Ще три особи отримали повідомлення про підозру в хуліганстві на Банковій 14 серпня, - поліція Києва

Слідчі готують клопотання до суду про обрання порушникам запобіжних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

В межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, поліцейські під процесуальним узгодженням Печерської окружної прокуратури повідомили про підозру ще трьом особам. Це - 30-річний та 21-річний уродженці Дніпропетровської області, а також 34-річний житель Одеси.

Слідчі готують клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу. Також правоохоронці продовжують встановлювати інших учасників події, щоб притягнути їх до відповідальності.

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Нагадаємо, 14 серпня під Офісом відбувалася акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували зіткнення з силами правопорядку.

Пізніше стало відомо, що семеро поліцейських і один військовослужбовець Нацгвардії постраждали від дій мітингувальн у центрі Києва поблизу Офісу Президента. Також серед постраждалих - кілька громадян. Крім того, невідомі побили журналіста.

Очільник МВС України Денис Монастирський подякував співробітникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії, рятувальникам і медикам за роботу з організації безпеки під час проведення суботньої акції протесту в центрі Києва.

Він поінформував, що за фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнуті до відповідальності, встановленої законом, запевнив глава МВС.

Двом учасникам сутичок під Офісом Президента 14 серпня оголошено про підозру. Ними виявилися ветерани полку "Азов" - голова Черкаського міського відділення Національного Корпусу Дмитро Кухарчук і його бойовий побратим Олег Довбиш.

Печерський районний суд Києва 30 серпня відправив обох під варту на 60 днів без можливості застави.