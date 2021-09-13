За запитом України в аеропорту Праги затримали ймовірного учасника окупації Криму Франчетті. ФОТО
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В аеропорту Праги затримали російського громадянина за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російську редакцію Радіо Свобода, про це агентству РИА Новости повідомив прессекретар президії чеської поліції.
Раніше в неділю представник російської влади окупованого Криму Олександр Молохов повідомив про затримання у Празі активіста так званої Кримської весни Олександра Франчетті. "Чехія, мабуть, вирішила виправдати на ділі включення до списку недружніх Росії країн і вислужитися перед українськими неонацистами", - сказав Молохов.
Він припустив, що Франчетті може бути виданий Україні, як висловився чиновник, "на вірну смерть".
У російському посольстві агентству ТАСС підтвердили інформацію про затримання активіста. Жодних інших подробиць поки немає. Невідомо, зокрема, в яких саме злочинах звинувачує росіянина українська влада.
У 2019 році Радіо Свобода повідомляло, що росіянин Олександр Франчетті потрапив в поле зору чеської контррозвідки. Це стверджувало Чеське радіо з посиланням на джерела.
Будь ласка, зачекайте...
сейчас эти лица прекрасно живут и кормятся на т.н. материке и даже занимают руководящие посты... и их не то , что никто из т.н. спецорганов не "ловит" , им даже помогают здесь правильно устроиться в тёплые места ...
такое может быть только в коррумпированном и неуважающем себя обществе, где нет ни законов, ни правил, ни ответственности , мягко говоря...)
Вы уж как-нибудь сами
Яке НА Україну?? Хоч трохи вичитуйте новини...