімей загиблих, зниклих безвісти або померлих унаслідок поранення, завданого під час участі в антитерористичній операції; осіб з інвалідністю I-II груп, отриманою в результаті участі в АТО;

2) внутрішньо переміщених осіб, які брали безпосередню участь у захисті України від російської агресії;

3) сімей учасників бойових дій на території інших держав, які загинули, зникли безвісти або померли внаслідок поранення, отриманого на території цих держав під час конфліктів; осіб з інвалідністю I-II груп з числа УБД на території інших держав;

4) сімей загиблих учасників Революції Гідності, а також родин тих, кому посмертно присвоєно звання Героя України за участь у Революції Гідності; осіб з інвалідністю I-II груп, одержаною внаслідок подій під час Революції Гідності.

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Володимир Зеленський акцентував увагу уряду на необхідності затвердити Державну цільову соціальну програму забезпечення реалізації права на житло осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на період до 2025 року.

Також Глава держави доручив Кабінету Міністрів забезпечити з 2022 року функціонування Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
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Топ коментарі
+19
Хтось пам'ятає вояжі Зеленського до Оману та Катару?
І де ті мільярди інвестицій, які обіцяв Зеленський?
А на початку року у Єрмака хвалились проривами в Південній Кореї і Індонезії. І де це ВСЕ?
У Віслюка живуть одним днем - збрехали і всі забули.
Калька правління *****.
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11.09.2021 18:15
+18
Це як з деревами. По місцевому ТБ розповідали, що наша область має висадити 150 млн дерев. Під них потрібна величезна площа, якої нема- сотні тисяч гектарів. І щодня маємо посадити кілька сот тисяч дерев.
І все згідно розпорядження одного дурника.
Отак і з квартирами буде.
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11.09.2021 18:11
+16
Гарна ініціатива. Тільки де на це гроші взяти ? В бюджеті після зеленої саранчі зайвої копійчини не знайти.
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11.09.2021 18:08
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Гарна ініціатива. Тільки де на це гроші взяти ? В бюджеті після зеленої саранчі зайвої копійчини не знайти.
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11.09.2021 18:08 Відповісти
Це як з деревами. По місцевому ТБ розповідали, що наша область має висадити 150 млн дерев. Під них потрібна величезна площа, якої нема- сотні тисяч гектарів. І щодня маємо посадити кілька сот тисяч дерев.
І все згідно розпорядження одного дурника.
Отак і з квартирами буде.
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11.09.2021 18:11 Відповісти
Хтось пам'ятає вояжі Зеленського до Оману та Катару?
І де ті мільярди інвестицій, які обіцяв Зеленський?
А на початку року у Єрмака хвалились проривами в Південній Кореї і Індонезії. І де це ВСЕ?
У Віслюка живуть одним днем - збрехали і всі забули.
Калька правління *****.
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11.09.2021 18:15 Відповісти
Звіздіти,не мішки тягати !!І на язиці мозолей не буває !!!)))
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11.09.2021 18:18 Відповісти
От зара найвеличніший як вирубає мільярд дерев,які посадив. Деревину продасть, а за ці гроші побудує нам багато багато заводів.Ви кажете дебіл, а він стратєг
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11.09.2021 18:26 Відповісти
Підписувати нездійсненні обіцянки-цяцянки це навіть не членом на піаніно ворочать...
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11.09.2021 18:42 Відповісти
Из офиса президента уже официально ответили, что вояжи в Оман были частного характера, для отдыха.
И поэтому никаких инвестиций не будет и их вообще никто не обещал!
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11.09.2021 22:25 Відповісти
Обіцяти,це не одружитись !!!))))
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11.09.2021 18:17 Відповісти
Указ не закон, а закона можно и два года ждать. Все по-тупински: денег нет, но вы держитесь".
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11.09.2021 18:16 Відповісти
Наш вовчик виявився біг фан путлєра
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11.09.2021 18:44 Відповісти
Проедьтесь по стране посмотрите какими темпами строится инфраструктура. Сколько техники работает. Загуглите сколько эта техника стоит. И потом не будут возникать столь бредовые вопросы.
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11.09.2021 19:43 Відповісти
Зеленський підписав указ про забезпечення ветеранів та сімей загиблих захисників України житлом - Цензор.НЕТ 7564
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11.09.2021 21:08 Відповісти
Идея благородная, посмотрим, как реально будет она воплощатся в жизнь. Подписать указ - ещё не значит его реализовать...
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11.09.2021 18:09 Відповісти
завтра день про який не напишуть журнашлюхи з
@tsnua
@censor_net
@LIGAnet
@VOANews
@ICTV_Fakty

Зеленский подписал указ об обеспечении ветеранов и семей погибших защитников Украины жильем - Цензор.НЕТ 4450 Зеленский подписал указ об обеспечении ветеранов и семей погибших защитников Украины жильем - Цензор.НЕТ 6685
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11.09.2021 18:14 Відповісти
"З усіх лайнових робіт, які у мене були, найкращою була скотобійня. Вона подобалася мені не тому, що я вбивав там тварин. А тому, що коли всіх вб'єш, можна було йти додому. Це було краще, ніж працювати з 9 до 5 в конторі. А тут покінчив з забоєм і йди собі додому." - Оззі Озборн.

Зеленский подписал указ об обеспечении ветеранов и семей погибших защитников Украины жильем - Цензор.НЕТ 3579
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11.09.2021 18:11 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!)))
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11.09.2021 18:13 Відповісти
Вы перекручиваете и врете! Зеленський підписав указ про забезпечення ветеранів та сімей загиблих захисників України житлом - Цензор.НЕТ 838
Разве тарифы не понижены?!
Разве пенсии не повышены?!
Разве зарплаты не увеличены?!
Разве с олигархами не борются?!
Разве война не закончена?!
Знаем мы вас, парахаскатов, вам бы только великого человека оболгать! Зеленський підписав указ про забезпечення ветеранів та сімей загиблих захисників України житлом - Цензор.НЕТ 8160
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11.09.2021 22:29 Відповісти
У Горбачова була програма Житло 2000
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11.09.2021 18:14 Відповісти
а у Хрущова -комунізм через 20 років ...
у вови:
1. Мільярд дерев
2. Універ супер пупер імені Його на 70 персон студентів
а далі то вже мєлочі- від зарпалти вичтелям по 4000 євро до спортівного майданчику перед кожним підїздом з тарифами за газ ну просто казковими...
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11.09.2021 18:47 Відповісти
Думаю это популизм. Или совковое трынденье. Бюджет пустой. Солдат очень много. 15 000 квартир плюс ежедневные убийства - огромная сумма. Пусть ахметов оплачивает.Это он кашу заварил с колесниковыми,близнюками,рыбаками и прочими фуфлыжниками.
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11.09.2021 18:15 Відповісти
Тех кто был в АТО, а там определенное и известное количество человек. Наверное подсчитали уже сколько денег нужно.
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11.09.2021 18:37 Відповісти
Поправляю тебя - да посчитали сколько наварить можно! Не сомневайся…
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11.09.2021 19:59 Відповісти
Галімий піарщик.
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11.09.2021 18:20 Відповісти
треба в стовпчик виписати його піаробіцянки - й розповсюдити банерами на великому крадівництві на дорогах , хоча б одна опозиційна партія зробила це .Це й ТБ шоу не треба щоб вбити його рейтинг . Такий собі цитатник...
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11.09.2021 18:49 Відповісти
За "вагнерівців" цим не відкупишся.
Хоча по факту ніхто не отримає житла, бо "король" голий.
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11.09.2021 18:22 Відповісти
Мультфильм 50-х годов- волшебный журавль(по китайской сказке). Богатый покалечил журавля и вылечил потом его. А за лечение стал загибать пальцы желаний. Как-то так вспомнилось.
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11.09.2021 18:23 Відповісти
Ух ты,а где жилье?Возможно лет етак через 100 будут наверное строится а там как и из пенсиями,обеспечуйтесь сами.
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11.09.2021 18:42 Відповісти
Показатели проекта бюджета 2022 г. который КМ собирается вносить в парламент, в разделе финансирования обороны составит 171 млрд. гривен и позволяет финансировать денежное содержание и социальные выплаты военнослужащих на 94,6% от потребности,

производство и ремонт военной техники на 47%,
реактивацию запасов вооружения и боекомплекта на 12%,
строительство социальной инфраструктуры для ВС на 0,6%,
закупку систем вооружения на 12% от прогнозируемой потребности.
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11.09.2021 18:43 Відповісти
зельоная мразь, єто он ветеранов как Рифа камерами в СИЗО хотел бьі обеспечить, паскуда Зеленський підписав указ про забезпечення ветеранів та сімей загиблих захисників України житлом - Цензор.НЕТ 6157
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11.09.2021 18:51 Відповісти
Черговий піар для підняття рейтингу. Пупулістські обіцянки.І ось побачити,вже відмазка придумана,- я хороший цар,а не виконали бо бояри погані.Тьху,гнида хрипата,навіть на тих хто своїм життям кожний день боронить Україну, а ця мерзота піариться на них.Ну вже більшої мезоти і придумати важко,це не людина- кінчене.
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11.09.2021 18:59 Відповісти
пересмотрел фильм, без слез гордости это смотреть невозможно.

https://www.youtube.com/watch?v=h6XQYnTcg28
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11.09.2021 19:43 Відповісти
Популист ты гарантик! Ты действующих военнослужащих и в первую очередь кадровых офицеров ВСУ с семьями жильём обеспечить не можешь (надо отдать должное никто из гарантов не мог , только обещали и пиарились) а тут ещё и ветеранов и их семьи. Это же просто популистские заявы указы и не более, ноль и пустота… кто ж из застройщиков будет кому то за просто так жильё отдавать? Это же бабло и немалое. Каломыйский с тебя гарантик громко смеётся….
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11.09.2021 19:56 Відповісти
Очередной поппулизм. То, что он подписал указ, не значит, что зелень бросилась его выполнять и выполнит. Скажут, нет возможности, ждите....
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11.09.2021 19:57 Відповісти
А на все претензии гарантик будет говорить - вы шо я же указ подписал, а дальше к шмыгу обращайтесь он должен выполнять чего вы от меня хотите? Короче - замкнуте коло и круговая порука.
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11.09.2021 20:03 Відповісти
а тех кто их кормил и одевал, оплачивал из своих налогов оружие не люди что ли?
вот у нас любят делить на касты
страхуйте их жизнь, как это делают все развитые страны уже много лет
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11.09.2021 20:25 Відповісти
Так хоч зі зручностіми чи меморіальної дошки вистачить?
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11.09.2021 20:27 Відповісти
Походу ЗЕ обеспечивает ВСУ бумажками с указами, а не жильем, зарплатами, оружием, питанием.
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11.09.2021 20:42 Відповісти
зелох думает это спасет его от виселицы...
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11.09.2021 21:15 Відповісти
Порошенко - не президент, а жилье военным продолжает строить

https://gazeta.ua/ru/articles/life/_poroshenko-ne-prezident-a-zhile-*******-prodolzhaet-stroit/918662
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11.09.2021 22:03 Відповісти
Когда этот скот съедет с госдачи и закроет бизнес в *********?
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11.09.2021 22:22 Відповісти
Особенно надо уделить внимание детям погибших воинов, а то могут получить родственники квартиры и продать . И дети останутся без собственоогь жилья
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12.09.2021 00:09 Відповісти
Насправді Вальдемар ******* ініціативу, яку вже 3й рік поспіль проводить мер Києва. Тільки, якщо мер Києва дійсно допомагає (ті, хто був присутнім на врученнях ключів від житла - підтвердять), то від Вальдемара сумнівно чогось чекати, хоча він із шкіри лізе, щоб прихильності здобути.
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12.09.2021 01:06 Відповісти
Це не "ініціатива". Це тупа і нахабна хуцпа (брехня). За рахунок чого? Де гроші на це? Скільки це коштуватиме бюджету і за якими статтями? Чому б цьому довбойобу не видати указ про визнання українців "небожителями"?
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12.09.2021 01:08 Відповісти
.....сразу после выплаты учителям по 4000 баксов...
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12.09.2021 08:13 Відповісти
шоколаднопопые, что плохого то в указе?

зачем нагнетать совместно с крымльом?..
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12.09.2021 23:10 Відповісти
уже были кредиты на жилье под 5-7 процентов....и кто их получал? также будет и с квартирами .....дадут своим мусорам-прокурорам которые в зону АТО на пару дней в командировку смотались!
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13.09.2021 10:01 Відповісти
 
 