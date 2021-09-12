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В українській економіці все непогано: зовнішня торгівля зростає, курс гривні стабільний, - заступник міністра Качка

Новини Цензор.НЕТ Економіка

В українській економіці все непогано: зовнішня торгівля зростає, курс гривні стабільний, - заступник міністра Качка

В економіці України сьогодні складається оптимістична картина - зовнішня торгівля зростає, курс національної валюти стабільний.

Про це під час форуму YES Brainstorming, який транслював телеканал "Україна 24", повідомив заступник голови Мінекономіки Тарас Качка, передає Цензор.НЕТ.

"В українській економіці все принаймні непогано. У нас є оптимістична картина з точки зору розвитку торгівлі, на сьогодні ми не впали у порівнянні з 2019-2020 роками. Цього року в нас є зростання експорту з ключовими торговими партнерами на вагомі цифри. Відновилася торгівля з ЄС, продовжує зростати експорт до Китаю. Цього року на нас чекає великий експорт зернових, тому що урожай великий і високі ціни, високі ціни тримаються і на металургію. Очевидно, що в наших доходах, в макрофінансовій стабільності ситуація дуже добра. Але куди далі піде ця ситуація, куди зароблені гроші будуть інвестовані, в новий бізнес чи в споживання - впливає ситуація з реформами", - розповів заступник міністра.

Як пояснив Качка, макрофінансова стабільність проявляється в тому, що "у нас тиску на валюту немає".

"Курс досить стабільний, навіть зміцнюється, і це питання не тільки торгівлі. В цілому, як не дивно, в Україні ситуація з економікою дуже хороша. Єдиний фінансовий момент, який нам важливо правильно налаштувати, це обслуговування зовнішнього боргу. Цей борг вже розписаний на майбутні роки, і нам треба забезпечити співпрацю з МВФ, щоб була довіра на фінансових ринках", - сказав чиновник.

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Топ коментарі
+38
В украинской экономике все неплохо: внешняя торговля растет, курс гривни стабилен, - замминистра Качка - Цензор.НЕТ 7941
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12.09.2021 00:57
+26
Мальчик ты Зебил? Посмотри на долги за два года, ввп укатано по тройной цене в асфальт. Главный ресурс земля будет растащен аферюгами. Цены на курицу при этих выродках выросли больше чем в полтора раза. Практически на все продукты питания.
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12.09.2021 05:25
+26
В украинской экономике все неплохо: внешняя торговля растет, курс гривни стабилен, - замминистра Качка - Цензор.НЕТ 5215
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12.09.2021 07:44
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А тапер кацапською - "єто всьо утка"...
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12.09.2021 19:33 Відповісти
що, ВВП вже дiйсно вирiс на 40 вiдсоткiв з того часу, як Зе-лупа прийшла до влади?

невже?
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12.09.2021 19:44 Відповісти
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