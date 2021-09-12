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Новини Політика України
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Спікер форуму YES Фукс порівняв законопроєкт про олігархів з реєстром євреїв, який вели нацисти

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Спікер форуму YES Фукс порівняв законопроєкт про олігархів з реєстром євреїв, який вели нацисти

Проєкт закону про олігархів суперечить демократії, верховенству права і призведе до погіршення ставлення європейських країн до України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це заявив віцепрезидент "Havas Group" (Франція) Стефан Фукс під час виступу на форумі YES у Києві.

"Такий закон у нас був би антиконституційним, тому що прийняття закону про занесення особи до реєстру тому, що ви володієте ЗМІ, суперечитиме демократії і верховенству права, тому що ви спрямовуєте його проти конкретної категорії людей. Цей проєкт закону жахає нас. Це однозначно не сприятиме порозумінню між Францією і Україною", - заявив Фукс.

Проєкт закону про олігархів він порівняв із реєстром євреїв, який у 1941 році створювали поплічники нацистів у Франції.

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"Востаннє ми створювали такий реєстр у 1941 році, коли ми у Франції співпрацювали з нацистами. Ми заснували реєстр для євреїв. Це було жахливо", - додав Фукс.

Нагадаємо, що 2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому зазначила невідповідність Конституції законопроєкту про олігархів і запропонувала направити його до Венеціанської комісії. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.

10 вересня Разумков направив законопроєкт №5599 про олігархів для отримання висновку до Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії). Це рішення привітали в консультаційній місії ЄС при Україні і європейські дипломати.
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Топ коментарі
+25
Вас не бентежить той факт, що цей "закон" написали містечкові провладні judе?
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12.09.2021 12:20
+24
Щойно judе відчувають, що їм можуть прикрити годівничку- одразу починають порівнювати це з холокостом та нацизмом.
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12.09.2021 12:15
+20
Кто о чём, а евреи вечно о нацистах. Честно говоря задолбали везде втюхивать эти свои коронные тезы. Напоминают в своём неистовом энтузиазме победителей половцев и печенегов, там тоже это любимое слово по любому поводу и без него
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12.09.2021 12:15
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а в нас при владі хто? зеленській шмигаль дєрьмак,там українців на пальцях не назбираєш якщо критика то "сплашной голокост"
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12.09.2021 13:53 Відповісти
Статья 24. Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.
Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам.
Равенство прав женщины и мужчины обеспечивается: предоставлением женщинам равных с мужчинами возможностей в общественно-политической и культурной деятельности, в получении образования и профессиональной подготовке, в труде и вознаграждении за него; специальными мерами по охране труда, и здоровья женщин, установлением пенсионных льгот; созданием условий, дающих женщинам возможность сочетать работу с материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая предоставление оплачиваемых отпусков и иных льгот беременным женщинам и матерям.Покажите всему Миру, где олигархи и для них особый Закон?
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12.09.2021 13:59 Відповісти
Воры в законе вам будут аплодировать стоя.
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13.09.2021 11:09 Відповісти
Звісно олігархвм навряд чи щось буде. Але подивіться на страждальців, якумачню видумуютт.
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12.09.2021 14:00 Відповісти
Другими словами все олигархи - евреи. Спалил Фукс конторку.
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12.09.2021 14:01 Відповісти
Тупий жидяра прирівняв себе до євреїв?
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12.09.2021 14:02 Відповісти
У Польщі нема євреїв...
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12.09.2021 14:32 Відповісти
Українською та польською - жиди . Мої бабця з дідом завжди говорили - жиди , в більшості випадків , в хорошому контексті . Євреї - це русизм , вигадка радянських комуністів . Бо і на Московії колись говорили - жид . Зараз чомусь і циганів дехто ромами називає . Для чого - не ясно . Я особисто проти того , щоб тролити жидів чи циганів , даючи їм всілякі паскудні назвиська типу ром , єврей .
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12.09.2021 15:37 Відповісти
s і на Закарпатті завжди казали жиди.І у словаччині "он є жід" кажуть. І в Угорщині жідоу. Евреї це вже з радянщини.
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12.09.2021 16:31 Відповісти
Наприкінці 1920-х в Києві почали переслідувати за слово "жид" і тоді зявилася приказка "Не кажи "жид" бо буду довго жить, а кажи "єврєй" щоб здох поскорєй". Як їх не називай все одно суть "явища" не змінюється.
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12.09.2021 19:29 Відповісти
Олигархи в трусиках
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12.09.2021 14:05 Відповісти
а с нас они последние трусы стянуть хотят.
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12.09.2021 14:34 Відповісти
Ну я думаю євреї з реєстру так не грабували людей , як наші олігархи . Інакше дії німців були б цілком зрозумілими й виправданими .
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12.09.2021 15:24 Відповісти
Фукс не прочитал законопроект, но уже испугался за судьбу евреев.
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12.09.2021 15:36 Відповісти
Сучяри воровські завили шо псіни.
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12.09.2021 16:01 Відповісти
Оказывается, всех тех, кто неправедным путем добрался до кормушки и, пользуясь служебным положением, сказочно разбогател, да ещё и при этом при помощи своих СМИ околпачивает народ, - всех этих людишек нужно защищать, потому что иначе ж это ГЕНОЦИД!
ВОТ ЭТО ДА!
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12.09.2021 16:38 Відповісти
Видны уши избирателя из 73% .... законопроект об олигархах, никакого отношения к олигархам не имеет, это:
- уничтожение СМИ, критикующих власть
- устранение соперников Президента, - Порошенко и Кличко.
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12.09.2021 17:06 Відповісти
Власть использует метод Путина: устранение враждебных олигархов, передача СМИ от враждебных олигархов и передача своим - отморозки России ликовали.
Неужели ,,успехи,, Путина так заразительны??
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12.09.2021 17:15 Відповісти
Это как раз наоборот: олигархи имеют свои сми( как Путин) и пользуются ими, чтобы задуривать мозги украинцев. Ну все , как на рассее.
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12.09.2021 18:22 Відповісти
вообще то Порошенко является олигархом. Кличко - нет.
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13.09.2021 11:16 Відповісти
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