Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "був убитий горем", побачивши повернення "Талібану" до влади в Афганістані.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це він сказав в інтерв'ю The New York Times, опублікованому 10 вересня.
Він сказав, що США у квітні консультувалися з союзниками по НАТО щодо рішення вивести війська з Афганістану. За його словами, після виведення американського контингенту іншим країнам недоцільно було б покидати своїх військових, оскільки для цього потрібно було б збільшити витрати. За словами Столтенберга, для європейських союзників "піти у свої парламенти й попросити більше грошей та більше солдатів, щоб завдати шкоди Афганістану в межах місії, розпочатої для захисту Сполучених Штатів", після того як Вашингтон вирішив вийти, було б "дуже складно".
Генсек НАТО також заявив, що прихід "Талібану" до влади в Афганістані став можливим не через виведення американських військ, а через дії афганського уряду.
Будь ласка, зачекайте...
@newkc14
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Як заявив духовний лідер руху талібан Акбар Хухамад-Мухамад -Ібн-Шайтан-Назрулла-Шишані-Кацман,це не залишиться без відповіді,і як стало відомо в сторону шкльної стінгазєти колючка вилетіло два кукурузніка.(джерело Блумберг)
подробнее по запасам афгана здесь https://www.bbc.com/russian/features-58330566
не исключено, что эрэфийцы за этим и попрутся, благо сша за 20 лет сделали афган первой страной в мире, чья территория почти на 100% прозондирована при помощи гиперспектральной съемки, по результатам которой американцы выпустили 60 суперсовременных карт. и все данные передали афганцам, соответственно это все досталось и талибам. стоить отметить, что геологоразведка ресурсов страны началась еще советскими геологами ДО вторжения ссср в Афган. может потому и вторглись, когда поняли сколько там добра, а "интернациональная помощь НДП Афганистана" была только прикрытием.
зараз ще про індєйців напише.
США, це не Європа. І не Україна, umso mehr (тім паче)
А далее, далее просто время и.....кресло! Устраивайтесь поудобнее, поудобнее....
Тільки таліби не екзоцивілізація, відділена світловими роками, ми достеменно знаємо про їхню ворожість - тож за цією логікою 100% треба завдати масивного нищівного удару на випередження
- Вселенная и в самом деле мрачное место. - Ло Цзи повел рукой, осязая темноту, словно бархат. - Вселенная - это темный лес. Каждая цивилизация - вооруженный до зубов охотник, призраком скользящий между деревьев, незаметно отводящий в сторону ветви и старающийся ступать бесшумно. Он даже дышит через раз. Охотнику есть чего опасаться: лес полон других невидимых охотников, таких же, как он сам. Если он встретит жизнь - другого охотника, ангела или черта, новорожденного младенца или старую развалину, фею или полубога, - у него лишь один выход: открыть огонь и уничтожить. В этом лесу другие люди - ад. Любая жизнь представляет собой смертельную угрозу для всех остальных и будет уничтожена при первой возможности. Вот так выглядит космическая цивилизация. И этим объясняется парадокс Ферми.
(с) Лю Цысинь, «Тёмный лес»
"Скоро, очень скоро кровь польётся морем, кафирские глотки дрогнут от ножей..." - це один із нашидів ІГІЛ. Метою організації, на хвилинку, є всесвітній халіфат і тотальна ісламізація планети.
"Бути собою", ага...
Інтуіція підсказує, що подібних пісень, але про вбивство і глобальну людську цивілізацію теж можна знайти. Нашвидкоруч знайшов - " This is War" -Thirty seconds to Mars. Та статтю по темі від Foreignpolicy посилання. Французи от взагалі співають "Le Diable marche avec nous".
Тому, некоректно говорити про мусульман, як про джерело кровожерливості. І якщо ми вже говоримо про Талібан, то вони від самого заснування муллою Омаром, воювали за емірат, а не халіфат. Також хочу поставити риторичне запитання, а чи був ви взагалі ІДІЛ, якщо б західна цивілізація не займалась експортом демократії -ідеологічним колоніалізмом?
Це одна з основних мусульманських святинь - волос пророка Мохаммада.
Йшло 21 століття. Розробники удосконалюють квантові комп'ютери для масового застосування, Ілон Маск виводить космічну індустрію на новий рівень, нейробіологи ось уже впритул підійшли до повноцінної інтеграції людини та машини
...
Мільярди бородатих дикунів шанують фрагмент якоїсь підозрілої волосні.
Йшло 21 століття, Карле!
нiчого страшного, е ще й iншi християни - мiльярд i триста мiльйонiв католикiв та ще сотнi мiльйонiв протестантiв. а православнутих москальського сатанату до християн вiднести можна лише умовно.