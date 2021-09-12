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Німеччина покарає оператора "Північного потоку-2", якщо той почне подачу газу без сертифікації

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Німеччина покарає оператора

Федеральне мережеве агентство Німеччини покарає компанію оператора Nord Stream 2 AG за прокачування газу без сертифікації трубопроводу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Заявка Nord Stream 2 AG на сертифікацію "Північного потоку-2" розглядається. Скільки потрібно часу німецькому регулятору для прийняття рішення невідомо. Однак, заявили у Федеральному мережевому агентстві Німеччини, компанія-оператор буде покарана, якщо почне прокачування газу без схвалення.

Видання зазначає, що перш ніж німецький регулятор схвалить "Північний потік-2", компанія повинна виконати вимоги третього енергетичного пакета Євросоюзу. Його мета - гарантувати конкуренцію і рівні умови для всіх учасників ринку.

Також читайте: США продовжать стримувати вплив "Північного потоку-2", - Держдеп
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Топ коментарі
+42
Германия накажет............дальше можно не читать.
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11.09.2021 21:54
+42
Simens за поставку турбин в Крым от таких наказаний аж обанкротился... Германия накажет оператора "Северного потока-2", если тот начнет подачу газа без сертификации - Цензор.НЕТ 3830
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11.09.2021 21:56
+28
Да,да. Буде жорстке німецьке порно.
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11.09.2021 21:59
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Германия накажет............дальше можно не читать.
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11.09.2021 21:54 Відповісти
угу - а пуйло поднимет цену на газ на размер наказания
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11.09.2021 22:03 Відповісти
От Германии после 1945-го осталась только проститутка, которая может принять со всех сторон.
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11.09.2021 22:44 Відповісти
Германія карає оператора:
Німеччина покарає оператора "Північного потоку-2", якщо той почне подачу газу без сертифікації - Цензор.НЕТ 6671
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12.09.2021 15:43 Відповісти
.... ремнём по попе, ай-яй-яй !
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11.09.2021 21:55 Відповісти
даже ремнем не будет. Достаточно пальчиком будет.. Німеччина покарає оператора "Північного потоку-2", якщо той почне подачу газу без сертифікації - Цензор.НЕТ 2603
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11.09.2021 22:08 Відповісти
Ну да, оштрафуют на 10000 EUR...
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11.09.2021 22:46 Відповісти
Simens за поставку турбин в Крым от таких наказаний аж обанкротился... Германия накажет оператора "Северного потока-2", если тот начнет подачу газа без сертификации - Цензор.НЕТ 3830
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11.09.2021 21:56 Відповісти
И чем ниже на улице будет температура воздуха, тем сильнее будет наказание
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11.09.2021 21:58 Відповісти
Да,да. Буде жорстке німецьке порно.
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11.09.2021 21:59 Відповісти
Накопичені стурбованість та занепокоєння підуть на московію зворотньою тягою? А пані Меркель, як Штангенциркуль (чи як там того з формулою) займе почесне місце в президіумі грязьпрому?
Ну що ж... Цілком можливо... От тільки транзит стурбованності та занепокоєнності через Україну не наповнить бюджет держави....
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11.09.2021 22:00 Відповісти
Чемоданы с кацапскими деньгами носятся с одной "штрассе" на другую. Суть в реакции Германии как государства. Печально судя по всему.😟
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11.09.2021 22:02 Відповісти
Германия как государство перестало существовать весной 1945-го. Сейчас это просто территория, принимающая "со всех сторон".
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11.09.2021 22:48 Відповісти
Скажет "низзя", "плохой мальчик" и пальчиком пригрозит. А потом поцелует в щечку и подарит леденец.
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11.09.2021 22:03 Відповісти
Німеччина покарає оператора "Північного потоку-2", якщо той почне подачу газу без сертифікації - Цензор.НЕТ 5103
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11.09.2021 22:03 Відповісти
топнет ножкой
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11.09.2021 22:05 Відповісти
я бы для выдачи сертификата на прокачку-
начал проверять на прочность все сварные швы трубопровода в подводном положении ,
и проверял бы их до тех пор, пока фуйло не снизит цену до 200 долларов за тысячу кубов...
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11.09.2021 22:05 Відповісти
А які конкретно міри покарання будуть застосовані? Хоч би натякнули.
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11.09.2021 22:06 Відповісти
Щуку утопят.
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11.09.2021 22:11 Відповісти
Традиційна. Заклопотанність або ВЕЛИКА заклопотанність.
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12.09.2021 14:24 Відповісти
"Германия накажет оператора "Северного потока-2", если тот начнет подачу газа без сертификации"
_Что интересно, найдутся даже лопоухие, что поверят в эту игру на публику.
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11.09.2021 22:08 Відповісти
удивительно,как вообще можно прокладывать трубы на глубине в море-есть ведь тысячи морских мин,которые гипотетически (чисто гипотетически)могут волею судеб направится в место их залегания и совершеееенно случайно отрубить ***** газовую клешню.
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11.09.2021 22:12 Відповісти
1 взволнованы
2 озабочены
3 дикий рык
4 штраф
5 пердёж в лужу
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11.09.2021 22:12 Відповісти
Друг валодя завдяки фрау вже взув самих німців! І найбільше з усієї європи постраждають німці. Поляки через декілька місяців добудують газогін з Норвегії і маючи на додаток термінал СПГ будуть плювати на сп2 і всі інші з московії.
Південна Європа вже частково не залежить від скрєпов, Британія, як і в 2-гу Світову вийде з цієї блокади.
Любітєлі щей і балалаєк в Європі вляпались по повній! Газпром своїми маніпуляціями фіктивних компаній-постачальників довів ціну на газ до 750$
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11.09.2021 22:13 Відповісти
и только рыги старательно саботировали строительство терминала во благо своего "электората"
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11.09.2021 22:20 Відповісти
Фрау макрель взула німців і відвалила...

Німеччина покарає оператора "Північного потоку-2", якщо той почне подачу газу без сертифікації - Цензор.НЕТ 6763
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11.09.2021 22:15 Відповісти
Німеччина покарає оператора "Північного потоку-2", якщо той почне подачу газу без сертифікації - Цензор.НЕТ 3469
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11.09.2021 22:21 Відповісти
бро а видос
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11.09.2021 23:10 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1424064923307479045
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11.09.2021 23:30 Відповісти
Слесарей пришлют.
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11.09.2021 22:22 Відповісти
5 необлагаемых минимумов
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11.09.2021 22:22 Відповісти
Видать наказание будет "в очень большом порицании" ?
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11.09.2021 22:34 Відповісти
Накладуть величезну стурбованість на Івана з Воронежа який виготовляє болти для кріплення труб ПП-2
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11.09.2021 22:36 Відповісти
Йа, йа.
Натюрлих.
Будем наказать!
Плётка унд наручник. Дастиш фантастиш.
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11.09.2021 22:36 Відповісти
Трубе - труба?
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11.09.2021 22:46 Відповісти
Повторюсь.Возврат Крыма и Черноморского шельфа Украине,сможет сделать СП легитимным.Иначе Дойчланд предстаёт в лице барыги и скупщика,который торгует краденным с мокрухи.Неприятная роль для тех,кто видит себя лидером Евросоюза.А по простому барыга продающий краденное из чувства вины за Гитлера.Немцы упали ниже плинтуса.С таким реноме,вы не достойны управлять ЕС Німеччина покарає оператора "Північного потоку-2", якщо той почне подачу газу без сертифікації - Цензор.НЕТ 3398
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11.09.2021 22:59 Відповісти
еще один "повод" кацапоидам еще больше взвентить цены на газ.
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11.09.2021 23:02 Відповісти
Меркельша продалссь бесу путлеру с потрохами, старуха совсем не боится демократа Байдена, но сильно хочет срубить бабло преступника путлера, вот вам лицо западной демократии.
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11.09.2021 23:03 Відповісти
немецкие шлюхи? серьезно? а как там сименс ?
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11.09.2021 23:21 Відповісти
Хотя бы обеспокоенность высказали, ну и хватит, чего уж там, пенсия газпромовская не за горами.
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11.09.2021 23:23 Відповісти
На бутылку насадит? Німеччина покарає оператора "Північного потоку-2", якщо той почне подачу газу без сертифікації - Цензор.НЕТ 1588
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11.09.2021 23:47 Відповісти
Самое время объявить запрет на импорт немецких автомобилей в Украину! Німеччина покарає оператора "Північного потоку-2", якщо той почне подачу газу без сертифікації - Цензор.НЕТ 3207
(тем более что они втрое дороже авто из США)
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11.09.2021 23:48 Відповісти
Бабушка Меркель, в смысле наказания, всплакнет ?
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11.09.2021 23:55 Відповісти
Санкции ЕС против рашистского оккупанта Украин заключались в строительстве рашистской газовой трубы,строительство которой пролоббировала фрицовская подельница украинского оккупанта и враг Украины-Меркель
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12.09.2021 00:19 Відповісти
Правильна назва статті: "Німаки дадуть сертифікат для ПП2 на прокачку газу."
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12.09.2021 01:27 Відповісти
... выражаясь по ельцински, в итоге они найдут зигзагулину и газанут по имплементации газовых договоренностей, Шрёдер Герхард объяснит что всё зер гут...
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12.09.2021 04:50 Відповісти
Разъяснения и прогнозы....

"- Некоторые говорят, что если европейцы будут сильно нуждаться в газе, если будет холодная зима, то, может, разрешат использовать газопровод больше, чем на 50%. Как вы думаете, это возможно?

- Это очень сильно зависит от европейских политиков и европейских регуляторов.

Но вы видите нынешнюю ситуацию: цена за газ достигла 700 долларов, и многие это напрямую связывают с манипулированием рынком со стороны «Газпрома».
Я думаю, Еврокомиссия откроет против них дело по поводу того, что они придерживают объемы, потому что это прямое нарушение антимонопольных правил. И дальше посмотрим, как ситуация будет развиваться. Возможно, им еще придется заплатить за эти 700 долларов, которые мы сейчас видим.
Уже были очень серьезные прецеденты, и надо сказать, что «Газпром» обычно до последнего упирается, а потом идет на попятную.
Я не думаю, что европейцев стоит рассматривать как стадо овечек, которые будут безропотно просить, лишь бы им дали этот газ.
Во-первых, при тех ценах, которые сейчас складываются в Европе из-за газпромовского поведения, снимается проблема импорта газа из других мест.
Конкурентное преимущество «Газпрома» - его газ дешевле, чем американский или австралийский, но при цене в 700 долларов о чем речь?
Позиция Европы может быть: вы придерживаете цены - тогда мы коммерчески эффективно будем брать газ по такой цене в другом месте. Газа полно! Вопрос был только в цене.
Поэтому я не думаю, что «Газпрому» удастся какое-то давление. Я думаю, эта ситуация с июлем-августом-сентябрем, когда резко скакнули спотовые цены из-за газпромовского манипулирования рынком, сейчас приведет к скандалу. И «Газпром» пожалеет - думаю, реакция будет серьезная. "

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Газопровод «Северный поток - 2» достроен. Согласования, экспертизы, суды, споры с европейскими чиновниками и американские санкции три года сопровождали строительство газопровода, который пойдет из России по дну Балтийского моря, вероятно - в ущерб транзиту через Украину.
Пока нет даты запуска в эксплуатацию, и в целом перспективы туманны - согласно нынешнему европейскому законодательству, «Газпром» сможет использовать только половину мощностей.
Политик, бывший заместитель министра энергетики России Владимир Милов рассуждает о будущем газопровода.
- Все трубы сварили, строительство полностью завершилось - могут ли сейчас возникнуть какие-то препятствия для запуска газопровода?
- Конечно. Nord Stream 2 AG проиграли суд в Германии по их требованию дать им возможность использовать мощности газопровода на 100% и освободить от европейского регулирования.
То есть даже когда они введут его в эксплуатацию - думаю, это будет ближе к концу года, потому что надо пройти все сертификационные процедуры, - они смогут использовать мощности только на 50%.
Есть еще Nord Stream 1
Для Nord Stream 1 это было и остается большой проблемой: на сам Nord Stream 1 это правило не распространяется, но есть проблема с его наземным продолжением, газопроводом OPAL, который попадает под регулирование.
Так что Nord Stream 2 придется выполнять европейские правила - я думаю, они в итоге пустят в трубу «Роснефть» и «Новатэк».
Но, во-первых, эти разборки займут время.
Во-вторых, как я вижу, руководство «Газпрома» настроено биться юридически за стопроцентное использование.
Это значит, что быстрого решения по оставшимся 50% не будет.
Можно смело говорить про пару лет, когда они будут использовать лишь половину мощности.
Я думаю, что технически эксплуатация на полную мощность будет возможна не раньше следующего года, а учитывая неразрешенность с законодательством ЕС, мы можем предположить, что максимальная мощность прокачки в следующем году будет 25 миллиардов кубометров.
Сказать, что это кардинально на что-то влияет, было бы очень-очень сильным преувеличением. Я давно говорил, что битвы вокруг «Северного потока - 2» в основном геополитические, они не отражают его реальное влияние на рынок - а оно не очень большое." - ПОЛНОСТЬЮ «Украинцам надо готовиться к прекращению транзита»
Владимир Милов - о завершении строительства «Северного потока - 2» и его перспективах, https://novayagazeta.ru/.../ukraintsam-nado-gotovitsia-k...
ТАМ ЖЕ ответы на вопросы:
- Зачем «Газпрому» было накалять обстановку?
- Могут ли США как-то влиять на судьбу «Северного потока - 2»? В переговорах с Германией шла речь о возможности точечных санкций.
- Про европейский рынок: эти 25 миллиардов кубометров, о которых вы говорили в начале, - важный объем для рынка?
- Насколько это болезненно для Украины?
- Но ведь вся риторика европейских стран, той же Германии, - о необходимости сохранить транзит через Украину.
- Европейцы могут договориться не покупать?
- Что касается «Газпрома», если будет действовать правило про 50-процентную загрузку, а вы говорите, что его вряд ли получится обойти, проект «Северный поток - 2» все равно экономически целесообразен?
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12.09.2021 05:17 Відповісти
В октябре у власти будут зеленые. Немцы компенсируют 9 тысяч за электро мобили. К 2030 процентов на 60 немцы будут нейтральны. Вот к этому надо стремиться. Утепление подьездов, зданий, трубы....
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12.09.2021 05:49 Відповісти
Фонд ЖКХ РАБссии сообщил : износ труб опотления и подачи пресной воды времен Сссра достиг критической отметки,по большому счету он просто развален... Німеччина покарає оператора "Північного потоку-2", якщо той почне подачу газу без сертифікації - Цензор.НЕТ 6043вяличие РАБссии прет со всех дыр...
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12.09.2021 06:36 Відповісти
Каким образом?запретит поставки вы и так цену уже до 700 у.е подняли во благо ***** вы с ними замазаны в одном дерьме.всей европе еще аукнется ваша дружба с парашей
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12.09.2021 06:46 Відповісти
та вони дадуть ліцензію і наказувати не прийдеться.
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12.09.2021 06:52 Відповісти
Ага! Вот так возьмет и сразу же "накажет"!!! И это при при цене газа в 700 долларов в начале отопительного сезона. Автор статьи - круглый дурак....
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12.09.2021 07:59 Відповісти
интересно... есть такой идиот в этом мире, кто поверит продажной политике Германии????
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12.09.2021 08:02 Відповісти
Выразят очередную озабоченность?
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12.09.2021 09:15 Відповісти
я вас умоляю, не смешите мои тапочки.... все будет ок с сев 2, бабло рулит ! так пустое сотресание воздуха... бла , бла, бла.....
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12.09.2021 10:01 Відповісти
Просто штраф включат в цену, натюрлих
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12.09.2021 10:14 Відповісти
Германия накажет оператора "Северного потока-2" поцелуем ниже пупка...)) с немцами давно уже все понятно...когда там первый рабочий день у меркель в газпроме?))
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12.09.2021 11:16 Відповісти
Будет штраф...5000 ев...рублей Німеччина покарає оператора "Північного потоку-2", якщо той почне подачу газу без сертифікації - Цензор.НЕТ 2679
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12.09.2021 14:04 Відповісти
 
 