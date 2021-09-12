Никифоров: Навіщо Зеленському зустрічатися з Путіним, якщо не говорити про окуповані Крим і Донбас?

Володимир Зеленський хотів би зустрітися із Володимиром Путіним, але російська сторона не готова обговорювати питання Криму. Без цього зустріч не матиме сенсу.

Таку думку висловив прессекретар президента України Сергій Никифоров у програмі "Погляд із Банкової" телеканалу "Дім", інформує Цензор.НЕТ.

"Ви ж чули позицію російського президента, що вони готові зустрічатися, але питання Криму на порядок денний цієї зустрічі виносити не готові. А навіщо тоді зустрічатися? Зустрічатися, щоб обговорити що? Яка тема зараз у відносинах Росії та України важливіша за окупацію Росією окремих територій України? Тому, справді, є воля президента України зустрітися особисто з президентом Росії у будь-який час, у будь-якому місці в межах нейтральної території", - зазначив він.

Прессекретар президента додав, що переговори з приводу цієї зустрічі ведуться, але, за великим рахунком, все залежить від Росії.

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"Треба, щоб на цій зустрічі стояло питання про окупацію Росією частини території України. Тому розмова та контакти щодо цієї зустрічі на якомусь рівні дійсно підтримуються, але треба обов’язково домогтися того, щоб це найголовніше питання було винесено на порядок денний, чого РФ, звичайно, не хоче. У цьому сенсі ця зустріч залежить, за великим рахунком, від Росії: чи згодна вона говорити про те, що накоїла, і як Путін збирається це все виправляти", - вважає Никифоров.