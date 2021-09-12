Смерть судді Печерського суду Писанця розслідують як умисне вбивство, - Офіс генпрокурора
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За фактом смерті судді Печерського районного суду м.Києва розпочато кримінальне провадження.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ГПУ.
У повідомленні зазначається: "Київська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті судді Печерського районного суду м.Києва (ч.1 ст.115 КК України).
За попередніми даними слідства, подія сталася 11 вересня цього року в с. Погреби Броварського району Київської області.
Зараз тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються всі обставини події і призначено комплекс експертиз.
Офіс генерального прокурора взяв на контроль хід розслідування у кримінальному провадженні".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в суботу, 11 вересня, в селі Погреби під Києвом знайшли мертвим суддю Печерського районного суду столиці Віталія Писанця.
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А вот смерть в результате "нажрался и убил себя сам" - тут фиг.. уже от государства не потребуют премий и компенсаций
Её представителей ещё и награждать будут. Посмертно.
результат будет больше чем от работы всех антикор. институций😁
А вскоре после указанного конфликта, как сообщается, Писанец споткнулся вазу и упал на пол. Хоменко и Онопенко оказывали ему помощь, однако не смогли его спасти и вызвали скорую помощь." Источник: https://censor.net/ru/n3287765
Щось тут на "умисне" аж ніяк... Максимум - "з необачності". Навіть "недопомога" не зайде...
Не хвилюйтесь! Так як і в Пеклі
ми судді дуже добре затребувані!
Myroslav Hai
2 год ·
Помер суддя Печерського райсуду, який постійно продовжував термін Андрій Антоненко , Kiyan Kuzmenko Julia та Яна Дугарь
П'яна бійка. Впав на вазу.
6 ч. ·
Погиб при бытовых обстоятельствах судья Печерского суда. Это инстанция настолько коррупционная помойка и стол заказов для различных политиков и чиновников, что в отношении у этим судьям у людей не сохранилось ничего человеческого. Многие, кто не связан с клиентами этого судьи, выражают глубокое пренебрежение к погибшему даже после его смерти. Никто в моей ленте не даже пытается «Ну мы всё-таки люди..» вот это вот всё. И я полностью понимаю это отношение, ведь эти люди в мантиях (не все, разумеется) через колено ломают судьбы своими заказными решениями. О каком сочувствии к погибшему тут можно говорить? «Оставаться людьми» в таких ситуациях логично в отношении к людям. К монстрам отношение должно быть соответствующим