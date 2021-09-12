Зеленський нагородив орденами і почесними званнями 43 артистів, серед них колегу по серіалу "Слуга народу" Боклана
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Президент Володимир Зеленський до Дня українського кіно підписав указ №465/2021 про відзначення державними нагородами відомих працівників кіно.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.
У тексті указу наголошується: "За значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди Дня українського кіно постановляю:
Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня:
Боклана Станіслава Володимировича - актора театру і кіно; Буковського Сергія Анатолійовича – кінорежисера; Горбунова Юрія Миколайовича - актора, продюсера; Дончика Андрія Віталійовича - кінорежисера, продюсера; Іллєнка Михайла Герасимовича - кінорежисера, сценариста; Кобзаря Олександра Миколайовича - актора театру і кіно; Крима Анатолія Ісаковича – сценариста; Луцького Романа Михайловича - актора театру і кіно; Матешка Анатолія Миколайовича - кінорежисера, актора; Михальчука Сергія Євгеновича – кінооператора; Муту Олега – кінооператора; Смичка Сергія Борисовича - оператора-постановника; Суржикова Дмитра Анатолійовича - актора театру і кіно; Фіалка Олега Борисовича - кінорежисера, сценариста; Фурсу Антона Дмитровича – оператора; Чорного Олександра Михайловича - режисера монтажу; Янчука Олександра Спиридоновича - кінорежисера, голову Національної спілки кінематографістів України.
Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня:
Єфіменко Людмилу Пилипівну - акторку театру і кіно; Кістень Катерину Володимирівну - акторку театру і кіно; Самаєву Лесю Василівну - акторку театру і кіно.
Сумську Ольгу В`ячеславівну - акторку театру і кіно
Нагородити медаллю "За працю і звитягу"
Бударіна Ігоря Миколайовича - начальника відділу Державного агентства України з питань кіно; Журбу Ольгу Миколаївну – оператора; Явтушенка Василя Олександровича – звукорежисера.
Присвоїти почесні звання:
"Народний артист України" - Антоновій Ніні Василівні - акторці театру і кіно.
"Заслужений артист України" - Кошкіній Марині Олександрівні - акторці театру і кіно; Молчановій Катерині Ігорівні - акторці театру і кіно; Петрожицькій Дар’ї Сергіївні - акторці театру і кіно; Черкашиній Оксані Леонідівні - акторці театру і кіно.
"Заслужений діяч мистецтв України" - Горловій Аліні Едуардівні - кінорежисерці, сценаристці; Загайкевич Аллі Леонідівні - композиторці; Королю Юрію Васильовичу - оператору-постановнику; Маломужу Олегу Анатолійовичу - режисеру-аніматору; Моісеєву Микиті Олексійовичу - композитору; Мулі Володимиру Романовичу - кінорежисеру, продюсеру; Пілунському Ярославу Леонідовичу - кінооператору-постановнику; Пономарьову Андрію Ігоровичу – композитору; Томашпольському Дмитру Львовичу – кінорежисеру, сценаристу, продюсеру.
"Заслужений працівник культури України" - Вакуленко Олені Григорівні – завідувачу сектору Державного агентства України з питань кіно; Дудку Владиславу Валерійовичу – художнику-постановнику; Кравцю Костянтину Миколайовичу – художнику з костюмів; Одуденку Владлену Володимировичу – художнику-постановнику; Сутягіній Анастасії Іванівні – художнику-костюмеру".
Зауважимо, що орден "За заслуги" отримав Станіслав Боклан - який знімався, зокрема, у серіалах "Коли ми вдома", "Кріпосна", "Папік" і разом із самим Зеленським виконував одну з головних ролей у "Слузі народу".
Будь ласка, зачекайте...
Каждый из 73 процентных видит в каком-то из персонажей сериала себя.
12 вересня - ДЕНЬ ТАНКОВИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ....
ВІТАЄМО...
Петро Порошенко 1 час назад
Щиро вітаю воїнів-танкістів зі святом! Ви - потужний вогневий кулак, який спроможний пробити найміцнішу оборону агресора!
Проте справжня ваша сила не лише в міцній броні. Вона - в сміливості та відважності, в готовності віддати життя за Україну. ******* воєнна історія України знає чимало прикладів, як наші танкісти йшли на смертельні тарани з російським агресором, аби врятувати своїх побратимів.
Червоною лінією вписані в історію імена таких танкістів-асів як: Євген Межевікін, Василь Божок, Артем Абрамович, Олександр Лавренко, Олександр Мороз, Ярослав Сидоров, Віталій Шевченко та інші.
Честь та шана нашим воїнам-танкістам! Слава та вічна пам'ять тим героям, які віддали своє життя за мирну незалежну Україну!
Згадується цитата
"При всем при том,
При всем при том
Одно мы знаем твердо:
Что шут останется шутом
И в гордом званье лорда!"
В следующие выходные
тільки уряд, тільки Зеленський!
последние слова
НеронаЗЕленского перед насильственной смертью
Фото наполненное мимишностью.
- Ты прЭлесть! - Нет, это ты прЭлесть!
- Я прЭлесть? На тебе за это награду!
- Вау, мне дали награду. Ты просто супер-прЭлесть!
- Я знаю!
- А награда погибшему Ярослава Журавлю тоже будет?
- Так, не гуди. А то награду заберу. Я такой. Резкий!
- Вова, ты прЭлесть.
- Я знаю. Мне так Ермак постоянно говорит.
__________________________________________Борислав Береза
відбілювала його і дЕрмака від Вагнергейту 😀
А как насчёт людей создающих МАТЕРИАЛЬНЫЕ блага? Что их не существует?
Звание 30-летняя актриса получила "за значительный личный вклад в развитие киноискусства, весомые творческие достижения, высокое профессиональное мастерство и по случаю Дня украинского кино". https://t.me/apnewsua