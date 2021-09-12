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Байден (2326) США (14482) тероризм (2786)

Пам'ять жертв терактів 11 вересня вшанували в США, Байден відвідав усі три об'єкти атак

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Пам'ять жертв терактів 11 вересня вшанували в США, Байден відвідав усі три об'єкти атак

Президент США Джо Байден 11 вересня віддав данину пам'яті тисячам загиблих рівно 20 років тому в терактах. Він відвідав усі меморіали в місцях, де розбилися викрадені терористами літаки - в Нью-Йорку, біля будівлі Пентагону в Арлінгтоні, та у місті Шанксвілл і, що у Пенсильванії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Рабочий день президента почався у Нью-Йорку, де Байден відвідав церемонію, яка відбулася на місці, де колись стояли вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру, що впали після того, як у них врізалися літаки, захоплені терористами з "Аль-Каїди".

На заході у Нью-Йорку також були присутні колишні президенти Білл Клінтон і Барак Обама з дружинами, колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг і його супутниця Даяна Тейлор, спікер Палати представників Ненсі Пелосі і лідер демократів у Сенаті Чак Шумер. На церемонії також був присутній Руді Джуліані, який був мером Нью-Йорка під час терактів. Колишній президент Дональд Трамп, уродженець Нью-Йорка, на церемонію не прийшов.

Рівне о 8:46 ранку присутні вшанували хвилиною мовчання момент, в який один із літаків врізався в Північну вежу ВТЦ. Президент Байден не робив ніяких заяв.

На церемонії в Нью-Йорку родичі жертв терактів зачитали список імен людей, які загинули під час атаки на вежі-близнюки.

Після цього Байден вирушив до міста Шанксвілль, штат Пенсильванія, де у церемонії бере участь колишній президент Джордж Буш-молодший, який керував країною у вересні 2001 року.

На церемонії він сказав, що нинішня роз'єднаність змушує його "непокоїтися" про майбутнє Сполучених Штатів.

Віцепрезидент США Камала Харріс також згадала про поляризацію американського суспільства, виступаючи з промовою на церемонії в Шанксвіллі.

Останній візит Байден зробив у Пентагон, будівлю Міністерства оборони США в Арлінгтоні, яка також була атакована терористами, що захопили пасажирський літак.

Джо Байден, перша леді Джилл Байден, віцепрезидент Камала Харріс і її чоловік Даг Емхофф відвідали монумент у вигляді траурного вінка і лавок, споруджених у пам'ять про 184 жертви цього теракту.

Байден не планував виступати на жодній з пам'ятних церемоній. У п'ятницю Білий дім випустив відеозвернення, в якому президент висловив співчуття близьким загиблих і підкреслив національну єдність, яка виникла, принаймні на початковому етапі, після 11 вересня.

Американські президенти часто відвідують одне з трьох місць атак у роковини 11 вересня, проте відвідування всіх трьох меморіалів в один і той же день - нечасте явище.
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Топ коментарі
+8
On September 11th, armed formations of the Russian Federation fired 122mm artillery at the settlement of Novohnativka, Donetsk region, Ukraine. A building and its surrounding property was damaged. Fortunately there were no civilian casualties.

Память жертв 11 сентября чтили в США, Байден посетил все три объекта атак террористов - Цензор.НЕТ 9697
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12.09.2021 00:35
+8
On 11 September 2001 the terrorist group al-Qaeda attacked New York, New York, United States - destroying the World Trade Center.
On 11 September 2021 the Russian regime of state terrorism attacked New York, Donetsk, Ukraine - dropping bombs from a UAV.
Plus ça change…
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12.09.2021 00:42
+4
from what topic moksha?
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12.09.2021 01:29
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On September 11th, armed formations of the Russian Federation fired 122mm artillery at the settlement of Novohnativka, Donetsk region, Ukraine. A building and its surrounding property was damaged. Fortunately there were no civilian casualties.

Память жертв 11 сентября чтили в США, Байден посетил все три объекта атак террористов - Цензор.НЕТ 9697
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12.09.2021 00:35 Відповісти
On 11 September 2001 the terrorist group al-Qaeda attacked New York, New York, United States - destroying the World Trade Center.
On 11 September 2021 the Russian regime of state terrorism attacked New York, Donetsk, Ukraine - dropping bombs from a UAV.
Plus ça change…
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12.09.2021 00:42 Відповісти
звідки інформація про 4 боїнгу?
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12.09.2021 00:53 Відповісти
Чуеш, поц, звідки інформація про 4 боїнгу?
Ти щось [рюкнув чи гавкнув? витягни прутня з рота коли на Цензор заходиш)
Усёк васёк? чи краше-ванечка?)
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12.09.2021 01:04 Відповісти
Голограми? Ох ****. Ти це серйозно?
Давай, не соромся вже - починай про рептилоїдів.

Память жертв терактов 11 сентября чтили в США, Байден посетил все три объекта атак - Цензор.НЕТ 7626
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12.09.2021 02:36 Відповісти
Б... б... бл... Память жертв терактов 11 сентября чтили в США, Байден посетил все три объекта атак - Цензор.НЕТ 8311
Я підозрював, що усе занедбано - але щоб НАСТІЛЬКИ...

Память жертв терактов 11 сентября чтили в США, Байден посетил все три объекта атак - Цензор.НЕТ 3958
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12.09.2021 04:52 Відповісти
Скабєєва привіт
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12.09.2021 02:36 Відповісти
Ok/
Можна посилання на твою википедию? Память жертв 11 сентября чтили в США, Байден посетил все три объекта атак террористов - Цензор.НЕТ 5411
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12.09.2021 01:06 Відповісти
Є такі мокшанські іграшки на кшталт BanderaVbyv Moscoviyu,які одну й ту ж фігню долдонять.
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12.09.2021 01:22 Відповісти
Сергій Пасічний і BanderaVbyv Moscoviyu один і той же моссвинсобака?
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12.09.2021 01:25 Відповісти
from what topic moksha?
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12.09.2021 01:29 Відповісти
Десь на полонинах інтернету є стаття про конспіролухів та їхні здичавілі теорії. Серед іншого було правильно зазначено, що версія про "спецоперацію ЦРУ та ґамериканського уряду, щоб створити casus belli для війн на Близькому Сході" лише демонструє, звідкіля (Память жертв терактов 11 сентября чтили в США, Байден посетил все три объекта атак - Цензор.НЕТ 791) ноги ростуть. Річ у тім, що така версія вписується в парадигму сруського світу (та їхніх сателітів), де цінність життя практично нульова, сцарь та бояри відірвані від народу, а вистругати кілька тисяч холопів - "говно вопрос, бабы нарожают". Західна цивілізація це зовсім інший менталітет із іншою цінністю життя та мисленням еліт, не відірваних від націй на захмарну висоту. І тому для важко уявити, щоб американці заради якихось геополітичних цілей (причому доволі сумнівних) отак принесли у жертву тисячі спвгромадян - це ґабсурда, яка не вписується навіть у тези щодо цинізму політики. Бо це вже щось по той бік бобра і козла.
Із статті про теорії змови - відповідь конспіролухам на запитання, чому "Боїнги" не збили на підході до міст:

"Причина этого в банальной беспрецендентности события, которая игнорится, когда произошедшее разбирается постфактум: до этого никто и подумать не мог, что кто-то догадается сп*здить гражданские самолеты не для того, чтобы обратить в ислам одних лишь пассажиров или получить нал за освобождение, а чтобы превратить их в крылатые ракеты и выпилить как можно больше народу вместе с собой. Для либералистических Государств Америки, где жизнь - это святое, в отличие от какого-нибудь постсовка или той же мусульманской Азии, подобное представлялось немыслимым - со времён Пёрл-Харбора всё-таки прошло дох*я времени. Потому и пассажиры только 4-го рейса приняли решение попробовать выкинуть террорюг из самолёта на мороз, а не смирно сидеть и обтекать, потому что поняли, что это единственный их шанс выжить. NORAD же обязан сбивать воздушные цели только в случае, если точно известно, что они представляют опасность, а так может оказаться, что это какой-нибудь очередной легкомоторник поехавшего деда, который летит без транспондера и потому и виден лишь на вторичном радаре, а таких любительских летательных аппаратов над любой страной без военного положения всегда дох*я. А так перехватом воздушных суден всегда занимаются ВВС - у них хотя бы есть возможность посмотреть, что за п*здец происходит на борту и по возможности предотвратить теракт и без открывания огня, авось захватчики при виде истребителей с крылатыми ракетами одумаются. И как становится понятно из переговоров между пилотами перехватчиков и диспетчером, не нагнали они летевший на Пентагон Боинг совсем чуть-чуть, разбившийся в Пенсильвании рейс перехватывать не потребовалось по причине самоустранения. Позднюю реакцию на первые же два случая можно объяснить банальным расп*здяйством и х*ёвой подготовкой к сборам в мирное время в регионе, что удалён от границ с ближайшими геополитическими противниками".
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12.09.2021 04:34 Відповісти
Зеленський, ідивсраку.﻿
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12.09.2021 01:57 Відповісти
"...повним невігласам у електрониці і авіації накшталт аль-каїдівців" - звідки такий висновок, ніби аль-каїдівці це обов'язково пастухи верблюдів із дярєвні Аль-*******?

Среди террористов было шесть основных организаторов (четверо из которых были пилотами) и тринадцать рядовых членов группы. Террористы не соответствовали типичному портрету шахида, поскольку были среднего возраста, хорошо образованными и со сложившейся жизненной позицией.
Исполнителями террористических актов 11 сентября 2001 года стали 19 человек (все мужчины), связанные с «Аль-Каидой» и известные как «угонщики» (англ. hijackers). 15 из них являлись гражданами Саудовской Аравии, двое - ОАЭ, один - Ливана и ещё один - Египта. Угонщики были организованы в четыре группы, каждую из которых возглавлял обученный пилот, который должен был руководить полётом при поддержке трёх или четырёх «мускулистых угонщиков» (англ. muscle hijackers), в чью функцию входило физическое сдерживание и контроль над пилотами, экипажем и пассажирами. Каждая группа террористов была определена на определённый рейс и получила конкретную цель, в которую должен был врезаться управляемый ею самолёт.
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12.09.2021 02:45 Відповісти
P.S.: із нижченаведеної статті на лурці.

Аргумент конспирологов: По заявлениям инструкторов авиашколы, где горе-пилоты учились, они и Цессной-то управляли хуже иных пенсионерок. Как они умудрились довести и точно нацелить на небоскрёбы такие ********** сложные конструкции, как огромные пассажирские авиалайнеры, остаётся непонятным. Особо крут был пилот, порушивший Пентагон. На рейсовом авиалайнере он, снижаясь, заложил вираж на 270 градусов, потом на высоте несколько метров (то есть сшибая фонарные столбы) пролетел километр и вошёл в боковую стену здания на уровне второго-третьего этажа.

Контраргумент: Такое чудо инженерной техники, как автопилот, появилось и научилось полностью контролировать самолёт задолго до Дня X. Участие человека требуется только для ввода параметров полёта, а-ля указать куда лететь, с какой скоростью и на какой высоте, с чем можно легко разобраться за 10 минут, а управлять элеронами, выдерживать высоту и прочие трудности будет сама машина, так что даже теоретически никаких проблем для того, чтобы довести лайнеры до целей, у воинов Аллаха не возникло бы. Автопилот может подвести и отключиться лишь во время аварийной ситуации в духе отказа двигателя, которой ни на одном из рейсов не возникло. Нужно ли объяснять, что для того, чтобы ********* в два ****** каких огромных бетонных столба, никаких экстраординарных навыков ни пилотирования, ни физика не нужно? А в манёвре пилота рейса 77, что ******** в Пентагон, ничего неосуществимого нет, поскольку никаких фигур высшего пилотажа, которые не позволил бы сделать донный уровень владения или габариты самолёта, он не выписал.
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12.09.2021 03:38 Відповісти
Память жертв терактов 11 сентября чтили в США, Байден посетил все три объекта атак - Цензор.НЕТ 5688
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12.09.2021 02:29 Відповісти
Память жертв терактов 11 сентября чтили в США, Байден посетил все три объекта атак - Цензор.НЕТ 4182
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12.09.2021 02:33 Відповісти
Спеціально для свідків голограм, ракет і спецоперації ЦРУ - розстановка крапок:
Память жертв терактов 11 сентября чтили в США, Байден посетил все три объекта атак - Цензор.НЕТ 2848 9/11 и теории заговора (Lurkmore)
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12.09.2021 03:23 Відповісти
На РАБссии 1-3 сентября 2004 года трагедию детей Беслана никто и не вспомнил.спецназ РАБссии круче башен в США...мочил в сортире не щадя патронов всех подряд....
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12.09.2021 05:32 Відповісти
Память жертв терактов 11 сентября чтили в США, Байден посетил все три объекта атак - Цензор.НЕТ 3610Память жертв терактов 11 сентября чтили в США, Байден посетил все три объекта атак - Цензор.НЕТ 7755
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12.09.2021 05:49 Відповісти
Знайшов у 13-річної давнини обговоренні ось такий комент. Повторюю, це був 2008:

Serr _ 11.09.2008 23:04
І що дуже цікаво: жодна з конспірологічних теорій не веде мову про тих, кому це справді було вигідно, хто мав найбільший зиск з усіх цих подій.
Аль-Каїда, ісламські терористи? Мали, звичайно - показали себе у всій красі. Та за ними почали всесвітнє полювання, вони втратили базову державу - Афганістан, де були всевладними.
США? Та вони стільки грошей і людських життів змушені були витратити, що тут прямої вигоди немає, та й політична - не дуже, бо поважають тих, хто найсильніший, а тут...
А от Росія імені Путіна мала з усього цього виключно величезний зиск - і має його досьогодні. Саме тоді бін Ладен напророкував ціни на нафту у 200 доларів за барель, які покладуть західну економіку. Хто нажився на безумному зростанні цін на вуглеводні, хто посадив Європу на газову голку, хто скрупив у баранячий ріг внутрішню опозицію?
І те, що всі ці конспірологічні теорії оминають В.В.Путіна, є найбільш підозрілий елемент конспірології.
На цьому поки що крапка.
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12.09.2021 06:27 Відповісти
Откуда сведения про камеры безопасности в пентагоне? Неужели, вам дали просмотреть видео с них?
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12.09.2021 16:05 Відповісти
 
 