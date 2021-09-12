Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК
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В Україні відзначили 30-річчя Національного олімпійського комітету. На святкування приїхав президент МОК Томас Бах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У кожного є мрія. Для тих, хто сидить сьогодні в залі - це Олімпіада в Україні. Я вважаю, що наша країна заслужила на проведення Олімпійських ігор. Важкоатлети кажуть, що підняти вагу складно, легко не пробувати. Я розумію, що це буде складно реалізувати, але ми постараємося. Варто згадати, що один із засновників Міжнародного олімпійського комітету це українець Олексій Бутовський з Полтавщини. Варто ставити собі таку ціль і йти до неї", - висловився президент України Володимир Зеленський.
З нагоди річниці заснування НОК, привітати олімпійців приїхав президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.
"Ви можете з гордістю озиратися на ці 30 років видатних досягнень. Ваша федерація дуже молода, але вам є чим пишатися. Олексій Бутовський стоїть на витоках зародження міжнародного олімпійського комітету, будучи близьким другом П‘єра де Кубертена. Я не перелічуватиму всі ваші досягнення, бо президент Зеленський впорався з цим на славу. Враховуючи це, хочу просто подякувати вам", - сказав Томас Бах.
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гнида ненежерная!
Навіть дороги потрібні будувались, а не як зараз - наклали 1см асфальту, записали 10
Але ситуація сама по собі пред-революційна. Країна слабшає, люди біднішають, влада втрачає будь який страх, вважаючи себе хозяївами життя. Суцільний сум і відчай. Такий стан буде ще деякий час, але потім воно вибухне. Холодильник здолає телебачення.
Крмской хотелкой Москва поставила себя вне закона - хороша работа над ошибками.
ПрезпіЗЕдент наркоман йде з олігархом Пінчуком на форум олігарха Пінчука YES розказати про успіхи деолігерхізації України.
олигарх Барыга-Мародер-Шоколадный
не замахнуться ли нам на Межгалактический турнир в "подкидного дурака" ?
даст Бог, подкинем кому-нибудь своего Дурака
Боляче, що зелені утирки забрали моє майбутнє, але нехай летить тепер все у прірву, бо бидло має хлептати лайно на всю мордяку, може хоч так дійде!
сколько ещё в уши дебилам внесут...
У Незнайки на Луне кислородное голодание.
а я думала, что у всех мечта --победа над рашефашистами и мир на нашей земле!
А у осла --олимпиада ....
Видать совсем нечем крыть.
Ни войну не остановил,
ни Крым не вернул.
газопровод просрал и в еросоюз и в нато не вступили....
вступили разве что в говно.....
Распильщик.
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- Как говорится: барсучки - не хомячки...
- Постойте, это где это ТАКОЕ говорится?
- Нигде не говорится. Ну не умею я аллегорами пользоваться.