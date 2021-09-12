В Україні за добу вакциновано 74,4 тис. осіб, повністю імунізовано - 4,7 млн ​​осіб, - МОЗ

74 444 особи вакциновано від COVID-19 за минулу добу 11 вересня. Одну дозу отримали 29 170 осіб, повністю імунізовано - 45 274 особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Упродовж доби працювали:

- 579 мобільних бригад,

- 1 722 пункти щеплення;

- 383 центри вакцинації.

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Від початку прищеплювальної кампанії щеплено 5 889 812 осіб, з них отримали одну дозу - 5 889 810 осіб, повністю вакциновані і отримали дві дози - 4 775 986 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 10 665 796 щеплень.