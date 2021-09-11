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МВФ (1343) економіка (714) Рашкован Владислав (19)

Україна могла б виробляти не тільки метал, але і роботів із цього металу, - представник МВФ Рашкован

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Україна могла б виробляти не тільки метал, але і роботів із цього металу, - представник МВФ Рашкован

Заступник виконавчого директора Міжнародного валютного фонду Владислав Рашкован вважає, що Україна може виробляти й пропонувати світові продукцію з високою доданою вартістю.

Про це він заявив під час виступу на форумі YES Brainstorming, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна могла би виробляти для світу дрони, які можна використовувати в сільському господарстві. Виробляти не лише метал, а й роботів із цього металу, щоб був високий рівень доданої вартості нашої продукції", - сказав Рашкован.

Він наголосив, що Україна має продавати світу не лише людський ресурс, наприклад, програмістів, але й технологічну продукцію. Крім того, на думку Рашкована, наша країна може пропонувати партнерам свій досвід у сфері безпеки, в тому числі у боротьбі з дезінформацією та у сфері кібербезпеки.

Також читайте: Місія МВФ почне роботу в Україні 21-23 вересня, - представник Фонду в Києві Рашкован
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Топ коментарі
+17
НЕ могла бы!
Металл в Украине весь принадлежит олигархам, а они из него могут делать только трубы, рельсы и металлолом.
Украина могла бы производить не только металл, но и роботов из этого металла, - представитель МВФ Рашкован - Цензор.НЕТ 8346
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11.09.2021 19:41
+11
Україна могла б виробляти не тільки метал, але і роботів із цього металу, - представник МВФ Рашкован - Цензор.НЕТ 4768
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11.09.2021 19:45
+10
Згідно з проєктом закону про «Державний бюджет України на 2021 рік» видатки на Офіс президента зросли на 39%.
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11.09.2021 19:39
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Досить бути сировинним придатком.
Шкода, що наш великий бізнес не схожий, скажімо, на Ілона Маска. Їм би трубу чи вугільну шахту..Обмежені совки.
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11.09.2021 19:38 Відповісти
Згідно з проєктом закону про «Державний бюджет України на 2021 рік» видатки на Офіс президента зросли на 39%.
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11.09.2021 19:39 Відповісти
Та це ясно, що воно вдягається у дорогі бренди, харчується найкращими продуктами, підтерає дупу найм'якішим папером , ТОЩО. І все за наш рахунок.
А ще я підчитала в інтер'ю зеленої моськи, що вони відкривають по країні СІМДЕСЯТ партійних осередків. За які кошти ??? Це ж приміщення винаймати вже дорого. Не кажучи про решту всього потрібного.
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11.09.2021 19:42 Відповісти
Інфляція, ****. А Бубочка з Апалчєночкою должні жить красіво.
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11.09.2021 19:44 Відповісти
Буба з впопучлєнкою вважають, що живуть красіво. Та не дай мені, Боже, того, що їх чекає незабаром!
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11.09.2021 20:03 Відповісти
Чугунных роботов ? 😂
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11.09.2021 21:36 Відповісти
Чугунных роботов-полицейских)
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12.09.2021 04:55 Відповісти
НЕ могла бы!
Металл в Украине весь принадлежит олигархам, а они из него могут делать только трубы, рельсы и металлолом.
Украина могла бы производить не только металл, но и роботов из этого металла, - представитель МВФ Рашкован - Цензор.НЕТ 8346
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11.09.2021 19:41 Відповісти
Пока у власти будут воры-корупционеры - толку не будет !!!
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11.09.2021 19:52 Відповісти
) Фирташа когда брали ..то Меня пригласили в Переводчики..Я Мноого теперь Знаю))) Я владею Русским в Совершенстве) 6 ой Отряд EKO COBRA Klagenfurt.
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11.09.2021 20:16 Відповісти
Бережіть себе
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11.09.2021 20:19 Відповісти
балабол он
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11.09.2021 21:05 Відповісти
Це точно, ми із стружки мочалку для чистки каструлі змотати не можем, а лезо для бриття то взагалі фантастика
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11.09.2021 23:32 Відповісти
молдаванин?
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11.09.2021 19:42 Відповісти
Ага, десь я це вже чув... Н'ю
Васюки", здається
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11.09.2021 19:43 Відповісти
Могла бы …
Вся беда в том, что фантазеров больше чем людей готовых что то делать
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11.09.2021 19:43 Відповісти
Україна могла б виробляти не тільки метал, але і роботів із цього металу, - представник МВФ Рашкован - Цензор.НЕТ 4768
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11.09.2021 19:45 Відповісти
Почему не в зеленом?)...
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11.09.2021 20:41 Відповісти
Украина могла бы производить не только металл, но и роботов/ У правящего Украиной кодлана Коломойского интерес другой: продать всё что ещё в Украине не продано .У Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус / Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется./ Для последующей продажи 800 госпредприятий готовят к продаже "с молотка". Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех(!) украинцев и для меня лично". Подписал,зная что: Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли.
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11.09.2021 19:46 Відповісти
Только у Гондураса кндр ,и ещё парочки подобных стран изгоев нет продажи земли .даже в рф есть продажа земли
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11.09.2021 20:51 Відповісти
украинцы для Зеленского не авторитет. Здесь, в сайте украинском, годами убеждают украинцев австралийские , германские , канадские, американские флажки в своей вечной любви и преданности Израилю как светочу мира и добра. Но пока никто из них не обратился к Зеленскому: что же ты ,падла, творишь? Продаёшь землю Украины потом и кровью украинцев политую. Посмотри на Израиль, родину свою историческую. Там 93 % земли государственной, а остальное- земля засторойщиков. Пора и патриотам Израиля сказать Зеленскому : להתעמד ! Остановись!
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11.09.2021 21:10 Відповісти
И в Израиле есть свободная продажа земли . Во всех странах есть,не тяните Украину назад в средневековье
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12.09.2021 13:30 Відповісти
И в Израиле есть свободная продажа земли.-Таки да. Под застройку."Земля в Кейсарии, Израиль, 1 100 м2 , 825 000 € ". Предлагаю опровергнуть утверждение Ивана Петровича Сидорова: В Израиле 93 % земли принадлежит государству.
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12.09.2021 13:41 Відповісти
Цена порождается спросом. Значит украинская земля никому не нужна .Вы бы поинтересовались , сколько земли было продано с тех пор,как открыли рынок земли -очень мало сделок. Не того вы боитесь .
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12.09.2021 14:52 Відповісти
Вас понял. Утверждение Ивана Петровича Сидорова: В Израиле 93 % земли принадлежит государству -вы опровергнуть не смогли./ Не тяните Украину назад в средневековье. - Предлагаю опровергнуть утверждение Ивана Петровича Сидорова: Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли.
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12.09.2021 15:04 Відповісти
Телевизор, єто, восьмое чудо света.
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11.09.2021 19:47 Відповісти
Украина итак уже имеет целую армию роботов, которые в изнеможении трудятся на самом высшем уровне в поте роботовского лица якобы на благо своего народа. Якобы... Так и хочется сдать их на металл, на переплавку.
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11.09.2021 19:48 Відповісти
Це балабольство.Дрони на слуху і тому про це розповідають.
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11.09.2021 19:49 Відповісти
МВФ готов помочь открыть Украине западные рынки для ее дронов и роботов?...
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11.09.2021 19:52 Відповісти
Русскоязычное население могло бы производить не только металл, но и роботов из этого металла???
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11.09.2021 19:52 Відповісти
Пропонуватиме ХТО? ахметов, фірташ, порошенко, чи коломойський? А решта "вітчизняних" дивляться на них.
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11.09.2021 19:55 Відповісти
могла б...
все могла б.... да видать металлом торговать для ахметки и пипетки выгоднее ?
он шо за Украину будет думать, шо она б могла???
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11.09.2021 19:55 Відповісти
С существующим в стране налогообложением в Украине ничего производить нельзя. Это всегда буде дороже чем США, Японии, или Швейцарии, даже если там рабочие получают в 10 раз больше чем у нас..
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11.09.2021 19:56 Відповісти
как же заэпали эти "могут" будет" ит.д. в этом в первую очередь должно быть заинтересовано гоаппарат Украины... унас же в разведке и добычи газа, полезных ископаемых заинтересованы поляки, сша и т.д... все и кто угодно, но вот только не Украина, вернее ее властьимущие...
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11.09.2021 19:57 Відповісти
і не просто роботів, а бойових кибогів, а ще фотонні торпеди та зоряні крейсери, можна збудувати ферми, на яких виростити мільярдну армію солдат-клонів, з допомогою генетики виростити надрозумних вчених-мутантів, які нарешті, винайдуть машину часу, на якій можна буде змінити хід історії та зробити Україну наймогутнішою державою Всесвіту!
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11.09.2021 19:58 Відповісти
Ну миллионную армию клонов в Украине уже изготовили, после чего они дружно пошли на выборы и выбрали президента клона. Пардон, клоуна.
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11.09.2021 20:27 Відповісти
Украинские олигархи (как и все постсовковые олигархи) это особенные "бизнесмены".
Это просто обычные воры и преступники.
Они ничего в своей жизни не делали, тем более, что то полезное.
Они, при Кучме, присвоили себе госпредприятия.
Ни копейки в них не вкладывали и не вкладывают в их развитие. Выжимают последние соки из производств.
Рабочим на своих предприятиях десятилетиями платят нищенские зарплаты.
Соответственно, себе имеют быстрые сверхприбыли, какие не снились западным бизнесменам.
Поэтому, никаких роботов, никаких вложений, новых производств, вообще никакого прогресса от воров - олигархов ждать не приходится.
Их устраивает нынешняя ситуация - сверхприбыли путём эксплуатации сворованных устаревших производств и рабочих, сырьевая экономика Украины, разворовывание Украины, вымирание Украины и полная деградация и обнищание Украины и никакого прогресса, развития и процветания Украины!
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11.09.2021 19:59 Відповісти
Навіть якщо в нас з'явиться свій Стів Джобс чи Ілон Маск або новий Сікорський, то олігархат, через приручених депутан, міністрів зроблять усе, щоб той "гаражний кооператив" зник на завжди (бажано з працівниками, щоб знов десь не вилізли).
Зате потім можна буде розповідати з усіх підконтрольних телеканалів (навіть з прасок) про "папєрєднікафф", які не змогли створити умови для розвитку молодих талантів та про відтік мізків з країни.
Біда в тому, що ні ті, хто при владі, ні ті, хто при грошах, не зацікавлені в розвитку високотехнологічного виробництва бо в це треба вкладати кошти і вони не відіб'ються за тиждень з прибутком в мінімум 100%
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11.09.2021 19:59 Відповісти
Так ви нас на свої ринки з нашою продукцією і пустили. Україна могла б виробляти не тільки метал, але і роботів із цього металу, - представник МВФ Рашкован - Цензор.НЕТ 134
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11.09.2021 19:59 Відповісти
Роботов?А откуда взять робототехников,програмистов и высококласных специалистов рабочих профессий?Если первые две категории успешно трудятся на лучшие фирмы мира то третья категория собирает ягоды,строит в Чехии та Польше или вообще торгует на рынках чтоб выжили сами и ихние семьи теряя квалификацию.
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11.09.2021 19:59 Відповісти
Підкажіть
Якщо була людина засуджена на 1 рік условно десь 14 років назад, чи рахується що в цієї людини є судимість???
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11.09.2021 20:00 Відповісти
нит, погашено
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11.09.2021 20:22 Відповісти
"Народне радіо" запитують, чи дійсно, як кажуть в МВФ, Україна моглаб виробляти не тільки метал, а і роботів з цього металу? "Народне радіо" відповідає, безумовно, але за умов, якщо б олігархи-виробники металу знали навіщо їм оті роботи та яку користь вони можуть мати від них.
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11.09.2021 20:02 Відповісти
Відповідь проста - роботи потрібні щоб підняти на астрономічну висоту рівень виробництва та зробити його не залежним від кількості населення.
Але хто ж це зрозуміло пояснить нашим олігархам чи хоча б їх менеджерам.
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11.09.2021 20:04 Відповісти
Всіма кінцівками ЗА!

Хто у нас там має гроші та ресурси і зайнятий в сировинній галузі? - Ахметов.
Треба йому натякнути максимально доходчиво щоб вклав гроші в робототехніку (особливо важку) і починав їх виготовлення в Україні. Конкурентів на цьому ринку поки ще немає.
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11.09.2021 20:02 Відповісти
Так , а хто ж тому ахмєткє натякне? Бубачька дебільна?! )
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11.09.2021 20:10 Відповісти
Я не настільки наївний щоб надіятись на це. Може хтось із партнерів. Може просто колективне безсвідоме інтернету якщо про цю ідею будуть говорити на кожному кроці. Але я дуже сумніваюсь що ця влада слуг олігархів попробує їм щось указувати, хотя з іншої сторони це може вийти не погана схема де можна буде не те що прибарахлитись, а стати біля вершини нової дуже впливової бізнес імперії.
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11.09.2021 20:15 Відповісти
Ну, тоді тільки Майдан.
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11.09.2021 20:22 Відповісти
Ахметов, ничего никогда не делал для Украины, только обворовывал её, в принципе как и другие олигархи.
Преступники не созданы для созидания, их задача - воровство и эксплуатация.
Зачем олигархам вкладывать в новые предприятия, если им и так хорошо, имеют сверхприбыли на эксплуатации рабочих и населения.
Захочет Ахметов ещё прибылей, то просто повысит тарифы на электроэнергию, которую он распределяет населению... Нафига ему эти роботы?
Деньги в Украину он не вкладывает. Всё в офшоры выводит.
На западе, он себе покупает виллы, недвижимость, там его дети учатся.
После себя он и ему подобные олигархи оставят только пустыню и выжженую землю.
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11.09.2021 20:13 Відповісти
"Зачем олигархам вкладывать в новые предприятия", "Деньги в Украину он не вкладывает. Всё в офшоры выводит." - колись я теж так думав, а потім появилась ціла гора ВДЕ та іншого побудованих ними. Тобто чисто теоретично якщо вони побачать вигоду то все може вийти.
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11.09.2021 20:17 Відповісти
У Вас всьо как-то слишком сложно. А у нас жеж тут просто квартал бениных идиотов. Просто не надо усложнять.)
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11.09.2021 20:27 Відповісти
в принципі вірно
але оце прізвище - Рашкован...
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11.09.2021 20:06 Відповісти
зебилы, это каке-то конченные уроды. я не могу больше блевать, 73% вы окуели такое г-но подкидывать,..
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11.09.2021 20:09 Відповісти
МОГЛА БЫ, но не излечимо больна, рассудком тронулась.
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11.09.2021 20:16 Відповісти
Наша жаба могла би бути орлом, але вона жаба.
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11.09.2021 20:23 Відповісти
Хех, я теж міг би стати мільйонером, але не став. )
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11.09.2021 20:23 Відповісти
счаз, экспорт-няню введут)))
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11.09.2021 20:25 Відповісти
Які роботи. Ми крім олії і залізних чушок нічого не виробляємо. Всі традиції, мізки і вмілі руки втрачені.
І відновити це ми ніколи не зможемо. Бо в Китаї це все виробляється вже зараз і в рази дешевше.
Навіщо ми вбили всі свої інтелектуальномісткі виробництва (електроніку, машинобудування, воєнку)?!
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11.09.2021 20:27 Відповісти
інтелектуальномісткі виробництва можуть робити тільки розумово розвинені люди, але існування таких людей протирічить головному інтересу української влади - постійно мати недорозвинених батраків, якім легко вішати на вуха локшину.
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11.09.2021 20:59 Відповісти
В України їх не було.
Це буф міф що вони є. Робили дешеві низькоякісні копії які ніхто за межами совка ніколи б не купив.
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12.09.2021 12:05 Відповісти
Теж вірно. В нас тільки діти красиві. Які у 18 за Зе голосують
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13.09.2021 08:49 Відповісти
_Украина многое могла бы, действительно многое! Только вот удушающая, ядовитая олигрхическая атмосфера - не даёт. Ну и вот...
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11.09.2021 20:28 Відповісти
С такой властью Украина может производить только рабов и бананы.
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11.09.2021 20:34 Відповісти
Роботов, делающих то, что скажут с 1+1, производит коломойский. Вот там реальный чугун в головах, не подделка какая-нибудь. Правда НДС от этого не повышается, но это уже издержки производства.
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11.09.2021 20:35 Відповісти
Роботов делать это ж надо извилины напрягать. А нашим барыгам оно надо? Ни в промышленности ни в сельском хозяйстве наши барыги ни во что долговременное и сложное вкладываться не хотят. Весной загнал тракторець в поле, вспахал, пшеничкой чи кукурудзой засеял, летом загнал тракторець всё это гербицидами залил, так что все соседские пчёлы выздыхали, в августе загнал тракторець урожай собрал, и за бугор отправил. Минимум затрат и времени. А вы говорите роботы.
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11.09.2021 20:49 Відповісти
А есть желающие открыть высокотехнологичное производство в ведущей войну стране?
Где законодательство не работает, процветает рейдерство, а уровень коррупции просто зашкаливает.
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11.09.2021 20:52 Відповісти
увы, дипломы проданы
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11.09.2021 20:55 Відповісти
Говоря о Илоне Маске, он производит ракеты и теслы не на родине, в ЮАР, а в чужой стране, в которой есть суды и вменяемые налоги, а еще рынок капитала. И что главное - народ которому они нужнее чем колбаса по 22 или гасписят. Поэтому, скажем, крохотная Словакия, производит Шкоды а мы даже не листы, а обработанную руду для словацких и китайских литеек. Просто потому что в 90е поляки выбрали Валенсу и демократию и рынок, а мы колбасу по 2.20, Кучму убившег Черновола и гаспописят.
Зрите в перворичину. Кода народу честные судьи станут важнее газа и колбасы или развешивателей лапши тогда и будут роботы, и колбаса за 2.20. Евро.
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11.09.2021 20:58 Відповісти
До либерализма нашему мудрому нариду расти еще лет сто. А Засрашке - всю тысячу.
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11.09.2021 22:00 Відповісти
Лютий року 1999 року, Київ. У центральний офіс Служби безпеки України заходить непоказний чоловік. Він представляється В'ячеславом Бабенком, екс-працівником ФСБ Росії. Бабенко заявляє, що певні російські кола замовили йому вбивства ймовірних конкурентів Леоніда Кучми на президентських виборах в Україні. Зокрема, Павла Лазаренка та В'ячеслава Чорновола. Допитував Бабенка особисто заступник голови СБУ Юрій Вандін. https://persha.kr.ua/history/100918-tayemni-fakty-zagybeli-desydenta-v-yacheslava-chornovola/
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11.09.2021 22:14 Відповісти
Країні потрібен Ин
Україна могла б виробляти не тільки метал, але і роботів із цього металу, - представник МВФ Рашкован - Цензор.НЕТ 4882
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11.09.2021 21:08 Відповісти
Из металла делать роботов, а роботы бы делали рашкованов.
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11.09.2021 21:22 Відповісти
Можно производить технологии и проэктировать роботов.Дальше эти проэкты продавать производителю с условием,що изделия будут производиться в Украине,платить налоги в Украине и иметь логотип Украины.И не треба изобретать велосипед.Таким образом мировые компании будут заинтересованы ставить производства и создавать СП в Украине создавая рабочие места и добавленную стоимость.Но для начала треба поменять Толочко на в НАНУ Україна могла б виробляти не тільки метал, але і роботів із цього металу, - представник МВФ Рашкован - Цензор.НЕТ 3527
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11.09.2021 21:47 Відповісти
Наоборот, надо сделать Толочко почетным х*ем НАНУ и доверить ему миллиардные бюджеты под распил. Некросовок должен жить и процветать. Жизнь - смерти, смерть - жизни.
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11.09.2021 21:57 Відповісти
Украина должна продавать миру не только человеческий ресурс, например, программистов, но и технологическую продукцию



Пффф, этот идиот совершенно бесцеременно называет людей "человеческим ресурсом", считает собственностью государства, чисто в духе совкового номенклатурщика, и хочет чтобы эти люди добровольно доверили ему свое имущество, свои деньги, свои достижения и целиком отдались под его власть. Ну не кусок дебила?
Раз нет гарантий защиты частной собственности, нет хороших условий ведения для бизнеса, нет низких налогов - никакой дурак не будет вести бизнес из Украины. Открыть здесь R&D офис это одно, а продавать отсюда, держать здесь миллиарды выручки на счетах (которые может арестовать любой судья), платить здесь налоги, подчиняться здешним идиотским законам и правилам - это совершенно другое. Никто на такое не пойдет. Даже не мечтайте - совковое мудачье.
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11.09.2021 21:55 Відповісти
Люди це відновлюваний ресурс такий же ресурс як ліса і вода. Для політиків, армій, щоб взяти деякий курс. Для релігій ти теж відновлюваний ресурс, ти енергія щоб живити ці маятники.
Змирись з цим така реальність. Якщо ти це будеш заперечувати це ніяк не змінить реальність.

"Раз нет гарантий защиты частной собственности, нет хороших условий ведения для бизнеса" - а це справді проблема над якою ще треба працювати.
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12.09.2021 12:03 Відповісти
а нафіга ті роботи, якщо арматуру можна по ціні роботів продавати?!
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11.09.2021 22:03 Відповісти
Представитель МВФ Рашкован наверное с ума сошёл!

Ведь что метал, что роботов, что гавно, что ничего не производить, на зарплату президентов, или призЕдентов, как и дэбудадоф, не влияет! Ишь чего захотел, может ещё и пенсию минимум в 1000 евро???
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11.09.2021 22:27 Відповісти
Україна могла б виробляти не тільки метал, але і роботів із цього металу, - представник МВФ Рашкован - Цензор.НЕТ 247
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11.09.2021 22:38 Відповісти
Рашкован, ты очень удачный выбор МВФ - должно быть они очень долго искали такого подходяще тупого кандидата. Чтобы такое сморозить, нужно жить где-то в Монако и наслаждаться той жизнью будучи абсолютно оторванным от этой. Какие роботы, мужчина! В Украине уже Славуту или Запорожец не собирают! Ты посмотри что сейчас такое Львовский автозавод! Здесь даже утюги не хотят производить, не говоря уже о самолетах, кранах, теплоходах, тепловозах, мопедах и самокатах! Не подлизывай, не нужно терять свое толстое лицо.
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11.09.2021 22:43 Відповісти
Раша бот? ЛАЗ фізично знищив його власник росіянин.
Він спочатку втручався у виробничий процес що призвело до убитків та не можливості вчасно виконати замовлення. А потім фізично вивіз велику частину станків.
Так кажуть що частина його перших ідей була прогресивна та працювала, але все скотилось в хаос в момент коли він втрутився у виробничий процес.
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12.09.2021 11:53 Відповісти
Так кто виноват? Кто следил за выполнением инвестобязательств по договору купли-продажи завода? Фонд госимущества Украины. Чуркин - балбес, а Фонд госимущества - взяточник. В этом виновата продажная украинская власть.
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12.09.2021 12:33 Відповісти
"українська" - це та що росіян називала братушками? Це та що дала громадянство України іншому агенту рф що знищив завод який здатен будувати авіаносці? Це та що зараз від страти за державну зраду переховується в росії?
Так що її робить українською?
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12.09.2021 18:29 Відповісти
Эта та власть, которую выбрали. И не спрашивай меня об очевидном. Более того, если бы коллектив ЛАЗа не был простым стадом, не платил взносы в продажный профсоюз - а требовал также выполнения обязательств, а не ждал прихода коммунизма, также могло измениться в лучшую сторону.
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12.09.2021 19:22 Відповісти
Так ось на заводі ЛАЗ нічого не можна виготовляти бо по перше немає на чому. По друге завод досі належить росіянину. По третє сам завод арештований.
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12.09.2021 11:54 Відповісти
КОКСа многа в метале видно. Плющит кого-то
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11.09.2021 23:22 Відповісти
железные роботы без кокса никак Україна могла б виробляти не тільки метал, але і роботів із цього металу, - представник МВФ Рашкован - Цензор.НЕТ 9442
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12.09.2021 00:52 Відповісти
Производить не только металл, но и роботов из этого металла, чтобы был высокий уровень добавленной стоимости нашей продукции", - сказал Рашкован.

Як що ці роботи будуть такими як нащі автобуси Богдан, то це хохма.

Источник: https://censor.net/ru/n3287729
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12.09.2021 01:00 Відповісти
Робот з метала...
Україна могла б виробляти не тільки метал, але і роботів із цього металу, - представник МВФ Рашкован - Цензор.НЕТ 4868

і дрон з соломи...
Україна могла б виробляти не тільки метал, але і роботів із цього металу, - представник МВФ Рашкован - Цензор.НЕТ 5787
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12.09.2021 01:24 Відповісти
Не может Украина ничего производить так как налоговая система на втором месте по дебильности
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12.09.2021 03:11 Відповісти
а рашка-ван не сказав, хто купить тих роботів потім в України? Бо може так получитись, що метал в України купують, а ось роботів з того металу вже чомусь не захочуть купляти...
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12.09.2021 03:43 Відповісти
Тому треба виготовляти таку продукцію за можливість купити яку будуть битись та стояти в черзі.
А саме головне роботи це актив. Поки вони стоять їх можна використовувати за призначенням. Наприклад якщо це важкі будівельні роботи, то вони в очікуванні можуть будувати Україну, тобто прокладати дороги, будувати нові міста, розбирати гори, переміщувати русла рік, будувати метро тунелі для з'єднання обласних центрів та підземні бомбосховища на випадок атомної війни... Роботам для роботи в основному потрібна тільки електрика та компоненти для обслуговування та ремонту.
Була б в Україні розумна влада то враховуючи проблеми із газом країна вже б давно від нього відмовилась та перейшла виключно на обігрів електрикою. Що до речі за Порошенка просували так як був окремий дуже вигідний тариф для тих хто нею обігріває.
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12.09.2021 11:49 Відповісти
...этого уже Украина не сможет сделать: слесари и сантехники, вместе с кибирнэтикэ, уже давно за бугром или на ближайших сельских кладбищах (из горького: на днях попросил помочь молодого выпускника-электрика собрать электровилку... напрочь ошеломило, то с каким замешательством тот переспросил, а, как это сделать )
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12.09.2021 04:42 Відповісти
Роботы- пожалуйста! Квадрокоптеры-нема питань! Дайте только формы для литья!
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12.09.2021 10:07 Відповісти
 
 