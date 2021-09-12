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Новини Події Агресія Росії проти України
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Двоє українських воїнів загинули, 9 - поранені, один - зазнав бойової травми внаслідок обстрілів російськими військами, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Двоє українських воїнів загинули, 9 - поранені, один - зазнав бойової травми внаслідок обстрілів російськими військами, - штаб ООС

За минулу добу, 11 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку військ РФ.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

У напрямку Новогнатівки російські найманці обстрілювали наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм.

З цієї ж великокаліберної зброї російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Новогнатівки, внаслідок чого пошкоджено приватну будівлю та прилеглу територію. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Також, з артилерії калібру 122 мм ворог двічі вів численні обстріли поблизу Верхньоторецького.

В районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку доби 11 вересня загинув один воїн, 8 поранено, двоє дістали бойові травми. Ворог 10 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації застосували станкові протитанкові гранатомети неподалік Старогнатівки.

Поблизу Талаківки та Нью-Йорку найманці вели прицільний вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Окрім того, в районі населеного пункту Нью-Йорк російсько-окупаційні війська за допомогою безпілотного літального апарату скинули міни калібру 82 мм.

Неподалік Причепилівки ворог застосував гранатомети різних систем та міномети 120 калібру.

Також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї було обстріляне Водяне, що на Приазов’ї.

Позиції поблизу Новоолександрівки потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Донеччині зафіксовано два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил загинули, дев’ятеро – дістали поранення, ще один – бойове травмування. Стан здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний.

"Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 12 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - сказано в повідомленні.
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Топ коментарі
+51
Главкома верхового больше волнует олимпиада, чем каждый день смерти защитников.
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12.09.2021 08:29
+44
Почему все молчат? От "гаранта" уже ждать нечего, с ним всё ясно.... Может хоть кто-то начнёт поднимать вопрос о фронте и войне?Нельзя ведь постоянно молчать, когда каждый день гибнут наши воины...
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12.09.2021 08:29
+35
Сначала ответка - раза в100 сильнее
А потом предупреждение тогда будет им понятние
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12.09.2021 08:28
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..ЛЯДЬ що з сайтом зробили?....видаляю науй
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12.09.2021 17:15 Відповісти
пішов *****..урод ******...я **** тебе в рот і твій сімейний альбом
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12.09.2021 17:34 Відповісти
сиди на параші і нюхай вонючі шкарпетки...
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12.09.2021 17:45 Відповісти
так я з бидлом спілкуюсь...
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12.09.2021 17:55 Відповісти
Вічна пам'ять воїнам!
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12.09.2021 17:38 Відповісти
как в тире расстреливают а отвечать нельзя а то путин нападет
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12.09.2021 17:38 Відповісти
А ОТВЕТКА - уже давно пора відповідати 2х силою !

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12.09.2021 18:55 Відповісти
Подивись - що твої сродичі роблять - В ответ на сегодняшний ракетный обстрел мы нанесли удар по подземной инфраструктуре ХАМАС в Газе", Источник: https://censor.net/ru/n3287749

https://censor.net/ru/news/3287749/izrail_nanes_udar_po_obektam_hamas_v_sektore_gaza
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12.09.2021 18:59 Відповісти
ше одступить нада -докиєва
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13.09.2021 00:37 Відповісти
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