Нічого хорошого з цього не вийде, - вчений Стенфордського університету Ніл Фергюсон розкритикував законопроєкт про олігархів
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Проєкт закону про олігархів створює для України небезпечний прецедент, який нічим хорошим не закінчиться.
Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в ефірі каналу "Украіна24" висловив старший науковий співробітник Інституту Гувера (Стенфордський університет) Ніл Фергюсон під час форуму YES у Києві.
"Це небезпечний прецедент - намагатися створити виняткові закони для конкретних соціальних верств. Це вже мало погану історію і саме в цій частині світу", - зазначив Фергюсон.
За його словами, загалом сумнівною є ідея приймати спеціальні закони для категорій громадян за соціальним статусом.
"Я вважаю, що це погана ідея - ставитися до людей по-різному відповідно до їхнього соціального або майнового становища. Я кажу про ті часи, коли різні класи використовували такі слова, як "куркулі", до цих людей ставилися інакше - відповідно до закону, що діяв тоді", - додав старший науковий співробітник Інституту Гувера.
Нагадаємо, що 2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому вказала на невідповідність Конституції законопроєкту про олігархів і запропонувала направити його до Венеціанської комісії. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.
10 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 про олігархів на висновок до Венеціанської комісії (Європейська комісія за демократію через право). Це рішення вітали в консультаційній місії ЄС при Україні і європейські дипломати.
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