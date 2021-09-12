Матрос 503-го ОБМП Артур Голуб загинув 12 вересня у зоні ООС. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 12 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил від осколкових поранень, яких зазнав унаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку ЗСУ, загинув матрос 503-го ОБМП Артур Голуб.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці 503-го окремого батальйону морської піхоти, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ворожа нечисть забрала життя нашого побратима, поціливши протитанковою керованою ракетою у вантажівку, якою він керував. Загинув матрос Артур Голуб із Житомирщини, йому було лише 27 років. Брате, твоя військова сім'я обіцяє: виродки обов'язково поплатяться за твоє життя своїми! Спочивай із миром", - наголошується в повідомленні.

Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.

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