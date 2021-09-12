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Новини Політика України
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Нічого хорошого з цього не вийде, - вчений Стенфордського університету Ніл Фергюсон розкритикував законопроєкт про олігархів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нічого хорошого з цього не вийде, - вчений Стенфордського університету Ніл Фергюсон розкритикував законопроєкт про олігархів

Проєкт закону про олігархів створює для України небезпечний прецедент, який нічим хорошим не закінчиться.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в ефірі каналу "Украіна24" висловив старший науковий співробітник Інституту Гувера (Стенфордський університет) Ніл Фергюсон під час форуму YES у Києві.

"Це небезпечний прецедент - намагатися створити виняткові закони для конкретних соціальних верств. Це вже мало погану історію і саме в цій частині світу", - зазначив Фергюсон.

За його словами, загалом сумнівною є ідея приймати спеціальні закони для категорій громадян за соціальним статусом.

"Я вважаю, що це погана ідея - ставитися до людей по-різному відповідно до їхнього соціального або майнового становища. Я кажу про ті часи, коли різні класи використовували такі слова, як "куркулі", до цих людей ставилися інакше - відповідно до закону, що діяв тоді", - додав старший науковий співробітник Інституту Гувера.

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Нагадаємо, що 2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому вказала на невідповідність Конституції законопроєкту про олігархів і запропонувала направити його до Венеціанської комісії. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.

10 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 про олігархів на висновок до Венеціанської комісії (Європейська комісія за демократію через право). Це рішення вітали в консультаційній місії ЄС при Україні і європейські дипломати.
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Топ коментарі
+17
и вот спрашивается,а на кой х-й поменяли картинку сайта?
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12.09.2021 17:35
+16
Что вообще может получиться у моносброда, который набирали по объявлению?
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12.09.2021 17:35
+14
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12.09.2021 17:59
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зебіл, ти хоч би прочитав розумну книжку; може, і розібрався, кого вона називає олігархом...
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13.09.2021 07:34 Відповісти
Тобто я відповідь не отримаю. Ок. Отже, ви самі не знаєте, що хорошого в цьому законі, але він вам подобається. Штош, я іншого і не очікував.
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13.09.2021 09:45 Відповісти
Вор должен сидеть в тюрьме! Какой еще закон надо? Надо не закон а реформу судов , полиции,прокуратуры и т.д.
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13.09.2021 02:56 Відповісти
Мета цього "закону" має дві задачі:

1. Не допустити на вибори Порошенко;

2.Заткнути рота всім СМІ, щоб про Косоворотку говорили і писали тільки хороше, тільки те, чого він побажає.
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13.09.2021 15:01 Відповісти
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