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Ми до кінця будемо захищати права кримських татар, - голова МЗС Туреччини Чавушоглу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ми до кінця будемо захищати права кримських татар, - голова МЗС Туреччини Чавушоглу

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу виступив на зустрічі з представниками неурядових організацій у місті Ескішехір. Під час свого виступу міністр заявив, що Туреччина, як і раніше, не визнає незаконної окупації українського півострова Крим, і не збирається вона це робити і в майбутньому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише турецьке видання "Анадолу".

Дипломат підкреслив, що Анкара "до кінця захищатиме права кримських татар".

Чавушоглу зазначив, що Туреччина є "однією з провідних країн у питанні Криму".

"Взявши участь в останній конференції щодо Криму, Туреччина ще раз нагадала, що підтримує кримських татар. Ми продемонстрували це своїми заявами і діями", - сказав глава турецької дипломатії.

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Топ коментарі
+6
Перестаньте маструбировать на турок! При любом раскладе они отожмут Крым как и зазаборье. Только армия и устойчивая экономика могут этому помешать.
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12.09.2021 11:32
+3
Крым в любом случае уже не наш.... А турецкий или кацапский - какая разница?
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12.09.2021 11:59
+1
чекаємо на військову базу ататюрка в сєвастопалє!
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12.09.2021 11:21
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До конца чего или кого,конец уже на носу.
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12.09.2021 11:12 Відповісти
В Турции живёт 2 миллиона крымских татар - мухаджиров, в 10 раз больше чем в самом Крыму
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12.09.2021 11:18 Відповісти
ттт...
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12.09.2021 11:20 Відповісти
чекаємо на військову базу ататюрка в сєвастопалє!
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12.09.2021 11:21 Відповісти
Перестаньте маструбировать на турок! При любом раскладе они отожмут Крым как и зазаборье. Только армия и устойчивая экономика могут этому помешать.
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12.09.2021 11:32 Відповісти
******* українці "обольщаться" подібними заявами але забувають що покладатися треба завжди тільки на себе, бо в кожного свої геополітичні інтереси. В України зараз інтерес "какаяразніца", на жаль.
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12.09.2021 11:44 Відповісти
Крым в любом случае уже не наш.... А турецкий или кацапский - какая разница?
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12.09.2021 11:59 Відповісти
разница большая.
в турецкий Крым - обустроенный и чистый без пьяных кацов можно свободно поехать отдохнуть не опасаясь что попадешь в Сибирь
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12.09.2021 12:02 Відповісти
Ты бот больной на голову?
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12.09.2021 12:04 Відповісти
Так я лучше в Турцию,чем ы Крым..... Ксати и дешевше....
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12.09.2021 12:14 Відповісти
турки наши большие союзники чем европейцы

и торговля с ними идет хорошо.
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12.09.2021 12:00 Відповісти
Заметьте это только глава МИД говорит... Они вообще могут все что угодной сказать. А вот ечли бы это Эрдоган сказал или приехал бы лично на крымскую платформу или парад тогда норм... Но не приехал)
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12.09.2021 12:06 Відповісти
Да на эту "платформу" вообще никто из ведущих стран не приехал! Зачем вообще нужно было ее проводить? Ну какой смысл создавать еще одну платформу, когда их и так полно? ЕС, НАТО, ООН, Совбез ООН и т.д.
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12.09.2021 14:07 Відповісти
Как по мне надо признать Крым и ОРДЛО оккупированными территориями и ********* в Европу..... Кому они ,эти рашкованские ******** здесь нужны?
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12.09.2021 12:09 Відповісти
Гадаєш, вони перестануть стріляти? Їм потрібно мінімум пів України і весь берег Чорного моря.
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12.09.2021 18:03 Відповісти
ГЛАВНОЕ УНИЧТОЖИТЬ ВСЕХ РОДСТВЕННИКОВ ПУТИНСКИХ !!!
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12.09.2021 12:50 Відповісти
Жах, знову москалі і зєчмо в своїх вьісерах розганяють своє "туркі гафно! пусть будєт как єсть"((
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12.09.2021 13:19 Відповісти
 
 