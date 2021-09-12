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Зеленський (17463) Путін (21443) Сергій Никифоров (125)

Никифоров: Навіщо Зеленському зустрічатися з Путіним, якщо не говорити про окуповані Крим і Донбас?

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Никифоров: Навіщо Зеленському зустрічатися з Путіним, якщо не говорити про окуповані Крим і Донбас?

Володимир Зеленський хотів би зустрітися із Володимиром Путіним, але російська сторона не готова обговорювати питання Криму. Без цього зустріч не матиме сенсу.

Таку думку висловив прессекретар президента України Сергій Никифоров у програмі "Погляд із Банкової" телеканалу "Дім", інформує Цензор.НЕТ.

"Ви ж чули позицію російського президента, що вони готові зустрічатися, але питання Криму на порядок денний цієї зустрічі виносити не готові. А навіщо тоді зустрічатися? Зустрічатися, щоб обговорити що? Яка тема зараз у відносинах Росії та України важливіша за окупацію Росією окремих територій України? Тому, справді, є воля президента України зустрітися особисто з президентом Росії у будь-який час, у будь-якому місці в межах нейтральної території", - зазначив він.

Прессекретар президента додав, що переговори з приводу цієї зустрічі ведуться, але, за великим рахунком, все залежить від Росії.

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"Треба, щоб на цій зустрічі стояло питання про окупацію Росією частини території України. Тому розмова та контакти щодо цієї зустрічі на якомусь рівні дійсно підтримуються, але треба обов’язково домогтися того, щоб це найголовніше питання було винесено на порядок денний, чого РФ, звичайно, не хоче. У цьому сенсі ця зустріч залежить, за великим рахунком, від Росії: чи згодна вона говорити про те, що накоїла, і як Путін збирається це все виправляти", - вважає Никифоров.
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Топ коментарі
+15
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12.09.2021 18:44
+10
О, так!

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12.09.2021 18:56
+6
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12.09.2021 18:43
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12.09.2021 18:43 Відповісти
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12.09.2021 18:44 Відповісти
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12.09.2021 19:12 Відповісти
І про що будут говорити та домовлятися лялька напхана тирсою з параноїдальним господарем лялькового балагана !!!
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12.09.2021 18:45 Відповісти
Моніка Зеленські знає , що побачить в очах КГБіста але треба показать це всьому світу
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12.09.2021 18:51 Відповісти
Кацапы не согласны. Дальше что? Продолжится нытьё про "пасматреть в очко"?
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12.09.2021 18:45 Відповісти
Крым обсуждению не подлежит(уже было сказано). А мир на Донбассе, будет только на условиях Кацапстана. Когда до ЗЕленых это дойдет?
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12.09.2021 18:47 Відповісти
А Зеля может что-то потребовать, или торговаться будет, что-то продавать (сдавать)? Зачем вообще встречаться? Изобразить в очередной раз идиота? Так весь мир в курсе, что оно безмозглое чмо
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12.09.2021 18:47 Відповісти
він вилизав Кремлю усим чим міг- Цемахом, вбивцяими майданівців, зізнанням на усю Україну у своїй зраді по вагнерівцям ... Він має право розраховувати хоча б на меленькі поступки від Кремля? Ну хоча б по обміну полоненними , ну хоча б меншими знущаннями на ************ ТБ... ЦЕ Ж ДОЛЯ ЙОГО РЕЙТИНГУ!!! А програш чим світить йому? Де він причалить потім, ховаючясь від українськго правосуддя? Де його майбутній заробіток ? Він же окрім кривлятися на чужих текстах НІЧОГО НЕ ВМІЄ
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12.09.2021 18:53 Відповісти
Нащо ховатися від того, чого нема?
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12.09.2021 18:56 Відповісти
вова хочєт (папрасітся) в Тамбов (хотя-би)
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12.09.2021 18:47 Відповісти
ньюмендельша согалсовала текст с дерьмаком ? или это мысли в свободное от работы время?
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12.09.2021 18:48 Відповісти
1. Не хочуть. Можете ху-ла і не питати.

2. Що далі?

Може досить цю пусту тему роздувати? Чи зєля себе ніяк не може вговорити, що не потрібно ху-лу в дупу зазирати?
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12.09.2021 18:52 Відповісти
Мета Росіі ,це втюхати Даунбас з особливим статусом(автономією) в Україну !!! І Росія від свого не відмовиться ніколи !!!))))
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12.09.2021 18:56 Відповісти
Тобі видніше.
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12.09.2021 20:13 Відповісти
для чого взагалі зустрічатись з міжнародним воєнним злочинцем?..треба розбудовувати та підсилювати армію...та займатись міжнародними судами.
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12.09.2021 19:03 Відповісти
Покупати міжнародні суди чи продавати- як саме займатися?
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12.09.2021 20:12 Відповісти
Зелений шизік.
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12.09.2021 18:54 Відповісти
...Будь-який симулякр, хоч зє-фігуру з фанери, як у цьому випадку, можна грамотно загорнути, якщо в це ввалити дохуа бабла і найняти правильних людей. Одна порада: не ссіть і не дозволяйте себе дезорієнтувати. І не ведіться на зє-фанеру, яка щось зможе вам порішати - і ще й відомстить за всі ваші страждання і ненависть до несправедливості.

Фанера не самостійна. Фанеру пилять інші люди. Й електорат зє-фанери зараз в істеричному психозі за те, що "він утре всім ніс і розмаже всім по мармизі криваві соплі". Хоча це все буде розмазано по його мармизі, але він про це ще не здогадується. Тобто - психоз з обох боків.

Це називається "качелі" на професійному сленгу піарників. Треба тримати стрій і розуміти, що це штучно викликана істерія і маніпуляція - Олекса Манн, дано на ФБ у квітні 2019 р.
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12.09.2021 18:54 Відповісти
О, так!

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12.09.2021 18:56 Відповісти
по рєкє пливьот ху*ло от сєла саратова...

Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 сентября, собирается посетить основной этап совместных учений России и Беларуси Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«13 сентября президент России В. В. Путин совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап совместного стратегического учения Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь Запад-2021», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учений воинские формирования РФ, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.
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12.09.2021 19:00 Відповісти
учора він просився ТІЛЬКИ ГЛЯНУТИ В ОЧІ

сьогодні рейтингу хана , треба згадати про Кримнаш,

та й то, як торг-атвєтка на умови Кремля ...

"вчера раки были маленькие ,но по три , а сегодня большие , но по пять"
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12.09.2021 19:02 Відповісти
Зеленский - разносторонняя личность: думает одно, обещает другое, а делает третье.
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12.09.2021 19:03 Відповісти
йому пишуть тексти (чи під нього) - Подоляк, Арестович, а ******** підписом Єрмак ...
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12.09.2021 19:06 Відповісти
Розчарую вас. Воно взагалі не думає.
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12.09.2021 19:08 Відповісти
Фуйло вважає Зелю простим коміком , не політиком.

А отже гідним лише розважати його сіятєльство )))
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12.09.2021 19:07 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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12.09.2021 19:08 Відповісти
е не ребята, - вы лезли на табуретку с четкими обещаниями закончить войну если уберем порошенка. Который с ваших слов не хотел ее заканчивать. Про росию вы не вспоминали.

А теперь у вас глазки открылись? Уроды
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12.09.2021 19:51 Відповісти
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12.09.2021 20:06 Відповісти
Монике было сказано:13.12.19.Песков - Зеленскому: "Лучше жать Путину руку, не поднимая вопрос о Крыме" и 27.07.20 .РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков .И только теперь придурок-аутист в недоумении вопрошает у украинцев: Зачем Зеленскому встречаться с Путиным, если не говорить об оккупированных Крыме и Донбассе?
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12.09.2021 20:21 Відповісти
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12.09.2021 20:54 Відповісти
 
 