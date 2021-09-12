Нетверезий водій врізався в автомобіль патрульної поліції в Києві - двох правоохоронців госпіталізували. ФОТО
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У Києві автомобіль із дуже нетверезим водієм влетів в авто патрульних, правоохоронців госпіталізували. ДТП сталося близько четвертої ранку 12 вересня на бульварі Лесі Українки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Телеграмі Патрульної поліції.
"Патрульні зупинилися на світлофорі, чекали зеленого сигналу, коли відчули потужний удар в задню частину службового автомобіля Toyota. Інспекторів, які перебували в автомобілі, госпіталізували медики", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що автомобілем Audi, який вчинив наїзд на службовий транспорт, керував водій з явними ознаками алкогольного сп'яніння. У його крові виявили 2,67 проміле алкоголю, що більш ніж у 13 разів перевищує допустимий рівень (0,2 проміле).
Патрульні склали на чоловіка протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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притом, что коррупционная кормушка на камерах тоже перешла к зеленому минстру. оно теперь мечется, как буриданов осёл - камеры или электромобили, где я больше заработаю?
если не посадим хоть пару зеленых ублюдков после третьего Майдана, пиши пропало
Тоді Поліцейським хана , бо "здавали назад у невстановленому місці" .... й Янєлох скаже "закон один для всіх..."