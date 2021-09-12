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Український воїн 57-ї ОМПБр Олексій Куленко загинув 11 вересня на Донбасі. ФОТО

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11 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних Сил, в районі села Причепилівка Луганської області, внаслідок обстрілу позицій ЗСУ російськими окупантами, загинув Олексій Валентинович Куленко, 1985 року народження, уродженець села Покотилове Новоархангельської громади Кіровоградської області, старший солдат, військовослужбовець 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

Про це "Суспільному" розповіла речниця обласного військкомату Руслана Францішкевич, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, боєць зазнав осколкового поранення під час бойового чергування біля села Причепівка Новоайдарського району.

Олексій Куленко народився 1985 року, уродженець села Покотилове Новоархангельської громади.

"Призваний на військову службу у квітні 2021 року. Служив у 17-му окремому мотопіхотному батальйоні. У бійця залишилися батько і троє дітей", - наголошується в повідомленні.

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Український воїн 57-ї ОМПБр Олексій Куленко загинув 11 вересня на Донбасі 01
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