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Меркель: Влада Білорусі використовує мігрантів для гібридних атак проти ЄС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Меркель: Влада Білорусі використовує мігрантів для гібридних атак проти ЄС

Влада Білорусі вдається до гібридної атаки проти Європейського Союзу у вигляді потоку мігрантів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби канцлера Німеччини, про це Ангела Меркель заявила на пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким 11 вересня.

"Зараз ми переживаємо свого роду гібридну атаку на східному кордоні [ЄС] у вигляді біженців на білоруському кордоні. Це стосується Литви і Латвії, але також і Польщі", - сказала Меркель.

Вона зазначила, що незалежно від спроб допомогти людям на гуманітарній основі, "також важливо захистити зовнішній кордон Європейського союзу".

Меркель закликала білоруську владу надавати допомогу мігрантам через міжнародні організації, наприклад, через Міжнародний комітет Червоного Хреста.

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Топ коментарі
+7
Дай угадаю!И ты,старая *****,глубоко обеспокоена этим?!
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12.09.2021 14:15
+7
Гавкати на Луку і не бачити хто за ним стоїть це все що може фрау Меркель
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12.09.2021 14:19
+7
Немецкая комсомолка пытается спасти свою репутацию. И отрабатывает все хотелки путлера.
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12.09.2021 14:20
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Дай угадаю!И ты,старая *****,глубоко обеспокоена этим?!
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12.09.2021 14:15 Відповісти
Немецкая комсомолка пытается спасти свою репутацию. И отрабатывает все хотелки путлера.
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12.09.2021 14:20 Відповісти
а турки делали то же самое
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12.09.2021 23:55 Відповісти
не прошло и пол года, как догадалась ..
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12.09.2021 14:19 Відповісти
Гавкати на Луку і не бачити хто за ним стоїть це все що може фрау Меркель
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12.09.2021 14:19 Відповісти
Меркель - мразь, это понятно.
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12.09.2021 14:20 Відповісти
Ну отчего же сразу "мразь" Кацапам она о-о-очень нравится. И наш Зеленый его сильно уважает. Даже орденом наградил Только непонятно за какие такие заслуги
Меркель: Власти Беларуси используют мигрантов для гибридных атак против ЕС - Цензор.НЕТ 8978
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12.09.2021 14:29 Відповісти
ой...чуток не по теме...но тоже как бы ...рядом ))
///
Белорусь собирается построить собственный морской порт.
Об этом сообщил премьер-министр республики Роман Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1".
Глава белорусского правительства отметил, что Минск намерен построить собственный морской порт и приобрести или построить грузовые корабли для снижения издержек на перевозку грузов.

"Анализируем перспективы приобретения или создания собственного грузового флота для того, чтобы минимизировать издержки на фрахт", - пояснил он.
Ранее сообщалось о запуске поставок белорусских нефтепродуктов через российские порты. Как сообщалось о перевалке белорусских нефтепродуктов через морской порт Усть-Луга. А новый "белорусский порт" хотят расположить скорее всего в Ленинградской области.
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12.09.2021 14:23 Відповісти
белорусский порт будет построен в калин. обл. рф. - остаётся прорубить окно 100км. Литвы... Меркель: Влада Білорусі використовує мігрантів для гібридних атак проти ЄС - Цензор.НЕТ 6256
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12.09.2021 15:54 Відповісти
Фрау Риббентроп! Зрите в корень Меркель: Власти Беларуси используют мигрантов для гибридных атак против ЕС - Цензор.НЕТ 6123. Лукашенко всего лишь большая, но пешка. Истинный организатор гибридных атак на ЕС - ваш друг В.В, *****. Не надо прикидываться дурой Меркель: Власти Беларуси используют мигрантов для гибридных атак против ЕС - Цензор.НЕТ 3685
Меркель: Власти Беларуси используют мигрантов для гибридных атак против ЕС - Цензор.НЕТ 4240
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12.09.2021 14:25 Відповісти
Mеркель ,лоббируя строительство северной газовой трубы, тем самым протолкнула гибридные атаки рашиста и на оккупированую им Украину и на ЕС.
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12.09.2021 14:26 Відповісти
Та ще й мігрантів-біларусів, це ж треба!
От якби це були негри, араби або афганці - вона пустила б скільки завгодно, ще й усьому ЄС нав'язала квоти, кожному біженцю довічне утримання, а німцям кримінальну відповідальність за нетолерантне провокування мультикультурних мігрантів.
А оті білошкірі - та хай хоч усі виздихають.
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12.09.2021 14:29 Відповісти
уже Порошок когда то, на территории московии фабрику построил..))..и Крэпкый Картошэк на мякину наживки поведшись, с разбегу и на те же грабли..)) Меркель: Власти Беларуси используют мигрантов для гибридных атак против ЕС - Цензор.НЕТ 7126...скоро поржом, руцке иффанн кроме фабрики украинской, еще и порты беларусские поимеют... Меркель: Власти Беларуси используют мигрантов для гибридных атак против ЕС - Цензор.НЕТ 7126
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12.09.2021 14:31 Відповісти
Цікаво ,чому зебілів так непокоїть що зробив чи не зробив Порох ,і геть пох...,що чудить зелена пліснява !!!)))
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12.09.2021 14:42 Відповісти
у них 50% мозга занято "порох - барыга", а в других 50% мозга - код замка от подъезда
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12.09.2021 15:34 Відповісти
А фройнд фрау Мєркєль, такий собі герр пуцин використовує як гібридну зброю саму фрау Мєркєль.
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12.09.2021 14:35 Відповісти
Сами не знают, чего хотят, но дали бы разрубить себя на куски, чтобы получить это.
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12.09.2021 14:38 Відповісти
Це елемент гібридної війни Росіі проти євроцивілізаціі !!!)))
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12.09.2021 14:43 Відповісти
Обеспокоенность выразили?
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12.09.2021 14:49 Відповісти
Батька опять стал Осью Межгалактического ЗЛА? Меркель: Влада Білорусі використовує мігрантів для гібридних атак проти ЄС - Цензор.НЕТ 8700
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12.09.2021 14:53 Відповісти
Сказала одурманенная российским газом бабушка, одной рукой кормит двоих преступников, а второй грозит им пальчиком.
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12.09.2021 15:12 Відповісти
подождите, в старости фрау скажет, что в 2014 -м, начиналась "гражданская" война , когда власти кацапстана стреляли градами из гуково по территории Украины... )
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12.09.2021 15:34 Відповісти
Это, просто какое-то убогое понимание происходящего. Не уходит ли она в другую реальность ПОРОЛлельно с кремлёвским вертухаем.
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12.09.2021 15:35 Відповісти
Меркель дурочку включила, и сделала вид что не понимает через какую страну-партнера Германии, эти мигранты появляются в Беларуси.
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12.09.2021 15:54 Відповісти
Вони літають напряму з Багдабу у Менск...))) скинути тобі скрін з розкладом і номерами рейсів?)))
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12.09.2021 20:12 Відповісти
А РФ сирийских беженцев не использовала для атак ЕС?
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12.09.2021 18:31 Відповісти
Для решения этой проблемы надо срочно строить на пару с )(уйлом СП-3!!
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12.09.2021 19:41 Відповісти
Доиграется Бацька Лука - вот лопнет терпение у Ангелы Хорстовны, по надёжным, налаженным со времён «Штази», каналам настучит Юстасу (Вовану Вованычу), а тот, в свою очередь, самую большую бульбину затасует в Бацькину дупу, будет знать колорад усатый.
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12.09.2021 22:44 Відповісти
 
 