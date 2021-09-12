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Київ (13849) Нацполіція (13932) зіткнення (166) хуліганство (220) Національний корпус (386) Офіс Президента (1752)

Ще три особи отримали повідомлення про підозру в хуліганстві на Банковій 14 серпня, - поліція Києва

Новини Цензор.НЕТ Події

Ще три особи отримали повідомлення про підозру в хуліганстві на Банковій 14 серпня, - поліція Києва

Слідчі готують клопотання до суду про обрання порушникам запобіжних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

В межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, поліцейські під процесуальним узгодженням Печерської окружної прокуратури повідомили про підозру ще трьом особам. Це - 30-річний та 21-річний уродженці Дніпропетровської області, а також 34-річний житель Одеси.

Слідчі готують клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу. Також правоохоронці продовжують встановлювати інших учасників події, щоб притягнути їх до відповідальності.

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Нагадаємо, 14 серпня під Офісом відбувалася акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували зіткнення з силами правопорядку.

Пізніше стало відомо, що семеро поліцейських і один військовослужбовець Нацгвардії постраждали від дій мітингувальн у центрі Києва поблизу Офісу Президента. Також серед постраждалих - кілька громадян. Крім того, невідомі побили журналіста.

Очільник МВС України Денис Монастирський подякував співробітникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії, рятувальникам і медикам за роботу з організації безпеки під час проведення суботньої акції протесту в центрі Києва.

Він поінформував, що за фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнуті до відповідальності, встановленої законом, запевнив глава МВС.

Двом учасникам сутичок під Офісом Президента 14 серпня оголошено про підозру. Ними виявилися ветерани полку "Азов" - голова Черкаського міського відділення Національного Корпусу Дмитро Кухарчук і його бойовий побратим Олег Довбиш.

Печерський районний суд Києва 30 серпня відправив обох під варту на 60 днів без можливості застави.
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ШОТАМ?

Еще три человека получили сообщения о подозрении в хулиганстве на Банковой 14 августа, - полиция Киева - Цензор.НЕТ 5790
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12.09.2021 02:32 Відповісти
Спостерігаю за тим, як Зеленський бореться з олігархами... Так ось, шановні, ніяка це не боротьба, це дружній спарринг.
Що ж, як казав колись мій тренер: "Хочеш стати майстром спорту, борися з майстрами спорту!"
Можна було б її розвинути: "хочеш стати повією, злягайся з повіями". Еще три человека получили сообщения о подозрении в хулиганстве на Банковой 14 августа, - полиция Киева - Цензор.НЕТ 9848
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12.09.2021 03:53 Відповісти
"Это - 30-летний и 21-летний уроженцы Днепропетровской области, а также 34-летний житель Одессы."
Остановителей капитуляции собирали по всей Украине.
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12.09.2021 07:20 Відповісти
Так- в одному місці стільки довбнів не знайдеш.
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12.09.2021 08:07 Відповісти
Шоу "переслідування патріотів" продовжується ?
Так,мені справді цікава адмінка скінхедів Бєлєцкого.
А от про переслідування справжнього бойового офіцера,за критику Зєлєнского,дописів на Цензорі не знайдете.(Крім допису такого собі Кравчука,відомого лиш працею на виборчий штаб Зєлєнского )Офіцерові ЗСУ, який отримав догану за критику Зеленського, вручили підозру у «непокорі»
Еще три человека получили сообщения о подозрении в хулиганстве на Банковой 14 августа, - полиция Киева - Цензор.НЕТ 420
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12.09.2021 08:08 Відповісти
ЗЕ! не нужна армия и он армию ослабляет всеми способами
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12.09.2021 13:30 Відповісти
Не дочекаюсь, коли це зелене лайно, разом sз ледью і випердишима, срутить вsд передозу. Неможливо все це терпіти. Воно, падло, жере і тішеться за наш кошт, з нас відкрито сміються , нас зневажають...
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12.09.2021 10:18 Відповісти
Рано чи пізно Зе обніметься з Опзежопинцями. Вєрной дорогой ідьотє таваріщ ! Хфедорич чекає!
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12.09.2021 19:28 Відповісти
 
 