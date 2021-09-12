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Епідзонування України: в Києві та 11 областях перевищено рівень захворюваності, в чотирьох регіонах - COVID-госпіталізація, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Епідзонування України: в Києві та 11 областях перевищено рівень захворюваності, в чотирьох регіонах - COVID-госпіталізація, - МОЗ

Станом на 12 вересня всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні епідеміологічної небезпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Однак, у Житомирській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та місті Києві перевищено рівень захворюваності на COVID-19.

Крім того, у Волинській, Львівській, Одеській та Тернопільській областях динаміка госпіталізацій хворих на коронавірус перевищує норму.

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При цьому коефіцієнт виявлення нових випадків коронавірусу перевищено в 21 області, і тільки в трьох областях - Закарпатській, Кіровоградській, Черкаській і в місті Київ - цей показник не перевищує норму.

Епідзонування України: в Києві та 11 областях перевищено рівень захворюваності, в чотирьох регіонах - COVID-госпіталізація, - МОЗ 01
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Народ расслабился.
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Дистанции никакой.
Переболевший Разумков, с антителами за пазухой, и тот умудрился заболеть второй раз!
Привитый Израиль бьёт антирекорды.
А сейчас ещё хасиды с Нового года вернутся...
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12.09.2021 12:54 Відповісти
Ну так пооткрывали все границы без самоизоляции и теперь обеспокоены, что у нас народ болеет. Гляньте на ВР. В масках единицы
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12.09.2021 13:11 Відповісти
Епідзонування України: в Києві та 11 областях перевищено рівень захворюваності, в чотирьох регіонах - COVID-госпіталізація, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2062
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12.09.2021 14:48 Відповісти
 
 