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ГПУ (3653) Київська область (3133) смерть (6555) суддя (1423)

Смерть судді Печерського суду Писанця розслідують як умисне вбивство, - Офіс генпрокурора

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Смерть судді Печерського суду Писанця розслідують як умисне вбивство, - Офіс генпрокурора

За фактом смерті судді Печерського районного суду м.Києва розпочато кримінальне провадження.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ГПУ.

У повідомленні зазначається: "Київська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті судді Печерського районного суду м.Києва (ч.1 ст.115 КК України).

За попередніми даними слідства, подія сталася 11 вересня цього року в с. Погреби Броварського району Київської області.

Зараз тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються всі обставини події і призначено комплекс експертиз.

Читайте також: Суддю Печерського суду Писанця знайшли мертвим у будинку знайомого під Києвом, напередодні був п'яний конфлікт, - ЗМІ

Офіс генерального прокурора взяв на контроль хід розслідування у кримінальному провадженні".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в суботу, 11 вересня, в селі Погреби під Києвом знайшли мертвим суддю Печерського районного суду столиці Віталія Писанця.
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Топ коментарі
+28
Зачем? Дело нужно было открывать по факту жизни этого типа. ********.
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12.09.2021 14:14
+20
По факту смерти судьи Печерского суда Писанца начато уголовное производство, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5902
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12.09.2021 14:17
+20
Началась настоящая борьба с судебной мафией?
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12.09.2021 14:25
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Зачем? Дело нужно было открывать по факту жизни этого типа. ********.
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12.09.2021 14:14 Відповісти
хотят компенсацию взять.. типа "гибель на посту, на страже государства" - вместе с наградой посмертно и пенсией судейской родне за "херойства"..
А вот смерть в результате "нажрался и убил себя сам" - тут фиг.. уже от государства не потребуют премий и компенсаций
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12.09.2021 14:51 Відповісти
По факту смерти судьи Печерского суда Писанца начато уголовное производство, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5902
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12.09.2021 14:17 Відповісти
Смертная казнь по тихому
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12.09.2021 14:25 Відповісти
Началась настоящая борьба с судебной мафией?
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12.09.2021 14:25 Відповісти
Ага, а как же! Смерть судді Печерського суду Писанця розслідують як умисне вбивство, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 4332
Её представителей ещё и награждать будут. Посмертно. Смерть судді Печерського суду Писанця розслідують як умисне вбивство, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 6823
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12.09.2021 14:30 Відповісти
Зачем в стране нужны судьи? Толку от них? Главное, чтобы было что пожрать и одеть и за коммуналку оплатить.
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12.09.2021 14:28 Відповісти
ТРОМБ!!! сказали ж - тромб відірвався! не думаю, що той слідчий чимсь дуже кращий від судді, але своїм вчинком він ніби як змив провину кров'ю
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12.09.2021 14:29 Відповісти
вазу-убийцу копировть,клонировать опортретить усопшим и рааставить по всем кабинетам судейских.
результат будет больше чем от работы всех антикор. институций😁
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12.09.2021 14:35 Відповісти
Завтра "слуги" сожгут здание Печерского суда и обвинят в этом оппозицию. А расследовать дело будет "святая" троица - Баканов, Венедиктова и Монастырский Не верю ни одному их слову...
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12.09.2021 14:37 Відповісти
Вроде и человек умер, а как-то и не жалко... Судья - это тавро на всю жизнь
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12.09.2021 14:40 Відповісти
такоже мнения ..... там вряд ли ошибёшся что он был хорошим человеком...тавро...клеймо на всю жизнь...все знают кто они такие и как живут и чем занимаются....((
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12.09.2021 14:56 Відповісти
Еще расследуйте,как он из драного луганского райцентра попал в печерский,золотой суд.
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12.09.2021 14:41 Відповісти
Прайси відомі в їхніх колах.
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12.09.2021 14:42 Відповісти
Потрох подписывал лично,его нужно допросить
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12.09.2021 14:58 Відповісти
Тромб оторвался! За член уцепился, но не удержался! В район сердца ушел-и судье кирдык пришел! А , может, политическое убийство?
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12.09.2021 14:42 Відповісти
Следователь Х., работал на опережение и прибыл на место до наступления смерти.
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12.09.2021 14:42 Відповісти
Вместе пьянствовали они
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12.09.2021 15:20 Відповісти
Это тайна следствия, откуда узнал?
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12.09.2021 15:22 Відповісти
Кради не кради , а приходить час - треба вивертати кишені і йти з чим прийшов . Оце і є найвища справедливість . Скільки б не вкрав - все одно не відкупишся .
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12.09.2021 14:53 Відповісти
Пажилаим новопреставленному крепкага здоровля...
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12.09.2021 14:53 Відповісти
Та губа́ми отруївся суддя, що тут незрозумілого? 🍄🍄🍄
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12.09.2021 14:54 Відповісти
Первый пошел...
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12.09.2021 14:55 Відповісти
Напевно !!! Вже підбирають кандидатів в підозрюванні з числа воїнів-ветеранів ЗСУ.... інакше у цієї влади, ну ніяк не виходить.... У ЗСУ є рейтинг і довіра людей, а у клоунів - 0....
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12.09.2021 14:58 Відповісти
Смерть судді Печерського суду Писанця розслідують як умисне вбивство, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 5671
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12.09.2021 15:07 Відповісти
Вообще насрать. По сравнению со смертью любого нашего бойца - накуй не интересное событие
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12.09.2021 15:13 Відповісти
"Правоохранители установили, что в ходе распития алкоголя между Хоменко и Писанцом возник внезапный конфликт, во время которого последний ударил следователя.
А вскоре после указанного конфликта, как сообщается, Писанец споткнулся вазу и упал на пол. Хоменко и Онопенко оказывали ему помощь, однако не смогли его спасти и вызвали скорую помощь." Источник: https://censor.net/ru/n3287765
Щось тут на "умисне" аж ніяк... Максимум - "з необачності". Навіть "недопомога" не зайде...
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12.09.2021 15:17 Відповісти
хоменку - в президенти!!!!!!!!!!
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12.09.2021 15:35 Відповісти
Судья в Украине звучит как босс МАФИИ !
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12.09.2021 15:17 Відповісти
Смерть судді Печерського суду Писанця розслідують як умисне вбивство, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 3752
Не хвилюйтесь! Так як і в Пеклі
ми судді дуже добре затребувані!
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12.09.2021 15:27 Відповісти
А шо там с той чаусой,про которую недавно было по пятнадцать воспоминаний на день,а сейчас уже полная тишина?Живое оно там хоть?
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12.09.2021 15:28 Відповісти
А суддя-то не простий....

Myroslav Hai

2 год ·

Помер суддя Печерського райсуду, який постійно продовжував термін Андрій Антоненко , Kiyan Kuzmenko Julia та Яна Дугарь

П'яна бійка. Впав на вазу.
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12.09.2021 15:36 Відповісти
Мінус один))
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12.09.2021 15:38 Відповісти
Что-то не очень печалит эта новость. Скорее наоборот.
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12.09.2021 15:42 Відповісти
Устранён член Печерской группировки.... Во время получения 1 млн. дол. за судебное решение.... Надо просмотреть последние его делишки.... И кто там крупно выиграл.... Или проиграл.... И те, и другие могли "отблагодарить"....
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12.09.2021 15:51 Відповісти
Вазу шкода! Мабуть дорогезна- китайська але Династії Цинь!
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12.09.2021 17:24 Відповісти
Беда с этими судьями. Не хотят жить. Но, хочется побольше узнать. Почему?
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12.09.2021 18:18 Відповісти
начало судейской реформьі радует
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12.09.2021 18:37 Відповісти
Sergey Naumovich

6 ч. ·



Погиб при бытовых обстоятельствах судья Печерского суда. Это инстанция настолько коррупционная помойка и стол заказов для различных политиков и чиновников, что в отношении у этим судьям у людей не сохранилось ничего человеческого. Многие, кто не связан с клиентами этого судьи, выражают глубокое пренебрежение к погибшему даже после его смерти. Никто в моей ленте не даже пытается «Ну мы всё-таки люди..» вот это вот всё. И я полностью понимаю это отношение, ведь эти люди в мантиях (не все, разумеется) через колено ломают судьбы своими заказными решениями. О каком сочувствии к погибшему тут можно говорить? «Оставаться людьми» в таких ситуациях логично в отношении к людям. К монстрам отношение должно быть соответствующим
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12.09.2021 20:03 Відповісти
Алкоголь - конфликт - алкоголь - волнение - гипертонический криз(возможно и инсульт) - гроб. У меня лет 15 назад почти по такому сценарию знакомый умер на своем дне рождения. Никто не застрахован. А шутить на эту тему...лучше иногда промолчать. "Предъявлять" надо живым, а мертвым уже пох! И сочуствие выражают родне, а не покойнику.
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12.09.2021 20:42 Відповісти
а его колеги не хотят присоедениться к флешмобу?
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12.09.2021 23:20 Відповісти
 
 