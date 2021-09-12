Суддю Печерського суду Писанця знайшли мертвим у будинку знайомого під Києвом, напередодні був п'яний конфлікт
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У суботу, 11 вересня, в селі Погреби на Київщині знайшли мертвим суддю Печерського районного суду столиці Віталія Писанця.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили джерела в правоохоронних органах.
Інформація про подію надійшла на службу 102 Броварського РУП ГУНП в Київській області близько 23:00. Було повідомлено, що Віталія Писанця (1968 р.н.) виявили непритомним у будинку по вулиці Центральній, 6 у Погребах Броварського району.
Зазначається, що Писанець у той вечір там відпочивав разом із власником будинку - військовим пенсіонером у відставці Онопенком П., який має недійсне посвідчення адвоката, а також зі слідчим Солом'янського РУП ГУНП у м.Києві Хоменком Є.
Правоохоронці встановили, що під час розпивання алкоголю між Хоменком і Писанцем виник раптовий конфлікт, під час якого останній вдарив слідчого.
А невдовзі після зазначеного конфлікту, як повідомляється, Писанець перечепився через вазу і впав на підлогу. Хоменко та Онопенко надавали йому допомогу, але врятувати не змогли і викликали швидку допомогу.
За даними правоохоронців, тіло судді виявили у вітальні будинку в положенні на животі. На обличчі в ділянці носа й на футболці чоловіка були помітні видимі сліди бурого кольору.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Броварського РУП ГУНП в Київській області, фахівці Державного бюро розслідувань й Управління внутрішньої безпеки. Справу розслідуватиме ДБР.
Пізніше факт смерті судді Писанця підтвердила і поліція .
Згідно з даними порталу "Чесно", з 1998 до 2011 року Віталій Анатолійович Писанець був суддею Свердловського міського суду Луганської області (з 2003 року обраний на посаду судді безстроково). В 2011-му його призначили головою цього суду.
22 липня 2012 року невідомі побили Писанця. Він потрапив до лікарні з переломом черепа й сильним крововиливом. Зазначалося, що причиною була його "професійна діяльність".
У 2015 році Писанця указом президента перевели до Печерського райсуду Києва.
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У меня такой одноклассник есть вроде бизнесом занимается и совсем не бедный а как суббота -недиля жрет спиртное до одури. Я его как то спросил - Витя чего ты так водяру до одури жрешь тыс потом всю неделю болеешь с похмелья а как же работа??? Его ответ убил - я не водяру, я вискарь и ром….
Может это от кофе следы...наверное точно от кохве....похоже, что мем от бородатой бабушки и дальше живет: пошли кофе попьем
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Аж до исчерпания запаса клоунов!!!
Судья в Украине звучит как босс МАФИИ !
Кроме Виталия Писанеца, в доме Онопенко также отдыхал следователь Соломенского райотдела Евгений Хоменко, пишет издание. Согласно еще одной версии, между Хоменко и Писанцом мог возникнуть конфликт, в ходе которого следователь нанес судье телесные повреждения.
Судья Писанец рассматривал дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Судья неоднократно продлевал сроки содержания под стражей «обвиняемым» Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь. Адвокаты «обвиняемых» настаивали на отводе судьи, поскольку тот не брал во внимание документы защиты, отказывался отпускать их на поруки и т.п.
В турбо режимі?
Бабло делили в доме
Судья об вазу лоб разбил
И их осталось двое ...
В статье не упомянут немаловажный и интересный факт. А именно, что судья Печерского районного суда Виталий Писанец недавно проводил одно из заседаний в деле нардепа Виктора Медведчука. Есть тут какая-то связь или нет, но факт есть факт.
Сейчас добили