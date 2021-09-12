Як тільки будуть докази, таке питання зможемо відпрацьовувати, - Данілов про Портнова
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Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що для запровадження санкцій проти колишнього заступника голови Адміністрації президента в часи Віктора Януковича, ексдепутата Андрія Портнова потрібні "докази".
Як передає Цензор.НЕТ, про це Данілов заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, відповідаючи на запитання читача.
"Надайте нам інформацію. Про Андрія Портнова відомо багато всім. У нас стільки загроз, крім Портнова. Таких, як Портнов, дуже і дуже багато. Але треба мати аргументи, докази. І цим займається не апарат РНБО, цим займаються інші служби. Як тільки будуть докази, якщо тільки будуть подання відповідні до нас, ми таке питання можемо відпрацьовувати", – заявив Портнов.
"Якби я не займав цю посаду, то я зранку і до вечора списки складав би. Повірте. Права людини, війна, інтереси держави", – додав він.
Андрій Портнов повернувся до Києва в травні 2019-го після того, як залишив Україну у 2014 році після подій Євромайдану.
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А РНБО у нас олігархам займається! О! Портнов же не олігарх? Не олігарх! Тому нехай живе спокійно! 😊 Ось це все, що потрібно знати про "патріота" Данілова.
Обещают подвезти на следующей неделе.
кто их должен вам предоставлять??? кто за вас должен делать вашу работу???
а вы? звиздеть и зарплату получать (между прочим не минимальную!!)
Можешь за доказательствами обратиться в прокуратуру Панамы(клевета на Порошенко) и в нашу прокуратуру образца 2018 года(статья 111)
Больше пока ничем помочь не могу
Объявила ли в интерпол его розыск не ведаю.
Как идет процесс информацией не располагаю
ермакамиагентами Козырями управляют?
На Беню теж видно громадяни мають надавати докази і буде результат. Правда тоді шапіто-95 залишиться без зарплат)))
він чітко зазначив, резиденти кремля на території України це не їх профіль, і взагалі, хер зна чий це профіль у команді зелепука оманського. скоріш за все такими відвертими і небезпечними ворогами країни країна не займається взагалі бо велике будівництво, точніше велике крадівництво країни у самому розпалі, любий втрачений день це втрачені міліони, і це вам не якась там -"какая разница".
Прямий доказ: Слуга Кремля. Агент Казбек-Портнов
Вже і Миротворець і купа журналістів розслідування робили про роботу гниди на Кремль.
Купа документів та доказів!
Но мабуть тов. Єрмак з Татаровим другана захищають