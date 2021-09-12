В Україні за добу вакциновано 74,4 тис. осіб, повністю імунізовано - 4,7 млн осіб, - МОЗ
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74 444 особи вакциновано від COVID-19 за минулу добу 11 вересня. Одну дозу отримали 29 170 осіб, повністю імунізовано - 45 274 особи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Упродовж доби працювали:
- 579 мобільних бригад,
- 1 722 пункти щеплення;
- 383 центри вакцинації.
Від початку прищеплювальної кампанії щеплено 5 889 812 осіб, з них отримали одну дозу - 5 889 810 осіб, повністю вакциновані і отримали дві дози - 4 775 986 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 10 665 796 щеплень.
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Данія з п'ятниці скасувала всі обмеження щодо коронавірусу, таким чином ставши першою країною ЄС, яка повністю повернулася до повсякденного життя. "Вакцини і величезні зусилля всіх громадян Данії протягом такого тривалого періоду часу - це основа того, чим ми сильні", - зазначив міністр охорони здоров'я Магнус Хеніке.
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/europe/
Боснія і Герцоговина - 13 %
Білорусь - 14 %
Болгарія - 17 %
Молдова - 18 %
Косово - 19 %
тощо