УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14316 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниСпорт
6 259 95
Зеленський (17459) НОК (75) Олімпіада (580)

Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК

Новини Цензор.НЕТ Політика України Спорт

Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК

В Україні відзначили 30-річчя Національного олімпійського комітету. На святкування приїхав президент МОК Томас Бах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У кожного є мрія. Для тих, хто сидить сьогодні в залі - це Олімпіада в Україні. Я вважаю, що наша країна заслужила на проведення Олімпійських ігор. Важкоатлети кажуть, що підняти вагу складно, легко не пробувати. Я розумію, що це буде складно реалізувати, але ми постараємося. Варто згадати, що один із засновників Міжнародного олімпійського комітету це українець Олексій Бутовський з Полтавщини. Варто ставити собі таку ціль і йти до неї", - висловився президент України Володимир Зеленський.

З нагоди річниці заснування НОК, привітати олімпійців приїхав президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский вручил государственные награды призерам Олимпиады-2020. ФОТОрепортаж

"Ви можете з гордістю озиратися на ці 30 років видатних досягнень. Ваша федерація дуже молода, але вам є чим пишатися. Олексій Бутовський стоїть на витоках зародження міжнародного олімпійського комітету, будучи близьким другом П‘єра де Кубертена. Я не перелічуватиму всі ваші досягнення, бо президент Зеленський впорався з цим на славу. Враховуючи це, хочу просто подякувати вам", - сказав Томас Бах.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+45
зеЛеный мародер мало бабла напилил!еще хочет!
гнида ненежерная! Считаю, что наша страна заслужила проведение Олимпийских игр, - Зеленский на праздновании 30-летия НОК - Цензор.НЕТ 9488
показати весь коментар
11.09.2021 23:50
+34
Зараз ми десь у 2011-2012 роках. При владі проросійські сили, купа агентури, бюджет пиляється шаленими темпами, вся ключова інфраструктура знищується. Друкарський станок не зупиняється, ЗМІ залиті грошима і лояльні до влади.
показати весь коментар
11.09.2021 23:54
+32
Чисте знущання з 73% лохторату
ПрезпіЗЕдент наркоман йде з олігархом Пінчуком на форум олігарха Пінчука YES розказати про успіхи деолігерхізації України.

Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 2249
показати весь коментар
12.09.2021 00:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зеЛеный мародер мало бабла напилил!еще хочет!
гнида ненежерная! Считаю, что наша страна заслужила проведение Олимпийских игр, - Зеленский на праздновании 30-летия НОК - Цензор.НЕТ 9488
показати весь коментар
11.09.2021 23:50 Відповісти
Зараз ми десь у 2011-2012 роках. При владі проросійські сили, купа агентури, бюджет пиляється шаленими темпами, вся ключова інфраструктура знищується. Друкарський станок не зупиняється, ЗМІ залиті грошима і лояльні до влади.
показати весь коментар
11.09.2021 23:54 Відповісти
Ні, тоді все було краще.
Навіть дороги потрібні будувались, а не як зараз - наклали 1см асфальту, записали 10
показати весь коментар
12.09.2021 00:02 Відповісти
Зараз опозиції тупо немає. Вона абсолютно і безнадійно імпотентна, нічого не може, і нічого не вміє. Це просто факт. Навіть якби зараз на майдані було б 100к людей - вони б не змогли цей натовп направити у потрібне русло.
Але ситуація сама по собі пред-революційна. Країна слабшає, люди біднішають, влада втрачає будь який страх, вважаючи себе хозяївами життя. Суцільний сум і відчай. Такий стан буде ще деякий час, але потім воно вибухне. Холодильник здолає телебачення.
показати весь коментар
12.09.2021 00:05 Відповісти
73 % недоумкуватих "смєтунів" обрало нам у 2019 році цю ЗЕлену нечисть, а організовчувати Майдан має опозиція Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 2174 Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 8983 А чи не о@уїли ви Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 9282
показати весь коментар
12.09.2021 01:46 Відповісти
Нажаль все гiрше. Москва зробила роботу над помилками.
показати весь коментар
12.09.2021 00:03 Відповісти
Це не означає,що все буде погано. Лідери з'являються там і тоді де це потрібно. З'являться нові лідери, з правильними поглядами, але всьому свій час.
показати весь коментар
12.09.2021 00:06 Відповісти
Москва теперь не знает откуда раньше прилетит - от талибов, от амеров, от китайцев...
Крмской хотелкой Москва поставила себя вне закона - хороша работа над ошибками.
показати весь коментар
12.09.2021 00:29 Відповісти
І за кого ти тепер проголосуєш? Хто там на думці, Махнатік, чи мо ще який клоун?
показати весь коментар
12.09.2021 08:50 Відповісти
Думки мої читаєте 😂
показати весь коментар
11.09.2021 23:55 Відповісти
І провести шаховий турнир , як у Нью Васюках.
показати весь коментар
12.09.2021 00:14 Відповісти
Считаю, что наша страна заслужила проведение Олимпийских игр, - Зеленский на праздновании 30-летия НОК - Цензор.НЕТ 9039
показати весь коментар
11.09.2021 23:51 Відповісти
Вчора.

Считаю, что наша страна заслужила проведение Олимпийских игр, - Зеленский на праздновании 30-летия НОК - Цензор.НЕТ 848
показати весь коментар
11.09.2021 23:56 Відповісти
Слушает хозяев
показати весь коментар
12.09.2021 00:07 Відповісти
Чисте знущання з 73% лохторату
ПрезпіЗЕдент наркоман йде з олігархом Пінчуком на форум олігарха Пінчука YES розказати про успіхи деолігерхізації України.

Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 2249
показати весь коментар
12.09.2021 00:21 Відповісти
это не олигархи !

олигарх Барыга-Мародер-Шоколадный Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 9572
показати весь коментар
12.09.2021 00:41 Відповісти
Посля цього заходе те, що країною управлять 4-5 людини. А а Зе, це то таке)))
показати весь коментар
12.09.2021 07:50 Відповісти
ВВова не очкуй))) я с тобой))
показати весь коментар
12.09.2021 07:51 Відповісти
а сзади то Фирташ помоему бровку чешет?
показати весь коментар
14.09.2021 14:36 Відповісти
Олимпиада это мелко, Хоботов !

не замахнуться ли нам на Межгалактический турнир в "подкидного дурака" ?

даст Бог, подкинем кому-нибудь своего Дурака Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 1189
показати весь коментар
12.09.2021 00:39 Відповісти
Обожаю " Покровские ворота" Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 3412
показати весь коментар
12.09.2021 10:11 Відповісти
Обравши клоуна, Україна вчинила велику х#йню. Все решта тепер - наслідки цього.
Боляче, що зелені утирки забрали моє майбутнє, але нехай летить тепер все у прірву, бо бидло має хлептати лайно на всю мордяку, може хоч так дійде!
показати весь коментар
11.09.2021 23:52 Відповісти
Це не "х#йня". Це - самогубство па пріколу. Історія цивілізації такого виду суїциду не пам'ятає. Це українське ноу-хау
показати весь коментар
12.09.2021 06:54 Відповісти
вот только олимпиады нашему дырявому бюджету и не хватало . этому поцу лишь бы какая то движуха была . а то что все эти мероприятия ни фига не окупают вложенных денег он очевидно не знает Считаю, что наша страна заслужила проведение Олимпийских игр, - Зеленский на праздновании 30-летия НОК - Цензор.НЕТ 1631
показати весь коментар
11.09.2021 23:53 Відповісти
все что угодно, только не ПВО Украины
показати весь коментар
12.09.2021 00:58 Відповісти
пнх зебил...
показати весь коментар
11.09.2021 23:54 Відповісти
ох....
сколько ещё в уши дебилам внесут...
показати весь коментар
11.09.2021 23:54 Відповісти
Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 474
показати весь коментар
12.09.2021 00:02 Відповісти
Наша страна не заслужила того,кто об этом говорит.
показати весь коментар
11.09.2021 23:55 Відповісти
зе-банат фонтанирует "гениальными" идеями=) Вова, где деньги на субсидии, чучело совковое?
показати весь коментар
11.09.2021 23:56 Відповісти
в авдеевке
показати весь коментар
11.09.2021 23:57 Відповісти
Кожен день на фронті убиті, поранені, а ця гнида піариться .
показати весь коментар
11.09.2021 23:57 Відповісти
Как долги МВФ отдашь - валяй хоть 2 Олимпиады.
показати весь коментар
11.09.2021 23:59 Відповісти
Друзі віслюка вже готові будувати нові стадіони.
показати весь коментар
11.09.2021 23:59 Відповісти
Та пшол ты в сраку, вава, со своими нью-васюками крыворогатыми!
показати весь коментар
12.09.2021 00:00 Відповісти
Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 8347
показати весь коментар
12.09.2021 00:01 Відповісти
Что Кривой Рог было видно сразу )))
показати весь коментар
12.09.2021 00:37 Відповісти
Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 1005
показати весь коментар
12.09.2021 00:43 Відповісти
Зеленые упыри мало на стройке украли, надо на олимпиаде еще!
показати весь коментар
12.09.2021 00:02 Відповісти
Апетит приходить під час обіду.
показати весь коментар
12.09.2021 00:09 Відповісти
Олимпийские игры на хлеб не намажешь!
показати весь коментар
12.09.2021 00:04 Відповісти
А на мацу мажется только так.
показати весь коментар
12.09.2021 00:05 Відповісти
А я на борщевой набор пробовала мазать. Тоже неплохо получается.)
показати весь коментар
12.09.2021 00:09 Відповісти
Ви мабуть "щі" з борщем спутали... Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 1672
показати весь коментар
12.09.2021 00:16 Відповісти
Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 2872
показати весь коментар
12.09.2021 00:06 Відповісти
Да хрен его поймаешь!Он бы и сам уже давно смылся, да бэнина охрана бдииит!)))
показати весь коментар
12.09.2021 00:13 Відповісти
Самореклама зашкаливает, то новый университет, то Олимпиада ..... Президенту Украины, нужно напомнить: Украина 2021 г. - самая бедная страна Европы...
показати весь коментар
12.09.2021 00:10 Відповісти
Президенту Украины НЕ надо,а вот тому криворагульному зебилу,мнящего себя президентом,и по недоразумению сидящим в его кресле - БЕСПОЛЕЗНО!!!!
показати весь коментар
12.09.2021 01:08 Відповісти
А мільярд дерев?
показати весь коментар
12.09.2021 10:32 Відповісти
пусть лучше новую тюрьму строит, - будет сидеть с комфортом =)
показати весь коментар
12.09.2021 23:51 Відповісти
Только-толькло закончили клянчить очередной транш, как уже потянуло на гиперпроекты.
У Незнайки на Луне кислородное голодание.
показати весь коментар
12.09.2021 00:14 Відповісти
после того,как он посчитал,что Украина уже давно должна быть в НАТО и в ЕС теперь посчитал ,что олимпиада может быть в Украине("зе какулятор")- "він не працює" как люля,он все считаеть
показати весь коментар
12.09.2021 00:14 Відповісти
Цікаво, дебіл вважає, що інші країни не заслужили Олімпійських ігор чи заслужили менше? І чим заслужила, відсотком державного боргу до ВВП чи рівнем середньої зарплати населення?
показати весь коментар
12.09.2021 00:14 Відповісти
Мабуть вкраденими 50% ВНП країни,який рулить криворагульне чмо!
показати весь коментар
12.09.2021 01:10 Відповісти
12.9.1991 - Верховна Рада ухвалила закон, який визначає Україну правонаступницею Української РСР

Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 6327
показати весь коментар
12.09.2021 00:16 Відповісти
Он похоже думает, что он на сцене, болтает языком все подряд, головой не думает. Его тезка кремлевский по прозвищу Ху потратил сумму на эти игры 50 млрд, а в Украине годовая доходная часть бюджета около 40, надо было спросить на какие деньги будет этот банкет?
показати весь коментар
12.09.2021 00:17 Відповісти
2.9.1875 - народився Олександр Кошиць, легендарний український диригент та композитор

Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 887
показати весь коментар
12.09.2021 00:30 Відповісти
было бы неплохо, спонсоры вот только нужны, может олигархов потрясти, для них это, что пачку сигар прикупить.. Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 3596
показати весь коментар
12.09.2021 00:31 Відповісти
🧠 Empty
показати весь коментар
12.09.2021 00:32 Відповісти
12.9.1969 - помер Вільям Генрі Чемберлин, історик та журналіст. 1934 року опридюднив факти голодомору

Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 154
показати весь коментар
12.09.2021 00:32 Відповісти
В Буковине, как завещал Петухович? ))
показати весь коментар
12.09.2021 00:38 Відповісти
На що заслуговує наша країна сьогодні то це біль, кров, піт, щоденні втрати від обстрілів ворога, масова еміграція і переможні відосіки корумпованого ЗЕгенерата...
показати весь коментар
12.09.2021 00:46 Відповісти
"У каждого есть мечта. Для тех, кто сидит сегодня в зале - это Олимпиада в Украине"--
а я думала, что у всех мечта --победа над рашефашистами и мир на нашей земле!
А у осла --олимпиада ....
показати весь коментар
12.09.2021 00:47 Відповісти
Послушав Зе можно подумать, что сегодня в Украине день финансирования кино и планов проведение Олимпиады. На самом деле сегодня в Украине 10 вражеских обстрелов, один убитый и 10 раненых воинов, но Зе об этом не в курсе.
показати весь коментар
12.09.2021 01:01 Відповісти
Україна, потенціально, може бути дійсно багатою і квітучою країною але ЩО НЕ ТАК?!?
показати весь коментар
12.09.2021 01:05 Відповісти
Маланота як бджоли на мед! Яка нах Америка?! Вони у вас багатіють просто в глобальному масштабі!!! What tha fuck?!
показати весь коментар
12.09.2021 01:07 Відповісти
Януковощь, тот, нажимал на зимнюю олимпиаду. Этому летняя сподобилась, как понты. Не мытьем так катанием, тащит кремл на заклание Украину, по одному и тому же сценарию. Что он в этом узрел? Или скуден лубянский ум на выдумки? Скорее всего, путин даже не заморачивается, набрал мелко сортной агентуры в ВР, и дал ей - типо - сценарий: дерзайте милые жабы и гадюки. Награды будут потом. Вот и лезут с кожи, зеленые клоуны, законы о референдумах принимают, пуская пыль в глаза, и растаскивают бюджеты в разные стороны, как было уже при януковоще. Зреище завораживающее. Ну и в Порошенко роль еще та: тормозит оппозицию. Собственно ее уже нет. Запускаются необратимые процессы уничтожения Украины. Позор нам, выстоявшим в прямой агрессии.
показати весь коментар
12.09.2021 04:50 Відповісти
Стока многа букаф , и все для того стоб в кондитера гавном пюнуть. Свинособака, не устал?
показати весь коментар
12.09.2021 10:40 Відповісти
Что, у зели, жопу печёт?....

Видать совсем нечем крыть.
Ни войну не остановил,
ни Крым не вернул.
газопровод просрал и в еросоюз и в нато не вступили....

вступили разве что в говно.....
показати весь коментар
12.09.2021 05:00 Відповісти
Зедурко куражиться ! А нехай проводить ! Після Евро 2012 янукович втік в Ростов . На жаль , не можна в цьому році Олімпіаду провести - насправді , тенденція хороша . Може свою організуємо ?
показати весь коментар
12.09.2021 05:15 Відповісти
Япония потратила на цацку 16 ярдов доляров,убыток 3,3 ярда.Вопрос,нахрена это дерьмо в воюющей с баранами Путлера стране? Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 6639
показати весь коментар
12.09.2021 05:42 Відповісти
Вы у дегенерата спросили? Так те пусте...
показати весь коментар
12.09.2021 08:25 Відповісти
В Японії було 16 ярдів, бо економити вміють та й крадуть, мені здається, скромніше. У нас буде в рази більше і по витратам і по збиткам.
показати весь коментар
12.09.2021 10:20 Відповісти
Одна мама любит скорость. Вторая - элитную недвижимость. Третья(Римма) предпочитает олимпийское будивныцтво. У каждой мамы свои предпочтения. Но всех их объединяет одно - любовь к своим деткам.
показати весь коментар
12.09.2021 06:45 Відповісти
Да не надо это заявление воспринимать всерйоз. Оно ж как петух, лишь бы прокукарекать, а там хочь и не рассветай.
показати весь коментар
12.09.2021 06:46 Відповісти
це ж не дай бог тепер сказати що нам ніякі олімпійські ігри не потрібні - призначать ворогом.
показати весь коментар
12.09.2021 06:51 Відповісти
...блин.. жопу, хотя бы за собой, подтирать научись для начала... прездобол левый.. понавыбирали копеечных аниматоров на нашу голову...(
показати весь коментар
12.09.2021 07:29 Відповісти
Согласно элементарным правилам гигиены, должен не растирать равномерным слоем, а смывать. И на шо намек(для мене - це гидотно), шмаркля користуеться папером?
показати весь коментар
12.09.2021 07:44 Відповісти
шмаркля мрiе змiксувати вiйну з олiмпiадою?
показати весь коментар
12.09.2021 07:41 Відповісти
Хватит пиариться шмаркля,займитесь экономикой.
показати весь коментар
12.09.2021 08:23 Відповісти
Та какой пиариться... Дурак-дураком, но не на столько, шобы попытаться подать заявку на второй срок... Просто там тараканы в голове(после канабисо-айфосиков, кста алико-нарикам всегда кажется, шо кто-то их считает лохами. Хотя понятие ЛОХ, для нарико-аликов - это свершившийся ФАКТ на 100500прцт, ******).
показати весь коментар
12.09.2021 08:31 Відповісти
Во вштырило членограя.
показати весь коментар
12.09.2021 09:13 Відповісти
Воно таки *обнуте. Вочевидь від народження...
показати весь коментар
12.09.2021 09:26 Відповісти
Ото пенсіонери зрадіють, що індексацій та підвищень не буде. Ото всі зрадіють, що інфляція двозначна буде (під олімпійські проєкти грошики друкуватимуться).
показати весь коментар
12.09.2021 10:15 Відповісти
Киньте в нього яйцем, хто там ближче. Розумніше не стане, але хоч з тиждень помовчить, відлежуючись в лікарні після "теракту".
показати весь коментар
12.09.2021 10:15 Відповісти
Як показує практика, коли можновладці (президент, міністри тощо) починають будувати подібні плани (олімпіада, гіперлуп тощо), забиваючи на реальний стан справ у країні, це означає, що в них життя налагодилося і вони впевнені, що сидітимуть на своїх місцях дуже довго.
показати весь коментар
12.09.2021 10:28 Відповісти
Убери воров из власти!!!
Распильщик.
показати весь коментар
12.09.2021 11:40 Відповісти
Тяжеловесы говорят, что поднять вес сложно, легко не пробовать.

***

- Как говорится: барсучки - не хомячки...

- Постойте, это где это ТАКОЕ говорится?

- Нигде не говорится. Ну не умею я аллегорами пользоваться.
показати весь коментар
12.09.2021 18:59 Відповісти
Опять бубочка нюхнул аргентинской муки и его понесло...
показати весь коментар
12.09.2021 21:06 Відповісти
нема інфраструктури і не передбачається. Де воно планує проводити олімпіаду, нічого нема. Як же дістали ці тупоголові керувальники((
показати весь коментар
12.09.2021 22:42 Відповісти
И при чому тут Зеленський до готовності України до олімпіади?
показати весь коментар
12.09.2021 23:23 Відповісти
Так наша страна заслужила президента - неидиота. Может поискать в МОК?
показати весь коментар
12.09.2021 23:31 Відповісти
Тільки за 2 дні загинули Артур Голуб та Олексій Куленко, царство небесне хлопцям🕯️Хоч одне слово Зе пророноло?🤬мямля, гнида, зрадник!
показати весь коментар
12.09.2021 23:34 Відповісти
де росте і як називається те, що воно вживає???
показати весь коментар
13.09.2021 06:26 Відповісти
 
 