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В Україні за добу вакциновано 74,4 тис. осіб, повністю імунізовано - 4,7 млн ​​осіб, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

В Україні за добу вакциновано 74,4 тис. осіб, повністю імунізовано - 4,7 млн ​​осіб, - МОЗ

74 444 особи вакциновано від COVID-19 за минулу добу 11 вересня. Одну дозу отримали 29 170 осіб, повністю імунізовано - 45 274 особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Упродовж доби працювали:

- 579 мобільних бригад,

- 1 722 пункти щеплення;

- 383 центри вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має в своєму розпорядженні 12 млн доз вакцини від COVID-19, поставки будуть тривати, - Ляшко

Від початку прищеплювальної кампанії щеплено 5 889 812 осіб, з них отримали одну дозу - 5 889 810 осіб, повністю вакциновані і отримали дві дози - 4 775 986 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 10 665 796 щеплень.
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Топ коментарі
+4
сами то верите в ту херь что пишите?
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12.09.2021 09:28
+4
Всех медиков и работников образования давят, угрожают увольнениями, закрытиями учреждений, травят привитых на непривитых, заставляют писать заявления на увольнение. Идут нарушения всех прав человека по полной и люди бездумно, слабовольно уступают работодалелям,которые за привитых получают премии и не задумываются о своем здоровье и жизни. Овци и бараны и то больше были бы обеспокоены за свою жизнь и за то что в них вкалывают.
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12.09.2021 12:14
+3
Кто давит? Тебя кто-то давил? Брехуха.
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12.09.2021 11:12
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сами то верите в ту херь что пишите?
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12.09.2021 09:28 Відповісти
Думала в Украине меньше баранов, а оказывается довольно много. Власти нагло и антиконституционно антизаконно давят,угрожают, на работах чиновники давят, за вакцинацию хорошие премии им платят и они лезут из ж--ы, чтобы люди укалывались. А люди идут как овцы, не задумываясь, что с ними будет дальше.
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12.09.2021 10:13 Відповісти
Кто давит? Тебя кто-то давил? Брехуха.
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12.09.2021 11:12 Відповісти
Всех медиков и работников образования давят, угрожают увольнениями, закрытиями учреждений, травят привитых на непривитых, заставляют писать заявления на увольнение. Идут нарушения всех прав человека по полной и люди бездумно, слабовольно уступают работодалелям,которые за привитых получают премии и не задумываются о своем здоровье и жизни. Овци и бараны и то больше были бы обеспокоены за свою жизнь и за то что в них вкалывают.
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12.09.2021 12:14 Відповісти
А в чем проблема? Какую опасность несет в себе, например, Файзер Комирнати?
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12.09.2021 15:17 Відповісти
Верно - антиваксеров в Украине довольно много В Україні за добу вакциновано 74,4 тис. осіб, повністю імунізовано - 4,7 млн ​​осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2465
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12.09.2021 11:26 Відповісти
Баран?
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12.09.2021 12:14 Відповісти
Даже не сомневайтесь. 100% баран
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12.09.2021 13:21 Відповісти
Хе-хе. А вот и вой кацапов на болотах В Україні за добу вакциновано 74,4 тис. осіб, повністю імунізовано - 4,7 млн ​​осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1825
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12.09.2021 13:26 Відповісти
Антиваксеры - безусловно бараны. Существует прямая зависимость - чем тупее, и чем меньше уровень образования у существа, тем больше оно антиваксер В Україні за добу вакциновано 74,4 тис. осіб, повністю імунізовано - 4,7 млн ​​осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6375
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12.09.2021 13:25 Відповісти
Україна - самий низький вакцінації у Європі - 11 %
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/europe/

Боснія і Герцоговина - 13 %
Білорусь - 14 %
Болгарія - 17 %
Молдова - 18 %
Косово - 19 %
тощо
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12.09.2021 10:24 Відповісти
В Армении 4% и что? Умный народ, молодцы.
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12.09.2021 12:15 Відповісти
Бгг. Умный народ, со средней зарплатой в 300 баксов.
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12.09.2021 13:35 Відповісти
Знают цену деньгам и жизни, могут сравнить что важнее.
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12.09.2021 16:07 Відповісти
Україна - самий низький рівень вакцінації у Європі - 11 %
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12.09.2021 10:26 Відповісти
В Україні за добу вакциновано 74,4 тис. осіб, повністю імунізовано - 4,7 млн ​​осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1861
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12.09.2021 11:28 Відповісти
полностью иммунизированы - 4,7 млн человек, это как?
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12.09.2021 12:07 Відповісти
"Полностью иммунизированы". Да вы издеваетесь
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12.09.2021 13:24 Відповісти
 
 