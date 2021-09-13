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За запитом України в аеропорту Праги затримали ймовірного учасника окупації Криму Франчетті. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

За запитом України в аеропорту Праги затримали ймовірного учасника окупації Криму Франчетті. ФОТО

В аеропорту Праги затримали російського громадянина за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російську редакцію Радіо Свобода, про це агентству РИА Новости повідомив прессекретар президії чеської поліції.

Раніше в неділю представник російської влади окупованого Криму Олександр Молохов повідомив про затримання у Празі активіста так званої Кримської весни Олександра Франчетті. "Чехія, мабуть, вирішила виправдати на ділі включення до списку недружніх Росії країн і вислужитися перед українськими неонацистами", - сказав Молохов.

Він припустив, що Франчетті може бути виданий Україні, як висловився чиновник, "на вірну смерть".

Дивіться також: Затримано бойовика "самооборони Криму", який активно допомагав РФ окупувати острів і отримав за це медаль, - СБУ. ФОТО

У російському посольстві агентству ТАСС підтвердили інформацію про затримання активіста. Жодних інших подробиць поки немає. Невідомо, зокрема, в яких саме злочинах звинувачує росіянина українська влада.

У 2019 році Радіо Свобода повідомляло, що росіянин Олександр Франчетті потрапив в поле зору чеської контррозвідки. Це стверджувало Чеське радіо з посиланням на джерела.

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За запитом України в аеропорту Праги затримали ймовірного учасника окупації Криму Франчетті 01
За запитом України в аеропорту Праги затримали ймовірного учасника окупації Криму Франчетті 02
За запитом України в аеропорту Праги затримали ймовірного учасника окупації Криму Франчетті 03
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Топ коментарі
+37
Попався ватний під@р.
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12.09.2021 15:57
+26
респект братскому чешскому народу!
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12.09.2021 15:57
+21
А что же это русскомирный кокочленец делал в загнивающей бездуховной гейропе и агрессивном НАТО? Засрали собой всю Чехию
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12.09.2021 15:59
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Попався ватний під@р.
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12.09.2021 15:57 Відповісти
З такою ватно-кізячей пикой тільки по Прагам тинятся
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12.09.2021 21:45 Відповісти
респект братскому чешскому народу!
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12.09.2021 15:57 Відповісти
По запросу Украины в аэропорту Праги задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти - Цензор.НЕТ 9857
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12.09.2021 15:57 Відповісти
на украинскую зону, петухана мокшанского. там ему пояснят чей Крым...
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12.09.2021 15:58 Відповісти
Правильно, ездят там всякие, потом склады с воен.техникой взрываются.
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12.09.2021 15:59 Відповісти
А что же это русскомирный кокочленец делал в загнивающей бездуховной гейропе и агрессивном НАТО? Засрали собой всю Чехию
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12.09.2021 15:59 Відповісти
Почему-то вспомнилось, как тупые совдеповские пионэры сбегали из дома, чтоб одвухсотиться в Испании, году эдак в двадцатькаком-то, если не ошибаюсь...
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12.09.2021 16:03 Відповісти
ты так говоришь, вроде они по своей воле туда ехали. Нет, - партия послала "Чтоб землю в Гренаде Крестьянам отдать". 1936-39 гг
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12.09.2021 16:20 Відповісти
Прочти внимательно, про кого я говорю. Мозг, выбитый большевистской пропагандой. Это сейчас нарасие все еще хуже - "юнармия" - дело не добровольное...
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12.09.2021 16:28 Відповісти
Будет Франческой в зоне
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12.09.2021 16:03 Відповісти
Ему бояться нечего. Ермак выпустит!
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12.09.2021 16:03 Відповісти
блатная жизнь не легкая . когда то за все придется отвечать По запросу Украины в аэропорту Праги задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти - Цензор.НЕТ 4743
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12.09.2021 16:04 Відповісти
Дякую чехам від всього серця.
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12.09.2021 16:05 Відповісти
поищите в инете фото и видео тех времён и вы увидите много интересных лиц предателей чиновников, стоявших в т.н. "оцеплении" ВР Крыма в феврале 2014 года, купленных или завербованных паРашей до этого...
сейчас эти лица прекрасно живут и кормятся на т.н. материке и даже занимают руководящие посты... и их не то , что никто из т.н. спецорганов не "ловит" , им даже помогают здесь правильно устроиться в тёплые места ...
такое может быть только в коррумпированном и неуважающем себя обществе, где нет ни законов, ни правил, ни ответственности , мягко говоря...)
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12.09.2021 16:09 Відповісти
Главное, - зе-банату не выдавать, он его путину отдаст за посмотреть шоколадный глаз.
Вы уж как-нибудь сами
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12.09.2021 16:17 Відповісти
Франчетти скоро будет у Лукьяна делать Лизаветти?
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12.09.2021 16:19 Відповісти
Його краще судити в Чехії . Там більші сроки . А вже після суду - в українську тюрму .
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12.09.2021 16:28 Відповісти
Ну і що, видадуть Україні. А тут його відпустять або обміняють...
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12.09.2021 16:31 Відповісти
Он предположил, что Франчетти может быть выдан на Украину, как выразился чиновник, "на верную смерть".

Яке НА Україну?? Хоч трохи вичитуйте новини...
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12.09.2021 17:04 Відповісти
Конечно выдайте его к нам, на верную смерть. Кровь все выкачаем, органы мы все вырежем для пересадки, кроме мозга.
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12.09.2021 17:12 Відповісти
"на" Украину? ну-ну, цензор
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12.09.2021 18:05 Відповісти
В 2014 році вів жваву переписку з цим "Сєвєром"на сторінках севастопольського сайту. Сепар сєпаром, воював на Донбасі . Все кликав мене до Криму на росправу. Ну ось і зустрінемось, але в Києві.
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12.09.2021 19:13 Відповісти
Так он оказывается последнее время жил в Польше...
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12.09.2021 21:28 Відповісти
Вот как таких ,,цивилизованная Европа"пускает к себе?А у нас ограниченный обменный фонд!!
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12.09.2021 22:17 Відповісти
 
 