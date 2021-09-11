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Поранених воїнів доставили до Києва, збираємо кошти на медикаменти та квадрокоптер, - волонтерка Юсупова

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Поранених воїнів доставили до Києва, збираємо кошти на медикаменти та квадрокоптер, - волонтерка Юсупова

Волонтерка Наталія Юсупова просить надати допомогу пораненим бійцям.

Про це вона пише у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Знову виття швидких і знову до Києва доставили поранених воїнів. Восьмий рік війни, звикнути до страшних ран неможливо. Зовсім молодий воїн, 23 роки, снайперська куля розтрощила руку і потрапила в лобову частину обличчя, замість ока діра. Рука опухла, з кривавими патьоками. Страшно й боляче дивитися. Двоє бійців з ампутацією кінцівки, очі втомлені, боляче їм. Кульові, осколкові і інші поранення. Бойців розвезли у відділення", - повідомила Юсупова.

Один з бійців повідомив їй, що за 5 місяців, які він був на фронті, не було дня без російських обстрілів.

Також читайте: Волонтерка Юсупова: На фронті поранені майже щодня. Потрібні гроші на ліки і квадрокоптер. ФОТО

"За тиждень 17 поранених, вчора і сьогодні теж є втрати. Країна живе своїм життям, поки зовсім хлопчаки і більш дорослі бійці, віддають життя. Раніше прибули поранені зустрічають нових. Самі лежачі в основному, але переживають за побратимів, спілкуються, діляться і просять їх нагодувати. Все як на початку війни, нічого не змінилося. Волонтери та лікарі зустрічають борти. У кожного своя робота. Сьогодні оплатила ліки на фронт, 4900 грн, вчора купила квадрокоптер 48300 грн, на днях оплатила ліки онкохворому воїну 12400 грн і вже є замовлення медикаментів і препаратів на фронт. Є замовлення на ще один квадрокоптер", - інформує волонтерка.

Вона нагадує, що навіть 20 гривень - "це величезна допомога для фронту" - і реквізити: 4441111447002464 або 2065 5375 4141 Монобанк.

Поранених воїнів доставили до Києва, збираємо кошти на медикаменти та квадрокоптер, - волонтерка Юсупова 01

Також читайте: "Кожен третій боєць звертається до нас для протезування. Часто їх відправляють на фронт навіть без огляду стоматолога. Держава просто забила на цю проблему", - волонтери "Тризуб-Дентал". ВIДЕО
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Топ коментарі
+20
З ковідного фонду не можна пораненим кошти виділити ?
Не все ж Зеленському піаритись за рахунок боргів, які він понабирав під гарантії держави.
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11.09.2021 21:45
+18
Воно вдавиться 10 раз. За копійочку.
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11.09.2021 21:48
+17
А шо там зельцман? Хоч копієчку пожертвував, уклоніст малоросський?!
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11.09.2021 21:47
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А ЩО ВЛАДА І ДАЛІ КРАДЕ ГРОШІ, ЩО БІЗНЕС НА КРОВІ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ, ЧОМУ КВАДРОКОПТЕРИ І МЕДИКАМЕНТИ ПРОДОВЖУЮЮТЬ КУПЛЯТИ ВОЛОНТЕРИ.
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11.09.2021 21:44 Відповісти
Зєля на порошенківському надбанню попіарився і до Гусжва в загашники заховав. Взагалі-то ще у 2919-му було наказано всі літаючі апарати з передової відвести, а частини, які ними займалися - розформувати.
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11.09.2021 21:53 Відповісти
ВОТ И У МЕНЯ ТОТ ЖЕ ВОПРОС - доколе У НИЩЕГО НАРОДА ПОБИРАТЬСЯ?
И так обнищали - так и не собираются ничего делать с волонтерством. Какое волонтерство на 7 году войны???
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11.09.2021 22:04 Відповісти
"...оплатила ліки онкохворому пораненому..." Яка ганьба можновладцям з їхніми тисячами доларів у щомісячних конвертах! Якщо волонтери оплачують ліки навіть нашим пораненим захисникам на фронті, а мародери на крові живуть і радуються.
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11.09.2021 22:32 Відповісти
З ковідного фонду не можна пораненим кошти виділити ?
Не все ж Зеленському піаритись за рахунок боргів, які він понабирав під гарантії держави.
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11.09.2021 21:45 Відповісти
Це не з ковілного фонду, а з "прєЗєдєнтського університету" брати треба. Там на розпил оце днями 72 мільйони виділили.
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11.09.2021 21:49 Відповісти
Саме з нього. Його наповнив МВФ, якого зелені пошили в дурні. Знаєте куди їх закатали.
Окрім того, зелені вичистили бюджетну статтю на оборону. 20 млрд гривень.
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11.09.2021 21:52 Відповісти
Отак готуються до війни і наступу рф (!)
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11.09.2021 22:35 Відповісти
І чому ми не в НАТО...?!!!!
Я ніколи не чула, щоб просили допомоги в людей для поранених натівців.
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11.09.2021 22:40 Відповісти
Про що ви говорите? Бабло піар перемогло.
" Тест на людянiсть: Порятунок українських дітей - справа рук самих українців"
https://www.youtube.com/watch?v=YW3jPUfojus&list=UU6DYb1p0eYsoY3PFVs35Dgw
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11.09.2021 21:54 Відповісти
та в каждой громаде и в каждой области есть "резервный фонд" , почему не помогают волонтёрам или напрямую...
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11.09.2021 22:26 Відповісти
А шо там зельцман? Хоч копієчку пожертвував, уклоніст малоросський?!
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11.09.2021 21:47 Відповісти
Воно вдавиться 10 раз. За копійочку.
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11.09.2021 21:48 Відповісти
Які жахливі поранення отримують військові.
І всім начхати. Раніше люди часто госпіталі навідували.
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11.09.2021 21:47 Відповісти
Раніше була хвиля патріотизму, але з часом вона згасла, бо патріотів не залишось в живих. Та й ставлення народу до армії змінилось, вже ніхто не надіється що прийдуть хлопці і наведуть лад в тилу. Ні, тепер ми знаємо, що військові це найманці на контракті, вони воюють не за народ, а за іпотеку та оклад.
Я коли бачу поранених солдат то нічого не відчуваю.
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11.09.2021 23:41 Відповісти
Ты-негодяй рашистский хитрожопый ,пишущий мовой, армия пользуется самым большим доверием и авторитетом среди народа! Ответите,****** неофашистские за подлую развязанную войну сполна...
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12.09.2021 13:09 Відповісти
Вимбачте, та в мене день міста сьогодні. Люблю всі міста, та в серці одне.
Най яке є, їб@ть то метро, але ви загугліть «город, который сломал хребет новороссии». Мої земляки 25 ОПДБр та 93 ОМБр.
Вітаю, батько.
Кто мы? Днепр!
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11.09.2021 21:49 Відповісти
Тоже с Днепра, никто тут никому хребет не ломал слава Богу по политическим причинам.. не было у нас в городе слава Богу никаких стычек как на Донбассе, Харькове и Одессе.
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11.09.2021 21:52 Відповісти
Стычки были, маленькие, спаленный автобус с мокшанами из Залесья на границе с областью все успокоил.
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11.09.2021 21:54 Відповісти
не, то местные, может и не титушки а так, разборки по новому переделу https://dp.vgorode.ua/news/sobytyia/211869-v-lubnakh-sozhhly-avtobus-s-tytushkamy-yz-dnepropetrovska
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11.09.2021 21:56 Відповісти
То другое. Автобус был сожжен на границе с харьковской областью фанатами ФК Днепр. Там ехали россияне, были унижены и отправлены нах.
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11.09.2021 22:01 Відповісти
не знаю, не слышал такого, гугл тоже не выдает.
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11.09.2021 22:04 Відповісти
Не может. Инфа от **** Днепра - с банды Баракудас. Познакомился с ним на крыше ОГА.
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11.09.2021 22:07 Відповісти
Ну это очень авторитетный Поранених воїнів доставили до Києва, збираємо кошти на медикаменти та квадрокоптер, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 8247
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11.09.2021 22:16 Відповісти
В апреле 2014 года, когда мы с ним встретились, а ты прятался под шконкой- это был самый достоверный источник. Есть желание со мной это со мной лично обсудить?
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11.09.2021 22:22 Відповісти
Можно конечно, почему нет? Вайбер есть? Кидай номер.
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11.09.2021 22:24 Відповісти
Ватник давай свой мобильній номер..
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11.09.2021 22:30 Відповісти
записал?
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11.09.2021 22:34 Відповісти
Вітаю , Сашко, з днем міста! Сама колись там мешкала. Все в нас буде добре!)
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11.09.2021 22:19 Відповісти
За місто Дніпро..

Поранених воїнів доставили до Києва, збираємо кошти на медикаменти та квадрокоптер, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 6203
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11.09.2021 22:28 Відповісти
источник информации.
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11.09.2021 22:22 Відповісти
Шо?
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11.09.2021 22:23 Відповісти
Навіть у Запоріжжі були, а у вас не було.
Не віриться... Просто не допустили.
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11.09.2021 21:54 Відповісти
Стычки были, есть массив видео. Чмырили пособников московитов.
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11.09.2021 21:56 Відповісти
Я понимаю что вам очень хочется крови но вынужден вас разочаровать, у нас мирный город Поранених воїнів доставили до Києва, збираємо кошти на медикаменти та квадрокоптер, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 8184
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11.09.2021 21:58 Відповісти
Конечно мирный. Для украинцев. Свинособаки бутылками не отделаются.
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11.09.2021 22:02 Відповісти
Поранених воїнів доставили до Києва, збираємо кошти на медикаменти та квадрокоптер, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 4195
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11.09.2021 21:52 Відповісти
Не встигла. Вона ж не Зеленський. Не має часу відпочивати по десять разів на рік.
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11.09.2021 21:53 Відповісти
"по десять разів на рік"

12-ть (дванадцять) разів.
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11.09.2021 21:56 Відповісти
Що вона не встигла? Звітувати кому передає коптери?
Це дуже просто: робиться фото/відео фіксація. При необхідності складається акт передачи.
Проте я не пам'ятаю щоб вона звітувала.
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12.09.2021 08:47 Відповісти
Божешь ти мій, які страшні поранення у наших хлопців ..........

**************************************************************
Наталья Юсупова - "Один из бойцов сообщил ей, что за 5 месяцев, которые он был на фронте, не было дня без российских обстрелов."
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11.09.2021 21:55 Відповісти
+ Одужання нашим хлопчикам.
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11.09.2021 21:55 Відповісти
Щодня обстріли. Щодня наші війська деморалізують росіски кулі та заборони нашого зеленого бздика, горіти йому в пеклі.
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11.09.2021 21:57 Відповісти
+
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11.09.2021 21:59 Відповісти
Пораненим хлопцям - одужання, дякую Вам за вашу боротьбу з ворогом України. Бережи Вас Боже!
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11.09.2021 22:02 Відповісти
А зачем для раненых воинов квадрокоптер? Или это так..под шумок?
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11.09.2021 22:05 Відповісти
це для передової.Читайте уважніше.
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11.09.2021 22:34 Відповісти
а кому помощь оказывают этими сборами? Но ведь не раненным, а этим волонтерам в скобках, а ведь обеспечение идет с государственное. Короче доилово не известно кому
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12.09.2021 07:58 Відповісти
никуя не пойму, на дни городов и световые деньги есть , а на квадрокоптер и реабилитацию работяги собирают...
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11.09.2021 22:22 Відповісти
А зачем во время войны 70000000 грн на президентский университет,когда должно быть-все дпя фронта!,все для победы!
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11.09.2021 22:28 Відповісти
А у говнокомандуючого в голові кіно.
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11.09.2021 23:53 Відповісти
Я не плачу всі податки. Тільки 20% ПДВ. Але якось так вийшло що в період з 2014 по березень 2016 я радісно і віддано віддавав волонтерам свої заощадження "на старість". Це в рази перевищило всі можливі варіанти оподаткування за всі роки ухиляння. Чому припинив? Та все дуже просто - керівник волонтерської організації яка мене доїла придбав камрі з салону. Це мене реально дістало! - я пересуваюсь на старій вітарі 95 року і віддаю на захист країни ... а це падло купує собі камрі за мої гроші! ... Тепер скидуюсь тільки на патрони до штуцера з якого відставники відстрілюють кацапів "на сафарі". Ні копійки "каморовласникам"! ! патрон 12,5 доллара. 1 патрон це ціна життя ******** окупанта. За це я згоден платити. Тільки за це. Все інше не має значення... Розвели тут "піар" - дайте не минайте... Тьфу... Скільки кацапів вбили? А? За що тим хто "сидів в норі і бздів як шпіон в тилу врага" і врешті став жертвою чергового обстрілу без відплати допомагати? Вони вже сім років сидять! Що? Звільнили території від окупантів шляхом сидінням в норах і виконанням команди чергового "главкома" "не стріляти в ворога та не піддаватись провокаціям"? Поранених воїнів доставили до Києва, збираємо кошти на медикаменти та квадрокоптер, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 9142
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12.09.2021 00:35 Відповісти
ну как бы все логично, развод этот сбор денег, тупо доилово для своих нужд
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12.09.2021 07:55 Відповісти
Догічно... Але якось гидко на душі коли якесь падло краде і краде не в мене, а в тих хто ризикував життям в найтяжчий період...
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12.09.2021 18:58 Відповісти
Перевел на днях 100 гривасов на первый номер монобанка ,получателя фамилии нет
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12.09.2021 13:19 Відповісти
Це має насторужувати. Виходить що спершу варто переводити маленьку суму і дивитися хто отримувач.
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12.09.2021 18:59 Відповісти
У бюджетному комітеті збирати не пробували? Поранених воїнів доставили до Києва, збираємо кошти на медикаменти та квадрокоптер, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 6271
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12.09.2021 01:03 Відповісти
я что то не могу понять, им что отказали в оплаченной медицинской помощи для военнослужащих? У меня последнее время приходят мысли о разводе на доилово под этим поводом
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12.09.2021 07:53 Відповісти
Такие самые мысли посещают.
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12.09.2021 09:28 Відповісти
Я не пойму, ещё 2014 год не закончился, Юсупова всё собирает? А, где государство?
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12.09.2021 08:30 Відповісти
позорище для власти, которая не в состоянии обеспечить полноценное лечение собственной армии... горите в аду до седьмого колена властьимущие!
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12.09.2021 10:03 Відповісти
 
 