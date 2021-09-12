Зеленський вважає, що жителі окупованих Криму та Донбасу заради безпеки можуть голосувати на виборах до Держдуми РФ, - Никифоров

Результати проведення російських виборів в окупованому Криму і окремих районах Донецької та Луганської областей юридично нікчемні.

Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров в програмі "Погляд із Банкової" телеканалу "Дім", передає Цензор.НЕТ.

"Юридична цінність результатів голосування на окупованих територіях незначна. Але якщо людині треба показати якусь залученість демонстративно, щоб убезпечити себе, нехай голосує, без проблем. Але на міжнародному рівні й на рівні юридичному, легітимному це не має абсолютно жодного значення", - зазначив він.

Водночас, за словами Никифорова, президент України Володимир Зеленський вважає, що люди можуть йти на голосування, якщо це дозволить їм залишатися в безпеці.

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"Він каже, що якщо для відчуття безпеки, для того, щоб вирішувати якісь побутові питання, для того, щоб почуватись нормально, жителю окупованої території треба отримати російський паспорт, нехай він його отримує. Якщо треба, щоб він проголосував, то нехай голосує. Однаково Україна поверне ці території, і люди, які залишаються українцями, повернуть свої українські паспорти. Чи не повернуть їх, вони їх просто дістануть з-під матраців або де вони їх там ховають", - додав прессекретар президента.

Зазначимо, що вибори до Держдуми РФ призначені на 17-19 вересня. Голосування збираються провести також в окупованих Криму й ОРДЛО. Зокрема, напередодні виборів до Держдуми Росії в ОРДЛО зафіксовано масову видачу паспортів РФ. Видані документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від Росії та не роблять їхніх власників повноцінними громадянами РФ.