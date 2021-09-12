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ДТП (4211) патрульна поліція (1400)

Нетверезий водій врізався в автомобіль патрульної поліції в Києві - двох правоохоронців госпіталізували. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

У Києві автомобіль із дуже нетверезим водієм влетів в авто патрульних, правоохоронців госпіталізували. ДТП сталося близько четвертої ранку 12 вересня на бульварі Лесі Українки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Телеграмі Патрульної поліції.

"Патрульні зупинилися на світлофорі, чекали зеленого сигналу, коли відчули потужний удар в задню частину службового автомобіля Toyota. Інспекторів, які перебували в автомобілі, госпіталізували медики", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що автомобілем Audi, який вчинив наїзд на службовий транспорт, керував водій з явними ознаками алкогольного сп'яніння. У його крові виявили 2,67 проміле алкоголю, що більш ніж у 13 разів перевищує допустимий рівень (0,2 проміле).

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Патрульні склали на чоловіка протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нетверезий водій врізався в автомобіль патрульної поліції в Києві - двох правоохоронців госпіталізували 01
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Топ коментарі
+4
Поспешили копы. А может то очередной нивчом невинуватый, трезвый слуга народа
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12.09.2021 14:46
+3
да..... непомогут никакие такие даже подвышенные штрафы..... быдло неуправляемое и безнаказанное .нужно снова поднимать штрафы за алкоголь за рулём ...чтобы животные сцали и дрожали зная сколько им будет это стоить.... есть видео ...ясно что там шариатский суд.... жесть конечно.... и перебор... но выпивший их там гражданин...врезался в авто и погибла женщина с ребёнком . так среди бела дна на улице громадный мужик с громадным мечом отрубил ему башку....
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12.09.2021 14:49
+2
Окажется что заднюю включили.
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12.09.2021 14:47
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На приус только муха села покакать, и на тебе така беда.
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12.09.2021 14:45 Відповісти
Поспешили копы. А может то очередной нивчом невинуватый, трезвый слуга народа
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12.09.2021 14:46 Відповісти
Окажется что заднюю включили.
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12.09.2021 14:47 Відповісти
или Порошенко спровоцировал
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12.09.2021 14:50 Відповісти
нет, нигуя. окажется, что обдолбанные в хлам полицаи сдали задним ходом к депутату слуги урода, тем самым причинив тому сексуальное домогательство
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12.09.2021 15:59 Відповісти
да..... непомогут никакие такие даже подвышенные штрафы..... быдло неуправляемое и безнаказанное .нужно снова поднимать штрафы за алкоголь за рулём ...чтобы животные сцали и дрожали зная сколько им будет это стоить.... есть видео ...ясно что там шариатский суд.... жесть конечно.... и перебор... но выпивший их там гражданин...врезался в авто и погибла женщина с ребёнком . так среди бела дна на улице громадный мужик с громадным мечом отрубил ему башку....
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12.09.2021 14:49 Відповісти
угадай кому будут "рубить бошки" тут, - нардепу трухину? Нетрезвый водитель врезался в автомобиль патрульной полиции в Киеве - двоих правоохранителей госпитализировали - Цензор.НЕТ 5052
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12.09.2021 14:53 Відповісти
та ну да..... также как и видрублени руки свинорчукив.... и брилиантовых прокуроров и т.далее...все они братаны .компаньйоны. кумовья .братья и сестры хахахаха
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12.09.2021 14:58 Відповісти
главное, этих зеленых петухов не отпускать с места ДТП, отпустил считай пропало
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12.09.2021 16:00 Відповісти
а вот свежак только посмотрел виде у нас.... только сикир башка...https://24tv.ua/ru/berdjanske-deputat-gorsoveta-sbil-peshehoda-novosti-berdjansk_n1735759
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12.09.2021 15:09 Відповісти
Зато новый министр МВС планирует закупить для полиции электромобили. Пусть лучше приусы бьют, а вот, кто будет восстанавливать битые электромобили, большой вопрос, переводняк денег налогоплательщиков.
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12.09.2021 14:53 Відповісти
уроду зеленому пообещали по пятишке зелени за каждый электрокар. угадай сколько он их купит? урод завтра форменную одежду перестанет покупать, всё пойдёт на электромобили.

притом, что коррупционная кормушка на камерах тоже перешла к зеленому минстру. оно теперь мечется, как буриданов осёл - камеры или электромобили, где я больше заработаю?

если не посадим хоть пару зеленых ублюдков после третьего Майдана, пиши пропало
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12.09.2021 16:05 Відповісти
Це був камікадзе
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12.09.2021 15:05 Відповісти
Це "Топ" безладу та безкарності на дорогах.
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12.09.2021 15:10 Відповісти
Черговий Слуга Народу?
Тоді Поліцейським хана , бо "здавали назад у невстановленому місці" .... й Янєлох скаже "закон один для всіх..."
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12.09.2021 15:11 Відповісти
если судья, прокурор или зепутат - придется извиниться этим симулянтам
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12.09.2021 18:06 Відповісти
А тепер хай розповідають, як обганяли, як підрізали...
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12.09.2021 18:17 Відповісти
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!!
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12.09.2021 19:39 Відповісти
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12.09.2021 21:48 Відповісти
 
 