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Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) Талібан (136) Столтенберг Єнс (1346)

Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Я був

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "був убитий горем", побачивши повернення "Талібану" до влади в Афганістані.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це він сказав в інтерв'ю The New York Times, опублікованому 10 вересня.

Він сказав, що США у квітні консультувалися з союзниками по НАТО щодо рішення вивести війська з Афганістану. За його словами, після виведення американського контингенту іншим країнам недоцільно було б покидати своїх військових, оскільки для цього потрібно було б збільшити витрати. За словами Столтенберга, для європейських союзників "піти у свої парламенти й попросити більше грошей та більше солдатів, щоб завдати шкоди Афганістану в межах місії, розпочатої для захисту Сполучених Штатів", після того як Вашингтон вирішив вийти, було б "дуже складно".

Генсек НАТО також заявив, що прихід "Талібану" до влади в Афганістані став можливим не через виведення американських військ, а через дії афганського уряду.

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Топ коментарі
+25
Пресуха Талібану в аеропорті.Зверніть увагу на лого на мікрофонах)))

Я "был убит горем", увидев возвращение талибов к власти в Афганистане, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6362
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11.09.2021 19:14
+15
Новоназначенный Талибами глава Центробанка Афганистана мулла Мохаммад Идрис на своём рабочем месте в офисе Центробанка.
Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1389
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11.09.2021 19:36
+13
Кремлівські терористи і терористичний Талібан - друзі по зброї !
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11.09.2021 19:19
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@newkc14
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Кадырова наградили орденом "Авицена" за вклад в медицинскую науку. Награждал председатель Российского научного медицинского общества, академик РАН Анатолий Мартынов.

В Чечне открыли еще одну мечеть и назвали в честь прадедушки Кадырова

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11.09.2021 19:11 Відповісти
Пресуха Талібану в аеропорті.Зверніть увагу на лого на мікрофонах)))

Я "был убит горем", увидев возвращение талибов к власти в Афганистане, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6362
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11.09.2021 19:14 Відповісти
Кремлівські терористи і терористичний Талібан - друзі по зброї !
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11.09.2021 19:19 Відповісти
Раша пока просто пытается заигрывать, понимая, что весь треш еще впереди. Эти дятлы не умеют создавать. А только воевать и грабить. И граничат они с с рашенской ОКДБ.
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11.09.2021 19:22 Відповісти
Столтньберг - агент кремля Стеклов. Здал его перебежчик. Это так, фактик из биографии главы НАТО.
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11.09.2021 19:52 Відповісти
ВІН АРТИСТ ВИЩЕ 95 КВАРТАЛУ,, ГАРНИЙ СТЬОБ ВІД СТОЛТЕРНБЕРГА.
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11.09.2021 22:03 Відповісти
Талібан керується в кремлі - в центрі світового тероризму )
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11.09.2021 19:19 Відповісти
Талібан НЕ керується в москві, росіяни для них запеклі вороги. Зброю, можливо, й купують від них. Як ми купуємо бітум.
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12.09.2021 09:11 Відповісти
Чого ж тоді Байден вивів війська з Афгану і, по суті, дав "зелене світло" талібам?
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11.09.2021 19:39 Відповісти
США допомагали талібам і ті 10 років російської війни. Після тодішньої перемоги талібів у Штатів була інша місія -- знайти Бен Ладена у підозрі теракту. Місія завершилася, затягнувшись на 20 років, і президент Байден нарешті поклав їй край. Таліби повернулись до влади, чого побажав народ у переважній більшості. То чого сумувати Столтенбергу, він там щось забув?
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12.09.2021 09:19 Відповісти
Та там за очень большое бабло и барабаны Страдивари сделает тому джигиту--абы пипл хавал макуху---а он и хавает!
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11.09.2021 20:36 Відповісти
Шкільна стінгазета колючка опоблікувала карикатуру на пророка махмеда. Таліби в ярості

Як заявив духовний лідер руху талібан Акбар Хухамад-Мухамад -Ібн-Шайтан-Назрулла-Шишані-Кацман,це не залишиться без відповіді,і як стало відомо в сторону шкльної стінгазєти колючка вилетіло два кукурузніка.(джерело Блумберг)
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11.09.2021 19:12 Відповісти
20 лет и 2 триллиона долларов американских налогоплательщиков, коту под хвост. В Ираке, хоть нефть была, а тут что???.
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11.09.2021 19:17 Відповісти
А чого совки туди пхались ?
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11.09.2021 19:19 Відповісти
Наркоту возили тоннами !
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11.09.2021 19:20 Відповісти
Не наркоту, а бабло за наркоту.
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12.09.2021 09:28 Відповісти
ну, как бы в афгане самые большие запасы лития, а это батарейки практически для всего, что движется на электричестве + всякие драгоценные камни и прочие металлы.
подробнее по запасам афгана здесь https://www.bbc.com/russian/features-58330566

не исключено, что эрэфийцы за этим и попрутся, благо сша за 20 лет сделали афган первой страной в мире, чья территория почти на 100% прозондирована при помощи гиперспектральной съемки, по результатам которой американцы выпустили 60 суперсовременных карт. и все данные передали афганцам, соответственно это все досталось и талибам. стоить отметить, что геологоразведка ресурсов страны началась еще советскими геологами ДО вторжения ссср в Афган. может потому и вторглись, когда поняли сколько там добра, а "интернациональная помощь НДП Афганистана" была только прикрытием.
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11.09.2021 20:11 Відповісти
"... бьіла только прикрьітием", як і міжнародний комунізм.
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12.09.2021 09:34 Відповісти
Вот поэтому Байден и сказал "Все, баста".
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11.09.2021 19:19 Відповісти
После 11.09 у них небыло терактов. Тебе мало?
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11.09.2021 19:20 Відповісти
це кацап, здається...
зараз ще про індєйців напише.
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11.09.2021 19:21 Відповісти
В том-то и проблема, что огорчились такие, как Столтенберг, а не местные типа военные. Вот вам и "нужно просто перестать стрелять"!
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11.09.2021 19:18 Відповісти
Почитайте биографию этого столтенберга-стеклова.
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11.09.2021 20:00 Відповісти
Американцам не было смысла держать свои войска в афгане ежегодно тратя миллиарды. Поэтому и ушли, а теперь афганистан станет проблемой парашии и китая. Поэтому жалеть нечего.
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11.09.2021 19:19 Відповісти
ПаРаша и Китай , дружеские страны Талибана 😀
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11.09.2021 19:22 Відповісти
параша і талібан?

Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8079
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11.09.2021 19:23 Відповісти
Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 234
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11.09.2021 19:39 Відповісти
талібан намагався, але не зміг побороть норвезький дитячий мультик після «штурму» норвезького посольства (диск не поламався)

Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3616
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11.09.2021 19:20 Відповісти
Дикуни🤣🤣🤣
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11.09.2021 19:22 Відповісти
Это те замечательные ребята, которых месье Арестович считает "поумнее" украинцев?... Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3573
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11.09.2021 19:31 Відповісти
"Месьє Арестович" вважає розумними як раз тих афганців, що втекли до цивілізованих країн від ваших "замечательньіх ребят".
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11.09.2021 20:07 Відповісти
именно этих бородатых "замечательных ребят" посол эрэфии в афгане жирнов назвал "адекватными мужиками"
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11.09.2021 20:15 Відповісти
теперь его все зовут- горемыка столтенберг
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11.09.2021 19:26 Відповісти
Кожен маже за себе!
США, це не Європа. І не Україна, umso mehr (тім паче)
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11.09.2021 19:32 Відповісти
Делать такие панические заявления генсекв НАТО недостойно, или пора идти в отставку.
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11.09.2021 19:35 Відповісти
Новоназначенный Талибами глава Центробанка Афганистана мулла Мохаммад Идрис на своём рабочем месте в офисе Центробанка.
Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1389
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11.09.2021 19:36 Відповісти
гроші від такого повтікають швидко.
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11.09.2021 19:39 Відповісти
Їм грошей Аллах подасть Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7599
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11.09.2021 20:38 Відповісти
Не тужи, Скотинаберг, тебе на лубянке оклад повысили !

Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6834
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11.09.2021 19:40 Відповісти
Ну и что, что они вернулись к власти? В урбанистическом мире выживает технологически продвинутые, те кто не может, не умеет или не хочет ....убираются. Причем без малейшей жалости. Такова судьба этого народа, это его выбор.
А далее, далее просто время и.....кресло! Устраивайтесь поудобнее, поудобнее....
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11.09.2021 19:44 Відповісти
Теорія Темного Лісу частково працює також у масштабах планети.
Тільки таліби не екзоцивілізація, відділена світловими роками, ми достеменно знаємо про їхню ворожість - тож за цією логікою 100% треба завдати масивного нищівного удару на випередження Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7837

- Вселенная и в самом деле мрачное место. - Ло Цзи повел рукой, осязая темноту, словно бархат. - Вселенная - это темный лес. Каждая цивилизация - вооруженный до зубов охотник, призраком скользящий между деревьев, незаметно отводящий в сторону ветви и старающийся ступать бесшумно. Он даже дышит через раз. Охотнику есть чего опасаться: лес полон других невидимых охотников, таких же, как он сам. Если он встретит жизнь - другого охотника, ангела или черта, новорожденного младенца или старую развалину, фею или полубога, - у него лишь один выход: открыть огонь и уничтожить. В этом лесу другие люди - ад. Любая жизнь представляет собой смертельную угрозу для всех остальных и будет уничтожена при первой возможности. Вот так выглядит космическая цивилизация. И этим объясняется парадокс Ферми.

(с) Лю Цысинь, «Тёмный лес»
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11.09.2021 21:32 Відповісти
Не кажи дурниць, поки в Європі та США були теракти, в нас все було спокійно. Бо ми не ліземо куди не просять і не вказуємо мусульманам як жити, так що облиш мілітаризм і дай людям бути собою.
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11.09.2021 23:10 Відповісти
Ти серйозно віриш, що радикальні ісламісти залишать тебе у спокої, якщо не будеш до них лізти? Ага, зараз.
"Скоро, очень скоро кровь польётся морем, кафирские глотки дрогнут от ножей..." - це один із нашидів ІГІЛ. Метою організації, на хвилинку, є всесвітній халіфат і тотальна ісламізація планети.
"Бути собою", ага...
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12.09.2021 01:54 Відповісти
Так вірю, і вище написав чому. Західна цивілізація займається колоніалізмом і соціальною інженерією - має теракти. Ми собі живемо в Україні і в нас все спокійно, так само як білоруси, поляки, чехи, словаки,молдавани, румуни...
Інтуіція підсказує, що подібних пісень, але про вбивство і глобальну людську цивілізацію теж можна знайти. Нашвидкоруч знайшов - " This is War" -Thirty seconds to Mars. Та статтю по темі від Foreignpolicy посилання. Французи от взагалі співають "Le Diable marche avec nous".
Тому, некоректно говорити про мусульман, як про джерело кровожерливості. І якщо ми вже говоримо про Талібан, то вони від самого заснування муллою Омаром, воювали за емірат, а не халіфат. Також хочу поставити риторичне запитання, а чи був ви взагалі ІДІЛ, якщо б західна цивілізація не займалась експортом демократії -ідеологічним колоніалізмом?
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12.09.2021 16:47 Відповісти
Нічого, скоро повернетесь. От тільки пару тисяч європейців,або американців підірвуть і вам доведеться повертатись, допрблювати те, що не закінчили
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11.09.2021 19:46 Відповісти
Це буде справедлива помста західній цивілізації за окупацію та соціальну інженерію.
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11.09.2021 23:11 Відповісти
Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 598
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11.09.2021 19:48 Відповісти
У нас свой *талибан* наступает. *дыныры* называется, с которым нам предлогают договариться
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11.09.2021 20:03 Відповісти
А теперь либераст "убит горем".
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11.09.2021 21:18 Відповісти
Знаєте, що це за муйня на фото, у футлярі з куленепробивного скла?
Це одна з основних мусульманських святинь - волос пророка Мохаммада.
Йшло 21 століття. Розробники удосконалюють квантові комп'ютери для масового застосування, Ілон Маск виводить космічну індустрію на новий рівень, нейробіологи ось уже впритул підійшли до повноцінної інтеграції людини та машини
...
Мільярди бородатих дикунів шанують фрагмент якоїсь підозрілої волосні.
Йшло 21 століття, Карле!

Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4266
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11.09.2021 21:24 Відповісти
Эти ничем не лучше Фото дня: в Петербурге прихожане целуют мощи в условиях пандемии
Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7445
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11.09.2021 23:19 Відповісти
Для чого займатись науково-технічним прогресом, коли можна просто собі жити й шанувати реліквію? Яка різниця, як вбивати час поки живеш на Землі.
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11.09.2021 23:19 Відповісти
Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9289
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11.09.2021 23:22 Відповісти
До речі, хотів згадати православну некролатрію (мощі) в коменті вище ))) Але річ у тім, що православних у світі приблизно 300 млн, а мусульман майже 2 млрд - на хвилинку, чверть людства (а це вже неілюзорно стрьомний факт) Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5709
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12.09.2021 01:09 Відповісти
православних у світі приблизно 300 млн, а мусульман майже 2 млрд ...

нiчого страшного, е ще й iншi християни - мiльярд i триста мiльйонiв католикiв та ще сотнi мiльйонiв протестантiв. а православнутих москальського сатанату до християн вiднести можна лише умовно.
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12.09.2021 02:48 Відповісти
А меня наоборот обрадовало, может хоть кому-то мозг на место вправит
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11.09.2021 21:35 Відповісти
Просто придуракам из сша нужно было давать и гарантировать УКРАИНЕ, а не абизянам в афганистане. Это УКРАИНА отказалась от ЯО, а не макаки с афганистане. Эпилог. В абизян вбахали 30+ ярдов баксов
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11.09.2021 23:01 Відповісти
Бедняга. Забыл, правда, упомянуть свою крайнюю озабоченность тем что Байден оставил там оружия талибам на десятки миллиардов долларов. А может он вообще не озабочен ?
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12.09.2021 00:46 Відповісти
20 років НАТО "кришувало" уряд Афганістану дозволяючи йому красти і обмін на відкати. З того "трильйона" баксів що США витратило в Афгані за 20 років більша частина, навіть не "покидала" затишку американських банків. ПРихід талібів це свідоцтво системної корупції не Афганістану (там пасивні пристосуванці - дають хоть щось - берем) а саме керівництва США. Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4814
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12.09.2021 01:16 Відповісти
 
 