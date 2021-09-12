Як тільки будуть докази, таке питання зможемо відпрацьовувати, - Данілов про Портнова

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що для запровадження санкцій проти колишнього заступника голови Адміністрації президента в часи Віктора Януковича, ексдепутата Андрія Портнова потрібні "докази".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Данілов заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, відповідаючи на запитання читача.

"Надайте нам інформацію. Про Андрія Портнова відомо багато всім. У нас стільки загроз, крім Портнова. Таких, як Портнов, дуже і дуже багато. Але треба мати аргументи, докази. І цим займається не апарат РНБО, цим займаються інші служби. Як тільки будуть докази, якщо тільки будуть подання відповідні до нас, ми таке питання можемо відпрацьовувати", – заявив Портнов.

"Якби я не займав цю посаду, то я зранку і до вечора списки складав би. Повірте. Права людини, війна, інтереси держави", – додав він.

Андрій Портнов повернувся до Києва в травні 2019-го після того, як залишив Україну у 2014 році після подій Євромайдану.

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