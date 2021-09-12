В Україні за добу від COVID-19 померли 22 людини, зафіксовано 2 196 нових випадків зараження, 499 осіб одужали, - МОЗ

За добу 11 вересня в Україні зафіксовано 2 196 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 236, медпрацівників – 35).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 257 осіб;

летальних випадків – 22;

одужало – 499 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 18 887 осіб,

методом ІФА – 3 099 осіб,

експрес-тестами – 16 716 осіб. Читайте також: В Україні за добу вакцинували проти COVID-19 понад 183 тис. людей, - МОЗ

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 316 619 осіб;

одужало – 2 221 110 осіб;

летальних випадків – 54 342;

проведено ПЛР-тестувань – 12 269 080.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (193), Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях.