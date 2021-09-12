В українській економіці все непогано: зовнішня торгівля зростає, курс гривні стабільний, - заступник міністра Качка

В економіці України сьогодні складається оптимістична картина - зовнішня торгівля зростає, курс національної валюти стабільний.

Про це під час форуму YES Brainstorming, який транслював телеканал "Україна 24", повідомив заступник голови Мінекономіки Тарас Качка, передає Цензор.НЕТ.

"В українській економіці все принаймні непогано. У нас є оптимістична картина з точки зору розвитку торгівлі, на сьогодні ми не впали у порівнянні з 2019-2020 роками. Цього року в нас є зростання експорту з ключовими торговими партнерами на вагомі цифри. Відновилася торгівля з ЄС, продовжує зростати експорт до Китаю. Цього року на нас чекає великий експорт зернових, тому що урожай великий і високі ціни, високі ціни тримаються і на металургію. Очевидно, що в наших доходах, в макрофінансовій стабільності ситуація дуже добра. Але куди далі піде ця ситуація, куди зароблені гроші будуть інвестовані, в новий бізнес чи в споживання - впливає ситуація з реформами", - розповів заступник міністра.

Як пояснив Качка, макрофінансова стабільність проявляється в тому, що "у нас тиску на валюту немає".

"Курс досить стабільний, навіть зміцнюється, і це питання не тільки торгівлі. В цілому, як не дивно, в Україні ситуація з економікою дуже хороша. Єдиний фінансовий момент, який нам важливо правильно налаштувати, це обслуговування зовнішнього боргу. Цей борг вже розписаний на майбутні роки, і нам треба забезпечити співпрацю з МВФ, щоб була довіра на фінансових ринках", - сказав чиновник.

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