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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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вибори (6162) Держдума (675) Зеленський (17463) Крим (12757) Донбас (21733) Сергій Никифоров (125)

Зеленський вважає, що жителі окупованих Криму та Донбасу заради безпеки можуть голосувати на виборах до Держдуми РФ, - Никифоров

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський вважає, що жителі окупованих Криму та Донбасу заради безпеки можуть голосувати на виборах до Держдуми РФ, - Никифоров

Результати проведення російських виборів в окупованому Криму і окремих районах Донецької та Луганської областей юридично нікчемні.

Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров в програмі "Погляд із Банкової" телеканалу "Дім", передає Цензор.НЕТ.

"Юридична цінність результатів голосування на окупованих територіях незначна. Але якщо людині треба показати якусь залученість демонстративно, щоб убезпечити себе, нехай голосує, без проблем. Але на міжнародному рівні й на рівні юридичному, легітимному це не має абсолютно жодного значення", - зазначив він.

Водночас, за словами Никифорова, президент України Володимир Зеленський вважає, що люди можуть йти на голосування, якщо це дозволить їм залишатися в безпеці.

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"Він каже, що якщо для відчуття безпеки, для того, щоб вирішувати якісь побутові питання, для того, щоб почуватись нормально, жителю окупованої території треба отримати російський паспорт, нехай він його отримує. Якщо треба, щоб він проголосував, то нехай голосує. Однаково Україна поверне ці території, і люди, які залишаються українцями, повернуть свої українські паспорти. Чи не повернуть їх, вони їх просто дістануть з-під матраців або де вони їх там ховають", - додав прессекретар президента.

Зазначимо, що вибори до Держдуми РФ призначені на 17-19 вересня. Голосування збираються провести також в окупованих Криму й ОРДЛО. Зокрема, напередодні виборів до Держдуми Росії в ОРДЛО зафіксовано масову видачу паспортів РФ. Видані документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від Росії та не роблять їхніх власників повноцінними громадянами РФ.
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Топ коментарі
+39
кожна розумна людина знає, що голосують не заради безпеки, а по приколу!

от же ж довбень!
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12.09.2021 21:19
+30
А какаяразніца?

*************!

Сдьєлайєміхвмьєстьє!

Абинебарига!

Каньєцепохібьєднасті!

Сподіваюсь 73% розумовий талібан,вже наївся?
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12.09.2021 21:24
+29
Совсем зеленые кукухой тронулись? Они граждане какой страны?
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12.09.2021 21:20
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кожна розумна людина знає, що голосують не заради безпеки, а по приколу!

от же ж довбень!
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12.09.2021 21:19 Відповісти
А какаяразніца?

*************!

Сдьєлайєміхвмьєстьє!

Абинебарига!

Каньєцепохібьєднасті!

Сподіваюсь 73% розумовий талібан,вже наївся?
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12.09.2021 21:24 Відповісти
Люди кого вы выбрали? Позорище на весь
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12.09.2021 21:28 Відповісти
Он явно живет в пареллельной реальности.
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12.09.2021 21:19 Відповісти
Ну Зеля же ради выгоды ведет бизнес с агрессором, то почему и не проголосовать ради чего-то?
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12.09.2021 21:22 Відповісти
опять обкури лся идиот еврейский.
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12.09.2021 21:24 Відповісти
Совсем зеленые кукухой тронулись? Они граждане какой страны?
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12.09.2021 21:20 Відповісти
Государство Израиль
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12.09.2021 21:21 Відповісти
Они граждане страны "Какая Разница"
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13.09.2021 15:55 Відповісти
Продовжуеться "какая разница" (((
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12.09.2021 21:22 Відповісти
вот идиот!
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12.09.2021 21:22 Відповісти
Це не ідіот. Це колаборант. І ця заява дуже схожа на заклик до колаборації.
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12.09.2021 21:32 Відповісти
путину м и агитировать не нада за него это делает маленький лживый еврей.
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12.09.2021 21:23 Відповісти
Ст.108 п.2 Конституции очевидны
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12.09.2021 21:24 Відповісти
Так само вважаю. Юридично вони в окупації та не мають відповідати за насильницькі дії від окупантів.
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12.09.2021 21:24 Відповісти
Вбиваючи і калічачи україців ордловці не несуть відповідальності за свої злочини, бо вони в окупації?

"Крута" відмазка. Зебільна.
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12.09.2021 21:32 Відповісти
То у вас логіка догори дригом, погано вас вчили. Якщо взагалі вчили.
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12.09.2021 21:33 Відповісти
З моєю логікою, як і з совістю все Ок, на відміну від вас.
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12.09.2021 21:34 Відповісти
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12.09.2021 21:35 Відповісти
Є що запеерчити?
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12.09.2021 21:41 Відповісти
Довбень тупий! Треба заявити жорстку позицію України по окупованим територіям! Вони під окупацією живуть вже восьмий рік, яка бл безпека? От же торч тупоголовий🤬
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12.09.2021 21:25 Відповісти
Кому заявити?
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12.09.2021 21:26 Відповісти
Наприклад ООН. І вимагати нових санкцій для кацапів, за порушення міжнародних законів.

Вражина.
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12.09.2021 21:29 Відповісти
Организации Озабоченных Наций? Ну заявляйте.
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12.09.2021 21:32 Відповісти
До 2019 це прекрасно працювало. Кацапи від санкцій "кріпчали".

І ось вже два з половиною роки, жодної санкції. Ні за порушення домовленостей, ні за видачу курячих паспортів, ні за вибори, ні за що. Самі відмазки для сепарні та кацапів. Що так?
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12.09.2021 21:39 Відповісти
Гарант Конституції радить громадянам порушувати Закон, і визнає окуповану територію і громадян, власністю держави агресора.

Це не гарант Конституції, це державний зрадник, стаття 111.
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12.09.2021 21:27 Відповісти
Блін ,з ненацька тебе заспамив,але повернув !! Отака хрєнь з новим фейсом !!!)))
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12.09.2021 21:31 Відповісти
Та ж проблема
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12.09.2021 21:33 Відповісти
Питання ,а що цей гідрант може гарантувати ??? Влада України ,на жаль,не спрможна виконувати державні обов"язки !!!)))
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12.09.2021 21:33 Відповісти
Так если они уже и паспорта получили,и не спрашивались у клоуна,то и голосовать будут без одобрения,зря он беспокоится.
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12.09.2021 21:28 Відповісти
Віслючок закликає громадян України до зради !!!)))
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12.09.2021 21:29 Відповісти
Нема там громадян України. Хто мав той вже виїхав
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12.09.2021 22:04 Відповісти
Що можна сказати. Довбень.
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12.09.2021 21:29 Відповісти
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12.09.2021 21:30 Відповісти
Арестованные недавно Крымские татары прокукарекают за дебилов Мавзолейных даже в ГУЛАГе путлера,а в ОРДЛО ситуация еще хуже каже Денис Казанский....заставляют писать объяснительные пояему ты не за быдло КГБиста...концлагерь короче...
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12.09.2021 21:31 Відповісти
Якщо окупанти з погрозами будуть вимагати від жителів окупованиї територій вбивати українців, преЗедент також схвалить це?
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12.09.2021 21:31 Відповісти
они бедные "заложники"... ***** будет гнать впереди женщин-детей а зе-билл отдаст приказ отступать или застрелиться...
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12.09.2021 21:37 Відповісти
Подляк вже запустив групу підтримки.

Невіруючий ceac81cb

Так само вважаю. Юридично вони в окупації та не мають відповідати за насильницькі дії від окупантів.
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12.09.2021 21:44 Відповісти
Путлерр введи ...кричали данбасята крымчата с Триколором бегали....
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12.09.2021 21:34 Відповісти
Это я говорил и говорю своей дочке в Крыму, чтобы не задолбали соседи и не донесли "кому следует". Но из уст зеледента это не то что треш, это виртуозное заглядывание в очко тупину.
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12.09.2021 21:34 Відповісти
Это ЗЕ так шутит?Возможно и в Украине откроет избирательные участки для тех кто за русский мир в целях иж же безопасности.Одно ясно Зеленский и ЗЕкоманда уже в открытую работает во вред Украине.Надо что-то в срочном порядке предпринимать или ЗЕ или из ЗЕ.
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12.09.2021 21:34 Відповісти
Сьогодні русня 14 разів атакувала позиції ООС.Двоє загиблих і десяток поранених захисників України. А в цей час Верховний Говнокомандувач віддає рішучий наказ дати гідну відповідь. А,нє,привиділося.Не впісяйтеся від умілєнія.

Це хйло день кіно святкує.Третій рік в країні День Кіно...

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12.09.2021 21:38 Відповісти
РАБссия навсегда осталась в 1945 году
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12.09.2021 21:38 Відповісти
какая разница, что он считает? Равзе это важно(во всех контекстах и смыслах)? Все-равно решать будет не он.
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12.09.2021 21:44 Відповісти
Что с придурка спрашивать...
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12.09.2021 21:45 Відповісти
Выборов на РАБссии никогда не было Этот анекдот для юмористов и сатириков
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12.09.2021 21:46 Відповісти
заглохни, провокатор місцевого розливу, краще бухай і не пиши коменти.
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12.09.2021 21:54 Відповісти
Да он не правокатор он просто дурачек
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12.09.2021 22:17 Відповісти
дуже давній провокатор, я його ще по корру знаю. Він не дурачок, просто программа у нього така.
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12.09.2021 22:22 Відповісти
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12.09.2021 21:47 Відповісти
Путлерской банде Элла Вамфилова дглава избиркома РАБссии авно нарисовала 70%,остальным Жиринжопским с Зюгановым жалкие 7% Могу ошибиться на 2-3 %
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12.09.2021 21:50 Відповісти
Ну а хто ж іще за Зеленського проголосує?
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12.09.2021 21:54 Відповісти
Обдурить Путлера можно на выборах....они заставляют делать фото бюллетеня что стоит галочка за ядинаю РАБссию.....сфотал...а перед вбросом в урну сделать три галочки...и бюллетень недействителен... и выборам трубец...Все простое...гениально...
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12.09.2021 21:55 Відповісти
А что по этому поводу сказал бы товарищь чЛенин?
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12.09.2021 22:12 Відповісти
Сегодня ты танцуешь джаз а завтра Родину продашь.
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12.09.2021 21:56 Відповісти
Там наших вже нема. Восьмий рік окупації.
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12.09.2021 22:07 Відповісти
Сначала Зе играл в "Квартал", а потом Родину продал...
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12.09.2021 22:09 Відповісти
Кого ви вибрали, зетовпо*и?
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12.09.2021 22:11 Відповісти
Лишь бы у нас не голосовали.
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12.09.2021 22:19 Відповісти
Дуріє чи дуркує просто на очах. Може від того, що знає - при його владі точного не звільнятимуть захоплені землі. А може по життю такий..
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12.09.2021 22:26 Відповісти
Цiкаво, як би Зеленськiй там мешкав, за кого б вiн голосував???
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12.09.2021 22:39 Відповісти
А ви як думаєте?
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12.09.2021 22:43 Відповісти
tZE inform


@tZEinform

·
1 ч



"Жителя Чернигова Тарнавского будут судить за надпись "Зеля х#йло"." В этом анекдоте самая смешная часть - полицейский протокол, в котором эта надпись четко идентифицируется как оскорбление президента
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12.09.2021 22:44 Відповісти
А Мандель таки беремчатая, а это значит, что у Зельки таки раз встал, хотя может это дЕрьмак не туда всунул
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12.09.2021 23:21 Відповісти
Боже!Какой идиот.Зеля,бери первую лядь и едь голосуй за путлера в Крым.Ради безопасности вашей крымской недвиги.

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12.09.2021 23:39 Відповісти
... а так же (ради безопасности) принимать раш гражданство и (безопасности ради) участвовать в "ополчении" , воюющем против ВСУ...
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12.09.2021 23:43 Відповісти
Вполне определенная позиция раба или лакея.
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12.09.2021 23:50 Відповісти
Це тому що ЗЕчмо сам має паспорт з куркою.
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13.09.2021 00:24 Відповісти
5 грошів, чому ти такий дурний? Стара людина яка вірить в юльку, а розуму не нажив.
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13.09.2021 03:09 Відповісти
Яке відношення має Юлька до курячого пачпорта найкоротшого?
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13.09.2021 07:40 Відповісти
Можно продолжить. Ради безопасности можно пойти в армию раши, и ради той же безопасности к примеру в составе минометного расчета открывать огонь по территории Украины.
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13.09.2021 01:27 Відповісти
Та , шо он такое говорит , ради безопасности , можно и мать родную продать и детей , да все можно и соседа татарина убить или оклеветать 🤔🙄😠
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13.09.2021 02:36 Відповісти
А Зепрезидент не вважає що "Заради безпеки жителі ОРДЛО можуть проходити військову службу у воєнізованих формуваннях ОРДЛО та російській армії???"
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13.09.2021 05:57 Відповісти
вот вам и еще одна государственная измена....
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13.09.2021 16:05 Відповісти
Рада легітимізовує паспорти, видані агресором незаконно і без її відома та її обліку? Громадянство повине бути одне. В противному разі не визнаватись в Україні. Завтра РФ стане вимагати щоб її громадяни йшли служити в армію РФ. ПО ЗАКОНУ. Як можуть гормадяни країни, яка зараз бомбує наші міста, мати право голосу в Україні? За що ми воюємо? І знову гуманна мета - щоб не злити Пу. А ви не думали що після війни Крим та Донбас будуть нашими і нікого вже буде ублажати.
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02.03.2022 19:13 Відповісти
 
 