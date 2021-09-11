Поранених воїнів доставили до Києва, збираємо кошти на медикаменти та квадрокоптер, - волонтерка Юсупова

Волонтерка Наталія Юсупова просить надати допомогу пораненим бійцям.

Про це вона пише у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Знову виття швидких і знову до Києва доставили поранених воїнів. Восьмий рік війни, звикнути до страшних ран неможливо. Зовсім молодий воїн, 23 роки, снайперська куля розтрощила руку і потрапила в лобову частину обличчя, замість ока діра. Рука опухла, з кривавими патьоками. Страшно й боляче дивитися. Двоє бійців з ампутацією кінцівки, очі втомлені, боляче їм. Кульові, осколкові і інші поранення. Бойців розвезли у відділення", - повідомила Юсупова.

Один з бійців повідомив їй, що за 5 місяців, які він був на фронті, не було дня без російських обстрілів.

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"За тиждень 17 поранених, вчора і сьогодні теж є втрати. Країна живе своїм життям, поки зовсім хлопчаки і більш дорослі бійці, віддають життя. Раніше прибули поранені зустрічають нових. Самі лежачі в основному, але переживають за побратимів, спілкуються, діляться і просять їх нагодувати. Все як на початку війни, нічого не змінилося. Волонтери та лікарі зустрічають борти. У кожного своя робота. Сьогодні оплатила ліки на фронт, 4900 грн, вчора купила квадрокоптер 48300 грн, на днях оплатила ліки онкохворому воїну 12400 грн і вже є замовлення медикаментів і препаратів на фронт. Є замовлення на ще один квадрокоптер", - інформує волонтерка.

Вона нагадує, що навіть 20 гривень - "це величезна допомога для фронту" - і реквізити: 4441111447002464 або 2065 5375 4141 Монобанк.

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