Никифоров: Навіщо Зеленському зустрічатися з Путіним, якщо не говорити про окуповані Крим і Донбас?
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Володимир Зеленський хотів би зустрітися із Володимиром Путіним, але російська сторона не готова обговорювати питання Криму. Без цього зустріч не матиме сенсу.
Таку думку висловив прессекретар президента України Сергій Никифоров у програмі "Погляд із Банкової" телеканалу "Дім", інформує Цензор.НЕТ.
"Ви ж чули позицію російського президента, що вони готові зустрічатися, але питання Криму на порядок денний цієї зустрічі виносити не готові. А навіщо тоді зустрічатися? Зустрічатися, щоб обговорити що? Яка тема зараз у відносинах Росії та України важливіша за окупацію Росією окремих територій України? Тому, справді, є воля президента України зустрітися особисто з президентом Росії у будь-який час, у будь-якому місці в межах нейтральної території", - зазначив він.
Прессекретар президента додав, що переговори з приводу цієї зустрічі ведуться, але, за великим рахунком, все залежить від Росії.
"Треба, щоб на цій зустрічі стояло питання про окупацію Росією частини території України. Тому розмова та контакти щодо цієї зустрічі на якомусь рівні дійсно підтримуються, але треба обов’язково домогтися того, щоб це найголовніше питання було винесено на порядок денний, чого РФ, звичайно, не хоче. У цьому сенсі ця зустріч залежить, за великим рахунком, від Росії: чи згодна вона говорити про те, що накоїла, і як Путін збирається це все виправляти", - вважає Никифоров.
Будь ласка, зачекайте...
2. Що далі?
Може досить цю пусту тему роздувати? Чи зєля себе ніяк не може вговорити, що не потрібно ху-лу в дупу зазирати?
Фанера не самостійна. Фанеру пилять інші люди. Й електорат зє-фанери зараз в істеричному психозі за те, що "він утре всім ніс і розмаже всім по мармизі криваві соплі". Хоча це все буде розмазано по його мармизі, але він про це ще не здогадується. Тобто - психоз з обох боків.
Це називається "качелі" на професійному сленгу піарників. Треба тримати стрій і розуміти, що це штучно викликана істерія і маніпуляція - Олекса Манн, дано на ФБ у квітні 2019 р.
Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 сентября, собирается посетить основной этап совместных учений России и Беларуси Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«13 сентября президент России В. В. Путин совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап совместного стратегического учения Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь Запад-2021», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе учений воинские формирования РФ, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.
сьогодні рейтингу хана , треба згадати про Кримнаш,
та й то, як торг-атвєтка на умови Кремля ...
"вчера раки были маленькие ,но по три , а сегодня большие , но по пять"
А отже гідним лише розважати його сіятєльство )))
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
А теперь у вас глазки открылись? Уроды