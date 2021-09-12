Спікер форуму YES Фукс порівняв законопроєкт про олігархів з реєстром євреїв, який вели нацисти
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Проєкт закону про олігархів суперечить демократії, верховенству права і призведе до погіршення ставлення європейських країн до України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це заявив віцепрезидент "Havas Group" (Франція) Стефан Фукс під час виступу на форумі YES у Києві.
"Такий закон у нас був би антиконституційним, тому що прийняття закону про занесення особи до реєстру тому, що ви володієте ЗМІ, суперечитиме демократії і верховенству права, тому що ви спрямовуєте його проти конкретної категорії людей. Цей проєкт закону жахає нас. Це однозначно не сприятиме порозумінню між Францією і Україною", - заявив Фукс.
Проєкт закону про олігархів він порівняв із реєстром євреїв, який у 1941 році створювали поплічники нацистів у Франції.
"Востаннє ми створювали такий реєстр у 1941 році, коли ми у Франції співпрацювали з нацистами. Ми заснували реєстр для євреїв. Це було жахливо", - додав Фукс.
Нагадаємо, що 2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому зазначила невідповідність Конституції законопроєкту про олігархів і запропонувала направити його до Венеціанської комісії. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.
10 вересня Разумков направив законопроєкт №5599 про олігархів для отримання висновку до Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії). Це рішення привітали в консультаційній місії ЄС при Україні і європейські дипломати.
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- уничтожение СМИ, критикующих власть
- устранение соперников Президента, - Порошенко и Кличко.
Неужели ,,успехи,, Путина так заразительны??