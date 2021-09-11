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Фільм "Cenzorka", знятий у копродукції з Україною, отримав приз Венеціанського кінофестивалю

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Фільм

Фільм "Cenzorka" словацького режисера Петера Керекеша отримав на Венеціанському кінофестивалі приз за кращий сценарій в секції "Горизонти". Імена переможців оголосили під час церемонії нагородження 11 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Фільм розповідає історію молодої жінки Лесі (видуманий персонаж), засудженої до ув'язнення в одній із виправних установ Одеси. Там вона народжує первістка і опиняється у світі, населеному лише жінками.

Це фільм про материнські долі. За законом, Олеся, як і інші засудженні жінки, може жити разом з дитиною протягом перших трьох років його життя, а потім повинна знайти для нього дім, бо інакше дитину відправлять до притулку. У Лесі поки є час, але три роки пролетять миттєво. Жінка спостерігає, як з дітьми прощаються інші жінки, і переживає цю розлуку як власну.

Первісна назва стрічки - "107 матерів". Автори сценарію - Іван Остроховський та Петро Керекеш, який також є режисером фільму.

Соціальна драма знята у копродукції України, Чехії та Словаччини. Історія задумувалася як документальне дослідження цензури по всьому світу, але після поїздки в Одесу фільм перетворився на ігрове кіно з непрофесійними акторками у низці головних ролей. Задум фільму змінила працівниця одеської колонії № 74 Ірина Кіріязєва.

"Спочатку це мало бути широке документальне дослідження цензорів, які здійснюють різні форми цензури. Наприклад, цензори у голлівудському кінематографі, цензори модних магазинів у Саудівській Аравії, цензори паризької підземки, які вирішують, яку музику можна грати в метро. І однією з частин фільму були цензори у в’язниці, цензура листування ув’язнених. І ми вирішили вирушити до України, бо для нас це щось і близьке й далеке водночас", - сказав в інтерв'ю UA: Культура Керекеш. 

"Цензорка" змагалася у секції "Горизонти", де також брав участь фільм "Носоріг" Олега Сенцова.

Також читайте: Команда фільму "Носоріг" провела акцію на підтримку політв'язнів на Венеціанському кінофестивалі

У основній програмі фестивалю змагався фільм Валентина Васяновича "Відблиск".
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Топ коментарі
+6
В нас сьомий рік йде війна з рашкою. В нас, замість Президента,гундосить якесь непорозуміння криворогате з фсбешним кротами! А давайте єщьо "Скотів" від бубачькі на
якийсь хфестиваль відправимо!А ще й з мохнатіком та потапом, мєдалістамі-хєроямі від буби! Хунта, мля, ти де?!
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11.09.2021 23:17
+4
З вікіпедії: "Спільне виробництво, або співпродукція, іноді копродукція - виробництво й фінансування продукту двома або більше продюсерськими компаніями".

Той випадок, коли в англійському co-production дефіс усуває непотрібний ефект, але у нашій мові краще використовувати "співпродукція". Бо оцю "копродукцію" таки важко сприйняти адекватно.
Особливо якщо пам'ятаєш із університетського курсу латини, що ductio - це "ведення", "відведення". Тобто копродукція - це я хз... або перистальтика у кишках, або функціювання каналізації... Фільм "Cenzorka", знятий у копродукції з Україною, отримав приз Венеціанського кінофестивалю - Цензор.НЕТ 2704 Фільм "Cenzorka", знятий у копродукції з Україною, отримав приз Венеціанського кінофестивалю - Цензор.НЕТ 4372
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12.09.2021 05:09
+2
Це Венеція, і це круто! Та ще й перемога в День українського кіно!
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11.09.2021 22:58
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копропродукция
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11.09.2021 22:32 Відповісти
Копро? Копро??... Фільм "Cenzorka", знятий у копродукції з Україною, отримав приз Венеціанського кінофестивалю - Цензор.НЕТ 8996
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12.09.2021 09:20 Відповісти
да-да...говно у тебя в башке.
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12.09.2021 10:21 Відповісти
Нічього не зрозуміла, але вітаю.
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11.09.2021 22:51 Відповісти
Це Венеція, і це круто! Та ще й перемога в День українського кіно!
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11.09.2021 22:58 Відповісти
якщо венеція це круто, то виникає питання,
чому рада уникає подати на розгляд венеціанської комісії закон про олігархів
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12.09.2021 06:36 Відповісти
Да вроде вчера этот кретин, как его, пса? разумков подал. Имхо, намерено затягивают, чтобы как можно дольше отвлечь вниманине общества от бесполезности этого закона и продлить лафу некоторым , так сказать, гражданам.
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12.09.2021 07:35 Відповісти
В нас сьомий рік йде війна з рашкою. В нас, замість Президента,гундосить якесь непорозуміння криворогате з фсбешним кротами! А давайте єщьо "Скотів" від бубачькі на
якийсь хфестиваль відправимо!А ще й з мохнатіком та потапом, мєдалістамі-хєроямі від буби! Хунта, мля, ти де?!
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11.09.2021 23:17 Відповісти
З вікіпедії: "Спільне виробництво, або співпродукція, іноді копродукція - виробництво й фінансування продукту двома або більше продюсерськими компаніями".

Той випадок, коли в англійському co-production дефіс усуває непотрібний ефект, але у нашій мові краще використовувати "співпродукція". Бо оцю "копродукцію" таки важко сприйняти адекватно.
Особливо якщо пам'ятаєш із університетського курсу латини, що ductio - це "ведення", "відведення". Тобто копродукція - це я хз... або перистальтика у кишках, або функціювання каналізації... Фільм "Cenzorka", знятий у копродукції з Україною, отримав приз Венеціанського кінофестивалю - Цензор.НЕТ 2704 Фільм "Cenzorka", знятий у копродукції з Україною, отримав приз Венеціанського кінофестивалю - Цензор.НЕТ 4372
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12.09.2021 05:09 Відповісти
Нажаль, більшість ******** журналюг, маючи малий запас слів рідної мови, адаптують іншомовні слова. Тай пишуть часто-густо навіть не розуміючись на темі. Зато навчилися писати шокуючі заголовки - Приват та Ощад закриють свої відділення! (Мова про графік роботи відділень у святкові дні!!!) ^дебіли ***^ (с)
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12.09.2021 07:54 Відповісти
 
 