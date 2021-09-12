Зеленський вважає, що жителі окупованих Криму та Донбасу заради безпеки можуть голосувати на виборах до Держдуми РФ, - Никифоров
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Результати проведення російських виборів в окупованому Криму і окремих районах Донецької та Луганської областей юридично нікчемні.
Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров в програмі "Погляд із Банкової" телеканалу "Дім", передає Цензор.НЕТ.
"Юридична цінність результатів голосування на окупованих територіях незначна. Але якщо людині треба показати якусь залученість демонстративно, щоб убезпечити себе, нехай голосує, без проблем. Але на міжнародному рівні й на рівні юридичному, легітимному це не має абсолютно жодного значення", - зазначив він.
Водночас, за словами Никифорова, президент України Володимир Зеленський вважає, що люди можуть йти на голосування, якщо це дозволить їм залишатися в безпеці.
"Він каже, що якщо для відчуття безпеки, для того, щоб вирішувати якісь побутові питання, для того, щоб почуватись нормально, жителю окупованої території треба отримати російський паспорт, нехай він його отримує. Якщо треба, щоб він проголосував, то нехай голосує. Однаково Україна поверне ці території, і люди, які залишаються українцями, повернуть свої українські паспорти. Чи не повернуть їх, вони їх просто дістануть з-під матраців або де вони їх там ховають", - додав прессекретар президента.
Зазначимо, що вибори до Держдуми РФ призначені на 17-19 вересня. Голосування збираються провести також в окупованих Криму й ОРДЛО. Зокрема, напередодні виборів до Держдуми Росії в ОРДЛО зафіксовано масову видачу паспортів РФ. Видані документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від Росії та не роблять їхніх власників повноцінними громадянами РФ.
Будь ласка, зачекайте...
от же ж довбень!
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Сдьєлайєміхвмьєстьє!
Абинебарига!
Каньєцепохібьєднасті!
Сподіваюсь 73% розумовий талібан,вже наївся?
"Крута" відмазка. Зебільна.
Вражина.
І ось вже два з половиною роки, жодної санкції. Ні за порушення домовленостей, ні за видачу курячих паспортів, ні за вибори, ні за що. Самі відмазки для сепарні та кацапів. Що так?
Це не гарант Конституції, це державний зрадник, стаття 111.
Невіруючий ceac81cb
Так само вважаю. Юридично вони в окупації та не мають відповідати за насильницькі дії від окупантів.
Це хйло день кіно святкує.Третій рік в країні День Кіно...
@tZEinform
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1 ч
"Жителя Чернигова Тарнавского будут судить за надпись "Зеля х#йло"." В этом анекдоте самая смешная часть - полицейский протокол, в котором эта надпись четко идентифицируется как оскорбление президента