Президент МОК Бах привітав плани керівництва України претендувати на проведення Олімпіади, - ОП
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Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві привітав президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха з проведенням надзвичайно безпечних та успішних Олімпійських ігор.
Зеленський подякував Баху за довготривалу підтримку українського спорту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Глава держави поінформував президента МОК про те, що Україна має намір стати господарем зимових Олімпійських ігор і тому вступить у фазу діалогу з Міжнародним олімпійським комітетом і якнайшвидше направить делегацію до штаб-квартири МОК у Лозанні.
Томас Бах привітав цю ініціативу, "враховуючи чудові спортивні традиції України, а також побачивши надзвичайно вражаючу презентацію сучасної спортивної інфраструктури країни".
Україна завжди була опорою олімпійського руху, і президент МОК привітав довгострокову спортивну стратегію нашої держави щодо залучення населення та отримання користі від цінностей спорту.
Будь ласка, зачекайте...
Немножко смешите, но мы привыкли...
Посмертно
Не состоявшаяся
-Ви пропустили букву "Д"!
Коммуналку японцам никто поднимать не стал.
Долгов МВФ Япония тоже не набралась.
при АНТИРЕЙТИНГУ Сивочолого Бариги 49 відсотків президентом став би не лише віслюк оманський,але й натуральний.
1.вибори президента мають два тури.
2.у другому турі вирішальний не рейтинг,а антирейтинг..
томуу наступному 2-му турі Сивочолого переможуть Зе,Разумков,Вакарчук чи хто там інший вийде...
"мочення демократів" ЗНОВУ Баризі ..уй поможе
Пенсіїї нема із чого платить, а їм Лімпіада!
Зелебенські придурки!!!
2.олімпіаду буде проводити точно не Зе.
Скоро секта свидетелей коронавируса доведёт до того шо согласившимся на лимпиаду доплачивать будут.)
Янукович хотів подати заявку в 13му році.
"Генії" мислять в одному напрямку.
Але ж які обмежені і передбачувані істоти з диктаторськими фантазіями на рівні дешевої комедії. 😠
Все розвалити і на руїнах проводити Олімпіаду, дибіли блть☹️
це Слава за народний кошт..