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Зеленський (17459) кіно (682) нагорода (1105)

Зеленський нагородив орденами і почесними званнями 43 артистів, серед них колегу по серіалу "Слуга народу" Боклана

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленський нагородив орденами і почесними званнями 43 артистів, серед них колегу по серіалу

Президент Володимир Зеленський до Дня українського кіно підписав указ №465/2021 про відзначення державними нагородами відомих працівників кіно.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.

У тексті указу наголошується: "За значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди Дня українського кіно постановляю:

Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня:

Боклана Станіслава Володимировича - актора театру і кіно; Буковського Сергія Анатолійовича – кінорежисера; Горбунова Юрія Миколайовича - актора, продюсера; Дончика Андрія Віталійовича - кінорежисера, продюсера; Іллєнка Михайла Герасимовича - кінорежисера, сценариста; Кобзаря Олександра Миколайовича - актора театру і кіно; Крима Анатолія Ісаковича – сценариста; Луцького Романа Михайловича - актора театру і кіно; Матешка Анатолія Миколайовича - кінорежисера, актора; Михальчука Сергія Євгеновича – кінооператора; Муту Олега – кінооператора; Смичка Сергія Борисовича - оператора-постановника; Суржикова Дмитра Анатолійовича - актора театру і кіно; Фіалка Олега Борисовича - кінорежисера, сценариста; Фурсу Антона Дмитровича – оператора; Чорного Олександра Михайловича - режисера монтажу; Янчука Олександра Спиридоновича - кінорежисера, голову Національної спілки кінематографістів України.

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня:

Єфіменко Людмилу Пилипівну - акторку театру і кіно; Кістень Катерину Володимирівну - акторку театру і кіно; Самаєву Лесю Василівну - акторку театру і кіно.

Сумську Ольгу В`ячеславівну - акторку театру і кіно

Нагородити медаллю "За працю і звитягу"

Бударіна Ігоря Миколайовича - начальника відділу Державного агентства України з питань кіно; Журбу Ольгу Миколаївну – оператора; Явтушенка Василя Олександровича – звукорежисера.

Присвоїти почесні звання:

"Народний артист України" - Антоновій Ніні Василівні - акторці театру і кіно.

"Заслужений артист України" - Кошкіній Марині Олександрівні - акторці театру і кіно; Молчановій Катерині Ігорівні - акторці театру і кіно; Петрожицькій Дар’ї Сергіївні - акторці театру і кіно; Черкашиній Оксані Леонідівні - акторці театру і кіно.

"Заслужений діяч мистецтв України" - Горловій Аліні Едуардівні - кінорежисерці, сценаристці; Загайкевич Аллі Леонідівні - композиторці; Королю Юрію Васильовичу - оператору-постановнику; Маломужу Олегу Анатолійовичу - режисеру-аніматору; Моісеєву Микиті Олексійовичу - композитору; Мулі Володимиру Романовичу - кінорежисеру, продюсеру; Пілунському Ярославу Леонідовичу - кінооператору-постановнику; Пономарьову Андрію Ігоровичу – композитору; Томашпольському Дмитру Львовичу – кінорежисеру, сценаристу, продюсеру.

"Заслужений працівник культури України" - Вакуленко Олені Григорівні – завідувачу сектору Державного агентства України з питань кіно; Дудку Владиславу Валерійовичу – художнику-постановнику; Кравцю Костянтину Миколайовичу – художнику з костюмів; Одуденку Владлену Володимировичу – художнику-постановнику; Сутягіній Анастасії Іванівні – художнику-костюмеру".

Зауважимо, що орден "За заслуги" отримав Станіслав Боклан - який знімався, зокрема, у серіалах "Коли ми вдома", "Кріпосна", "Папік" і разом із самим Зеленським виконував одну з головних ролей у "Слузі народу".
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Топ коментарі
+68
Каждый день убивают наших военных, что делает главзебил? Правильно - раздает почетные звания своим друзьям. Спасибо зебилам за президента...
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12.09.2021 10:01
+67
При Порошенку нагороджували героїв, що захищають Україну .... При "Блазні" - "клоунів" ....
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12.09.2021 10:02
+50
Вот они, Херои зебилоидного труда🤡
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12.09.2021 10:00
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Вот они, Херои зебилоидного труда🤡
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12.09.2021 10:00 Відповісти
А кого еще может наградить клоун? Таких же как сам.
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12.09.2021 10:18 Відповісти
Это все очень печально и омерзительно.
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12.09.2021 10:28 Відповісти
Сам ты клоун путинский.
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12.09.2021 21:49 Відповісти
Каждый день убивают наших военных, что делает главзебил? Правильно - раздает почетные звания своим друзьям. Спасибо зебилам за президента...
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12.09.2021 10:01 Відповісти
Вовка-Клоун награждает клоунов.А был бы патриот, награждал патриотов.
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12.09.2021 10:02 Відповісти
По твоему актер не может быть патриотом? Это логика врага.
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12.09.2021 21:50 Відповісти
А за шо актеров награждать орденами, как в совке?
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12.09.2021 22:03 Відповісти
может

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12.09.2021 23:14 Відповісти
Зепил, не скиглы
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13.09.2021 05:20 Відповісти
При Порошенку нагороджували героїв, що захищають Україну .... При "Блазні" - "клоунів" ....
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12.09.2021 10:02 Відповісти
Скоро -
Зеленський нагородив орденами і почесними званнями 43 артистів, серед них колегу по серіалу "Слуга народу" Боклана - Цензор.НЕТ 1332
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12.09.2021 12:35 Відповісти
Сметун дрысливый....а зачем ты его выбрал? Третий год плачешься ....фу
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12.09.2021 22:39 Відповісти
Дрыстун, как там батька, натягивает тнбя потихоньку?
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13.09.2021 05:21 Відповісти
Питання до білорусів "Чий Крим?" стало неактуальним Тепер треба питать: "Чия Білорусь?!"
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13.09.2021 07:12 Відповісти
"Чия Білорусь?"
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13.09.2021 07:13 Відповісти
а этих "артистов"почему не наградил?Зеленский наградил орденами и почетными званиями 43 артиста, среди них коллега по сериалу "Слуга народа" Боклан - Цензор.НЕТ 2465
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12.09.2021 10:03 Відповісти
Особенно вон ту, с разинутой пастью. Это же надо так убедительно сыграть быдлоидиотку! Или она не играла?! Зеленский наградил орденами и почетными званиями 43 артиста, среди них коллега по сериалу "Слуга народа" Боклан - Цензор.НЕТ 3381
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12.09.2021 10:07 Відповісти
да они все там на подбор и надо же смотрят такую хрень наверное ихнее родное и быдлповедение норма причем крутят на ютуб нонстоп 24/7 и сейчас идет и аж 10800 зрителей онлайн https://www.youtube.com/watch?v=ThbXM1-Wfyw&ab_channel=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%D0%B8%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B8%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB95
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12.09.2021 10:21 Відповісти
73 процентным очень заходит этот сериал.
Каждый из 73 процентных видит в каком-то из персонажей сериала себя.
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12.09.2021 10:54 Відповісти
А то хто ? Не Яценко ? щось не пізнаю її без гриму .
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12.09.2021 12:06 Відповісти
Что значит не наградили. Вот Добронравому, например, при зеленском разрешили въезжать в Украину. Хотя там "Крым наш" и " Путин молодец".
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12.09.2021 15:55 Відповісти
яка блювотна пика у цього в тЯльняшкє. тьфу.
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12.09.2021 22:50 Відповісти
Боклан далеко не худший наш актер. Другое дело, что награда ему прилетела по очень некрасивой траектории.
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12.09.2021 10:05 Відповісти
но зад зеле на зелеинтервью вылизал знатно
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12.09.2021 10:29 Відповісти
Кормильцы, ****...
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12.09.2021 10:44 Відповісти
Следи лучше за траекторией своей тупости и дебилизма.
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12.09.2021 21:52 Відповісти
Судя по тому, что ты высрать ротом сумел, твои зе-баранья тупость и врожденный дебилизм и являются залогом процветания квартала 95. Вася, ты хоть моргни, чучело! тебе в глаза ссут!!!
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13.09.2021 08:16 Відповісти
Твой ответ лишь подтверждает мой диагноз...
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19.09.2021 18:51 Відповісти
Чего? Диагноз?! Очнись, вася, тебе на капельницу пора. И таблетки сожрать не забудь. Как там у вас положено, рот пустой показывать доктору? Вот и показывай. Диагнозы оно, млять, ставит...
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20.09.2021 08:08 Відповісти
Так там и его напарница по "Папику")))
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12.09.2021 22:07 Відповісти
А вот это "фуууу!". Это реально дурно пахнет. По этой схеме лысый из квартала должен вскоре министром культуры стать.
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13.09.2021 08:18 Відповісти
Где *** шоубизнес,а где Княгиня Ольга,доблесть и заслуга,гнусавый совсем с катушек съехал.
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12.09.2021 10:06 Відповісти
а до Дня танкістів..нагородив когось? (бажано не паркетного а бойового...хоч одного)?
Зеленский наградил орденами и почетными званиями 43 артиста, среди них коллега по сериалу "Слуга народа" Боклан - Цензор.НЕТ 9386

12 вересня - ДЕНЬ ТАНКОВИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ....
ВІТАЄМО...
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12.09.2021 10:07 Відповісти
Бубочка когда танки на параде проезжали обосрался!
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12.09.2021 10:23 Відповісти
Но новый костюмчик не пострадал, так как Бубочка предусмотрительно одел памперсы. Вони правда было...
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12.09.2021 21:08 Відповісти
Зеленский наградил орденами и почетными званиями 43 артиста, среди них коллега по сериалу "Слуга народа" Боклан - Цензор.НЕТ 3102

Петро Порошенко 1 час назад

Щиро вітаю воїнів-танкістів зі святом! Ви - потужний вогневий кулак, який спроможний пробити найміцнішу оборону агресора!
Проте справжня ваша сила не лише в міцній броні. Вона - в сміливості та відважності, в готовності віддати життя за Україну. ******* воєнна історія України знає чимало прикладів, як наші танкісти йшли на смертельні тарани з російським агресором, аби врятувати своїх побратимів.
Червоною лінією вписані в історію імена таких танкістів-асів як: Євген Межевікін, Василь Божок, Артем Абрамович, Олександр Лавренко, Олександр Мороз, Ярослав Сидоров, Віталій Шевченко та інші.
Честь та шана нашим воїнам-танкістам! Слава та вічна пам'ять тим героям, які віддали своє життя за мирну незалежну Україну!
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12.09.2021 10:51 Відповісти
Раніше стібався над дурними хохлами, потім над національними звичаями, потім над усіма українськими політиками , тепер стібається уже над державою, знецінюючи державні нагороди... Це просто жахливо...

Згадується цитата
"При всем при том,
При всем при том
Одно мы знаем твердо:
Что шут останется шутом
И в гордом званье лорда!"
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12.09.2021 10:11 Відповісти
А Пояркова Сергiя!!! забув мабуть..
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12.09.2021 10:14 Відповісти
Зеленский наградил орденами и почетными званиями 43 артиста, среди них коллега по сериалу "Слуга народа" Боклан - Цензор.НЕТ 2360
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12.09.2021 10:16 Відповісти
Поляковой Олечке ордена не дал во СКОТИНА! Зеленский наградил орденами и почетными званиями 43 артиста, среди них коллега по сериалу "Слуга народа" Боклан - Цензор.НЕТ 9514
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12.09.2021 10:19 Відповісти
Она на медаль претендует
В следующие выходные
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12.09.2021 10:27 Відповісти
їй можна засрати "молодого скрипаля"((
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12.09.2021 10:43 Відповісти
Она ему не дала, вот и расплата последовала. Мстительное говно.
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12.09.2021 21:04 Відповісти
веркє смердючці чому не присвоїв звання?відрижка совкова,ті звання та нагороди! нарід і так знає хто у нас популярний а хто"застужений"!
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12.09.2021 10:23 Відповісти
ніт! нарід цього не може знати!
тільки уряд, тільки Зеленський!
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12.09.2021 10:32 Відповісти
йоханий совок
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12.09.2021 10:30 Відповісти
Представники Комуністичної партії Китаю уклали угоду зі студією «Квартал 95» за підтримки ОП. Будуть показувати мультик авторства Зеленського у 8000 китайських кінотеатрів. У процесі брав участь Шефір як радник президента, який хоче також знімати нові проєкти з комуністами.

Зеленский наградил орденами и почетными званиями 43 артиста, среди них коллега по сериалу "Слуга народа" Боклан - Цензор.НЕТ 9656
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12.09.2021 10:34 Відповісти
А это еще что за херои? Тоже за наградками выстроились?
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12.09.2021 21:02 Відповісти
"какой артист погибает !"

последние слова Нерона ЗЕленского перед насильственной смертью
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12.09.2021 22:27 Відповісти
зеленожабе мавпує льоню брєжнєва
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12.09.2021 10:36 Відповісти
Пропустили в комментах ещё,что Заслуженную артистку получила 30летняя Дарья Петрожицкая.Главная роль в сериале ПАПИК.Сами догадаетесь какой студии детища.Там и Боклан играл
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12.09.2021 10:39 Відповісти
Лицедей есть лицедей. Его больше сцена занимает,а не война и экономика. Скоморох х#ев.
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12.09.2021 10:52 Відповісти
мандель забыл наградить. за значительные успехи в выпекании шестого медведыка брауни.
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12.09.2021 10:52 Відповісти
Он ее уже раньше наградил. ************.
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12.09.2021 11:56 Відповісти
42 артиста это прикрытие
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12.09.2021 10:57 Відповісти
Продовження серіалу "нагороди ближнього сВого"
Фото наполненное мимишностью.
- Ты прЭлесть! - Нет, это ты прЭлесть!
- Я прЭлесть? На тебе за это награду!
- Вау, мне дали награду. Ты просто супер-прЭлесть!
- Я знаю!
- А награда погибшему Ярослава Журавлю тоже будет?
- Так, не гуди. А то награду заберу. Я такой. Резкий!
- Вова, ты прЭлесть.
- Я знаю. Мне так Ермак постоянно говорит.
__________________________________________Борислав Береза
Зеленский наградил орденами и почетными званиями 43 артиста, среди них коллега по сериалу "Слуга народа" Боклан - Цензор.НЕТ 6610
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12.09.2021 11:01 Відповісти
Найвеличнішу акторку ********** , зеблазень забув нагородити , це Безмозглу , яка дуже артистично
відбілювала його і дЕрмака від Вагнергейту 😀
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12.09.2021 11:09 Відповісти
За эту дуру можно не волноваться. Она, как боец невидимого фронта, в конце каждого месяца за свой ударный труд получает пресс американского бабла. Это будет покруче чем медалька.
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12.09.2021 21:00 Відповісти
Зеленский наградил орденами и почетными званиями 43 артиста, среди них коллега по сериалу "Слуга народа" Боклан - Цензор.НЕТ 4347
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12.09.2021 11:15 Відповісти
Суцільна бокланізація містецтва містечковим хамом.
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12.09.2021 11:24 Відповісти
Президент кловунов.
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12.09.2021 11:42 Відповісти
Надеюсь после правления Осла все эти награды превратятся в куски гамна. И носителей этого будут пи***ь на каждом углу.
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12.09.2021 11:51 Відповісти
так это же совок, только не совсем ясно нахрена было ленина валять? Зеленський нагородив орденами і почесними званнями 43 артистів, серед них колегу по серіалу "Слуга народу" Боклана - Цензор.НЕТ 5905 а ещё они хотят в нато, смешные😄 клоуны
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12.09.2021 12:03 Відповісти
а де лисий з кварталу?
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12.09.2021 12:25 Відповісти
Лысого готовят к награждению Хероя Украины. Только вот повод не могут придумать. Но сценаристы работают.
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12.09.2021 20:55 Відповісти
Ну какой украинский сериал обходится без Боклана? Во все дырки затычка.
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12.09.2021 13:47 Відповісти
а народные и заслуженные артисты Великобритании или , там скажем, Италии есть?! сколько может тянутся это совковое унижение артистов?
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12.09.2021 14:27 Відповісти
Будем объективны, Боклан как артист молодец, профессионал своего дела. А то что снимался при Зе, ну не повезло ему, что тут поделаешь. А как артист он профессионал.
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12.09.2021 14:34 Відповісти
в день танкиста награждает артистов
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12.09.2021 15:08 Відповісти
Особенно Петрожицкая заслужила награду... За одну роль в "Папике"? Пздц заслуга.
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12.09.2021 15:41 Відповісти
А шо такое, шо таки за мансы? "Заслужили" и не побрезговали! Зеленський нагородив орденами і почесними званнями 43 артистів, серед них колегу по серіалу "Слуга народу" Боклана - Цензор.НЕТ 695 Зеленський нагородив орденами і почесними званнями 43 артистів, серед них колегу по серіалу "Слуга народу" Боклана - Цензор.НЕТ 9265
Зеленський нагородив орденами і почесними званнями 43 артистів, серед них колегу по серіалу "Слуга народу" Боклана - Цензор.НЕТ 8342
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12.09.2021 16:09 Відповісти
Вот кто сейчас херои. А у солдатиков только одна привилегия - умирать на фронте за этих клоунов. Ну асли задачу выполнит и умрет, то может медальку дадут - посмертно.
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12.09.2021 20:52 Відповісти
а Зе-чмо нiчого не хоче сказати за щоденнi вже смертi з початку вересня?
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12.09.2021 22:53 Відповісти
Совкизам - это не от возраста зависит. Это - врожденное качество. По-моему, Янукович был менее совковым. чем этот вечный пионер.
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12.09.2021 22:59 Відповісти
Він класичний жидобільшовик як і його батько, дід і прадід.
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13.09.2021 02:16 Відповісти
Ага. Клятый порох сидит тут и каменты строчит.
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13.09.2021 01:05 Відповісти
Комуняцкие времена настали как праздник так и почетные заслуженные народные и медальки как у Брежнева на пиджаке...
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12.09.2021 23:14 Відповісти
Не своего партнера, а Народного артиста Украины!
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13.09.2021 00:16 Відповісти
Награждение непричастных и наказание невиновных
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13.09.2021 00:29 Відповісти
так в чем "криминал"? неужели "не достоин"?
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13.09.2021 00:59 Відповісти
Мінімум українців максимум жидів та кацапів...
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13.09.2021 02:14 Відповісти
так а чо..= баклана сразу нада- нрмальный всё при всём..не нявкнет никада не в тему)))
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13.09.2021 03:09 Відповісти
Возмутительно!!!

А как насчёт людей создающих МАТЕРИАЛЬНЫЕ блага? Что их не существует?
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13.09.2021 06:18 Відповісти
Зеленский наградил актрису сериала "Папик" студии "Квартал 95" Дарью Петрожицкую званием заслуженной артистки.

Звание 30-летняя актриса получила "за значительный личный вклад в развитие киноискусства, весомые творческие достижения, высокое профессиональное мастерство и по случаю Дня украинского кино". https://t.me/apnewsua
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13.09.2021 10:24 Відповісти
 
 