З таким президентом проблем в українців буде ще більше, - спікер Держдуми Володін про заяву Зеленського щодо можливості повномасштабної війни РФ і України

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін здивований заявою президента України Володимира Зеленського щодо ймовірності розв'язання повномасштабної війни Росією.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Зеленський зробив заяви, після яких стає очевидним, що з таким президентом проблем у наших братів - жителів України буде ще більше, на додаток до тих, з якими вже зіткнувся український народ. Погано, коли президент країни, у якої кордон з Росією має найбільшу протяжність, де більшість людей знає російську мову і розмовляє нею, заявляє про прірву між народами. Це свідчить про те, що він не збирається вибудовувати відносини, розділяє один народ, не думає про спільне майбутнє. Погано, коли президент країни допускає можливість повномасштабної війни", - написав Володін.

"Навіть якщо ти не маєш політичного досвіду і необхідної підготовки для державної діяльності, навіть якщо все життя звик жартувати і грати ролі - повинен розуміти, що поганий мир кращий за будь-яку війну, тим більше повномасштабну. Дивно, що про це говорить президент держави, яка прагне членства в Євросоюзі", - додав спікер Держдуми РФ.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав ймовірною повномасштабну війну з Росією. Однак він вважає, що це може стати найбільшою помилкою РФ.

Читайте також: У Кремлі прокоментували слова Зеленського про ймовірність повномасштабної війни РФ і України: Якісь апокаліптичні очікування