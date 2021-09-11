Фільм "Cenzorka", знятий у копродукції з Україною, отримав приз Венеціанського кінофестивалю
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Фільм "Cenzorka" словацького режисера Петера Керекеша отримав на Венеціанському кінофестивалі приз за кращий сценарій в секції "Горизонти". Імена переможців оголосили під час церемонії нагородження 11 вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Фільм розповідає історію молодої жінки Лесі (видуманий персонаж), засудженої до ув'язнення в одній із виправних установ Одеси. Там вона народжує первістка і опиняється у світі, населеному лише жінками.
Це фільм про материнські долі. За законом, Олеся, як і інші засудженні жінки, може жити разом з дитиною протягом перших трьох років його життя, а потім повинна знайти для нього дім, бо інакше дитину відправлять до притулку. У Лесі поки є час, але три роки пролетять миттєво. Жінка спостерігає, як з дітьми прощаються інші жінки, і переживає цю розлуку як власну.
Первісна назва стрічки - "107 матерів". Автори сценарію - Іван Остроховський та Петро Керекеш, який також є режисером фільму.
Соціальна драма знята у копродукції України, Чехії та Словаччини. Історія задумувалася як документальне дослідження цензури по всьому світу, але після поїздки в Одесу фільм перетворився на ігрове кіно з непрофесійними акторками у низці головних ролей. Задум фільму змінила працівниця одеської колонії № 74 Ірина Кіріязєва.
"Спочатку це мало бути широке документальне дослідження цензорів, які здійснюють різні форми цензури. Наприклад, цензори у голлівудському кінематографі, цензори модних магазинів у Саудівській Аравії, цензори паризької підземки, які вирішують, яку музику можна грати в метро. І однією з частин фільму були цензори у в’язниці, цензура листування ув’язнених. І ми вирішили вирушити до України, бо для нас це щось і близьке й далеке водночас", - сказав в інтерв'ю UA: Культура Керекеш.
"Цензорка" змагалася у секції "Горизонти", де також брав участь фільм "Носоріг" Олега Сенцова.
У основній програмі фестивалю змагався фільм Валентина Васяновича "Відблиск".
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чому рада уникає подати на розгляд венеціанської комісії закон про олігархів
якийсь хфестиваль відправимо!А ще й з мохнатіком та потапом, мєдалістамі-хєроямі від буби! Хунта, мля, ти де?!
Той випадок, коли в англійському co-production дефіс усуває непотрібний ефект, але у нашій мові краще використовувати "співпродукція". Бо оцю "копродукцію" таки важко сприйняти адекватно.
Особливо якщо пам'ятаєш із університетського курсу латини, що ductio - це "ведення", "відведення". Тобто копродукція - це я хз... або перистальтика у кишках, або функціювання каналізації...