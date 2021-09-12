Меркель: Влада Білорусі використовує мігрантів для гібридних атак проти ЄС
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Влада Білорусі вдається до гібридної атаки проти Європейського Союзу у вигляді потоку мігрантів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби канцлера Німеччини, про це Ангела Меркель заявила на пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким 11 вересня.
"Зараз ми переживаємо свого роду гібридну атаку на східному кордоні [ЄС] у вигляді біженців на білоруському кордоні. Це стосується Литви і Латвії, але також і Польщі", - сказала Меркель.
Вона зазначила, що незалежно від спроб допомогти людям на гуманітарній основі, "також важливо захистити зовнішній кордон Європейського союзу".
Меркель закликала білоруську владу надавати допомогу мігрантам через міжнародні організації, наприклад, через Міжнародний комітет Червоного Хреста.
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Белорусь собирается построить собственный морской порт.
Об этом сообщил премьер-министр республики Роман Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1".
Глава белорусского правительства отметил, что Минск намерен построить собственный морской порт и приобрести или построить грузовые корабли для снижения издержек на перевозку грузов.
"Анализируем перспективы приобретения или создания собственного грузового флота для того, чтобы минимизировать издержки на фрахт", - пояснил он.
Ранее сообщалось о запуске поставок белорусских нефтепродуктов через российские порты. Как сообщалось о перевалке белорусских нефтепродуктов через морской порт Усть-Луга. А новый "белорусский порт" хотят расположить скорее всего в Ленинградской области.
От якби це були негри, араби або афганці - вона пустила б скільки завгодно, ще й усьому ЄС нав'язала квоти, кожному біженцю довічне утримання, а німцям кримінальну відповідальність за нетолерантне провокування мультикультурних мігрантів.
А оті білошкірі - та хай хоч усі виздихають.