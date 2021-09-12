Зеленський нагородив орденами і почесними званнями 43 артистів, серед них колегу по серіалу "Слуга народу" Боклана

Президент Володимир Зеленський до Дня українського кіно підписав указ №465/2021 про відзначення державними нагородами відомих працівників кіно.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.

У тексті указу наголошується: "За значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди Дня українського кіно постановляю:

Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня:

Боклана Станіслава Володимировича - актора театру і кіно; Буковського Сергія Анатолійовича – кінорежисера; Горбунова Юрія Миколайовича - актора, продюсера; Дончика Андрія Віталійовича - кінорежисера, продюсера; Іллєнка Михайла Герасимовича - кінорежисера, сценариста; Кобзаря Олександра Миколайовича - актора театру і кіно; Крима Анатолія Ісаковича – сценариста; Луцького Романа Михайловича - актора театру і кіно; Матешка Анатолія Миколайовича - кінорежисера, актора; Михальчука Сергія Євгеновича – кінооператора; Муту Олега – кінооператора; Смичка Сергія Борисовича - оператора-постановника; Суржикова Дмитра Анатолійовича - актора театру і кіно; Фіалка Олега Борисовича - кінорежисера, сценариста; Фурсу Антона Дмитровича – оператора; Чорного Олександра Михайловича - режисера монтажу; Янчука Олександра Спиридоновича - кінорежисера, голову Національної спілки кінематографістів України.

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня:

Єфіменко Людмилу Пилипівну - акторку театру і кіно; Кістень Катерину Володимирівну - акторку театру і кіно; Самаєву Лесю Василівну - акторку театру і кіно.

Сумську Ольгу В`ячеславівну - акторку театру і кіно

Нагородити медаллю "За працю і звитягу"

Бударіна Ігоря Миколайовича - начальника відділу Державного агентства України з питань кіно; Журбу Ольгу Миколаївну – оператора; Явтушенка Василя Олександровича – звукорежисера.

Присвоїти почесні звання:

"Народний артист України" - Антоновій Ніні Василівні - акторці театру і кіно.

"Заслужений артист України" - Кошкіній Марині Олександрівні - акторці театру і кіно; Молчановій Катерині Ігорівні - акторці театру і кіно; Петрожицькій Дар’ї Сергіївні - акторці театру і кіно; Черкашиній Оксані Леонідівні - акторці театру і кіно.

"Заслужений діяч мистецтв України" - Горловій Аліні Едуардівні - кінорежисерці, сценаристці; Загайкевич Аллі Леонідівні - композиторці; Королю Юрію Васильовичу - оператору-постановнику; Маломужу Олегу Анатолійовичу - режисеру-аніматору; Моісеєву Микиті Олексійовичу - композитору; Мулі Володимиру Романовичу - кінорежисеру, продюсеру; Пілунському Ярославу Леонідовичу - кінооператору-постановнику; Пономарьову Андрію Ігоровичу – композитору; Томашпольському Дмитру Львовичу – кінорежисеру, сценаристу, продюсеру.

"Заслужений працівник культури України" - Вакуленко Олені Григорівні – завідувачу сектору Державного агентства України з питань кіно; Дудку Владиславу Валерійовичу – художнику-постановнику; Кравцю Костянтину Миколайовичу – художнику з костюмів; Одуденку Владлену Володимировичу – художнику-постановнику; Сутягіній Анастасії Іванівні – художнику-костюмеру".

Зауважимо, що орден "За заслуги" отримав Станіслав Боклан - який знімався, зокрема, у серіалах "Коли ми вдома", "Кріпосна", "Папік" і разом із самим Зеленським виконував одну з головних ролей у "Слузі народу".