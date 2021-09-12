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В Україні за добу від COVID-19 померли 22 людини, зафіксовано 2 196 нових випадків зараження, 499 осіб одужали, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 22 людини, зафіксовано 2 196 нових випадків зараження, 499 осіб одужали, - МОЗ

За добу 11 вересня в Україні зафіксовано 2 196 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 236, медпрацівників – 35).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 257 осіб;
  • летальних випадків – 22;
  • одужало – 499 осіб.

За добу протестовано:

За весь час пандемії в Україні:

  •  захворіло – 2 316 619 осіб;
  •  одужало – 2 221 110 осіб;
  •  летальних випадків – 54 342;
  •  проведено ПЛР-тестувань – 12 269 080.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (193), Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях.
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У паталогоанатомов выходной. В понедельник-вторник цифра сильно вырастет...
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12.09.2021 08:55 Відповісти
привет дельта штамм
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12.09.2021 09:48 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 22 людини, зафіксовано 2 196 нових випадків зараження, 499 осіб одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8035
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12.09.2021 11:29 Відповісти
Пошло нагнетание паники
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12.09.2021 13:25 Відповісти
Да какая там паника. Просто аентиваксерам советуют заранее написать завещания и оплатить места на кладбище В Україні за добу від COVID-19 померли 22 людини, зафіксовано 2 196 нових випадків зараження, 499 осіб одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9123
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12.09.2021 13:27 Відповісти
 
 