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Президент МОК Бах привітав плани керівництва України претендувати на проведення Олімпіади, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України Спорт

Президент МОК Бах привітав плани керівництва України претендувати на проведення Олімпіади, - ОП

Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві привітав президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха з проведенням надзвичайно безпечних та успішних Олімпійських ігор.

Зеленський подякував Баху за довготривалу підтримку українського спорту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави поінформував президента МОК про те, що Україна має намір стати господарем зимових Олімпійських ігор і тому вступить у фазу діалогу з Міжнародним олімпійським комітетом і якнайшвидше направить делегацію до штаб-квартири МОК у Лозанні.

Томас Бах привітав цю ініціативу, "враховуючи чудові спортивні традиції України, а також побачивши надзвичайно вражаючу презентацію сучасної спортивної інфраструктури країни".

Читайте також: МОК тиснув на Україну для скасування заборони на участь українських спортсменів у змаганнях у Росії, - президент комітету Бах

Україна завжди була опорою олімпійського руху, і президент МОК привітав довгострокову спортивну стратегію нашої держави щодо залучення населення та отримання користі від цінностей спорту.
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Топ коментарі
+17
Олимпиада в Токио обошлась японцам в 16 ярдов долларов и оказаль самой дорогой в истории спорта... Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 8787убытки составили 3,3 ярда баксов...
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12.09.2021 01:39
+11
-Зараз робиться все заради одного зеленого піара!
-Ви пропустили букву "Д"!
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12.09.2021 01:39
+9
Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 4645
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12.09.2021 01:45
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Планируйте-планируйте, вы нам не мешаете.
Немножко смешите, но мы привыкли...
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12.09.2021 01:17 Відповісти
Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 4645
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12.09.2021 01:45 Відповісти
Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 9078
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12.09.2021 07:43 Відповісти
Олимпиада имени Зеленского
Посмертно
Не состоявшаяся Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 7199
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12.09.2021 01:18 Відповісти
-Зараз робиться все заради одного зеленого піара!
-Ви пропустили букву "Д"!
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12.09.2021 01:39 Відповісти
Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 9191
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12.09.2021 08:09 Відповісти
Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 9447
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12.09.2021 08:22 Відповісти
Нам только как раз Олимпиады до полного счастья и не хватает.
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12.09.2021 01:24 Відповісти
Ні для повного щастя нам не вистачає Міжгалактичного шахматного турніру імені Остапа Бендера, вибачте, Володимира Зєлєнского.
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12.09.2021 02:13 Відповісти
ЗАКРОЙ РОТ ПОГАНЫЙ СРАНЫЙ КАЦАП! МОЛОДЕЦЬ ЗЕЛЕНСКИЙ! СЛАВА УКРАИНИ!
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12.09.2021 08:53 Відповісти
А я приветствую приветствия Баха в отношение бредней зеленского.
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12.09.2021 01:29 Відповісти
Олимпиада в Токио обошлась японцам в 16 ярдов долларов и оказаль самой дорогой в истории спорта... Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 8787убытки составили 3,3 ярда баксов...
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12.09.2021 01:39 Відповісти
У них на это случай уже лежали наготове деньги для покрытия убытков.
Коммуналку японцам никто поднимать не стал.
Долгов МВФ Япония тоже не набралась.
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12.09.2021 01:43 Відповісти
ну как ты это в голову обезьянам вдолбишь?)))
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12.09.2021 01:47 Відповісти
ФИНЫ В 1952 ПРОВЕЛИ! УКРАИНА ПРОВЕДЕТ!!!
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12.09.2021 08:54 Відповісти
фины во время войны не выбирали "просто прекратить стрелять"
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12.09.2021 10:30 Відповісти
Я думал дела похуже. На чём же они заработали почти 13 млрд?
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12.09.2021 14:54 Відповісти
Пилите Шура,они золотые, сказал Паниковский... Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 1116
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12.09.2021 01:42 Відповісти
Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 1397Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 1444 Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 4982
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12.09.2021 01:48 Відповісти
Зеля разрешил разным Трухиным и прочим Шумахерам творить беспредел на автодорогах Украины и калечить..... Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 4935а это значит что слуги на правильном пути....
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12.09.2021 01:56 Відповісти
Быстро учится. То на дорогах откаты, то на олимпиадах. Какой талантливый ..еский мальчик
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12.09.2021 02:28 Відповісти
Приветствуем проведение Всемирных Олимпийских игр по карманному биллиарду !
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12.09.2021 04:31 Відповісти
Та не шутите вы так! Все гораздо серьезней! Просто Вова дает понять , что он хочет оставаться президентом Украины и в 2030 году и еще более позднее время, пока не проведет летнюю Олимпиаду! И даже после ее проведения...
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12.09.2021 05:29 Відповісти
Янукович тоже хотел. Кончилось тем, что он в Ростов уехал. Вова, я так понимаю в Ростов не уедет. В Омане себе домишко прикупил.
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12.09.2021 10:44 Відповісти
Та в нашій Раді вже і так є чемпіон світу серед парламентаріїв по цьому виду спорту!
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12.09.2021 06:54 Відповісти
театр абсурда... это чудо не выполнило ни одного своего обещания... брехало о "вагнеровцах"... сейчас его потянуло на Олимпиаду... лучше бы на соленое потянуло...
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12.09.2021 05:57 Відповісти
Та зі свіжим молочком.
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12.09.2021 06:56 Відповісти
Просто представьте, сколько можно украсть на этой самой олимпиаде. Это же сумасшедшие деньги.
Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 6673
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12.09.2021 07:03 Відповісти
Красть будут Ваши и мои деньги, поэтому не смешно
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12.09.2021 11:57 Відповісти
где мною написано что это смешно?
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12.09.2021 14:31 Відповісти
Президент МОК також зробив "бах" в калюжу.
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12.09.2021 06:51 Відповісти
Некуда деньги девать? Даже чемпионаты по футболу стали обузой для нормальных стран, потому что это убыточное мероприятие для экономики страны. Только очень богатые или тоталитарные государства могут позволить себе такую роскошь. Украина не относится ни к первым ни ко вторым Так что на хрен Зелю с его олимпиадой ...
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12.09.2021 07:12 Відповісти
Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 5759 Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 719
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12.09.2021 07:28 Відповісти
)
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12.09.2021 07:29 Відповісти
претендовать на проведение Олимпиады не значит женится)
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12.09.2021 07:33 Відповісти
СМЕРТЬ ГНУСНЫМ КАЦАПАМ!КАЦАПЫ МУКУ НЕ НЮХАЙТЕ!
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12.09.2021 08:55 Відповісти
Мільярд дерев Шмаркля вже висадила, тепер можна і олімпіаду проводити.
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12.09.2021 07:41 Відповісти
Теперь для постройки стадионов надо вырубить миллиард деревьев
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12.09.2021 11:07 Відповісти
Бляха,они прикидываются или в самом деле заленые полные идиоты?
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12.09.2021 08:09 Відповісти
Вони зовсім не ідіоти. Ідіоти то ті 73%, що їм владу дали.
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12.09.2021 08:54 Відповісти
Увы,альтернатива была липецкий инвестор и министр правительства азарова-януковича,фигура показавшая себя полность недееспособной.
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12.09.2021 09:04 Відповісти
Зебілізм хвороба тяжка і невиліковна - це на рахунок інвестора і міністра. До речі, в бюлетні було 39 (тридцять дев'ять) прізвищ, але то таке, зебіли стільки рахувати не вміють.
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12.09.2021 09:10 Відповісти
Текст болвана,что сказать то хотел?
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12.09.2021 09:18 Відповісти
упоротим порохофілам.
при АНТИРЕЙТИНГУ Сивочолого Бариги 49 відсотків президентом став би не лише віслюк оманський,але й натуральний. Президент МОК Бах привітав плани керівництва України претендувати на проведення Олімпіади, - ОП - Цензор.НЕТ 8948
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12.09.2021 13:46 Відповісти
Ідіоте, проблема не в тому, що у Сивочолого антирейтинг і він не став вдруге президентом. Проблема в тому, придурку, КОГО ти, дебіле, на його місце вибрав. 73% повних дебілів вибрали собі у президенти зелену мерзоту,, а винні їм, придуркам, якісь порохоботи. Довбо*обе, то не порохоботи, то твоя дурна голова то натворила. Твоя і таких, як ти придурків.
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12.09.2021 21:02 Відповісти
особливо тупим.
1.вибори президента мають два тури.
2.у другому турі вирішальний не рейтинг,а антирейтинг..

томуу наступному 2-му турі Сивочолого переможуть Зе,Разумков,Вакарчук чи хто там інший вийде...
"мочення демократів" ЗНОВУ Баризі ..уй поможе
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18.09.2021 10:19 Відповісти
Конечно приветствует, больше никто не ведётся на это.
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12.09.2021 08:18 Відповісти
Его бы выбрать на Новый Год. На три дня.
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12.09.2021 08:43 Відповісти
Зеля уже решил опозориться на весь мир. Чувствую что на барикадах Майдана после олимпиады будет много гостей.
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12.09.2021 09:08 Відповісти
Останній член без солі доїдаєм, а олімпіади на мільярди будемо проводить!
Пенсіїї нема із чого платить, а їм Лімпіада!
Зелебенські придурки!!!
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12.09.2021 10:18 Відповісти
Президент МОК Бах привітав плани керівництва України претендувати на проведення Олімпіади, - ОП - Цензор.НЕТ 5382
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12.09.2021 10:19 Відповісти
То есть Украина объявит перемирие на время олимпиады, а Раша и ОРДЛО, которые на это хер ложили, будут стрелять по нашим военным, как в тире? Почему у действий Зели всегда один и тот же результат?
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12.09.2021 10:43 Відповісти
А чо? Одностороннее перемирие как вегда!
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12.09.2021 12:23 Відповісти
1.. ЧЕРГА ОРГАНізаторів велика.
2.олімпіаду буде проводити точно не Зе. Президент МОК Бах привітав плани керівництва України претендувати на проведення Олімпіади, - ОП - Цензор.НЕТ 5387
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12.09.2021 13:41 Відповісти
Боже, спаси страну от дебилов!!!
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12.09.2021 10:57 Відповісти
Этот кретинизм очень заразителен, им уже куча людей кроме Зели болеют. И все во власти страны.
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12.09.2021 12:25 Відповісти
Надо подождать ещё пару годков.
Скоро секта свидетелей коронавируса доведёт до того шо согласившимся на лимпиаду доплачивать будут.)
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12.09.2021 11:13 Відповісти
Ага,зимние, в Украине. Ну ну.
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12.09.2021 11:24 Відповісти
Т.е. эти вы...ядки не успокоятся пока не оставят нас с такими неподъёмными долгами, после которых будет абсолютная, галактическая ж(ОфисПрезидента)а.
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12.09.2021 11:54 Відповісти
Зеленський хоче подати заявку на Олмпіаду в Україну. 🙁
Янукович хотів подати заявку в 13му році.
"Генії" мислять в одному напрямку.
Але ж які обмежені і передбачувані істоти з диктаторськими фантазіями на рівні дешевої комедії. 😠
Все розвалити і на руїнах проводити Олімпіаду, дибіли блть☹️
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12.09.2021 12:16 Відповісти
ні..
це Слава за народний кошт..
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12.09.2021 13:42 Відповісти
У нас грошей не хватає вилачувати зарплати військовим , пенсії пенсіонерам , субсидії малозабезпеченим , а вони в олімпіади гратись вирішили дурні.
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12.09.2021 12:36 Відповісти
 
 